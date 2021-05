Corona: Kinderärzte warnen deutlich ++ RKI meldet Zahlen verzögert

Das RKI meldet sinkende Fallzahlen und Inzidenz

Kinder- und Jugendmediziner warnen vor Lage in Psychiatrien aufgrund von Corona

Indien vermeldet rund 260.000 Neuinfektionen – ein leichter Rückgang im Vergleich zum Vortag

Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung geht davon aus, dass die Bundesregierung für einen deutlichen Schub bei den Lieferungen der Corona-Impfstoffe sorgt

Die dritte Corona-Welle scheint gebrochen – die Bundesregierung will trotzdem keine Entwarnung für Sommer geben

Am 7. Juni soll die Impfpriorisierung in Deutschland aufgehoben werden

Berlin. Deutschland hat die dritte Welle der Corona-Pandemie offenbar überstanden. Zumindest deuten die aktuellen Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) darauf hin. So meldete das RKI am Montag zum vierten Mal in Folge eine bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz von unter 100. Die Bundesregierung sieht das dennoch nicht als Anlass, Entwarnung für den Sommer zu geben.

Auch bei den Impfungen geht es in Deutschland weiter voran, die Impfquote steigt kontinuierlich. Mehr als 30,7 Millionen Deutsche haben zumindest die erste Impfung erhalten. Dass es noch immer viele Menschen gibt, die auf einen Impftermin warten, zeigt, wie groß die Impfbereitschaft nach wie vor ist. Am Montagabend kündigte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) an, dass die Impfpriorisierung zum 7. Juni aufgehoben wird.





Bei all den positiven Nachrichten werden die Rufe nach Lockerungen lauter. Für vollständig Geimpfte und Genesene wurden die Corona-Maßnahmen bereits gelockert. In immer mehr Regionen fällt die Notbremse. Doch es gibt auch kritische Stimmen. Sie warnen davor, beim Thema Lockerungen nicht zu leichtsinnig zu werden.

RKI meldet 4209 Corona-Neuinfektionen

Am Dienstagmorgen verzögerte sich die Meldung der aktuellen RKI-Fallzahlen zunächst. Dann teilte das RKI mit, dass innerhalb eines Tages 4209 Corona-Neuinfektionen registriert wurden. Das sind 2713 weniger als am Dienstag vor einer Woche. Zudem wurden 221 neue Todesfälle nach Infektionen mit dem Coronavirus verzeichnet.

Allerdings könnten sich weiterhin noch der Feiertag am vergangenen Donnerstag sowie der Brückentag am Freitag verzerrend auf die Zahlen auswirken.

Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner lag laut RKI am Dienstagmorgen bundesweit bei 79 (Vortag: 83,1). Lesen Sie mehr dazu: RKI meldet Corona-Fallzahlen und aktuellen Inzidenz-Wert

Corona-News von Dienstag, 18. Mai: Laut Studie kein höheres Infektionsrisiko für Zugbegleiter

10.06 Uhr: Arbeiten und Reisen in Fernzügen ist in Corona-Zeiten laut einer neuen Studie offenbar weniger gefährlich als teilweise befürchtet. Das ist das Ergebnis einer Langzeituntersuchung der Deutschen Bahn Fernverkehr und der Charité Research Organisation (CRO), die der Nachrichtenagentur Reuters vorliegt.

Demnach sind DB-Mitarbeiter mit intensivem Kundenkontakt in den Zügen keinem signifikant höheren Corona-Risiko ausgesetzt als DB-Beschäftigte ohne diesen Kundenkontakt. Verglichen wurden nicht nur die Infektionswerte vom Bordservice-Personal, Lokführern sowie Instandhaltern, sondern auch deren Zahlen mit dem allgemeinen Infektionsgeschehen in Deutschland.

Untersucht wurden zwischen dem 24. Februar und 02. März 2021 insgesamt 1037 Beschäftigte. Zuvor hatte es bereits zwei vorangehende Testreihen im Juni und Juli 2020 und im Oktober 2020 gegeben.

Arbeiten und Reisen in Fernzügen ist in Corona-Zeiten laut einer neuen Studie offenbar weniger gefährlich als teilweise befürchtet. Foto: dpa Picture-Alliance / Frank Hoermann/ Sven Simon

Corona-Krise - Weniger Erwerbstätige vor allem bei Dienstleistern

9.39 Uhr: Wegen der schwachen Konjunktur infolge der Corona-Pandemie sind im ersten Quartal 2021 vor allem bei Dienstleistern zahlreiche Stellen abgebaut worden. Von Januar bis März waren rund 44,4 Millionen Personen mit Arbeitsort in Deutschland erwerbstätig. Nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes sank die Zahl im Vergleich zum Vorquartal saisonbereinigt um 48.000 oder 0,1 Prozent. Insgesamt waren 711.000 Personen weniger erwerbstätig als Ende 2019.

Ärzte erwarten mehr Corona-Impfstoff

8.51 Uhr: Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, geht davon aus, dass die Bundesregierung für einen deutlichen Schub bei den Lieferungen der Vakzine gegen Corona sorgt. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn habe wohl den 7. Juni als Termin für das Ende der Priorisierung genannt, da dann mit deutlich steigenden Liefermengen zu rechnen sein dürfte, sagte Gassen dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Hausärzte erhalten ab 25. Mai auch Impfstoff von Johnson & Johnson.

RKI meldet Fallzahlen mit Verzögerung

8.25 Uhr: Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen ist erneut leicht gesunken. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Dienstagmorgen unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, wurden in den vergangenen sieben Tagen bundesweit 79 Corona-Infektionen pro 100.000 Einwohner nachgewiesen.

Wie das RKI weiter mitteilte, wurden innerhalb eines Tages 4209 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert. Die aktuellen Coronazahlen wurden mit Verzögerung gemeldet. Wie eine Sprecherin des Robert Koch-Instituts dem "Spiegel" sagte, hatte der Betreiber des Dashboards, ESRI, ein technisches Problem.

Die aktuellen Zahlen des Robert Koch-Instituts zu den neuen Corona-Infektionen liegen noch nicht vor. Offenbar gibt es technische Probleme am Dashboard. Foto: FUNKE

Indien: Zahl der Neuinfektionen sinkt

7.26 Uhr: In Indien ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen weiter gesunken. Das Gesundheitsministerium meldet 263.533 neue Ansteckungen. Das sind etwa 18.000 weniger als am Vortag. Am Montag war die Zahl erstmals seit dem 21. April wieder unter die Schwelle von 300.000 gefallen. Allerdings registrierten die Behörden binnen eines Tages mit 4329 weiteren Todesfällen in Verbindung mit dem Virus so viele wie noch nie. Damit stieg die Zahl der Toten auf mehr als 278.000. Mit insgesamt mehr als 25,2 Millionen bestätigten Ansteckungen weist Indien nach den USA weltweit die meisten Infektionen auf.

In Indien stecken sich derzeit täglich Hunderttausende mit Sars-CoV-2 an. Foto: dpa

"Hart aber fair": So könnte der Corona-Sommer werden

7.18 Uhr: "Der Sommer wird gut", heißt es dieser Tage oft mit Blick auf die Pandemie. Das ist ein schönes Versprechen, doch was bedeutet es konkret? An einer Antwort auf diese Frage versuchte sich am Montagabend die Runde bei „Hart aber fair“.

Kinderärzte für schnelle Schulöffnungen

6.50 Uhr: Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) warnt vor den Folgen der Pandemie auf die mentale Gesundheit junger Menschen. "Es gibt psychiatrische Erkrankungen in einem Ausmaß, wie wir es noch nie erlebt haben", sagte BVKJ-Sprecher Jakob Maske der "Rheinischen Post." "Die Kinder- und Jugendpsychiatrien sind voll, dort findet eine Triage statt. Wer nicht suizidgefährdet ist und ›nur‹ eine Depression hat, wird gar nicht mehr aufgenommen."

Kinder und Jugendliche seien in der Pandemie von der Politik "von Anfang an massiv vernachlässigt" worden. "In der ersten Phase waren die pauschalen Einschränkungen wie Schul- und Kitaschließungen noch nachvollziehbar", sagte Maske. "Aber inzwischen haben wir gelernt, dass Kinder die Infektion deutlich weniger weitertragen und selbst deutlich seltener erkranken als Erwachsene."

Kinder- und Jugendmediziner fordern zudem schnelle Schul- und Kitaöffnungen. "Jetzt ist es an der Zeit, das Ruder herumzureißen", sagte der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin (DGKJ), Jörg Dötsch. Schulen und Kitas müssten mit "angemessenen" Tests geöffnet werden. Dies gelte auch für Jahrgänge, die noch nicht geimpft werden könnten: Es sei "absolut notwendig", Kindern im Grundschulalter und den mittleren Jahrgängen wieder ein "normales soziales Leben zu ermöglichen."

Kinder- und Jugendmediziner fordern, die Schulen zu öffnen, damit sich die Kinder normal entwickeln können. Foto: dpa

Indische Variante gefährdet Öffnungen in Großbritannien

6.37 Uhr: Die Ausbreitung der indische Virusvariante B.1.617.2 könnte einem Zeitungsbericht zufolge den Fahrplan für Öffnungsschritte in Großbritannien gefährden.

Die Regierung ziehe eine Verlängerung des Lockdowns über den 21. Juni hinaus in Betracht, sollte die Variante nicht unter Kontrolle gebracht werden, berichtet die Zeitung "Times" unter Verweis auf britische Regierungsbeamte. Auch lokale Beschränkungen seien denkbar.

RKI meldet Zahlen verzögert

5.41 Uhr: Die aktuellen Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) zu den neuen Corona-Infektionen liegen noch nicht vor.

Die Fallzahlen des RKI verzögern sich. In den vergangenen Tagen bewegten sich die Neuinfektionen auf einem niedrigen Niveau. Foto: Screenshot/FMG/Interaktiv

Montgomery: Warnung vor Überlastung der Krankenhäuser "total berechtigt"

5.30 Uhr: Die Warnungen vor einer Überlastung der Intensivstationen in den Krankenhäusern durch Corona-Patienten haben nach Ansicht von Weltärztepräsident Frank Ulrich Montgomery zur besseren Eindämmung der Pandemie beigetragen. "Die Warnungen haben dazu geführt, dass Politik und Bevölkerung sich vorsichtig verhalten haben. Die Prognosen sollten ja gerade nicht in Erfüllung gehen", sagte Montgomery unserer Redaktion.

Montgomery stellte zugleich klar, dass die Warnungen "total berechtigt" gewesen seien. "Wir hatten eine Überlastung. Es war kein Alarmismus in meinen Augen", sagte er. Montgomery wies darauf hin, dass die Belastung nicht überall gleich sei, weil Covid-Patienten „auf dafür besonders geeignete Kliniken konzentriert wurden“. Montgomery: "Man darf nicht allein die Betten zählen, sondern muss auch das dahinter stehende Personal sehen."

Ständige Impfkommission: Schwangere wie deren Kontaktpersonen priorisieren

5.00 Uhr: Vor dem Hintergrund eines erhöhten Risikos für schwere Verläufe von Covid-19 bei Schwangeren hat die Ständige Impfkommission (Stiko) ihre Impfempfehlung erweitert. "Es ist ein Signal an die Politik, aber auch an die betreuenden Frauenärzte, dass man Schwangeren eine Impfung nach individueller Prüfung großzügig empfehlen kann," sagte Dr. Marianne Röbl-Mathieu unserer Redaktion. Röbl-Mathieu ist Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe und vertritt in der Stiko die Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe (DGGG).

Schwangere könnten ein entsprechendes Schreiben beim Hausarzt oder im Impfzentrum vorzeigen, wenn der Frauenarzt die Impfung nicht selbst vornimmt.

Corona-News von Montag, 17. Mai: Studie: Spahn bittet Bürger beim Impfen um Geduld

23.12 Uhr: Trotz des angekündigten Endes der Impfpriorisierung am 7. Juni hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn um Geduld gebeten. „Dass am 7. Juni oder auch in der Woche des 7. Juni alle, die wollen, geimpft werden können, das kann ich ausdrücklich nicht sagen“, erklärte der CDU-Politiker am Montagabend in den ARD-„Tagesthemen“. „Das heißt nicht, dass wir dann alle binnen weniger Tage impfen können. Ich muss weiterhin auch da um Geduld bitten.“ Man werde bis in den Sommer hinein brauchen, um alle, die wollen, auch impfen zu können.

Spahn hatte am Montag zusammen mit den Länder-Gesundheitsministern beschlossen, dass die Priorisierung ab dem 7. Juni aufgehoben werden soll. Die seit dem Impfstart vor fünf Monaten eingeführten Vorranglisten nach Alter, Erkrankungen und Beruf sollen dann in Praxen und regionalen Impfzentren wegfallen. Ab 7. Juni sollen auch Betriebs- und Privatärzte regulär mitimpfen.

Österreich erlaubt Einreise aus Deutschland ohne Quarantäne

21.39 Uhr: Österreich erlaubt ab Mittwoch die Einreise aus Deutschland ohne Quarantäne. Verpflichtend bleibt allerdings der Nachweis einer Impfung, Testung oder Genesung. „In vielen Staaten gehen die Infektionszahlen zurück, daher können wir parallel zu den Öffnungsschritten im Land auch Erleichterungen bei der Einreise nach Österreich umsetzen“, sagte Mückstein. Als Impfnachweis würden die Impfstoffe anerkannt, die von der EU-Arzneimittel-Agentur EMA zugelassen worden seien oder den entsprechenden Prozess der Weltgesundheitsorganisation erfolgreich durchlaufen hätten.

Die Quarantäne bei Einreise entfällt auch für Belgien, Bulgarien, Dänemark, Frankreich, Griechenland, Italien, Portugal, Spanien, Schweiz, Tschechien und Ungarn. Für Regionen mit Virusvarianten oder Hochinzidenzgebiete würden weiterhin strengere Regeln gelten. Falls ein Test nicht vorgelegt werden könne, müsse dieser innerhalb von 24 Stunden in Österreich gemacht werden. Vor jeder

Einreise sei weiter eine elektronische Registrierung nötig.

Impfstoffe von Pfizer und Moderna wohl auch gegen indische Varianten wirksam

21.02 Uhr: Die Corona-Impfstoffe von Pfizer/Biontech und Moderna sind laut einer US-Studie wohl auch gegen die zwei indischen Virus-Varianten B.1.617 und B.1.618 hoch wirksam. „Wir haben festgestellt, dass die Antikörper des Impfstoffs zwar ein wenig schwächer gegen die Varianten wirken, aber nicht so sehr, dass es unserer Auffassung nach große Auswirkungen auf die Schutzfähigkeit der Impfstoffe hätte“, sagte Nathaniel Landau, einer der Verfasser der Studie, der Nachrichtenagentur APF am Montag.

Die Studie der NYU Grossman School of Medicine und des NYU Langone Center wurde noch nicht durch mehrere Fachexperten unabhängig voneinander begutachtet. Ohne ein solches Peer-Review-Verfahren zur Sicherung der wissenschaftlichen Qualität ist die Korrektheit der Studie noch ungeklärt und ihre Aussagekraft deshalb begrenzt.

USA wollen 20 Millionen Corona-Impfdosen ins Ausland schicken

19.32 Uhr: Im Kampf gegen die Corona-Pandemie werden die USA 20 Millionen zusätzliche Impfdosen in andere Länder schicken. Die in den USA zugelassenen Vakzine sollten bis Ende Juni ausgeliefert werden, sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, am Montag. Damit haben die USA Lieferungen von insgesamt 80 Millionen Impfeinheiten ins Ausland zugesagt.

Das Weiße Haus hatte Ende April angekündigt, 60 Millionen Corona-Impfdosen des Herstellers Astrazeneca an andere Länder abgeben zu wollen. Das Vakzin des britisch-schwedischen Pharmakonzerns ist in den USA bislang nicht zugelassen. Im Einsatz sind dagegen die Impfstoffe von Biontech/Pfizer, Moderna und Johnson & Johnson.

Verbände weisen Vorwürfe zu Intensivstationen zurück

18.33 Uhr: Verbände um die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) haben Zweifel an einer drohenden Überlastung der Intensivstationen in der Coronakrise zurückgewiesen. Für Aufsehen hatte zuvor das Thesenpapier eines Forscherteams um den Arzt und Ökonomen Matthias Schrappe gesorgt, das nach Ansicht der Verbände „auf Fehleinschätzungen und mangelnder Kenntnis der tatsächlichen Lage in Kliniken“ basiert.

So behaupten die Verfasser etwa, offizielle Statistiken seien falsch oder im Nachhinein korrigiert worden. Die Autoren machen das unter anderem an der Gesamtzahl an Intensivbetten für den Stichtag 30. Juli 2020 fest. An dem Tag seien zunächst 33.367 gemeldet worden, heute findet man für das Datum in den Zeitreihen der Divi dagegen 30.340 Betten. Dem entgegnen die Verbände, im Verlauf der Pandemie seien die Betten der Kinderintensivstationen aus der Gesamtzahl herausgerechnet worden. „Diese spielen für die Versorgung von Covid-19-Patienten keine Rolle“, heißt es in einer Mitteilung. Auf die Veränderung sei „in sämtlichen Statistiken aber auch explizit hingewiesen“ worden.

Ein Fachkrankenpfleger auf einer Intensivstation, auf der an Covid-19 erkrankte Patienten behandelt werden. Foto: dpa

EMA erleichtert Lagerung für Biontech-Impfstoff

18.18 Uhr: Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) hat die Bedingungen für die Lagerung des Corona-Impfstoffes der Hersteller Biontech und Pfizer und Biontech erleichtert. Der aufgetaute, unverdünnte Impfstoff kann bei Kühlschranktemperaturen von 2 Grad bis 8 Grad für 31 Tage gelagert werden, statt wie bisher 5 Tage, wie die EMA am Montag mitteilte. Es sei zu erwarten, dass diese größere Flexibilität eine wichtige Rolle bei der weiteren Planung und Logistik mit diesem Impfstoff in den EU-Mitgliedsländern spielen werde. Die Behörde hatte ihre bisherige Einschätzung nach neu eingereichten Daten geändert.

Die Haltbarkeit des verdünnten Impfstoffs bleibt nach Angaben von Biontech unverändert und beläuft sich weiterhin ab dem Zeitpunkt der Verdünnung auf sechs Stunden bei 2 Grad bis 30 Grad. Der zubereitete Impfstoff muss in dieser Zeit verabreicht werden.

Corona-Variante aus Indien in Großbritannien auf Vormarsch

18.07 Uhr: Die zunächst in Indien entdeckte Variante des Coronavirus breitet sich in Großbritannien weiter aus. Es gebe landesweit 2323 bestätigte Fälle, sagte Gesundheitsminister Matt Hancock am Montag im Parlament. Das sind gut 1000 mehr als noch am 12. Mai. Vor allem die mittelenglischen Städte Bolton und Blackburn sind betroffen. Es gebe Hinweise, dass die Variante ansteckender sei als die bisher bekannten Formen. Aber der Umfang sei noch unbekannt. Hancock betonte, frühe Analysen legten nahe, dass die Impfungen gegen die Variante schützten.

Bisher sind mehr als 20 Millionen Menschen in Großbritannien vollständig gegen das Virus geimpft, knapp ein Drittel der Bevölkerung. Von diesem Dienstag an dürfen alle über 37-Jährigen einen Termin machen. Die Opposition gibt der Regierung die Schuld an der Ausbreitung der „indischen“ Variante. Sie habe wochenlang gezögert, Indien auf eine „rote Liste“ zu setzen, nur weil Premierminister Boris Johnson lange an einem letztlich doch abgesagten Besuch in dem südasiatischen Land festhielt, um ein Freihandelsabkommen zu verhandeln. In dieser Zeit seien etwa 20.000 Menschen aus Indien nach Großbritannien eingereist. Lesen Sie dazu: Indische Mutation in England: Wettlauf gegen die Zeit

Impfpriorisierung fällt am 7. Juni

17.26 Uhr: Bei den Corona-Impfungen in Deutschland soll ab dem 7. Juni keine festgelegte Reihenfolge mehr gelten. Die Priorisierung soll dann entfallen, wie Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Montag in Berlin nach einem entsprechenden Beschluss der Ressortchefs von Bund und Ländern sagte.

Einige Bundesländer haben die Impfpriorisierung bereits aufgehoben. Spahn hatte die Aufhebung für Juni bereits angekündigt, nun nennt er ein konkretes Datum. Damit können sich erstmals Menschen, die keiner der drei Priorisierungsgruppen angehören, um einen Impftermin bemühen. Ärztevertreter verweisen aber darauf, dass derzeit noch nicht genügend Impfstoff für alle vorhanden sei. Deshalb müssen sich Menschen, die keiner der drei Gruppen angehören, häufig noch gedulden.

Neue Regel: Steuerfreier Corona-Bonus bis März 2022 verlängert

17.14 Uhr: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer können maximal 1500 Euro als steuerfreien Corona-Bonus von ihrem Arbeitgeber erhalten. Die gute Nachricht: Das gilt jetzt bis zum 31. März 2022, erklärt der Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH). Bisher war die Regelung zum Corona-Bonus bis 30. Juni 2021 befristet. Es bleibt aber bei der Höchstgrenze von 1500 Euro. Das heißt: Wer im Jahr 2020 bereits 1500 Euro als Corona-Bonus von seinem Arbeitgeber erhalten hat, kann 2021 oder 2022 nicht nochmals eine steuerfreie Auszahlung bekommen.

Hat ein Unternehmen seinen Beschäftigten 2020 einen Corona-Bonus von 1000 Euro gezahlt, kann jetzt bis zum 31. März 2022 nochmals ein Bonus von 500 Euro gewährt werden. Wurde 2020 kein Corona-Bonus gewährt, darf bis 31. März 2022 der Höchstbetrag ausgeschöpft werden. Wird der Bonus als Sachzuwendung geleistet, sollte der Arbeitnehmer den Zeitpunkt des Empfangs schriftlich bestätigen. Wichtig zu wissen: Wer zwei oder mehr Dienstverhältnisse bei jeweils einem anderen Arbeitgeber hat, darf den Corona-Bonus von bis zu 1500 Euro für jedes Dienstverhältnis erhalten, auch innerhalb eines Kalenderjahres.

Laschet verteidigt verschiedene Öffnungsregelungen in Ländern

17.01 Uhr: Der CDU-Vorsitzende Armin Laschet hat die unterschiedlichen Corona-Öffnungsregelungen in den Ländern über Pfingsten verteidigt. Wenn Inzidenzen sinken, müssten Grundrechtseinschränkungen zurückgenommen werden, sagte er am Montag in Berlin nach Beratungen der CDU-Spitzengremien. "Der Zeitpunkt ist jetzt da. Deshalb haben alle Länder sehr verantwortungsvoll Maßnahmen ergriffen, wie bestimmte Bereiche wieder geöffnet werden können", sagte Laschet. "Dass das in den Ländern unterschiedlich ist, ist doch mehr als sachgerecht. (...) Ich würde das nicht Flickenteppich nennen, sondern angemessene Antworten auf das Infektionsgeschehen."

Laschet rief dazu auf, jetzt auch Impfungen von Kindern und Jugendlichen möglich zu machen. "Unsere Aufgabe in der Politik ist es jetzt, die Kinder und Jugendlichen stärker in den Blick zu nehmen." Die Politik habe sich lange um die Älteren und besonders Verwundbaren gekümmert und eine Schutzmauer um die Altenheime errichtet. "Aber das, was die junge Generation in den letzten eineinhalb Jahren an Verlust erlebt hat, auch an Bildungsverlust und an vielem Anderen, das müssen wir jetzt mit großen Schritte aufholen."

Weltwirtschaftsforum sagt Jahrestreffen in Singapur ab

16.28 Uhr: Wegen der Corona-Pandemie hat das Weltwirtschaftsforum (WEF) sein für August geplantes Jahrestreffen endgültig abgesagt. Die Tagung sollte eigentlich Mitte August im südostasiatischen Stadtstaat Singapur stattfinden - statt wie sonst im schweizerischen Davos. Die tragischen Umstände machten das globale Treffen mit Vertretern aus Wirtschaft, Regierung und Zivilgesellschaft aus aller Welt im geplanten Maßstab unmöglich, teilte das WEF am Montag in Genf mit. Die nächste Jahrestagung solle nun in der ersten Jahreshälfte 2022 stattfinden. Zeit und Ort würden noch bekanntgegeben.

Normalerweise findet das WEF-Treffen im Januar im Alpenort Davos statt. Wegen der Corona-Krise hatte die Organisation ihre Tagung, an der normalerweise etwa 3000 Vertreter aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft teilnehmen, aber nach Singapur verlegt. Zunächst sollte sie Mitte Mai, dann Ende Mai stattfinden. Schließlich wurde der Termin auf Mitte August verschoben - und nun für 2021 komplett abgesagt.

16.20 Uhr: Seit ein paar Wochen empfiehlt die Ständige Impfkommission (Stiko) den Impfstoff von Astrazeneca nur noch für Menschen über 60 Jahre. Davor erhielten aber schon über zwei Millionen jüngere Bürgerinnen und Bürger den Vektor-Impfstoff. Sie sollen bei der Zweitimpfung nun eine anderes Vakzin erhalten. Lesen Sie hier, wie wirksam diese Kreuzimpfungen sind.

Eine Spritze mit dem Corona-Impfstoff von AstraZeneca wird aufgezogen. Foto: dpa

Bei niedrig bleibender Inzidenz erstmals wieder Bundesliga-Spiel vor Zuschauern am Wochenende

15.48 Uhr: Der 1. FC Union Berlin darf sein letztes Spiel in dieser Saison in der Fußball-Bundesliga erstmals seit Ende Oktober 2020 wieder vor Zuschauern austragen. Bis zu 2000 Fans können bei der Begegnung gegen RB Leipzig an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) im Stadion An der Alten Försterei dabei sein, wenn die Inzidenzzahlen in der Hauptstadt auch in den kommenden Tagen so niedrig bleiben wie aktuell. Das bestätigte Martin Pallgen, Sprecher der Berliner Senatsverwaltung für Inneres und Sport, am Montag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte die „B.Z.“ über entsprechende Pläne berichtet. Aktuell liegt der Inzidenzwert in Berlin bei 68,6.

Union hatte am Sonntag mitgeteilt, einen Antrag für ein Pilotprojekt zur Zuschauerrückkehr während der Corona-Pandemie gestellt zu haben. „Die Partie am 34. Spieltag der Fußballbundesliga möchte der 1. FC Union Berlin nutzen, um die Durchführbarkeit von Veranstaltungen zu testen, die eine Rückkehr für getestete, geimpfte oder von einer Corona-Erkrankung genesene Personen ins Stadion vorsieht“, hieß es. Für Union Berlin geht es als Tabellen-Siebtem im letzten Ligaspiel gegen den Zweiten Leipzig sportlich noch um die Qualifikation für die neue europäische Conference League.

NRW-Justizminister will härtere Strafen für Impfpass-Fälschungen

15.40 Uhr: Der nordrhein-westfälische Justizminister Peter Biesenbach (CDU) will sich dafür einsetzen, dass Fälschungen von Impfausweisen mit Freiheitsstrafen bis zu fünf Jahren geahndet werden. „Wer ein gefälschtes Gesundheitszeugnis verwendet, gefährdet die Gesundheit der Menschen seiner Umgebung“, sagte Biesenbach am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf. „Das ist hochgradig kriminell.“

Bislang seien solche Taten mit maximal einem Jahr Freiheitsstrafe geahndet worden. „Ich möchte hier aber eine Bestrafung wie bei der Urkundenfälschung erreichen. Deshalb werde ich mich bei der Justizministerkonferenz für einen Strafrahmen bis zu fünf Jahren einsetzen.“ Biesenbach ist derzeit Vorsitzender der Justizministerkonferenz von Bund und Ländern, die Mitte Juni tagen wird. Zuerst hatte der „Kölner Stadt-Anzeiger“ über den Vorstoß berichtet. Lesen Sie dazu auch: Schwarzmarkt boomt: 130 Euro für gefälschte Impfpässe

Von der Leyen: Bis Ende der Woche 200 Millionen Dosen in EU verimpft

15.12 Uhr: In der Europäischen Union werden nach den Worten von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bis Ende der Woche insgesamt rund 200 Millionen Dosen Corona-Impfstoff verabreicht worden sein.

Ursula von der Leyen (CDU), Präsidentin der Europäischen Kommission (Archivbild). Foto: John Thys/Pool AFP/dpa

Im Juli könnten voraussichtlich 70 Prozent der Erwachsenen in der EU ihre erste Impfung erhalten haben, wenn sie das Angebot annähmen, sagte von der Leyen am Montag nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen in einer teils online organisierten CDU-Vorstandssitzung, zu der sie dazu geschaltet war. Insgesamt habe die EU 250 Millionen Impfdosen erhalten.

Noch im Mai erwarte sie die vom Impfstoffproduzenten Biontech/Pfizer beantragte Zulassung des Vakzins für die Altersgruppe ab 12 Jahren durch die europäische Arzneimittelbehörde EMA, sagte von der Leyen demnach weiter. Bislang gibt es in der EU für das Präparat von Biontech/Pfizer eine Zulassung erst ab 16, für jüngere Minderjährige gibt es noch keinen Covid-19-Impfstoff.

Bundesregierung sieht noch keine Corona-Entwarnung für den Sommer

14.48 Uhr: Die Bundesregierung sieht trotz der Entspannung der Corona-Lage noch keinen Anlass zur Entwarnung auch für den Sommer. Die täglich fallenden Neuinfektionszahlen und die mit großem Schwung laufende Impfkampagne könnten zuversichtlich machen, aber nicht voreilig, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. "Wir haben noch nicht die Voraussetzungen dafür erreicht, einen genauso entspannten Sommer wie letztes Jahr zu genießen." Ziel müsse bleiben, die Zahl der Ansteckungen deutlich weiter zu senken.

Vor einem Jahr habe die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz um diese Zeit bei fünf gelegen, erläuterte Seibert – im Gegensatz dazu erscheint der an diesem Montag vom RKI gemeldete Wert von 83,1 vergleichsweise hoch.

"Freuen wir uns, dass wir gemeinsam die dritte Welle brechen konnten. Genießen wir, was dadurch in den nächsten Tagen und Wochen wieder möglich wird", sagte Seibert. Masken, Abstand, Testen und die Corona-Warnapp blieben aber Verbündeten im Kampf gegen die Pandemie. "Und dieser Kampf ist noch nicht ganz vorbei."

Großbritannien lockert Corona-Maßnahmen trotz indischer Virusvariante

14.23 Uhr: Trotz der sich verbreitenden ansteckenderen indischen Coronavirus-Variante hat Großbritannien am Montag einen großen Schritt in Richtung Rückkehr zur Normalität unternommen. In England, Wales und weiten Teilen Schottlands durften Cafés, Pubs und Restaurants nach monatelanger Pause erstmals wieder Gäste im Innenbereich bewirten. Kinos, Theater und Sportstätten durften wieder öffnen. Premierminister Boris Johnson rief die Bevölkerung auf, dennoch weiter vorsichtig zu sein.

Today we move forward to Step 3 of our cautious roadmap to freedom.



"Bitte seien Sie vorsichtig angesichts der Risiken für ihre Lieben, denken Sie daran, dass enger Kontakt - wie etwa Umarmungen - ein direkter Weg zur Übertragung der Krankheit ist", schrieb Premier Boris Johnson auf Twitter.

Bislang gebe es keine Hinweise darauf, dass die Corona-Impfstoffe weniger wirksam gegen die indische Virusvariante seien, sagte Wirtschafts-Staatssekretär Kwasi Kwarteng dem Sender Sky News. Gleichzeitig mahnte er zur Zurückhaltung bei Auslandsreisen: "Ja, man kann in ein anderes Land reisen, aber es wäre wahrscheinlich empfehlenswert, dies im Moment nicht zu tun."

Disneyland Paris öffnet am 17. Juni wieder

14.05 Uhr: Nach mehr als sechsmonatiger Schließung wegen der Coronavirus-Pandemie will das Disneyland bei Paris am 17. Juni wieder öffnen. Grundlage sei ein umfangreiches Hygiene- und Sicherheitskonzept, erklärte der Freizeitpark am Montag. Vorgesehen ist unter anderem eine Maskenpflicht für alle Besucher ab sechs Jahren.

Das Disneyland bei Paris ist nach eigenen Angaben die größte private Touristenattraktion Europas. Der Park in Marne-la-Vallée östlich von Paris ist wegen der Pandemie seit Ende Oktober geschlossen, die ursprünglich für Februar geplante Wiedereröffnung wurde bereits zweimal verschoben.

Disneyland Paris will noch im Juni wiedereröffnen - unter Corona-Auflagen. Foto: Aurelia MOUSSLY / AFP

Auch im Juni könnten bestimmte Attraktionen zunächst geschlossen bleiben, betonte der Betreiber. Dies hänge von der Infektionslage und den Auflagen der französischen Regierung ab. Disneyland Paris hatte 2015 fast 15 Millionen Besucher verzeichnet, seitdem wurden keine Zahlen mehr mitgeteilt.

Mehr als 40 Millionen Impfdosen in Deutschland verabreicht

13.34 Uhr: Die Impfzentren und Hausärzte in Deutschland haben bisher mehr als 40 Millionen Corona-Impfdosen verabreicht. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Montag (Stand: 10.05 Uhr) wurden am Sonntag 26.750 Impfspritzen gesetzt. Wie Bundesgesundheitsminister Jens Spahn auf Twitter mitteilte, sind damit 37 Prozent (30,7 Millionen) der Deutschen mindestens einmal und 11,2 Prozent (9,3 Millionen) vollständig geimpft.

Anteilig wurden davon laut RKI bisher in den Impfzentren 30 Millionen Dosen verabreicht, in den Arztpraxen waren es 10,1 Millionen. In der vergangenen Woche hatte es laut den Angaben am Mittwoch mit 1,38 Millionen gespritzten Dosen zudem einen Tagesrekord gegeben.

Je nach Bundesland variiert die Impfquote jedoch. Die höchste Quote an mindestens Erstgeimpften hat das Saarland mit 41,4 Prozent. Sachsen liegt mit 32 Prozent leicht hinter den anderen Bundesländern zurück.

Corona-Zahlen in Indien sinken - Experte warnt vor zu wenigen Tests

12.06 Uhr: Erstmals seit knapp einem Monat gibt es in Indien weniger als 300.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus an einem Tag. Insgesamt waren es in den vergangenen 24 Stunden mehr als 281.000 neue Corona-Fälle und 4106 Tote im Zusammenhang mit Covid-19, wie Zahlen des indischen Gesundheitsministeriums am Montag zeigen. Die Lage in Indien ist trotz sinkender Zahlen weiter dramatisch: Tausende Covid-19-Tote werden vom Ganges an die Ufer gespült, weil sich viele Familien die Bestattungskosten nicht leisten können und die Toten in den Fluss werfen.

In Indien bleibt die Corona-Lage weiter dramatisch. Foto: TAUSEEF MUSTAFA / AFP

Am Montag gab auch bekannter indischer Virologe seinen Rücktritt von einem Regierungsgremium bekannt, das ein Konsortium von Laboren bei der Entdeckung von Mutationen berät. Das Konsortium hatte die ansteckendere indische Virusvariante B.1.617 gefunden, die die Weltgesundheitsorganisation (WHO) als besorgniserregend eingestuft hat. Zuvor hatte Shahid Jameel mehrfach das Corona-Management der Regierung kritisiert. In einem Meinungsartikel in der "New York Times" schrieb er vergangene Woche, dass Indien möglicherweise den Peak nicht richtig messen könne, weil zu wenig getestet werde.

Zurzeit verbreitet sich das Coronavirus zunehmend in ländlichen Gebieten, wo es wenig Testmöglichkeiten gibt und mehr als die Hälfte der mehr als 1,3 Milliarden Einwohnerinnen und Einwohner leben. So dürfte die Dunkelziffer entsprechend hoch sein.

Corona-Sieben-Tage-Inzidenz in Hamburg unter 50

12.00 Uhr: Die Corona-Sieben-Tage-Inzidenz ist in Hamburg erstmals seit Mitte Oktober wieder unter die 50er-Marke gefallen. Laut Gesundheitsbehörde lag die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche am Montag bei 48,1.

