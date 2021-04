Erschossener Afroamerikaner Daunte Wright beigesetzt

Fr, 23.04.2021, 12.15 Uhr

Hunderte Menschen haben an der Beisetzung des Afroamerikaners Daunte Wright in Minneapolis teilgenommen. Der junge Mann war Mitte April von einer weißen Polizistin bei einer Verkehrskontrolle erschossen worden. Sie gab an, ihren Elektroschocker mit der scharfen Waffe verwechselt zu haben.