Whatsapp: Betrüger locken Nutzer mit Volkswagen-Gewinnspiel

Betrüger versuchen gerade über Whatsapp Nutzer mit einem Fake-Gewinnspiel in die Falle zu locken

Dabei geht es um ein angebliches Jubiläum von Volkswagen

So erkennen Sie den falschen Kettenbrief

Auf Whatsapp verbreitet sich zurzeit eine Nachricht mit einem gefälschten Gewinnspiel. Dabei soll es einen VW Tiguan zu gewinnen geben, angeblich aus Anlass des 80-jährigen Bestehens von . Tatsächlich wurde die Nachricht von Kriminellen in Umlauf gebracht und dient dazu, persönliche Daten abzugreifen.

Wer an dem vermeintlichen Gewinnspiel teilnehmen will und dem Link in der Nachricht folgt, soll zunächst ein paar verdächtig einfache Fragen beantworten. Doch um an dem Gewinnspiel teilzunehmen, soll der Nutzer die Nachricht mit fünf Whatsapp-Gruppen oder 20 -Kontakten teilen. Dann wollen die Macher die Namen und Adressen ihrer Opfer – angeblich, um ihnen die Gewinne nach Hause schicken zu können.

Volkswagen feiert gar nicht 80-jähriges Bestehen

Bei sogenannten Phishing-Nachrichten wie dieser haben es die Täter auf Nutzerdaten abgesehen, die sie dann zum Beispiel für Spam-Attacken missbrauchen. Im März warnte das Bundeskriminalamt (BKA) vor einer besonders perfiden Masche: In gefälschten Nachrichten auf Facebook und Whatsapp gaben sich Betrüger als BKA-Beamte aus und brachten ihre Opfer dazu, ihnen Schmuck und Bargeld auszuhändigen.

Beim gefälschten VW-Gewinnspiel macht schon der angebliche Anlass stutzig: Der Markenname Volkswagen wurde 1937 eingeführt, die Gründung der GmbH erfolgte im Jahr 1949 – also in keinem Fall vor 80 Jahren. (küp)