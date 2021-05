Einprägsam: Ein Computerspiel zur Corona-Prävention

Di, 18.05.2021, 07.12 Uhr

An einem Krankenhaus in Genf werden die Mitarbeiter mit einem eigens entwickelten Computerspiel in den Hygiene-Regeln trainiert. Die Methode ist offenbar weitaus einprägsamer als mit herkömmlichen Mitteln.