Mehr als 50 Tote bei Fabrikbrand in Bangladesch

Fr, 09.07.2021, 11.28 Uhr

Beim Brand einer Fabrik in Bangladesch sind mehr als 50 Menschen ums Leben gekommen. Dutzende weitere Menschen erlitten Verletzungen; viele von ihnen waren aus den oberen Stockwerken gesprungen, um sich vor den Flammen in Sicherheit zu bringen. CONTAINS IMAGES OF BODY BAGS