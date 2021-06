Erste Hitzewelle mit bis zu 37 Grad erwartet

Die erste Hitzewelle des Sommers steht in Deutschland bereits Mitte Juni vor der Tür. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach kündigte am Dienstag für die nächsten Tage Temperaturen von bis zu 37 Grad an.

Auch die Nächte werden mit Werten um die 20 Grad warm. Gleichzeitig steigt die Unwettergefahr.

Bereits am Mittwoch erwärmt sich die Luft verbreitet auf 26 bis 32 Grad, an der Mosel und dem Oberrhein sind auch 34 Grad möglich. Der Wind bringt keine Abkühlung, er weht nur schwach. Nachts sinken die Werte verbreitet auf 12 bis 19 Grad, für die Kölner Bucht und das Ruhrgebiet wird jedoch eine "teils tropische Nacht" mit Temperaturen von mindestens 20 Grad angekündigt.

Am Donnerstag wird es mit 30 bis 36 Grad noch einen Tick heißer. Ab dem späten Nachmittag können sich mächtige Quellwolken bilden. Einzelne Gewitter mit lokaler Unwettergefahr durch Sturm, Hagel und heftigen Starkregen sind möglich. So geht es in der Nacht zum Freitag im Westen und Nordwesten weiter, der DWD warnte vor Unwetter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen. In den Ballungsräumen wird es nicht kühler als 21 Grad.

Am Freitag besteht in der Westhälfte weiterhin Unwettergefahr, zum Abend hin kann es auch in den mittleren Landesteilen und den Alpen gewittern, auch hier sind Unwetter möglich. Ansonsten ist es sonnig, im Westen zudem bei Werten zwischen 26 und 32 Grad sehr schwül. Für den Rest der Republik werden 31 bis 37 Grad angekündigt, am heißesten soll es in der Lausitz werden.

