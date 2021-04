Corona: Aktuelle RKI-Zahlen ++ Lauterbach warnt

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) und sein französischer Kollege Bruno Le Maire haben gemeinsam die Einzelheiten ihrer jeweiligen nationalen Corona-Aufbaupläne vorgestellt. Das Bundeskabinett gab am Morgen bereits grünes Licht für die deutschen Milliardeninvestitionen.

Im Internet kursieren offenbar Morddrohungen gegen Bundestagsabgeordnete, die für die bundesweite Corona-"Notbremse" gestimmt haben

Das Bundesamt für Verfassungsschutz beobachtet Personen und Gruppen innerhalb der "Querdenken"-Bewegung

Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet hohe Corona-Neuinfektionszahlen

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach warnt davor, sich in der Corona-Pandemie zu sehr auf Herdenimmunität zu verlassen

Laut dem Virologen Christian Drosten könnten Corona-Nachimpfungen im Winter notwendig sein

In den USA müssen Geimpfte im Freien keine Masken mehr tragen

Berlin. Wann gibt es endlich wieder Normalität? Zunehmend wird in Deutschland darüber debattiert, inwiefern Corona-Geimpfte und -Genesene zum normalen Alltag zurückkehren können.

Am Montag haben Bund und Länder beim Impfgipfel über die Rückgabe von Freiheitsrechten sowie die Impfreihenfolge beraten. Der Bund will die Erleichterungen nun schnell auf den Weg bringen, am 28. Mai soll der Bundesrat laut Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) final über die Vorschläge der Bundesregierung über Rechte von Geimpften entscheiden.

Da die Impfquote aber derzeit noch nicht ausreicht, um die Verbreitung des Virus abzumildern, hat die Bundesregierung das Infektionsschutzgesetz geändert. Seit Samstag gilt die neue Fassung, die die sogenannte Bundes-Notbremse beinhaltet. Damit gelten in vielen Landkreisen und Städten gelten nun nächtliche Ausgangsbeschränkungen. Lesen Sie dazu: Bundes-Notbremse: Wie geht es für die Schulen weiter?

Robert-Koch-Institut meldet fast 11.000 Neuinfektionen

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 22.231 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 312 neue Todesfälle verzeichnet. Am Mittwoch vor einer Woche hatte das RKI binnen eines Tages 24.884 Neuinfektionen und 331 neue Todesfälle verzeichnet.

Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner lag laut RKI am Mittwochmorgen bundesweit bei 160,6. Am Vortag hatte das RKI diese Sieben-Tage-Inzidenz mit 167,6 angegeben, vor eine Woche hatte sie bei 160,1 gelegen. Lesen Sie mehr dazu: RKI meldet Corona-Fallzahlen und aktuellen Inzidenz-Wert

Corona-News vom Mittwoch, 28. April: Digitaler Impfausweis in "Tagen bis Wochen fertig"

10.23 Uhr: Der geplante digitale Impfausweis ist nach Worten von Kanzleramtschef Helge Braun "in wenigen Tagen bis Wochen fertig". Im Deutschlandfunk erklärt der CDU-Politiker, in Deutschland werde im Vergleich zu anderen EU-Ländern ein großer Wert auf Datensicherheit gelegt. "Da gucken wir sehr drauf. (...) Und wenn es dann mal eine Woche länger dauert, dann ist das eben so."

10.14 Uhr: Das Bundesamt für Verfassungsschutz beobachtet Personen und Gruppen innerhalb der "Querdenken"-Bewegung. Das teilte das Bundesinnenministerium mit. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung darüber berichtet.

Eine Demonstrantin steht auf einer Kundgebung der Querdenken-Bewegung in Wiesbaden (Hessen) mit einem Plakat mit der Aufschrift "Willkommen in Diktatur - Sie verlassen Demokratie". Foto: Frank Rumpenhorst/dpa

Bericht über Todesdrohungen gegen Politiker

9.47 Uhr: Im Internet kursieren offenbar Todesdrohungen gegen Bundestagsabgeordnete, die vergangene Woche für das Gesetz zur bundesweiten Corona-"Notbremse" gestimmt haben. Das Bundeskriminalamt (BKA) habe entsprechende Informationen an den Bundestag weitergeleitet, berichtete der "Tagesspiegel" mit Bezug auf ein Schreiben der Sicherheitsbeauftragten der SPD-Fraktion, Gabriele Katzmarek.

Das namentliche Abstimmungsergebnis kursiere "über den Messenger Dienst Telegram als Dokument mit der Bezeichnung 'Todesliste deutscher Politiker'", heißt es demnach in dem Schreiben. Zudem seien weitere entsprechende Listen im Internet aufgetaucht. Das BKA prüfe die Situation, sehe darin aber zunächst keine Gefährdung für Bundestagsabgeordnete. Katzmarek rief die Abgeordneten jedoch zu erhöhter Wachsamkeit und gegebenenfalls Absprachen mit dem BKA auf.

Söder rechtfertigt Aufhebung der Impf-Prio im Mai

9.17 Uhr: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat die Entscheidung verteidigt, die Priorisierung beim Impfen in seinem Bundesland schon im Mai aufheben zu wollen.

In Bayern impfe man derzeit bereits die Risikogruppe drei, sagte der CSU-Chef beim Verein Berliner Kaufleute und Industrieller (VBKI). Deshalb rücke im Mai jetzt sowohl die Impfung von Familien als auch in Betrieben in den Vordergrund, fügt Söder hinzu.

Markus Söder, CSU-Parteivorsitzender und Ministerpräsident von Bayern. Foto: Peter Kneffel / dpa

Lambrecht will Lockerungen für Geimpfte so schnell wie möglich

8.46 Uhr: Bundesjustizministerin Christine Lambrecht drückt bei den geplanten Erleichterungen für vollständig Geimpfte und Genesene aufs Tempo. "Mein Ziel ist, unverzüglich, so schnell wie möglich eine solche Verordnung auf den Weg zu bringen", sagt die SPD-Politikerin im ARD-Morgenmagazin. Wenn von einem geimpften Menschen keine Gefahr mehr ausgehe, dürften dessen Grundrechte nicht mehr eingeschränkt werden.

8.31 Uhr: Der Tourismus auf Sylt soll im Mai wieder anlaufen. Die Nordseeinsel ist Teil eines Modellprojekts. Lesen Sie hier, wie Urlaub in Pandemie-Zeiten auf Sylt funktionieren soll.

Italiens Parlament billigt Corona-Wiederaufbauplan

8.16 Uhr: Das italienische Parlament hat mit großer Mehrheit den milliardenschweren Corona-Wiederaufbauplan von Regierungschef Draghi gebilligt. Nach der Abgeordnetenkammer gab auch der Senat grünes Licht für das über 220 Milliarden Euro schwere Konjunkturprogramm.

Schwerpunkte des Plans sind Investitionen in die Infrastruktur, in grüne Energie sowie in den Ausbau des Internets und die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung.

8.00 Uhr: Nach dem Impfgipfel diskutierten Boris Palmer und Peter Tschentscher gestern Abend bei „Lanz“ die Corona-Politik. Der Bayerische Ministerpräsident Markus Söder geriet dabei in die Kritik. Lesen Sie hier: „Markus Lanz“ - Oberbürgermeister teilen gegen Söder aus

Höchststand bei Neuinfektionen und Todesfällen in Indien

7.44 Uhr: Indien meldet mit 360.960 Corona-Neuinfektionen erneut einen weltweiten Höchstwert und überschreitet die Schwelle von 200.000 Todesfällen. 3293 weitere Menschen starben in Verbindung mit dem Virus und damit so viele wie nie zuvor, wie das Gesundheitsministerium mitteilt. Damit stieg die Zahl der Todesfälle in dem südasiatischen Land auf 201.187. Bei den bestätigten Ansteckungen verzeichnet Indien nun schon den siebten Tag in Folge mehr als 300.000 neue Fälle binnen 24 Stunden und weist mit fast 18 Millionen nachgewiesenen Fällen weltweit die zweitmeisten Infektionen nach den USA auf.

Neu-Delhi: Angehörige neben brennenden Scheiterhaufen von Opfern, die an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben sind. Foto: dpa

Wirtschaftsflügel der Union fordert längere Corona-Hilfen

7.12 Uhr: Der Wirtschaftsflügel der Union fordert eine Fortsetzung der finanziellen Corona-Hilfen für notleidende Branchen bis Jahresende und eine Strukturreform. "Ab Sommer soll es mit der Wirtschaft wieder bergauf gehen, einige besonders betroffene Branchen werden aber noch länger mit Einschränkungen leben", sagt der Chef der Unions-Mittelstandsvereinigung MIT, Carsten Linnemann, der "Augsburger Allgemeinen.

Neben klugen Öffnungsstrategien sei es daher richtig, die Überbrückungshilfen für diesen Teil der Wirtschaft zu verlängern. Damit der Aufschwung Fahrt aufnehmen könne, müssten zudem Bürokratie- und Steuerlasten abgebaut werden. "Auf das Konjunkturprogramm im letzten Jahr muss ein Strukturreformprogramm in diesem Jahr folgen."

Hausärzte fordern mehr Impfstoff für Praxen

6.51 Uhr: Der Vorsitzende des Deutschen Hausärzteverbands, Ulrich Weigeldt, fordert deutlich mehr Corona-Impfstoffe für die Arztpraxen, damit diese zügig ihre Patienten impfen können. Er hielt der Politik in der "Passauer Neuen Presse" eine Bevorzugung der Impfzentren vor - die aber sei nicht nachvollziehbar.

"Es geht doch nicht um die Auslastung von Impfzentren, sondern um ein rasches Impfen möglichst vieler Menschen. Und die wollen mehrheitlich zu ihren Hausärzten." Das bestehende gute Netz solcher Ärzte und auch der Fachärzte sorge dafür, dass der Impf-Turbo zünde. "Deshalb muss mehr Impfstoff in die Praxen, sagte er.

In einer Praxis sind Spritzen und das Vakzin von Astrazenca bereitgelegt. Foto: dpa

Niederlande: Terrassen und Geschäfte auf

6.25 Uhr: Gut vier Monate nach dem strengen Lockdown zur Eindämmung der Corona-Pandemie machen die Niederlande einen großen Schritt zurück in die Normalität. Die Ausgangssperre ist ab Mittwoch vorbei, und Geschäfte und Terrassen von Gaststätten dürfen unter Auflagen wieder Kunden empfangen. Zunächst sollen die Terrassen von 12 bis 18 Uhr täglich geöffnet sein. Bürger dürfen auch wieder zwei Personen außerhalb des eigenen Haushaltes empfangen.

Dreyer fordert Rücksicht auf Menschen ohne Impfung

5.30 Uhr: In der Debatte um geplante Lockerung der Corona-Auflagen für Geimpfte und Genesene einer Covid-19-Erkrankung fordert die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) Rücksichtnahme gegenüber Menschen ohne Impfung. Ihr sei wichtig, dass mit den neuen Regelungen, "auch Rücksicht auf die Menschen genommen wird, die derzeit noch keine Impfung haben können", sagte Dreyer unserer Redaktion.

Dreyer bezog dies vor allem auf junge Menschen und Familien, "die seit über einem Jahr in großer Disziplin und Solidarität die Schutzmaßnahmen eingehalten haben, um vor allem andere zu schützen". Jedoch betonte die Ministerpräsidentin zugleich, je mehr Menschen geimpft seien, desto drängender stelle sich die Frage, "welche Schutzmaßnahmen noch aufrechterhalten werden müssen, weil von Genesenen und Geimpften deutlich weniger Gefahr ausgeht, das Virus auf andere zu übertragen". Ein bundeseinheitlicher Umgang mit Geimpften, Getesteten und Genesenen sei wichtig.

Familienministerin Giffey appelliert an Eltern, sich schnell impfen zu lassen

3.30 Uhr: Vor dem Hintergrund steigender Corona-Fallzahlen bei Kindern appelliert Bundesfamilienministerin Franziska Giffey an Eltern, sich sobald wie möglich impfen zu lassen. Nach dem Impfgipfel am Montag sei nun absehbar, dass die Frage der Impfpriorisierung sich in Kürze erledigt haben werde, sagte die SPD-Politikerin unserer Redaktion. "Ab Juni wird es dann sehr schnell darum gehen, dass möglichst viele Erwachsene bereit sind, sich tatsächlich impfen zu lassen - auch Eltern." Sie rufe deshalb alle auf, sich für eine Impfung zu entscheiden.

"Auch für einen sicheren Kita-Betrieb ist es wichtig, dass Eltern so zügig wie möglich geimpft werden", sagte Giffey weiter. Es müsse jetzt auch um gute Aufklärungsarbeit gehen, um eine hohe Impfbereitschaft in der Bevölkerung zu erreichen.

Familienministerin Franziska Giffey (SPD) appelliert an die Eltern, sich impfen zu lassen, sobald dies möglich ist. Foto: Pool / Getty Images

Dienstag, 27. April: Von der Leyen: Pandemie zeigt große Bedeutung der Wissenschaft

21.32 Uhr: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat die Rolle der Wissenschaft im Kampf gegen die Corona-Krise und im Ringen um einen gesunderen Planeten gewürdigt. "Die Pandemie hat uns daran erinnert, wie sehr wir die Wissenschaft brauchen", sagte sie am Dienstagabend auf einem virtuellen Nobelpreis-Gipfel zur Zukunft der Erde, den die Nobelstiftung unter anderem in Zusammenarbeit mit dem Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) ins Leben gerufen hat.

"Wenn wir heute Hoffnung haben, dann dank der Männer und Frauen, die ihr gesamtes Leben dem Labor, einer Karriere voll harter Arbeit und sehr oft wenig Anerkennung gewidmet haben. Die Welt schuldet Ihnen etwas." Seit Jahren sagten Forscher, dass die Gesundheit der Menschen, Tiere und Erde ein und dasselbe seien - heute erkenne das jeder. Nun gehe es darum, die Wissenschaft in jedes Haus und jede Gemeinschaft zu bringen, etwa mit Klimabildung in jeder Schule. "Eine weit verbreitete wissenschaftliche Kultur ist das einzige Gegenmittel gegen die Mentalität, überall Verschwörungstheorien zu sehen."

Lauterbach warnt vor zu großen Hoffnungen auf Herdenimmunität

21.03 Uhr: SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hat davor gewarnt, sich in der Corona-Pandemie zu sehr auf die Herdenimmunität zu verlassen. "Angenommen die Herdenimmunität läge bei 70 Prozent. Der Laie denkt dann häufig, wenn sich 70 Prozent impfen lassen, kann sich der Rest nicht mehr infizieren. Das ist aber falsch", sagte Lauterbach der "Welt".

"Die Pandemie wird Einzelne nicht verschonen, man wird entweder krank oder geimpft", sagte Lauterbach. Eine Aufhebung der Maßnahmen sei nur bei einer hohen Durchimpfung der Bevölkerung möglich. "Wenn allen Menschen ein Impfangebot gemacht wurde, heißt das noch nicht, dass die Bars so offen sein können wie vor der Pandemie", meinte er. "Ich rechne damit, dass Menschen Impfpässe oder Antigen-Tests zeigen werden müssen, zumindest in Lokalitäten, wo das Risiko sehr hoch ist."

Gesundheitsexperte Karl Lauterbach (SPD) spricht bei einer Sitzung des Bundestags. Foto: dpa

Schleswig-Holstein öffnet dritte Gruppe für Corona-Impfungen

20.26 Uhr: Schleswig-Holstein gibt die Corona-Impfungen in Arztpraxen und Impfzentren für die gesamte Gruppe mit der dritthöchsten Priorität ab dem 10. Mai frei. Dies teilte die Landesregierung am Dienstag mit. Zu dieser Gruppe gehören außer den 60- bis 70-Jährigen weitere medizinisch vorbelastete Menschen, alle Lehrer, Feuerwehrleute und Mitarbeiter im Lebensmittelhandel. Gebucht werden können Termine für die Impfzentren ab dem 6. Mai.

Ein erster Schritt für diese Gruppe war die Freigabe der Impfungen für 60- bis 69-Jährige mit Astrazeneca über die Hausarztpraxen ab Montag. „Wir setzen unseren konsequenten Schleswig-Holstein-Weg auch bei den noch ausstehenden Etappen hin zu mehr Normalität um“, erklärte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU). Teil dieses Weges sei auch, Freiheiten zurückzugeben, wo dies möglich ist.

In Schleswig-Holstein können sich nun deutlich mehr Menschen impfen lassen. Foto: dpa

Harry und Meghan: Jeder muss gleichen Zugang zu Impfstoff bekommen

19.43 Uhr: Prinz Harry und seine Frau Meghan haben sich für eine gerechte Verteilung der Corona-Impfstoffe ausgesprochen. "Wir können niemanden zurücklassen. Wir werden alle profitieren, wir werden alle sicherer sein, wenn alle überall gleichen Zugang zum Impfstoff haben", schrieb das Paar in einem gemeinsamen Statement, über das die Nachrichtenagentur PA am Dienstag berichtete.

Harry (36) und Meghan (39) werden im Mai in Los Angeles bei einem von der Schauspielerin Selena Gomez moderierten Charity-Konzert auftreten, um die globale Covax-Initiative zu unterstützen, die die Verteilung von Impfstoff in ärmeren Ländern koordiniert.

US-Gesundheitsbehörde lockert Vorgaben für Geimpfte weiter

19.10 Uhr: Angesichts der rasant wachsenden Zahl von Geimpften in den USA werden die Corona-Vorgaben für das öffentliche Leben weiter gelockert. Die Gesundheitsbehörde CDC veröffentlichte am Dienstag neue Empfehlungen, wonach voll geimpfte Personen bei vielen Aktivitäten im Freien nicht mehr unbedingt eine Maske tragen müssen.

Spazieren gehen, Radfahren, Treffen in kleineren Gruppen oder Restaurantbesuche im Freien etwa seien für komplett Geimpfte auch ohne Gesichtsmaske sicher. Bei größeren Menschenansammlungen im Freien werde das Tragen einer Maske aber auch für Geimpfte weiter empfohlen.

Drosten hält Nachimpfungen ab Winter für möglich

18.34 Uhr: Der Chef-Virologe der Berliner Charité, Christian Drosten, hält es für möglich, dass die Corona-Impfungen im Winter aufgefrischt werden müssen. "Der Schleimhaut-Schutz hält nicht ein Leben lang nach zwei Impfungen", erklärte der Virologe. Schon im kommenden Winter könnte die Immunisierung deutlich verringert sein.

Das zeige eine Studie aus der chinesischen Stadt Wuhan, die als Ursprungsort der Pandemie gilt. Dabei haben Forscher auch untersucht, wie sich die Zahl der Antikörper bei den Menschen entwickelt, die sich zu Beginn der Pandemie mit dem Coronavirus angesteckt hatten und dann genesen waren.

Die Daten aus dem Jahr 2020 gäben "sehr starke Hinweise“, dass der Schleimhaut-Schutz in der Bevölkerung nach neun Monaten größtenteils nicht mehr vorhanden sei. Das bedeutet, dass sich diese Personen wieder mit dem Virus anstecken können, auch wenn sie dann nicht mehr schwer erkranken. Auch nach einer Impfung würden die Antikörper auf der Schleimhaut verloren gehen, meint Drosten.

Der Virologe betonte, dass grundsätzlich bei allen Atemwegsinfektionen der Impfschutz nicht dauerhaft bestünde. Deshalb sei es völlig natürlich, dass man auch gegen Corona nachimpfen müsse, wie beispielsweise auch bei der Grippe. "Ab dem Herbst oder Winter wird man zumindest den Risikogruppen eine einmalige Auffrischungsimpfung spritzen. Das werden dann wahrscheinlich Vakzine sein, die ein Update hinsichtlich der Immun-Escape-Varianten haben", vermutet der Virologe. Mehr dazu: Drosten: Wann der Impfschutz aufgefrischt werden muss

Virologe Christian Drosten hält Nachimpfungen im Herbst und Winter für notwendig. Foto: Christophe Gateau/dpa

