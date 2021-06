Riesiges Erdloch in Mexiko tut sich auf

Riesiges Erdloch in Mexiko tut sich auf

Mi, 02.06.2021, 12.27 Uhr

Im Zentrum Mexikos hat sich am Wochenende urplötzlich ein Erdloch in einem Feld aufgetan. Seither wächst es täglich um einige Meter weiter. of sinkhole