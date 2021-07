UN-Hilfslieferung für die Krisenregion Tigray

Di, 13.07.2021, 14.40 Uhr

Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen hat 900 Tonnen an Hilfslieferungen in die Krisenregion Tigray in Äthiopien gebracht. Experten befüchten dennoch weiter eine große Nahrungsmittelknappheit.