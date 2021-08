Eilmeldung Deutsche Bahn: Lokführer kündigen neuen Streik an

Die Lokführergewerkschaft GDL ruft erneut zum Streik auf. Der Ausstand im Personenverkehr soll am Donnerstag um 2.00 Uhr beginnen und bis Dienstag, 7. September, 2.00 Uhr, dauern, wie Gewerkschaftschef Claus Weselsky am Montag in Frankfurt erklärte.

Im Güterverkehr beginnen die Arbeitsniederlegungen bereits am Mittwoch um 17 Uhr.

(fmg)

Mehr in Kürze.