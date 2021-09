Tote bei Brand in Corona-Behelfsklinik in Nordmazedonien

Do, 09.09.2021, 19.05 Uhr

Bei einem Brand in einem Behelfskrankenhaus für Corona-Infizierte in Nordmazedonien sind mindestens 14 Menschen ums Leben gekommen. Das Feuer brach laut Behörden nach einer Explosion in der Einrichtung in Tetovo aus.