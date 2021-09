Helene Fischer: So kommen Sie an Tickets zum Mega-Event

Berlin. Ab Donnerstag gibt es Tickets für Helene Fischers Mega-Auftritt in München - ihr einziger Auftritt 2022. So kommen Sie an Karten.

Helene Fischer tritt endlich wieder auf die Bühne - und das Konzert wird ein absolutes Mega-Event. Am Montag kündigte Fischers Team unter anderem mit einem Teaser-Video auf YouTube ihren nächsten großen Auftritt an. Am 20. August 2022 haben Fans die Möglichkeit, die Schlagersängerin auf dem Open-Air-Gelände der Messe München nach vier Jahren endlich wieder live zu sehen. In der Eventbeschreibung ist von dem "größten Open-Air-Konzert ihrer bisherigen Karriere" die Rede.

Helene Fischer kündigt Deutschland-Konzert an

Helene Fischer: So kommen Sie an Tickets

Der Vorverkauf startet am kommenden Donnerstag, 9. September 2021. Wer den Auftritt kaum erwarten kann und Tickets für die Helene Fischer Mega-Show haben möchte, sollte sich einen Wecker stellen. Laut Fischers Website sind die Tickets ab 10 Uhr online erhältlich. Die Karten werden auf der Veranstaltunsgseite eventim.de zu bekommen sein. Weitere Ticketseiten, wie kölnticket.de, werben mit Vorverkaufsangeboten ab dem 13. September.

Wer keines der 150.000 Tickets für das Mega-Event 2022 ergattern kann, darf sich immerhin auf die große Tournee freuen. Diese soll 2023 folgen. geplant sind Songs ihres neuen Albums. Vor kurzem hatte Helene Fischer ihre Kreativpause beendet und den Song „Vamos a Marte“ veröffentlicht, den sie im Duett mit Luis Fonsi singt. Mit Spannung erwarten die Fans nun ihr neues Album "Rausch", das am 15. Oktober veröffentlicht wird.

Das sind die bisherigen Infos

Mit einer Besucherzahl von 150.000 wird das einzige Fischer-Konzert 2022 "Bild" zufolge mehr als doppelt so groß als ihre vergangenen Gigs. Bei ihren bisherigen Stadien-Konzerten soll sie vor rund 60.000 Menschen gespielt haben. Das anstehende Konzert wird demnach nicht nur das bislang größte Konzert ihrer Karriere - deutschlandweit gab es bisher überhaupt kein Solo-Konzert in dieser Größenordnung.

Auch Helene Fischer selbst scheint voller Vorfreude. So äußerte sich auch die Musikerin in einem Presseschreiben zu dem angekündigten Mega-Event: "Ich kann es kaum erwarten, live auf der Bühne zu stehen und mit meinem Publikum das Leben zu feiern. Die Emotionen und die Energie eines solchen Abends sind durch nichts zu ersetzen. Mein ganzes Team ist wie elektrisiert. Wir fiebern alle auf den Tag hin, an dem wir in München endlich wieder das tun können, was wir am meisten lieben: Die Menschen durch Musik zusammenzubringen, mit maximaler Kraft zu unterhalten und ihnen einen unvergesslichen Moment zu schenken."

Auch für den Veranstaltungsort, die Messe München, ist das Riesenkonzert ein willkommener Auftritt nach der Pandemie. "Ich freue mich sehr, dass die Messe München nächstes Jahr Gastgeber dieses exklusiven Open-Air-Konzerts sein wird", sagte Klaus Dittrich, Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe München. (amw/vad/dpa)