Corona: Aktuelle Zahlen vom RKI ++ Neuinfektionen steigen stark in Deutschland

Berlin. In Deutschland ist die vierte Corona-Welle im Gange - das ist auch die aktuelle Einschätzung des Robert Koch-Instituts (RKI). Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in den vergangenen Wochen kontinuierlich angestiegen und nähert sich bundesweit dem Wert von 60. Als erstes Bundesland hat Nordrhein-Westfalen Anfang dieser Woche die Marke von 100 überschritten. Die hohen Zahlen sind wohl vor allem auf die Delta-Variante zurückzuführen.

Vor dem Hintergrund steigender Inzidenzen steht nun auch der Grenzwert von 50 als Messgröße für Corona-Einschränkungen zur Diskussion. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sprach sich am Montag im Morgenmagazin von ARD und ZDF dafür aus, den 50er-Inzidenzwert aus dem Infektionsschutzgesetz zu streichen. Stattdessen sollte die Hospitalisierung als neuer Parameter dienen. Der Hausärzteverband befürwortet Spahns Vorschlag. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hält Spahns Vorschlag hingegen für das falsche Signal. Seine Kritik: Die Hospitalisierung zeige Entwicklungen erst verzögert an. Interaktive Grafik: Corona-Inzidenzen nach Alter







Seit Beginn der Woche ist nun auch die sogenannte 3G-Regel in Kraft. Damit wird es für Ungeimpfte deutlich aufwendiger, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Auch die Corona-Schnelltests sollen ab dem 11. Oktober für die meisten Bürgerinnen und Bürger nicht mehr kostenlos sein. Damit sollen mehr Menschen zur Corona-Impfung motiviert werden. Lesen Sie dazu: So viel kosten Corona-Tests

RKI meldet neue Infektionszahlen

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz liegt nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Dienstagmorgen bei 58,0. Am Vortag lag die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner bei 56,4, vor einer Woche bei 37,4. Der tiefste Wert des Sommers war Anfang Juli (4,9 am 3. und 6. Juli) gemeldet worden.

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI zuletzt binnen eines Tages 5747 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche hatte der Wert für Deutschland bei 3912 Ansteckungen gelegen. Mehr zum Thema: RKI meldet Corona-Fallzahlen und aktuellen Inzidenz-Wert

Corona-News von Dienstag, 24. August: Griechische Urlaubsinseln sind nun Hochrisikogebiete

8.19 Uhr: Wegen steigender Corona-Infektionszahlen stuft die Bundesregierung Kreta und weitere griechische Urlaubsinseln nun als Hochrisikogebiet ein. Die Regelung gilt ab heute. Nach jüngsten Schätzungen des Deutschen Reiseverbands (DRV) sind derzeit etwa 150.000 Pauschalurlauber aus Deutschland in Griechenland unterwegs. Hinzu kommt eine unbekannte Anzahl an Individualreisenden. Das Land zählt zu den beliebtesten Zielen rund ums Mittelmeer.

Neben Kreta ist nun auch die südliche Ägäis mit Urlaubsinseln wie Rhodos, Kos, Mykonos oder Naxos Hochrisikogebiet. Die Inseln gelten auch wegen ihres intensiven Nachtlebens als Keim der Corona-Ausbreitung in Griechenland. Einreisende aus Hochrisikogebieten, die nicht geimpft oder genesen sind, müssen für zehn Tage in Quarantäne. Sie können sich aber nach fünf Tagen mit einem negativen Test davon befreien. Für vollständig Geimpfte und Genesene gibt es keine Quarantänepflicht.

Kreta und weitere griechische Urlaubsinseln ab Dienstag (24. August). Foto: dpa

Deutscher Staatshaushalt im ersten Halbjahr 2021 tief im Minus

8.13 Uhr: Der deutsche Staat hat auch im ersten Halbjahr 2021 in der Corona-Pandemie deutlich mehr Geld ausgegeben als eingenommen. Bezogen auf die gesamte Wirtschaftsleistung lag das Defizit von Bund, Ländern, Gemeinden und Sozialversicherungen in den ersten sechs Monaten bei 4,7 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag anhand vorläufiger Ergebnisse mitteilte. Es war das zweithöchste Defizit in einer ersten Jahreshälfte seit der deutschen Vereinigung.

Netz an Corona-Testzentren wird ausgedünnt

6.32 Uhr: Vor dem Hintergrund einer steigenden Impfquote und einem damit verbundenen Nachfragerückgang haben zahlreiche Corona-Teststellen in Deutschland ihren Betrieb eingestellt. Bundesweite Zahlen liegen nicht vor, Zahlen aus den Bundesländern verdeutlichen aber diesen Trend: So sank die Zahl der Teststellen in Nordrhein-Westfalen binnen vier Wochen um 640 auf 8127, wie das NRW-Gesundheitsministerium auf Anfrage mitteilte. In anderen Bundesländern war es ähnlich. In Niedersachsen sind laut dortigem Ministerium derzeit 2093 Testzentren aktiv, gut 600 sind in einem Meldeportal mit "außer Betrieb" aufgeführt.

Unlängst gab es in NRW zwar ein Plus an vorgenommenen Testungen, weil Urlauber wieder in den Job zurückkehrten oder weil Ungeimpfte etwa für einen Restaurantbesuch im Innenbereich ein negatives Testergebnis benötigten. In Niedersachsen, wo die Sommerferien noch laufen, sank die Zahl der gemeldeten Testungen zuletzt aber deutlich. Auf lange Sicht dürfte die Nachfrage noch stärker sinken, auch weil die Tests ab dem 11. Oktober nicht mehr gratis sind.

Schon vor der geplanten Abschaffung der kostenlosen Bürgertests am 11. Oktober sinkt die Zahl der Testzentren in Deutschland. Foto: Fabian Sommer / dpa

In der Betreiberbranche gibt es allerdings die Hoffnung, dass die Politik diese Entscheidung überdenkt und das Gratis-Angebot aufrechterhält. "Wir sehen Tests weiterhin als einen wichtigen Baustein bei der Bekämpfung der Pandemie an", betonte der Chef von Covimedical, Christoph Neumeier. Unlängst hatte die Drogeriemarktkette dm bekanntgegeben, den Betrieb ihrer derzeit 200 Corona-Teststellen zum 30. September einzustellen.

Analyse: Corona-Krise hatte Tod Hunderttausender Babys zur Folge

3.18 Uhr: Der Wirtschaftsabschwung im Zuge der Corona-Krise könnte allein im vergangenen Jahr den Tod von mehr als 260.000 Babys vor allem in ärmeren Ländern der Welt zur Folge gehabt haben. Zu diesem Schluss kommen Experten der Weltbank in einer im Fachmagazin "BMJ Open" vorgestellten Modellierungsstudie. Zugrunde liegen demnach mehrere Mechanismen: eine schlechtere Pflege und Ernährung in verarmenden Haushalten, der eingeschränkte Zugang zu Gesundheitsdiensten sowie beeinträchtigte Angebote und schwindende Qualität angebotener Gesundheitsdienste im Zuge der Wirtschaftskrise.

Die Wissenschaftler um Gil Shapira hatten für ihre Kalkulation die Auswirkungen von Veränderungen im Bruttoinlandsprodukt (BIP) eines Landes auf die Sterblichkeit von Kindern bis zu 12 Monaten zugrunde gelegt. Im vergangenen Jahr sei die Weltwirtschaft nach bisherigen Schätzungen um rund fünf Prozent geschrumpft, heißt es in der Analyse. Die Zahl in Armut lebender Menschen sei um rund 120 Millionen gestiegen.

Die direkte Sterblichkeit in der erwachsenen Bevölkerung durch Covid-19-Fälle könne zwar erheblich sein, erläutern die Autoren. Es sei aber auch so, dass bei einem Rückgang des BIP die Sterblichkeit allgemein steige, beispielsweise aufgrund schlechterer medizinischer Versorgung oder zunehmender Armut. Besonders betroffen seien häufig Gruppen wie Kinder und alte Menschen. In den 128 untersuchten Ländern mit mittleren und niedrigen Durchschnittseinkommen seien von solchen Veränderungen überproportional stark Babys betroffen.

Rund 267.000 bis zu 12 Monate alte Kinder starben der Modellierungsstudie nach infolge des coronabedingten Wirtschaftsabschwungs - und damit insgesamt rund 7 Prozent mehr als im Mittel der Vorjahre. Mit mehr als einem Drittel - rund 100.000 - der zusätzlichen Todesfälle entfielen die weitaus meisten auf Indien. Indien habe zum einen die höchste Zahl jährlicher Geburten weltweit und ein besonders großes prognostiziertes Wirtschaftsdefizit für 2020 (etwa minus 17 Prozent), erläutern die Experten der Weltbank.

Die Autoren geben bei ihrer Berechnung zu bedenken, dass die Veränderungen der Bruttoinlandsprodukte (BIP) noch nicht endgültig feststehen und dass es andere Effekte wie Naturkatastrophen und politische Unruhen geben kann, die ebenfalls Einfluss auf die Säuglingssterblichkeit haben.

Impfstatus der Erwachsenen beeinflusst Situation an Schulen im Herbst

3.02 Uhr: Für die Offenhaltung der Schulen im zweiten Pandemie-Herbst spielen Experten zufolge Erwachsene eine entscheidende Rolle. Vereinzelte Infektionen an den Schulen sind nach Ansicht des Berliner Virologen Christian Drosten hinnehmbar, wenn möglichst alle Eltern und Lehrer geimpft sind. "Ein kontrolliert schwelendes Geschehen muss man akzeptieren, wenn der Schulbetrieb laufen soll. Man wird nicht jegliche Verbreitung an Schulen unterbinden können, aber möglichst eine unkontrollierte Ausbreitung."

Die Impfbereitschaft der Erwachsenen wird die Situationen an Schulen im Herbst beeinflussen, sind sich Virologin Sandra Ciesek und ihr Kollege Christian Drosten einig. Foto: Sven Hoppe / dpa

Auch die Frankfurter Virologin Sandra Ciesek hält es generell für wichtig, dass sich so viele Erwachsene wie möglich impfen lassen. "Das ist wichtig für den Eigenschutz, aber eben auch, um diejenigen zu schützen, die sich nicht beziehungsweise noch nicht impfen lassen können. Dazu zählen insbesondere auch Kinder."

Einen wesentlichen Einfluss auf die Situation an den Schulen wird auch die Akzeptanz der Corona-Impfung für Kinder und Jugendliche haben, die seit Mitte August von der Ständigen Impfkommission für die Altersgruppe ab 12 Jahren empfohlen wird. Derzeit beobachten Kinderärzte eine hohe Nachfrage in den Praxen. Auf die medizinische Empfehlung der Kommission hätten viele Eltern gewartet, sagte Jakob Maske, Sprecher des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte. Neben dem Gesundheitsschutz für ihre Kinder gehe es vielen Eltern auch darum, mit Hilfe der Impfungen neue Schulschließungen möglichst zu verhindern.

Hausärzte befürworten geplante Abkehr von Inzidenz

2.57 Uhr: Der Hausärzteverband befürwortet die Pläne der Bundesregierung, die Beschränkungen im öffentlichen Leben nicht mehr allein an die Corona-Inzidenz zu knüpfen. "Die Bewertung des Infektionsgeschehens müsste längst mehr Aspekte als nur die Inzidenz einbeziehen", sagte der Verbandsvorsitzende Ulrich Weigeldt der "Rheinischen Post". "Die geplante Berücksichtigung der Hospitalisierungsrate ist deshalb ein richtiger erster Schritt, und dafür wurde es auch höchste Zeit." Es gehe darum, die Belastung des Gesundheitswesens abzubilden. "Diese ist im Moment moderat, und sie wird vor allem durch Personen verursacht, die nicht geimpft sind."

Auch der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, hält den Plan der Regierung für einen Schritt in die richtige Richtung. Für die Beurteilung der Lage sei vor allem die Hospitalisierungsrate auf den Normal- sowie Intensivstationen entscheidend. Wichtig seien auch die Test-Positivrate, die Impfquote und die Altersstruktur der Infizierten.

Patientenschützer beklagen mangelnde Impfbereitschaft in der Altenpflege

1.20 Uhr: Angesichts der vierten Corona-Welle haben Patientenschützer einen immer noch lückenhaften Impfschutz bei den Beschäftigten in Pflegeheimen und Pflegediensten beklagt: "Die Impfbereitschaft beim Personal in der Altenpflege ist zum Teil nicht so hoch, wie sie sein sollte", sagte Eugen Brysch, Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, unserer Redaktion. "Das betrifft stationäre Einrichtungen, aber auch mobile Pflegedienste." Anders scheine es in der Krankenpflege zu sein, so Brysch. Hier sei die Impfbereitschaft höher.

Eine berufsspezifische Impfpflicht ist in den Augen der Patientenschützer jedoch nicht die richtige Antwort auf die Impflücken: "Eine solche Pflicht käme in einem Mangelberuf wie der Altenpflege eher einer Verzweiflungstat nahe und wäre kontraproduktiv", so Brysch. Schon heute litte die Branche unter einer starken Abwanderung. "Die Pflicht zur Impfung würde die Lage der Pflegebedürftigen so eher noch verschärfen."

Ärztevertreter lehnten eine Impfpflicht ebenfalls ab: "Eine Impfpflicht ist sowohl generell als auch fokussiert auf bestimmte Berufsgruppen nicht der richtige Ansatz", sagte Andreas Gassen, Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV). Die Menschen müssten davon überzeugt werden, dass eine vollständige Impfung gut für sie, aber auch für die Gesellschaft sei.

Mehr Verpackungsmüll durch Pandemie: Umweltministerin Schulze dringt auf Mehrweg-Nutzung

3.17 Uhr: Im Zuge der Corona-Pandemie hat die Menge an Verpackungsmüll zugenommen. Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) dringt darauf, dass deutlich mehr Verbraucher Mehrwegverpackungen nutzen als bisher.

Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) will Verpackungsmüll vor allem im To-Go-Bereich eindämmen. Foto: iStock

"Mit mehr Mehrwegverpackungen werden wir die Verpackungsflut vor allem im To-Go-Bereich wirksam eindämmen", sagte Schulze dieser Redaktion. Die ab 2023 geltende Pflicht für Unternehmen, Kunden Mehrwegangebote unterbreiten zu müssen, entfalte bereits Wirkung. "Durch die neue Pflicht zum Mehrwegangebot entstehen schon jetzt viele praktische Lösungen, auch in Kooperation mit Lieferdiensten", sagte Schulze.

Die Bundesumweltministerin rechnet damit, dass Essen zum Mitnehmen auch nach der Pandemie beliebt bleiben wird.

Montag, 23. August: Spahn verteidigt Wegfall der 50er-Inzidenz erneut

22.58 Uhr: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat die Abschaffung der 50er-Inzidenz verteidigt. Sie passe nicht mehr in die Zeit, da großer Fortschritt bei der Impfkampagne gemacht worden sei, sagt er in den "ARD-tagesthemen". Darum werde nun auch die Situation der Krankenhäuser stärker berücksichtigt. Am wichtigsten sei allerdings weiterhin, dass sich mehr Menschen impfen lassen.

Die 2G-Regel nach der Geimpfte und Genese gewisse Vorteile erhalten können, hält Spahn für einen "vernünftigen Weg". "Geimpfte und Genese sollen es durchaus leichter haben".

Auf die Frage, ob es im Herbst einen Lockdown geben werde, antwortete der Minister "für Geimpfte und Genesene sicher nicht" - es sei denn, es entwickele sich eine neue Variante, gegen die die Impfstoffe nicht helfen. Dies sei aber im Moment nicht zu sehen. "Mit der Delta-Variante kommen wir sicher durch Herbst und Winter, wenn sich viele impfen lassen und wir das 3G-Prinzip im Innenraum haben", so Spahn.

Biden ruft erneut zum Impfen auf

22.01 Uhr: US-Präsident Joe Biden bekräftigt seine Aufforderung zum Impfen. Zuvor hatte die US-Arzneimittelbehörde FDA bekannt gegeben, dass das Vakzin von Biontech/Pfizer als erster Corona-Impfstoff in den USA eine vollständige Zulassung erhält.

Biden richtete sich bei Twitter an die "Millionen Amerikaner, die sagten, sie lassen sich impfen, wenn die FDA-Zulassung da ist". Dieser Moment sei nun gekommen. "Die Zeit, sich impfen zu lassen, ist heute", so der US-Präsident.

Lauterbach hält Wegfall der 50er Inzidenz für "falsches Signal"

20.16 Uhr: SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hat sich von den Plänen von Bundes-Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) distanziert, die 50er Inzidenz als zentrales Kriterium im Infektionsschutzgesetz zu streichen und fortan stärker auf die Hospitalisierungen zu schauen.

"Das sendet ein falsches Signal, als wenn die Inzidenz überhaupt nicht mehr wichtig wäre. Das halte ich für falsch, weil auch viele derjenigen, die erkranken und nicht ins Krankenhaus müssen, schwer erkranken und langfristige Schäden davontragen", erklärte Lauterbach im Fernsehsender phoenix. Hinzu komme, dass die Zahl der Krankenhauseinweisungen gegenüber der Inzidenz den Nachteil habe, dass man erst sehr verspätet wichtige Signale erhalte. "Man läuft Gefahr, dass man nie vor die Welle kommt."

SPD-Politiker Karl Lauterbach hält den möglichen Wegfall der 50er-Inzidenz für ein "falsches Signal" Foto: Kay Nietfeld / dpa

USA planen Impfpflicht für Soldaten

19.32 Uhr: Das Verteidigungsministerium in den USA plant nach der vollständigen Zulassung des Corona-Impfstoffs von BioNTech und Pfizer eine Impfpflicht für alle Soldaten. Man arbeite an einer entsprechenden Aktualisierung der Impfstoff-Richtlinien, sagte Ministeriumssprecher John Kirby. Gut acht Monate nach der Notfallgenehmigung erteilte zuvor die Arzneimittelbehörde FDA dem Impfstoff des Mainzer Unternehmens und seines US-Partners als erstem Vakzin in den USA die vollständige Zulassung.

Impfskeptiker in den USA schlucken Parasitenmittel

18.18 Uhr: Die USA haben mit der vierten Corona-Welle zu kämpfen. Manche setzen auf zweifelhafte Heilungsmethoden bei einer Infektion: Impfskeptiker schlucken Parasitenmittel, obwohl US-Behörden ausdrücklich davor warnen.

Fälle auf Intensivstationen müssen im Fokus stehen

17.55 Uhr: Der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI), Gernot Marx, warnt nach der Entscheidung des Corona-Kabinetts davor, sich auf die Hospitalisierungsquote als Indikator zu fokussieren. "Es reicht nicht, sich rein auf die Covid-19-Patienten im Krankenhaus zu konzentrieren - im Fokus müssen insbesondere die schweren Fälle auf den Intensivstationen stehen", sagt Marx dem "Handelsblatt".

"Grundsätzlich sollten jetzt neben der Sieben-Tage-Inzidenz die Zahlen der Krankenhausaufnahmen, Neuaufnahmen auf die Intensivstationen und die Auslastung bei der Intensivbettenbelegung mit Covid-19-Fällen eine zentrale Rolle spielen", so Marx.

Impfstoff von Biontech erhält in USA vollständige Zulassung

15.51 Uhr: Als erster Corona-Impfstoff hat das Vakzin von Biontech/Pfizer in den USA eine vollständige Zulassung erhalten. Das gab die US-Arzneimittelbehörde FDA am Montag bekannt, sie sprach von einem "Meilenstein" im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Die reguläre Zulassung gilt für Menschen ab einem Alter von 16 Jahren.

Trump empfiehlt Corona-Impfung – und wird von Fans ausgebuht

15.39 Uhr: Bei einem Auftritt im Bundesstaat Alabama musste sich Donald Trump ungewohnte Unmutsäußerungen aus seinem sonst so wohlgesonnenen Publikum anhören. Der Grund: Der Republikaner hatte sich offen für eine Impfung gegen das Coronavirus ausgesprochen. "Ich empfehle, das Impfangebot anzunehmen. Ich habe es gemacht, es ist gut. Lasst euch impfen", sagte Trump in Cullman, Alabama. Daraufhin gab es Buhrufe und anderes wütendes Geschrei aus dem Zuschauerraum.

Daraufhin sagte Trump laut einem Bericht des britischen "Guardian": "Ist schon okay. Das passt schon. Ihr habt eure Freiheiten". Er fügte hinzu: "Aber ich habe den Impfstoff nun mal schon bekommen. Wenn er nicht wirkt, seid ihr die Ersten, die es erfahren. Okay?"

Donald Trump, ehemaliger Präsident von den USA, hält Rede bei Veranstaltung der Republikaner im Norden Alabamas ab und spricht zu Tausenden von Anhängern. Foto: Robin Rayne/ZUMA Press Wire/dpa

Landkreistag will Impflicht für Pflegekräfte, Lehrer und Erzieher als letztes Mittel

15.32 Uhr: In der Debatte um eine Corona-Impfplicht für bestimmte Berufe bekommt Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock Unterstützung vom Deutschen Landkreistag: Es müsse jetzt alles daran gesetzt werden, die Zögernden vom Nutzen zügiger Impfungen zu überzeugen, sagte dessen Präsident, Reinhard Sager, dieser Redaktion. "Sollten alle Anstrengungen hingegen nicht fruchten, müssen wir ernsthaft über eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen sprechen und nach einer politischen Lösung suchen", so Sager. "Hier geht es dann in erster Linie um Pflegekräfte, aber auch Lehrerinnen und Erzieher."

Baerbock hatte für den Fall einer drastischen Verschlimmerung der Corona-Lage in Deutschland eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen nicht ausgeschlossen. Es könne dazu kommen, dass man "über die Frage weiterer Impfpflichten in einzelnen Berufsgruppen" sprechen müsse, hatte die Grünen-Politikerin in einem ARD-Interview gesagt. Noch seien aber nicht alle anderen Möglichkeiten ausgereizt.

Sager sprach sich zugleich für die von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) geplante Streichung der 50er-Inzidenz als Kriterium im Infektionsschutzgesetz aus. "Die Auslastung der Intensivbetten muss der entscheidende Gradmesser in der Pandemie sein. Gut, dass der Bund diesen politischen Beschluss noch vor der Wahl umsetzen will", sagte Sager.

Regierung will offenbar 50er-Inzidenz streichen

15.08 Uhr: Künftig sollen voraussichtlich keine Einschränkungen wegen Corona ab einer Inzidenz von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen mehr greifen. Stattdessen soll unter anderem die Belastung in den Krankenhäusern als ein neuer Maßstab im Infektionsschutzgesetz eingeführt werden.

Das Corona-Kabinett mit Kanzlerin Angela Merkel und den Fachministerinnen und -ministern hat erstmals seit der Sommerpause wieder getagt und man sei sich einig, dass Gesundheitsminister Jens Spahn zügig einen entsprechenden Vorschlag machen und das Bundeskabinett diesen dann beschließen solle, teilte Regierungssprecher Steffen Seibert mit. Den genauen Zeitplan ließen Seibert und ein Sprecher Spahns vorerst offen. Künftig sollen sich mögliche Einschränkungen maßgeblich auch an der Zahl der im Krankenhaus behandelten Fälle ausrichten. Derzeit sind es 1,28 solcher Fälle pro 100.000 Einwohner und sieben Tagen.

Breitet sich kein neuer Impfstoff-resistenter Coronavirus aus, müssen Geimpfte nach Angaben der Bundesregierung nicht mehr mit einem Lockdown rechnen. "Man kann den Geimpften sagen, dass sich für sie, auch wenn jetzt die Zahlen weiter ansteigen, nichts ändern wird", sagte Seibert. Das gelte auch für Genesene. "Unter den Bedingung Delta kann man sagen: Geimpfte müssen sich nicht auf neue Beschränkungen einstellen", fügte er hinzu.

Arbeitsminister Heil gesteht Fehler bei Corona-Hilfen ein

14.06 Uhr: Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat Fehler bei der Umsetzung der Corona-Hilfen für Selbstständige eingestanden. "Da hat die Bundesregierung zu spät reagiert", sagte Heil am Montag dem TV-Sender Phoenix. Dies betreffe auch die Ausgestaltung der Wirtschaftshilfen, es habe "bis zu den Neustarthilfen gedauert, bis das adäquat wurde", sagte Heil weiter.

Der Arbeitsminister sprach sich für ein Sicherungsgeld für Selbstständige aus. "Aber das kann man nicht in Krisensituationen aus dem Boden stampfen", sagte er. Nach der Corona-Krise müssten die Sicherungslücken des Sozialstaats für Selbstständige systematisch geschlossen werden, sagte Heil. Um die Kosten der Corona-Krise zu finanzieren, sprach sich der Arbeitsminister außerdem indirekt für Steuererhöhungen für Besserverdienende aus. Der Solidaritätsbeitrag, den aktuell etwa fünf Prozent der Bevölkerung zahlen, solle in den Steuertarif integriert werden, sagte er dem Sender.

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) gesteht Fehler bei der Umsetzung der Corona-Hilfen für Selbstständige ein. Foto: Wolfgang Kumm / dpa

Bund gibt Ländern 200 Millionen für Luftreiniger in Schulen und Kitas

13.15 Uhr: Die Bundesregierung unterstützt die Länder mit 200 Millionen Euro bei der Beschaffung von mobilen Luftreinigern für Schulen und Kitas. Wie das Wirtschaftsministerium am Montag mitteilte, sollen davon Einrichtungen mit Kindern unter zwölf Jahren profitieren, für die es derzeit keinen Impfstoff gegen das Coronavirus gibt. Bei Kinderbetreuung und Unterricht solle der bestmögliche Infektionsschutz erreicht werden.

"Unser Ziel ist es, in diesem Herbst und Winter den Präsenzunterricht aufrechtzuerhalten", erklärte Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU). Brandenburgs Bildungsministerin und Vorsitzende der Kultusministerkonferenz, Britta Ernst (SPD), betonte: "Es ist gut, dass die finanzielle Unterstützung des Bundes kommt." Mobile Luftreiniger könnten Schulen und Kitas helfen, auch Räume zu nutzen, die sich nicht gut lüften ließen. Die 200 Millionen Euro sollen nach dem Königsteiner Schlüssel zwischen den Ländern aufgeteilt werden, die Länder müssen ebenfalls einen Teil zuschießen.

Die Bundesregierung unterstützt die Beschaffung von Luftfiltern in Schulen. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Intensivmediziner: Flucht aus Pflegeberufen in vierter Corona-Welle

12.45 Uhr: Intensivmediziner am Hamburger Universitätsklinikum Eppendorf (UKE) haben vor eine Zunahme der Zahl an Covid-19-Patienten gewarnt. Die Zahl der Covid-19-Kranken steige leicht, deutschlandweit lägen rund 700 auf Intensivstationen, sagte der Direktor der Klinik für Intensivmedizin am UKE, Prof. Stefan Kluge, am Montag. "Das macht uns natürlich große Sorge, und wir sehen vor allem auch die große Belastung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter." Gerade die Pflegekräfte seien ausgelaugt. "Wir erleben in Deutschland geradezu eine Flucht aus den Pflegeberufen. Das ist ein Alarmzeichen", sagte der Intensivmediziner.

Fast alle Intensivpatienten der vierten Welle seien ungeimpft. "Es sind zum Teil sozial Schwache, es sind Menschen mit Migrationshintergrund, es sind aber auch Akademiker dabei." Kluge sagte voraus: "Wir werden eine Welle der Ungeimpften erleben in den kommenden Wochen und Monaten." Darum sei es so wichtig, dass mobile Impfteams auch die "Impfzauderer und Impfzögerer" erreichten. Diese Gruppe werde auf 10 bis 20 Prozent der Bundesbürger geschätzt. Kluge forderte die Politik auf, mehr Anstrengungen in dieser Richtung zu unternehmen.

Kleines Wacken-Festival "Bullhead City" fällt aus

12.23 Uhr: Die für Mitte September geplante kleinere Ausgabe des Heavy-Metal-Festivals im schleswig-holsteinischen Wacken fällt aus. Das Festival kann nach Angaben der Veranstalter vom Montag aufgrund der aktuellen Corona-Entwicklungen im Kreis Steinburg nicht stattfinden. "Auch wenn wir wirklich traurig sind, dass wir nun doch im September kein Wiedersehen mit den Metalheads feiern können, betrachten wir diese Entscheidung als die richtige", sagte Festival-Mitbegründer Thomas Jensen.

Die Veranstalter hatten für das ursprünglich vom 16. bis 18. September geplante Festival mit 20.000 Besuchern pro Tag geplant. Es wurden Auftritte unter anderem von Blind Guardian, Nightwish, Powerwolf, Doro und Hämatom erwartet. Früheren Angaben zufolge waren bereits mehr als 10.000 Karten verkauft worden. Ticketkäufer sollen ihr Geld nun zurückerhalten.

Erstmals wieder keine lokale Übertragung von Covid-19 in China

10.28 Uhr: Rund einen Monat nach Beginn des schlimmsten Ausbruchs des Coronavirus in China seit einem Jahr ist erstmals keine lokale Übertragung mehr berichtet worden. Wie die Gesundheitsbehörden in Peking am Montag mitteilten, gab es am Sonntag nur 21 aus dem Ausland eingeschleppte Fälle. Bei dem Ausbruch mit der besonders ansteckenden Delta-Variante hatten sich mehr als tausend Menschen in fast 50 Städten angesteckt. Auslöser war nach Behördenangaben ein russisches Flugzeug in der ostchinesischen Neun-Millionen-Metropole Nanjing, in dem sich Flughafenmitarbeiter infiziert hatten.

Die Delta-Variante bedeutet für Chinas strikte Null-Covid-Politik eine Herausforderung. Mit drastischen Maßnahmen wie Ausgangssperren, Kontaktverfolgung, Massentests unter Millionen, Quarantäne und der Unterbrechung von Transportverbindungen konnten die Behörden die Ausbreitung allerdings wieder stoppen. In der Volksrepublik waren Ende 2019 die ersten Corona-Infektionen weltweit entdeckt worden. Seit einem Jahr ist das Virus dort aber weitgehend unter Kontrolle.

In China gelten sehr strenge Corona-Regeln. Foto: Qin Tingfu/Imago Images

Studie aus Israel: Drittimpfungen bieten besseren Schutz

9.59 Uhr: Einer israelischen Studie zufolge bietet eine dritte Impfung mit dem Biontech-Impfstoff einen deutlich besseren Schutz vor einer Corona-Infektion und schwerem Krankheitsverlauf bei über 60-Jährigen als nur zwei Impfungen. Diese Erkenntnisse stellten Impfexperten am Donnerstag auf einer Sitzung des Gesundheitsministeriums vor.

Demnach sei der Impfschutz zehn Tage nach einer dritten Impfung viermal höher als nach zwei Impfungen und biete einen fünf- bis sechsmal höheren Schutz vor schweren Verläufen.

Spahn für Abschaffung der 50er-Inzidenz

9.32 Uhr: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat sich dafür ausgesprochen, in der Corona-Pandemie die Messgröße eines Inzidenzwerts von 50 aus dem Infektionsschutzgesetz zu streichen. "Die 50er-Inzidenz im Gesetz, die hat ausgedient", sagte der CDU-Politiker am Montag im ZDF-"Morgenmagazin". Der Wert - nicht mehr als 50 neue Infektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen - habe für eine ungeimpfte Bevölkerung gegolten.

Im Infektionsschutzgesetz sind bei bestimmten Zahlen von neuen Corona-Fällen besondere Maßnahmen vorgesehen. Einige Bundesländer sind von der Fokussierung auf die Inzidenz jedoch schon abgerückt. "Deswegen ist mein Vorschlag, jetzt auch diesen Maßstab, diese 50er Inzidenz, aus dem Gesetz zügig zu streichen", sagte der Minister. Darüber könnte der Bundestag noch vor der Wahl am 26. September entscheiden. "Der neue Parameter ist dann die Hospitalisierung", so Spahn. Damit ist die Zahl der Covid-19-Patienten gemeint, die im Krankenhaus liegen.

Arbeitgeber und Gewerkschaften rufen zur Impfung auf

4.16 Uhr: Angesichts des stockenden Tempos der Corona-Impfungen in Deutschland rufen Arbeitgeber und Gewerkschaften gemeinsam die Menschen zur Impfung auf. "Wir müssen aufpassen, dass wir das Erreichte nicht verspielen", heißt es in dem gemeinsamen Appell von Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger und dem Vorsitzenden des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Reiner Hoffmann, der der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegt. "Mit der aktuellen Impfrate können und dürfen wir uns nicht zufrieden geben."

Jeder Geimpfte helfe, die Ausbreitung von Covid-19 zu bekämpfen und zu mehr Normalität im Privat- und Arbeitsleben zurückzukehren. Millionen von Beschäftigen hätten sich in den zurückliegenden Wochen etwa durch Betriebsärztinnen und -ärzte impfen lassen. "In Summe sind über fünf Millionen Impfdosen an die Betriebsärztinnen und Betriebsärzte gegangen", so Dulger und Hoffmann. "Das hat dabei geholfen, die Impfkampagne in die Breite zu tragen und noch mehr Menschen zu erreichen."

Imfpaktion in einem Bus vor einer Moschee in Bönen (NRW). Arbeitgeber und Arbeitnehmer appellieren an die bislang Ungeimpften, sich impfen zu lassen. Foto: David Inderlied/dpa

Die beiden Spitzenfunktionäre äußerten Sorge wegen des Abflachens der Impfdynamik. "Insbesondere aggressivere Virusvarianten sorgen dafür, dass die Inzidenzzahlen wieder steigen." Mit Pandemieplänen, vielfältigen Regelungen zum mobilen Arbeiten und zum Datenschutz, Testangeboten und tariflichen Vereinbarungen zur Abmilderung der Corona-Krise hätten die Sozialpartner das wirtschaftliche Leben trotz der schwierigen Bedingungen aufrechterhalten und Arbeitsplätze zu sicheren Orten gemacht.

"Wir appellieren daher nochmals als Sozialpartner gemeinsam an alle Arbeitgeber und Beschäftigten in Deutschland: Seien Sie weiter umsichtig und verantwortungsvoll", so Dulger und Hoffmann. "Wirken Sie weiter mit, die Menschen in den Betrieben vor Ansteckungen zu schützen." Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sollten - wo immer möglich – betriebliche Impfungen und Testungen anbieten. "Gleichzeitig appellieren wir an die Beschäftigten, die Impf- und Testangebote anzunehmen und so zu einer hohen Durchimpfungsrate und einem hohen Schutzniveau beizutragen."

Wissler fordert Ausweitung der Impfangebote

2.20 Uhr: Linke-Chefin Janine Wissler lehnt es ab, den Druck auf Ungeimpfte zu verstärken. "Wir brauchen in den nächsten Wochen und Monaten noch einmal deutlich mehr niedrigschwellige Angebote", sagte die Spitzenkandidatin für die Bundestagswahl unserer Redaktion. "Wir müssen mit den Impfungen da hingehen, wo die Leute sind – am Supermarkt, auf dem Schwimmbadparkplatz, egal wo. Und man muss Leute überzeugen – wir brauchen mehr Aufklärungsangebote."

Wissler betonte: "Ich bin dagegen, jetzt zu versuchen, über die Abschaffung kostenloser Tests Druck aufzubauen. Damit gefährdet man insbesondere Kinder und Schwangere im Umfeld von Ungeimpften." Deshalb sei weiterhin ein breites, kostenfreies Impfangebot für alle notwendig.

Ärztepräsident Reinhardt fordert engere Einbindung von Sport und Religion beim Impfen

1.19 Uhr: Um die Impfquote in Deutschland zu steigern, fordert die Bundesärztekammer eine engere Einbindung der Sportvereine und Religionsgemeinschaften: Wenn jetzt die meisten Impfzentren schließen würden, sollten als Ersatz mehr mobile Impfstellen geschaffen werden – etwa vor Kirchen und Moscheen oder auch Freizeiteinrichtungen.

"Wir sollten auch Sportvereine, Kulturvereine und die unterschiedlichen Glaubenseinrichtungen bei der Impfkampagne mit ins Boot holen", sagte Ärztepräsident Klaus Reinhardt dieser Redaktion. "Ausreichend Impfstoff, Personal und Logistik stehen zur Verfügung. Jetzt sind kreative Ideen gefragt." Bei denjenigen, die den Gang zum Arzt oder in das Impfzentrum möglicherweise aus profanen Gründen aufgeschoben hätten, könnten solche unkomplizierten Impfangebote helfen, so Reinhardt.

Klaus Reinhardt, Präsident der Bundesärztekammer, wünscht sich kreative Ideen, um der Impfkampagne in Deutschland Schwung zu verleihen. Foto: Wolfgang Kumm / dpa

Gerade in der Altersgruppe der 20- bis 50-Jährigen seien immer noch viele ungeimpft. Ihnen müsse verdeutlicht werden, dass eine Impfung nicht nur für sie persönlich sinnvoll sei, sondern auch ein Zeichen der Solidarität mit denjenigen darstelle, die sich nicht impfen lassen können, so Reinhardt, "zum Beispiel Kinder bis zwölf Jahren oder auch Menschen mit bestimmten Erkrankungen".

Eine annähernd hundertprozentige Impfquote werde es in Deutschland nicht geben, so der Mediziner. "Wir müssen in einer freien Gesellschaft damit leben, dass sich ein gewisser Prozentsatz der Bürgerinnen und Bürger freiwillig gegen eine Impfung entscheidet." Diese Menschen müssten aber ihrerseits damit rechnen, dass die geimpfte Mehrheit nicht ewig bereit sein werde, ihretwegen Einschränkungen der persönlichen Freiheiten hinzunehmen, mahnte Reinhardt.

"3G"-Regel tritt bundesweit in Kraft

0.01 Uhr: Von diesem Montag an gilt bundesweit weitgehend die "3G"-Regel. Zutritt zu öffentlichen Innenräumen gibt es danach bei hohem Infektionsgeschehen nur noch für Geimpfte, Genese oder negativ Getestete.

Sonntag, 22. August: Druck auf Ungeimpfte wächst

Für Ungeimpfte brechen ungemütliche Zeiten an. Zuerst wird es lästig – wenn von diesem Montag an bundesweit in vielen Bereichen die Testpflicht für Menschen ohne Impfschutz greift. Lesen Sie hier, wer die Impfgegener eigentlich sind – und wie man sie doch noch überzeugen kann.

für Menschen ohne Impfschutz greift. Lesen Sie hier, wer die Impfgegener eigentlich sind – und wie man sie doch noch überzeugen kann. Für den Fall einer drastischen Verschlimmerung der Corona-Lage in Deutschland schließt Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen nicht aus.

für bestimmte Berufsgruppen nicht aus. Die Corona-Inzidenz ist in Nordrhein-Westfalen auf einen Wert von beinahe 100 gestiegen. Damit liegt das bevölkerungsreichste Bundesland nach den Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Sonntag deutschlandweit mit seinem hohen Infektionsgeschehen an der Spitze des Negativ-Rankings.

auf einen Wert von beinahe 100 gestiegen. Damit liegt das bevölkerungsreichste Bundesland nach den Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Sonntag deutschlandweit mit seinem hohen Infektionsgeschehen an der Spitze des Negativ-Rankings. Nach einem größeren inländischen Corona-Ausbruch hat Neuseeland ein Scheitern seiner ehrgeizigen Null-Covid-Strategie eingeräumt.

ein Scheitern seiner ehrgeizigen Null-Covid-Strategie eingeräumt. Spezielle Spürhunde können einer deutschen Untersuchung zufolge eine Corona-Infektion mit hoher Genauigkeit erschnüffeln.

können einer deutschen Untersuchung zufolge eine Corona-Infektion mit hoher Genauigkeit erschnüffeln. Der US-Bürgerrechtler Jesse Jackson (79) und seine Frau Jacqueline (77) sind an Covid-19 erkrankt und in ein Krankenhaus eingeliefert worden.

(79) und seine Frau Jacqueline (77) sind an Covid-19 erkrankt und in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Deutsche Spanien-Urlauber können jetzt zum Teil wieder unbeschwerter an ihr Ziel reisen. Fünf der 17 spanischen Regionen stehen aufgrund ihrer stark verbesserten Corona-Lage seit Mitternacht nicht mehr auf der Liste der Hochrisikogebiete der Bundesregierung. Das gilt für folgende Regionen: Katalonien, die Kanaren, Valencia, Kastilien-La Mancha, Asturien.

Samstag, 21. August: Altmaier: Kein erneuter Lockdown für Geimpfte

Nach Überzeugung von Wirtschaftsminister Peter Altmaier wird es in Deutschland trotz rapide steigender Infektionszahlen keinen weiteren Corona-Lockdown geben. "Nach allem, was wir heute wissen, können wir einen neuen Lockdown für Geimpfte und Genesene vermeiden", sagte der CDU-Politiker unserer Redaktion.

Vor einem Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel an diesem Sonntag in der Ukraine hat das Land von Deutschland 1,5 Millionen Dosen des Corona-Impfstoffs von Astrazeneca erhalten.

In Frankreich haben Zehntausende Menschen am Samstag am sechsten Wochenende in Folge gegen die verschärften Corona-Regeln demonstriert. Quer durchs Land war zu rund 200 Protestzügen aufgerufen worden.

demonstriert. Quer durchs Land war zu rund 200 Protestzügen aufgerufen worden. In den USA könnte der Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer laut Medienberichten Anfang der Woche eine vollständige Zulassung erhalten.

erhalten. Die Corona-Impfungen helfen in Deutschland gut gegen schwere Krankheitsverläufe und vermindern das Infektionsrisiko. Laut einer RKI-Statistik gab es seit Anfang Februar in Deutschland nur eine vollständig immunisierte Person unter 60, die nach einem wahrscheinlich "Impfdurchbruch" an einer Corona-Infektion gestorben ist

Der kleine Pazifikstaat Palau hat seinen Status als eines der letzten Länder des Planeten ohne Corona-Fall verloren.

hat seinen Status als eines der letzten Länder des Planeten ohne Corona-Fall verloren. Ein Brasilianer hat sich fünfmal mit drei verschiedene Impfstoffe binnen weniger Wochen spitzen lassen. Lesen Sie hier, wie es dazu kam.

Die deutschen Hausärzte stellen sich zum Start der Auffrischungsimpfungen auf Konflikte mit Patienten ein.

Corona-News von Freitag, 20. August: Belgien und Portugal lockern Corona-Maßnahmen

Belgien und Portugal haben bedeutende Lockerungen der jeweils geltenden Corona-Auflagen beschlossen.

beschlossen. Die wegen der Coronavirus-Pandemie in den USA verhängte Maskenpflicht in Flugzeugen, Zügen und anderen öffentlichen Verkehrsmitteln wird bis zum 18. Januar verlängert.

in den USA verhängte in Flugzeugen, Zügen und anderen öffentlichen Verkehrsmitteln wird bis zum 18. Januar verlängert. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) schließt künftige Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen für Genesene und Geimpfte aus.

(CDU) schließt künftige Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen für Genesene und Geimpfte aus. Bei der Finalrunde der Fußball-EM in London mit Zehntausenden Zuschauern und etlichen Fans rund um das Wembley-Stadion haben sich Tausende Menschen mit dem Coronavirus infiziert.

in London mit Zehntausenden Zuschauern und etlichen Fans rund um das haben sich Tausende Menschen mit dem infiziert. Tschechien stuft Deutschland aufgrund steigender Infektionszahlen auf seiner Corona-Ampel künftig als „orange“ mit mittlerem Risiko ein. Das gab das Gesundheitsministerium in Prag am Freitag bekannt.

stuft Deutschland aufgrund steigender Infektionszahlen auf seiner künftig als „orange“ mit mittlerem Risiko ein. Das gab das Gesundheitsministerium in Prag am Freitag bekannt. In Italien ist der Anteil von Corona-Patienten auf den Intensivstationen der Krankenhäuser gestiegen. Landesweit seien die Intensivbetten nach jüngsten Angaben im Schnitt zu 4,5 Prozent mit Covid-19-Kranken belegt, teilte das Gesundheitsministerium in seinem wöchentlichen Corona-Lagebericht am Freitag in Rom mit.

auf den Intensivstationen der Krankenhäuser gestiegen. Landesweit seien die Intensivbetten nach jüngsten Angaben im Schnitt zu 4,5 Prozent mit Covid-19-Kranken belegt, teilte das Gesundheitsministerium in seinem wöchentlichen am Freitag in Rom mit. Die britische Zulassungsbehörde hat grünes Licht für ein Antikörper-Medikament gegeben, mit dem Ex-US-Präsident Donald Trump im vergangenen Jahr behandelt wurde. Das Medikament Ronapreve reduziere das Risiko eines schweren Verlaufs und könne eingesetzt werden, um Covid-19-Symptome zu behandeln und schwere Verläufe zu verhindern, teilte die Behörde am Freitag mit.

reduziere das Risiko eines schweren Verlaufs und könne eingesetzt werden, um Covid-19-Symptome zu behandeln und schwere Verläufe zu verhindern, teilte die Behörde am Freitag mit. Wegen steigender Corona-Infektionszahlen stuft die Bundesregierung Kreta und weitere griechische Urlaubsinseln ab Dienstag als Hochrisikogebiet ein.

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hat vor der Ausbreitung weiterer Varianten des Coronavirus gewarnt. "Die Delta-Variante wird nicht die letzte gefährliche Variante bleiben. Es wird weitere Mutationen geben. Wir kriegen das so schnell nicht in den Griff", sagte Lauternach unserer Redaktion.

wird nicht die letzte gefährliche Variante bleiben. Es wird weitere Mutationen geben. Wir kriegen das so schnell nicht in den Griff", sagte Lauternach unserer Redaktion. Das Verwaltungsgericht Berlin hat das generelle Verbot gewerblicher Tanzveranstaltungen in geschlossenen Räumen in der Hauptstadt gekippt. Uneingeschränkte Öffnungen seien zwar vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie weiterhin nicht erlaubt, Veranstaltungen ausschließlich für geimpfte und genesene Personen seien jedoch vorläufig zuzulassen, teilte das Gericht am Freitag mit (Az.: VG 14 L 467/21).

Für alle Besucher aus Deutschland wird die Einreise nach Spanien ab Montag erschwert. Ab dem 23. August werde ganz Deutschland aufgrund der steigenden Infektionszahlen zum Corona-Risikogebiet erklärt, teilte das spanische Gesundheitsministerium in Madrid am Freitag mit

zum Corona-Risikogebiet erklärt, teilte das spanische Gesundheitsministerium in Madrid am Freitag mit Ein Antikörper-Medikament des Pharmakonzerns Astrazeneca schützt klinischen Tests zufolge wirksam vor einer Corona-Erkrankung. Das Medikament AZD7442 - eine Kombination zweier langwirksamer Antikörper - ist speziell für Menschen gedacht, für die eine Impfung aus bestimmten Gründen nicht besonders gut geeignet ist

- ist speziell für Menschen gedacht, für die eine Impfung aus bestimmten Gründen nicht besonders gut geeignet ist Ungeimpfte aus Deutschland müssen bei der Einreise nach Norwegen künftig in Quarantäne. Außerdem wird von Montag an vor und nach der Einreise ein Corona-Test verlangt, wie die norwegische Regierung am Freitag mitteilte.

verlangt, wie die norwegische Regierung am Freitag mitteilte. Sogenannte Querdenker haben nach einem Auftritt von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) in Baden-Württemberg sein Auto beworfen und die Abfahrt behindert.

sein Auto beworfen und die Abfahrt behindert. In Deutschland sind inzwischen rund 99 Millionen Impfdosen gegen das Coronavirus verabreicht worden. Vollständig mit der meist nötigen zweiten Dosis geimpft sind nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums von Freitag nun knapp 48,7 Millionen Menschen oder 58,5 Prozent der gesamten Bevölkerung

Das Bundesverfassungsgericht will voraussichtlich im Oktober oder November über erste Klagen gegen die Corona-Notbremse des Bundes im Hauptverfahren entscheiden

Angesichts zahlreicher Corona-Neuinfektionen impft Israel ab sofort auch Menschen ab 40 Jahren mit einer dritten Dosis.

In Berlin gelten seit Freitag erweiterte Testpflichten für Menschen ohne vollständige Corona-Impfung.

für Menschen ohne vollständige Corona-Impfung. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) erwägt, allen Bürgern eine Corona-Auffrischimpfung anzubieten

anzubieten SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach rechnet mit einer deutlichen Zunahme von so genannten Impfdurchbrüchen

Corona-News von Donnerstag, 19. August: RKI sieht Beginn der vierten Welle

Nach Einschätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) hat in Deutschland die vierte Welle in der Corona-Pandemie begonnen.

Nach Plänen der Bundesregierung sollen Teile von Griechenland sowie mehrere Regionen in Irland zu Hochrisikogebieten hochgestuft werden.

sollen Teile von Griechenland sowie mehrere Regionen in Irland zu Hochrisikogebieten hochgestuft werden. Laut einer Studie sind Menschen nach zwei Impfdosen von Astrazeneca oder Biontech/Pfizer gut gegen die Delta-Variante des Coronavirus geschützt. Allerdings haben die Forscher herausgefunden, dass Geimpfte, wenn sie sich mit Corona infizieren, eine ähnlich hohe Viruslast haben könnten wie Ungeimpfte. Sofern sie sich anstecken, könnten Geimpfte also ähnlich ansteckend wie Nichtgeimpfte sein.

haben könnten wie Ungeimpfte. Sofern sie sich anstecken, könnten Geimpfte also ähnlich ansteckend wie Nichtgeimpfte sein. Die Ständige Impfkommission hat bei ihrer Impfempfehlung für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren in der Pandemie auch deren Teilnahme am gesellschaftlichen Leben mit im Blick.

US-Präsident Joe Biden und seine Ehefrau Jill werden sich eine Corona-Auffrischimpfung geben lassen.

geben lassen. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat das Biontech-Impfstoffwerks im hessischen Marburg - und den Anlass genutzt, um Ungeimpfte zur Impfung anzuregen.

Virologe Christian Drosten hält Corona-Auffrischungsimpfung im Herbst bei den meisten Menschen für unnötig. „Die Schutzwirkung der Corona-Vakzinen ist viel besser als beispielsweise bei den Influenza-Impfstoffen“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Auch das baldige Aufkommen einer neuen Virusvariante, die gegen die verfügbaren Impfstoffe resistent ist, erwartet er nicht.

