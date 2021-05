Unfall auf der A2: Blumenlaster kracht bei Börde auf Lkw

Heftiger Regen sorgte am Mittwochabend für zusätzliche Verkehrsbehinderungen auf der A2 zwischen Hannover und Berlin. Es bestand Aquaplaninggefahr. Die Sichtweite betrug stellenweise unter 100 Meter und vor einer Baustelle nahe dem Rasthof Börde staute sich mal wieder der Verkehr. Dies wurde dem Fahrer eines Kleintransporters zum Verhängnis. Er war in Richtung Magdeburg unterwegs, als plötzlich ein Lkw vor ihm auftauchte. Trotz Gefahrenbremsung krachte der Unfallverursacher in den Sattelzug.

Unfall auf der A2: Fahrer bleibt unverletzt – wegen guter Reaktion

Es gelang ihm noch, sein Fahrzeug etwas nach links zu lenken. Dadurch wurde zwar die Beifahrerseite des Transporters getroffen und der Laderaum völlig zerstört, der Fahrer blieb aber unverletzt. Das Unfallfahrzeug hatte zahlreiche Blumentöpfe und Pflanzen transportiert. Diese wurden durch den Aufprall von der Ladefläche geschleudert und verteilten sich quer über die Autobahn. Der Transporter und der Auflieger des gerammten Sattelzuges wurden schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Hierfür kamen Bergungsdienste aus Irxleben und Helmstedt zum Einsatz. Wegen der Aufräumarbeiten wurde die A2 voll gesperrt werden. Es bildete sich ein acht Kilometer langer Stau in Richtung Berlin.

Schwerer Unfall mit drei Lkw am Morgen auf der A2

Bereits am Mittwochmorgen hatte es an diesem Autobahnabschnitt einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Drei Lkw waren ineinander gefahren. Ein Mensch wurde dabei verletzt. Der Tag endete also wie er auch angefangen hatte – mit zerstörten Fahrzeugen und langen Staus.