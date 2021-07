Seehofer: Nationaler Kraftakt nach Hochwasser nötig

Mo, 19.07.2021, 20.04 Uhr

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat bei einem Besuch in der Hochwasserregion in Ahrweiler einen nationalen Kraftakt zur Bewältung der Folgen gefordert. "Jetzt in diesen Tagen ist die Stunde der Hilfe und der Solidarität", sagte Seehofer.