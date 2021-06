Hitzewelle in Nordamerika: Klimatisierte Hallen für Schutzsuchende

Di, 29.06.2021, 13.26 Uhr

Um den Menschen Schutz vor der außergewöhnlichen Hitzewellle zu bieten, haben die Behörden in Portland im US-Bundesstaat Oregon so genannte Cooling Centers eingerichtet - klimatisierte Hallen, in denen Bedürftige versorgt werden.