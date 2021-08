Studie bestätigt Zusammenhang zwischen Klimawandel und Flut an Ahr und Erft

Di, 24.08.2021, 12.00 Uhr

Eine Studie internationaler Klimaforscher bestätigt den Zusammenhang zwischen der Erderwärmung und Hochwasserkatastrophen wie zuletzt an Ahr und Erft. of melting ice and images of glaciers