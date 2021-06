Corona-geplagtes Peru vor der Präsidenten-Stichwahl

Sa, 05.06.2021, 09.10 Uhr

In der Stichwahl um das Präsidentenamt in Peru stehen sich die rechtspopulistische Keiko Fujimori und der linksgerichtete Gewerkschafter Pedro Castillo gegenüber. Die Coronavirus-Pandemie, die in Peru mehr Opfer gefordert hat als anderswo, überschattet den Wahlkampf.