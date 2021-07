Dubai hat jetzt auch den tiefsten Pool der Welt

Mo, 12.07.2021, 14.30 Uhr

In Dubai jagt ein Superlativ den anderen: Die Wüstenstadt verfügt jetzt auch über den tiefsten Pool der Erde. In dem Becken können Taucher 60 Meter in die Tiefe tauchen und eine versunkene Stadt entdecken.