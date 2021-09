Wieler zu Impfungen: "Machen wir es einfach!"

Mi, 08.09.2021, 11.47 Uhr

RKI-Chef Lothar Wieler hat erneut eindringlich an die Deutschen appelliert, sich impfen zu lassen. Nur so könnten zahlreiche Infektionen und Todesfälle in der vierten Welle verhindert werden, erklärte Wieler.