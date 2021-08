Corona-Regeln für den Herbst: Spahn fordert Verschärfung für Ungeimpfte

Angehörige von Risikogruppen sollen ab September Corona-Auffrischungsimpfungen erhalten können. Das beschlossen die Gesundheitsminister der Länder in Einvernehmen mit dem Bund. Für Jugendliche und Kinder ab zwölf sind flächendeckend niedrigschwellige Impfangebote vorgesehen.

Seit Wochen steigt die Sieben-Tage-Inzidenz wieder stetig an, die ansteckendere Delta-Variante breitet sich in Deutschland immer weiter aus. Und durch Reisende, die zum Ende der Sommerferien aus dem Ausland zurückkehren, droht sich die Infektionslage im Herbst dramatisch zu verschärfen.

Um diese vierte Welle einzudämmen, plant Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) jetzt weitere Corona-Maßnahmen ab September. Einen entsprechenden Bericht hat sein Ministerium den Ländern und dem Bundestag vorgelegt. Ziel sei es nicht nur, das Gesundheitswesen vor einer übermäßigen Belastung zu schützen, sondern auch "die Personengruppen, die noch nicht geimpft werden können, vor einer möglichen folgenreichen Erkrankung zu schützen", heißt es in dem Bericht.

Neben der Ausbreitung der Delta-Variante und den Infektionen aufgrund des Reiseverkehrs gibt es laut dem Papier noch zwei weitere Gründe, weshalb eine vierte Welle nicht mehr zu vermeiden ist: Zum einen schränke sich die Bevölkerung bei ihren Kontakten fast nicht mehr ein und zum anderen würden im Herbst und Winter wieder saisonal verstärkende Effekte des Coronavirus auftreten.

Vierte Corona-Welle: Das plant Spahn

Viele Corona-Maßnahmen sollen deshalb für die gesamte Bevölkerung verlängert werden, andere betreffen vor allem . Dadurch soll vermutlich auch die Impfbereitschaft wieder gesteigert werden – zuletzt hatte diese deutlich nachgelassen.

Die Zeit drängt. Spahn will möglichst schnell einen Fahrplan für die kommenden Monate beschließen, wie aus dem Papier hervorgeht: "Die entscheidende Frage ist: Wie hoch wird diese vierte Welle? Das entscheidet sich jetzt." Laut dem Ministeriumsbericht sind daher folgende Regeln für den Herbst vorgesehen:

Die Einhaltung von Hygienemaßnahmen und eine Maskenpflicht "bis ins Frühjahr 2022" - vor allem im öffentlichen Nah- und Fernverkehr sowie im Einzelhandel - "für alle, auch für Geimpfte und Genesene"

Unabhängig von der Inzidenz soll "ab Anfang/Mitte September 2021 die Teilnahme an bestimmten Veranstaltungen in ganz Deutschland generell nur unter Einhaltung der 3G-Regel (3G: geimpft, genesen oder getestet) möglich sein"

Konkret geht es dabei um die Innengastronomie, Hotelübernachtungen, körpernahe Dienstleistungen, Sport und Veranstaltungen drinnen sowie Großveranstaltungen drinnen und draußen

Weil sich mittlerweile jeder impfen lassen kann, schlägt das Gesundheitministerium ein Ende der Gratis-Schnelltests ab Mitte Oktober vor

Nur für Personen, die nicht geimpft werden können oder für die keine allgemeine Impfempfehlung vorliege, wie Schwangere oder Kinder und Jugendliche, solle es weiterhin kostenlose Schnelltests geben

Noch strengere Regeln für Ungeimpfte ab Herbst?

Für Ungeimpfte könnten die im Bericht genannten Corona-Regeln abhängig von den Kenngrößen Impfquote, Inzidenz nach Altersgruppen und der Rate schwerer Klinikfälle nach Altersgruppen sogar noch verschärft werden. Ab bestimmten Grenzwerten würden hier erneut weitergehende Einschränkungen notwendig werden, heißt es in dem Bericht des Gesundheitsministeriums.

Wer nicht geimpft ist, muss damit rechnen, dass für ihn im Herbst und Winter andere Kontaktbeschränkungen gelten könnten. Strittig dürfte aber auch sein, dass Spahn für Menschen ohne Corona-Immunschutz eine Begrenzung der Teilnahme oder gar den Ausschluss von der Teilnahme an Veranstaltungen und in der Gastronomie plant. Für diese Bereiche des Alltags soll im Zweifel "2G statt 3G" gelten.

Gesundheitsminister Jens Spahn und RKI-Chef Lothar Wieler vor dem Robert Koch-Institut in Berlin. Foto: dpa

Vor Corona-Gipfel: Kritik an geplanten Regeln

Ob diese Maßnahmen im Herbst greifen werden, ist aber noch nicht entschieden. Am 10. August berät Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten über das weitere Vorgehen in der Pandemie und somit auch über Spahns Vorschläge.

Bereits im Vorfeld gibt es jedoch Kritik an den Plänen. FDP-Vize Wolfgang Kubicki warf der Bundesregierung in der "Bild"-Zeitung Wortbruch vor. In Zielsetzung und Wirkung komme es einer direkten Impfpflicht gleich, wenn die Regierung nicht-geimpfte Personen vom sozialen Leben ausschließe. (dpa/fmg/bml)