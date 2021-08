Corona: RKI meldet starken Anstieg der Zahlen ++ Griechenland teils Hochrisikogebiet

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat bei einem Besuch des Biontech-Impfstoffwerks im hessischen Marburg alle noch Ungeimpften erneut aufgerufen, die Chance zur Impfung zu nutzen. Da nun auch dank der Marburger Produktion genug Impfstoff verfügbar sei, könnten alle dieses Angebot wahrnehmen. of the vist

Am Freitag meldete das RKI 9280 Neuinfektionen, auch die Inzidenz stieg weiter

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach rechnet mit einer deutlichen Zunahme von so genannten Impfdurchbrüchen

Nach Einschätzung des RKI hat in Deutschland die vierte Welle in der Corona-Pandemie begonnen

Die Bundesregierung will Teile von Griechenland zum Hochrisikogebiet hochstufen - die Kanaren werden herabgestuft

Kommt es trotz Impfung zu einer Infektion mit der Delta-Variante könnte die Viruslast ähnlich hoch sein wie bei Ungeimpften

Berlin. Wer benötigt eine Corona-Auffrischimpfung – und wer kann verzichten? Diese Diskussion steht schon länger im Raum. Virologe Christian Drosten hat sich zu dem Thema geäußert. Er hält die Booster-Impfung für die meisten Menschen für unnötig: "Die Schutzwirkung der Corona-Vakzinen ist viel besser als beispielsweise bei den Influenza-Impfstoffen", so Drosten. Lediglich vulnerable Personen, etwa Senioren, sollten ihre Impfung im Herbst auffrischen lassen.

Wie Drosten sagte, sei es nun auch erst nötig, "die Impflücken bei den über 60-Jährigen zu schließen." Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel appellierte noch einmal an die ungeimpften Deutschen, sich impfen zu lassen. Bei ihrem Besuch im Biontech-Werk in Marburg sagte sie, dass jeder die Chance zur Corona-Impfung nutzen solle, um sich selbst und andere zu schützen.







Zudem wird es für Ungeimpfte ab Ende August deutlich aufwendiger, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen – für sie soll eine verstärkte Testpflicht für bestimmte Innenräume kommen. Auch die Corona-Schnelltests sollen ab dem 11. Oktober für die meisten Bürgerinnen und Bürger nicht mehr kostenlos sein. Damit sollen mehr Menschen zur Corona-Impfung motiviert werden. Lesen Sie dazu: So viel kosten Corona-Tests

RKI meldet neue Infektionszahlen

Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter an. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Freitagmorgen lag sie bei 48,8 - am Vortag hatte der Wert 44,2 betragen, vor einer Woche 30,1. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 9280 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche hatte der Wert für Deutschland bei 5578 Ansteckungen gelegen. Mehr zum Thema: RKI meldet Corona-Fallzahlen und aktuellen Inzidenz-Wert

Corona-News von Freitag, 20. August: Infektionszahlen steigen – Warum das kein Grund zu Panik ist

7.15 Uhr: Zahlen sind erst mal nur Zahlen. Das gilt auch in der Corona-Pandemie. Entscheidend ist der Blick des Betrachters, der sie vergleicht, bewertet, Trends erkennt und Gründe dafür sucht. Gerade jetzt, da die Infektionszahlen wieder schnell steigen, ist es wichtiger denn je, einen kühlen Kopf zu bewahren, meint Kommentatorin Julia Emmrich. Lesen Sie dazu: Infektionszahlen steigen – das ist kein Grund zur Panik

Spahn erwägt Angebot für Auffrischimpfung an alle

5.02 Uhr: Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) erwägt, allen Bürgern eine Corona-Auffrischimpfung anzubieten. Die Länder starteten jetzt schrittweise mit den sogenannten Booster-Impfungen in den Pflegeeinrichtungen und für besonders gefährdete Menschen, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Zudem könnten sich die noch einmal impfen lassen, die bislang nur Vektorimpfstoffe - dazu zählt etwa Astrazeneca - bekommen hätten. "In einem zweiten Schritt können wir dann darüber nachdenken, auch allen anderen eine Auffrischimpfung anzubieten", sagte er.

"Eine Booster-Impfung ist von den Zulassungen gedeckt, sie verstärkt und verlängert den Impfschutz", erklärte er. Auch sei Impfstoff ausreichend vorhanden. Für die Auffrischimpfungen setzt Spahn nach eigenen Worten vor allem auf die Arztpraxen. Ende September gingen viele Impfzentren in den Standby-Modus, sagte er."Aber die Arztpraxen sind ja noch da. Allein die schafften bis zu fünf Millionen Impfungen in der Woche."

Lauterbach erwartet Zunahme von Impfdurchbrüchen

3.56 Uhr: SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach rechnet mit einer deutlichen Zunahme von so genannten Impfdurchbrüchen: "Durchbruchinfektionen ereignen sich bei Personen, deren Corona-Impfung länger als sechs Monate zurückliegt", sagte Lauterbach dieser Redaktion. Bei allen Corona-Vakzinen steige das Risiko eines Impfdurchbruchs nach sechs Monaten an. "Wir werden also vermutlich bald mehr Fälle sehen, sobald die Impfung bei etlichen Geimpften in Deutschland mehr als ein halbes Jahr zurückliegt."

Besorgt zeigte sich Lauterbach über mögliche Folgen solcher Impfdurchbrüche: "Laut einer neuen Studie kommt es bei 19 Prozent der Menschen mit Impfdurchbrüchen zu einem Long-Covid-Problem." Zudem seien diejenigen, die sich nach einem Impfdurchbruch infizierten, genauso ansteckend wie Ungeimpfte, wenn auch nicht so lange. Lauterbach verwies darüber hinaus auf die Bedeutung von so genannten Booster-Impfungen für besonders gefährdete Gruppen – wie etwa Hochbetagte und Menschen mit geschwächtem Immunsystem. Es sei plausibel, dass die Wahrscheinlichkeit einer schweren Erkrankung bei diesen Gruppen im Falle eines Impfdurchbruchs höher sei.

SPD Gesundheitsexperte Karl Lauterbach rechnet mit einer deutlichen Zunahme von so genannten Impfdurchbrüchen. Foto: dpa

Corona-News von Donnerstag, 19. August: RKI sieht Beginn der vierten Welle

22.05 Uhr: Nach Einschätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) hat in Deutschland die vierte Welle in der Corona-Pandemie begonnen. Der Anteil der positiven Proben unter den PCR-Tests in Laboren sei innerhalb einer Woche bis Mitte August von vier auf sechs Prozent gestiegen, heißt es im jüngsten Wochenbericht des Instituts. Von Infektionen betroffen seien vor allem jüngere Altersgruppen.

"Damit zeigt sich nun deutlich der Beginn der vierten Welle, die insbesondere durch Infektionen innerhalb der jungen erwachsenen Bevölkerung an Fahrt aufnimmt", heißt es im Bericht. Das RKI schätzt eine Gefährdung für die Gesundheit der noch nicht oder nur einmal geimpften Menschen in Deutschland insgesamt weiterhin als hoch ein. Für vollständig Geimpfte stufen die Forscher sie als moderat ein.

Bereits seit Anfang Juli komme es in Deutschland wieder zu einem Anstieg der Inzidenz vor allem in den Altersgruppen der 10- bis 49- Jährigen, heißt es in der Analyse. Ein ähnlicher Anstieg in dieser Bevölkerungsgruppe sei im Sommer 2020 zu beobachten gewesen - allerdings erst fünf Wochen später, also Ende September bis Anfang Oktober.

Bundesregierung will Teile von Griechenland zum Hochrisikogebiet hochstufen

18.56 Uhr: Nach Plänen der Bundesregierung sollen Teile von Griechenland sowie mehrere Regionen in Irland zu Hochrisikogebieten hochgestuft werden. Wie diese Redaktion vorab berichtet, sind von dem Schritt neben Kreta, auch die Ionischen Inseln und die südliche Ägäis betroffen. Auch das Kosovo und Nordmazedonien sollen hochgestuft werden.

Gleichzeitig will die Regierung die spanischen Regionen Asturien, Kastilien, Katalonien sowie die Kanarischen Inseln und Valencia, die bislang als Hochrisikogebiet galten, wieder herabstufen. Brasilien und Uruguay sollen zudem nicht länger als Virusvariantengebiet gelten.

Einreisende aus Hochrisikogebieten müssen in eine zehntägige Quarantäne gehen, wenn sie kein Impf- oder Genesenenzertifikat vorweisen können. Die Selbstisolierung kann frühestens nach fünf Tagen mit einem negativen Test auf Covid-19 beendet werden.

Studie: Geimpfte haben ähnliche Viruslast wie Ungeimpfte

18.23 Uhr: Laut einer Studie sind Menschen nach zwei Impfdosen von Astrazeneca oder Biontech/Pfizer gut gegen die Delta-Variante des Coronavirus geschützt. Allerdings haben die Forscher herausgefunden, dass Geimpfte, wenn sie sich mit Corona infizieren, eine ähnlich hohe Viruslast haben könnten wie Ungeimpfte. Sofern sie sich anstecken, könnten Geimpfte also ähnlich ansteckend wie Nichtgeimpfte sein.

Stiko: Impfungen für Jugendliche auch gegen psychosozialen Folgen

17.06 Uhr: Die Ständige Impfkommission hat bei ihrer Impfempfehlung für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren in der Pandemie auch deren Teilnahme am gesellschaftlichen Leben mit im Blick. Neben der Verhinderung von Erkrankungen und Klinikeinweisungen gehe es auch darum, Einschränkungen der sozialen und kulturellen

Teilhabe von Kindern und Jugendlichen abzumildern, heißt es in der wissenschaftlichen Begründung der Kommission, die am Donnerstag im Epidemiologischen Bulletin des Robert Koch-Instituts veröffentlicht wurde. Auch die psychosozialen Folgen der Pandemie, insbesondere von Isolationsmaßnahmen, seien in dieser Altersgruppe unabhängig von individuellen Infektionen erheblich. Die Impfempfehlung ist bereits seit Montag bekannt, die ausführliche Begründung fehlte aber noch.

Die Kommission rät nun für alle 12– bis 17-Jährigen zur Impfung mit zwei Dosen eines mRNA-Impfstoffs der Hersteller Biontech/Pfizer oder Moderna im Abstand von drei bis sechs beziehungsweise vier bis sechs Wochen. Beide Impfstoffe seien grundsätzlich sehr wirksam und nach den bisher vorliegenden Daten sicher, heißt es. Zu Biontech-Pfizer lägen dabei in diesem Zusammenhang bereits deutlich mehr Daten vor.

Als einzige gesicherte, sehr seltene unerwünschte Impf-Nebenwirkung sind laut Kommission bisher Herzmuskelentzündungen bekannt, die bei Jungen häufiger als bei Mädchen auftreten könnten. Die Erkrankung verlaufe unter stationärer Behandlung meist mild. Über mögliche Langzeitfolgen lägen noch keine Erkenntnisse vor.

Biden lässt sich Auffrischimpfung verabreichen

16.05 Uhr: US-Präsident Joe Biden und seine Ehefrau Jill werden sich eine Corona-Auffrischimpfung geben lassen. "Wir werden die Booster-Shots bekommen", sagte Biden am Donnerstag im Fernsehsender ABC. Der Präsident verwies auf die Ankündigung der US-Gesundheitsbehörden vom Vortag, wonach vom 20. September an allen US-Bürgern eine Drittimpfung angeboten werden soll. Begründet wird dies mit einer über die Zeit nachlassenden Schutzwirkung der Impfstoffe und der Ausbreitung der Delta-Variante.

Die dritte Impfdosis der Vakzine von Biontech/Pfizer und Moderna soll den Empfehlungen zufolge rund acht Monate nach der zweiten Spritze verabreicht werden. Der 78-jährige Biden, der seine erste Dosis im Dezember 2020 und seine zweite Dosis im Januar erhalten hatte, sagte auf ABC, bei ihm werde es mit der Auffrischung jetzt "höchste Zeit".

Allerdings sind Pläne für eine Drittimpfung nicht unumstritten, weil in ärmeren Ländern viele Menschen noch gar nicht geimpft sind. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) mahnt, der Fokus der weltweiten Impfkampagne müsse darauf liegen, dass ärmere Länder mehr Impfstoff für Erst- und Zweitimpfungen erhalten.

US-Präsident Joe Biden will sich seine Corona-Auffrischimpfung verabreichen lassen. Foto: dpa

Merkel verbindet Biontech-Besuch mit erneutem Aufruf zum Impfen

15.30 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel hat das Biontech-Impfstoffwerks im hessischen Marburg - und den Anlass genutzt, um Ungeimpfte zur Impfung anzuregen. Sie wolle alle, die noch nicht geimpft sind, bitten, sich und andere zu schützen. Es sei genügend Impfstoff da, damit alle das Angebt annehmen können - auch dank der Produktionsstätte in Marburg. Die Bundeskanzlerin sagte, der Erfolg von Biontech sei auch eine Bestätigung für die Bedeutung von Investitionen in Forschung und Entwicklung.

Laut Biontech-Mitgründerin Özlem Türeci ist das Marburger Werk "eine der größten Produktionsstätten für mRNA-Impfstoff in Europa und weltweit" geworden. Das Unternehmen habe nach Angaben Türecis mittlerweile mehr als 500 Millionen Dosen hergestellt, bis Ende des Jahres sollen es sogar eine Milliarde Dosen sein.

Virologe Drosten gegen Auffrischungsimpfung für alle

13.02 Uhr: Virologe Christian Drosten hält Corona-Auffrischungsimpfung im Herbst bei den meisten Menschen für unnötig. „Die Schutzwirkung der Corona-Vakzinen ist viel besser als beispielsweise bei den Influenza-Impfstoffen“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Auch das baldige Aufkommen einer neuen Virusvariante, die gegen die verfügbaren Impfstoffe resistent ist, erwartet er nicht.

Lediglich in besonderen Umfeldern wie Seniorenheimen erscheine ihm eine Auffrischung bereits in diesem Herbst als sinnvoll. „Nach einem halben Jahr geht das über die Impfung erworbene Antikörper-Level vor allem bei sehr alten Menschen deutlich runter.“

Auch in Deutschland waren Pflegeheime zeitweise schwer von der Corona-Pandemie betroffen. Foto: Sina Schuldt/dpa

Für die Bevölkerung werde deshalb irgendwann vielleicht ein Altersniveau definiert werden, ab dem eine Auffrischungsimpfung nötig werde. „In diesem Herbst kommt es aber darauf an, überhaupt erst einmal die Impflücken bei den über 60-Jährigen zu schließen.“ Die dafür benötigten Dosen nicht ins Ausland abzugeben, sei trotz der internationalen Impfstoff-Knappheit vertretbar, so der Virologe.

