Merkel will Putin auf Mutmaßungen zu Verwicklung in Ryanair-Vorfall ansprechen

Merkel will Putin auf Mutmaßungen zu Verwicklung in Ryanair-Vorfall ansprechen

Di, 25.05.2021, 19.47 Uhr

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will Russlands Präsident Wladimir Putin auf Mutmaßungen ansprechen, sein Land sei in die erzwungenen Landung einer Ryanair-Maschine verwickelt. Belarus hatte am Sonntag eine Ryanair-Maschine auf dem Weg von Athen nach Vilnius unter dem Vorwand einer Bombendrohung zur Zwischenlandung in Minsk gezwungen.