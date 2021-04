Alber Elbaz: Modedesigner stirbt nach Corona-Infektion

Mit seinen Entwürfen wurde er zum Liebling von Hollywoodstars wie Cate Blanchett, Natalie Portman und Sienna Miller. Meryl Streep machte in einer von ihm entworfenen langen goldfarbenen Robe bei der Oscar-Verleihung Schlagzeilen.

Nun ist der Modedesigner Alber Elbaz im Alter von 59 Jahren gestorben. Er starb an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung, wie der Luxusgüterkonzern Richemont am Sonntag mitteilte. Elbaz arbeitete 14 Jahre lang als Chefdesigner für das Modehaus Lanvin und führte die angestaubte Marke zu neuem Ruhm.

"Danke Alber" hieß es am Sonntag auf dem Instagram-Account von Lanvin. "Durch ihn ist das “Dornröschen' wieder lebendig geworden und hat der großen Jeanne Lanvin Ehre gemacht", erklärte Frankreichs Ex-Kulturminister Jack Lang. "Er brachte die Frauen zur Geltung" resümierte die berühmte Modejournalistin Suzy Menkes am Sonntag auf Instagram.

Alber Elbaz: Designer schuf Haute Couture für alle

Für AZ Factory entwarf Elbaz zuletzt Mode für alle Altersgruppen und jede Figur, von Größe XXS bis 4XL und zu Preisen ab 210 Euro - eine Revolution in der Welt der Haute Couture.

Lesen Sie auch: Warum immer mehr Hollywood-Promis in die Politik wollen

Der in Marokko geborene Elbaz begann seine Karriere beim US-Modemacher Geoffrey Beene in New York, bevor er von Guy Laroche angeheuert wurde. B1998 trat er die Nachfolge von Yves Saint-Laurent bei dessen Prêt-à-Porter-Linie an, bevor er 2001 zu Lanvin wechselte. Dem 1889 gegründeten ältesten französischen Modehaus hauchte er neues Leben ein.

(amw mit afp)

Diese Prominenten sind 2021 gestorben Diese Prominenten sind 2021 gestorben Die italienische Sängerin Milva bei einem Auftritt 2012. Ihre Tochter bestätigte den Tod der rothaarigen Schlager- und Chansonsängerin am 24. April. Foto: Bodo Schackow/dpa

Diese Prominenten sind 2021 gestorben Er wurde in den 1990ern durch die "Lindenstraße" bekannt: Willi Herren starb am 20. April 2021 im Alter von 45 Jahren. Foto: imago images / APress

Diese Prominenten sind 2021 gestorben Prinz Philip, Ehemann von Queen Elizabeth II, schlief am 9. April 2021 im Alter von 99 Jahren für immer ein. Foto: dpa

Diese Prominenten sind 2021 gestorben Der US-Rapper DMX starb mit 51 Jahren am 9. April 2021. Foto: dpa

Diese Prominenten sind 2021 gestorben Die US-Schauspielerin Jessica Walter starb im Alter von 80 Jahren am 24. März 2021. Foto: dpa



Diese Prominenten sind 2021 gestorben Die Talkshow-Legende Larry King ist mit 87 Jahren am 23. Januar 2021 an den Folgen einer Covid-19-Infektion gestorben. Foto: Charles Sykes/Invision/AP/dpa

Diese Prominenten sind 2021 gestorben Magier Siegfried Fischbacher starb am 13. Januar 2021 mit 81 Jahren. Neun Monate zuvor verstarb sein Partner Roy Horn. Foto: imago images/Eventpress

Diese Prominenten sind 2021 gestorben Les McKeown ist am 20. April 2021 mit 65 Jahren plötzlich gestorben. Foto: IMAGO / ZUMA Press