Biber knabbern Patagoniens Wälder weg

Mi, 07.07.2021, 07.06 Uhr

Biber richten in den Wäldern Patagoniens in Chile großen Schaden an. Vor Jahrzehnten führten Menschen die Tiere aus Kanada ein, um die Pelzindustrie aufzubauen. Aus einst zehn Paaren sind mittlerweile mehr als 100.000 geworden.