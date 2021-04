Corona: Lauterbach warnt vor neuer Mutation ++ WHO meldet Rekordzahlen

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach warnt vor der indischen Corona-Mutation

Die WHO meldet einen Rekordwert an Corona-Neuinfektionen binnen einer Woche

Die Änderungen am Infektionsschutzgesetz sollen am Mittwoch im Bundestag verabschiedet werden

Das RKI meldet mehr als 11.400 Neuinfektionen

Berlin. Trotz weltweiter Bemühungen im Kampf gegen das Coronavirus ist ein Ende der Pandemie weiterhin nicht in Sicht. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) meldet 5,2 Millionen neue Corona-Fälle innerhalb einer Woche – der achte wöchentliche Anstieg in Folge. Die Experten seien besonders besorgt über den Anstieg von Corona-Infektionen und Krankenhauseinweisungen unter 25- bis 59-Jährigen.

Das sei womöglich auf die ansteckenderen Varianten zurückzuführen und die Tatsache, dass in diesen Altersgruppen mehr soziale Kontakte stattfänden, so WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus. Besonders die neue Corona-Mutante aus Indien breitet sich rasant aus und könnte womöglich auch bald für Europa zum Problem werden, wie der SPD-Gesundheitsexperte auf Twitter warnte.

In Deutschland soll der Kampf gegen die Pandemie mithilfe der bundeseinheitlichen Notbremse vorangetrieben werden. Der Bundestag könnte an diesem Mittwoch die Änderung des Infektionsschutzgesetzes verabschieden. Noch am Montag einigten sich die Koalitionsfraktionen auf eine überarbeitete Version des Entwurfes. So soll die Ausgangssperre etwa später beginnen. Lesen Sie mehr dazu hier: Notbremse: Wann kommen die härteren Lockdown-Regeln?

Corona-Zahlen: RKI meldet mehr als 11.400 Neuinfektionen

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 11.437 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 92 neue Todesfälle verzeichnet. Am Montag sind die vom RKI gemeldeten Fallzahlen meist niedriger, unter anderem weil am Wochenende weniger getestet wird.

Am Montag vor einer Woche hatte das RKI binnen eines Tages 13.245 Neuinfektionen und 99 neue Todesfälle verzeichnet. Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner lag laut RKI am Montagmorgen bundesweit bei 165,3. Am Vortag hatte das RKI diese Sieben-Tage-Inzidenz mit 162,3 angegeben. Lesen Sie dazu: RKI meldet Corona-Fallzahlen und aktuellen Inzidenz-Wert

Corona-News vom Montag, 19. April: Türkei meldet höchste Zahl an Todesfällen an einem Tag

20.12 Uhr: Die Türkei hat die höchste Zahl an Todesfällen an einem Tag im Zusammenhang mit Covid-19 seit Beginn der Pandemie gemeldet. Das Gesundheitsministerium teilte am Montag mit, 341 Menschen seien innerhalb von 24 Stunden an oder mit Covid-19 gestorben.

Damit stieg die Gesamtzahl der Todesopfer auf 36.267. Die Behörden meldeten am Montag zudem rund 55.000 Neuinfektionen an einem Tag, die Gesamtzahl der Infizierten in dem Land mit rund 84 Millionen Einwohnern stieg damit auf rund 4,3 Millionen.

Hausarzt impfte wohl Firmenmitarbeiter gegen Geld

19.31 Uhr: Ein Hausarzt hat am Sonntag nach WDR-Informationen in Hamminkeln am Niederrhein etliche Mitarbeiter verschiedener Unternehmen gegen Corona geimpft - und dafür 80 Euro pro Patient verlangt. Wie der WDR am Montag berichtete, fand die Impfung in einer Scheune statt. Die Impfung selbst sei umsonst, schrieb der Arzt demnach in seinen Einladungen, "allerdings berechnen wir für unsere Auslagen und Personalressourcen (...) pro Impfling 80 Euro, die wir Ihnen in Rechnung stellen".

Der Arzt hat nach eigenem Dafürhalten etwas "Gutes" getan, nämlich 200 Menschen geimpft. Die 80 Euro pro Kopf seien keine Bezahlung, sondern ein Unkostenbeitrag für die Anmietung der Scheune und für den Lohn von 20 Mitarbeitern, die sonntags beim Impfen geholfen hätten. Er sei zudem der Betriebsarzt der Unternehmen, die in systemrelevanten Bereichen wie Entsorgungswirtschaft und Transportwesen tätig seien. Die Impfdosen habe er vom Kreis Wesel erhalten, und zwar mit dem Hinweis, sie schnell zu verimpfen.

Das NRW-Gesundheitsministerium kritisierte den Arzt. Dass er für die Impfungen Geld genommen habe, sei "inakzeptabel", so das Ministerium gegenüber dem WDR. Man werde deshalb eine berufsaufsichtsrechtliche Prüfung veranlassen. Ebenso inakzeptabel sei es, dass der Mediziner schon in seiner Einladung in Aussicht gestellt habe, dass übrig gebliebene Impfdosen an nicht-priorisierte Mitarbeiter gehen könnten.

Laut WDR-Informationen hat ein Hausarzt Firmenmitarbeiter gegen Geld geimpft. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

Die Regierung hatte die Corona-Restriktionen Anfang März zunächst gelockert, damals lag die Zahl der Neuinfektionen zeitweise unter 10.000 täglich. In den vergangenen Wochen hat das Infektionsgeschehen aber wieder stark zugenommen und neue Einschränkungen wie verschärfte Ausgangsbeschränkungen wurden erlassen.

Bulgarien stoppt Astrazeneca-Impfungen für Frauen unter 60

18.44 Uhr: In Bulgarien soll der Corona-Impfstoff von Astrazeneca nicht mehr Frauen unter 60 mit erhöhtem Thrombosenrisiko verabreicht werden. Die Bulgaren, die nach einer ersten Impfdosis von Astrazeneca keine ernsthaften Nebenwirkungen hätten, könnten auch eine zweite Dosis dieses Vakzins erhalten, wie der geschäftsführende Gesundheitsminister Kostadin Angelow am Montag mitteilte.

Sollten Geimpfte mit einer ersten Dosis von Astrazeneca keine zweite Dosis dieses Präparats wollen, könnten sie 84 Tage später als zweite Dosis den Impfstoff von Biontech/Pfizer bekommen. Nur mit einer Dosis geimpfte Menschen würden kein Impf-Zertifikat erhalten, erläuterte der Minister. Bei einer Bevölkerung von 6,9 Millionen wurden in Bulgarien bisher insgesamt fast 640.000 Impfdosen verabreicht.

Eine Ampulle des Astrazeneca-Impfstoffs. Foto: dpa

Lehrerverbände begrüßen niedrigere Schwelle für Schulschließungen

18:34 Uhr: Der Präsenzunterricht in deutschen Schulen soll künftig schon bei niedrigeren Corona-Inzidenzwerten ausgesetzt werden als zunächst vorgesehen. Lehrerverbände begrüßten diese am Montag von den Koalitionsfraktionen festgezurrte Änderung an der geplanten bundeseinheitlichen Notbremse. Ein Plus an Gesundheitsschutz bedeute der neue Wert vor allem für die Länder, die bisher "ohne Rücksicht auf das Infektionsgeschehen die Schulen auf Teufel komm raus offenhalten wollten", sagte der Präsident des Deutschen Lehrerverbands, Heinz-Peter Meidinger, der "Welt" (Dienstagsausgabe).

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) lobte die Abkehr vom Wert 200 ebenfalls. Vorstandsmitglied Ilka Hoffmann sprach in der "Welt" aber von einem "politischen Wert". Die GEW fordere weiterhin, bereits ab einem Wert von 50 mit verkleinerten Gruppen zu arbeiten.

"Ich bin inzwischen für eine ganz klare, harte Linie. Da gehören die Schulen mit dazu", sagte der Bundesvorsitzende des Deutschen Realschullehrerverbandes, Jürgen Böhm, der Zeitung. "Wenn der Grenzwert in der Gesellschaft bei 100 liegt, hat er gefälligst in der Schule auch bei 100 zu liegen", forderte er zugleich.

Im Kabinettsbeschlus zur Bundes-Notbremse war vorgesehen, dass es in den Schulen ab einer Inzidenz von 200 keinen Präsenzunterricht mehr geben darf. Die Koalitionsfraktionen beschlossen hingegen am Montag, dass ab einer Inzidenz von 100 Wechselunterricht vorgeschrieben wird; ab einer Inzidenz von 165 gibt es nur noch Distanzunterricht.

Karl Lauterbach warnt vor indischer Corona-Mutation

17.52 Uhr: Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hat auf Twitter vor der indischen Corona-Mutation B1.617 gewarnt. Laut dem Tweet setzt sich diese Variante aktuell massiv in Indien durch, auch gegen die britische Variante B117. Sie ist inzwischen auch in Großbritannien nachgewiesen worden. Das große Problem an der neuen Mutation: Impfungen wirken gegen sie offenbar nicht oder nicht zuverlässig beziehungsweise langfristig.

In Indien bahnt sich Covid Katastrophe an. Neue Mutation B1.617 setzt sich massiv durch, auch gegen B117. Da B1.617 sich auch bei Impfung durchsetzen kann, kommt auch auf Europa ein Problem zu. In England wächst B1.617 rasant, aber es ist noch unklar, ob dies nur Reisende sind pic.twitter.com/D9LkjpFPyz — Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) April 19, 2021

Indien hat massiv mit dem Coronavirus zu kämpfen. In dem Land mit mehr als 1,3 Milliarden Einwohnern wurden nach Angaben aus dem Gesundheitsministerium innerhalb von 24 Stunden insgesamt 274.000 neue Corona-Fälle erfasst - ein Höchstwert. Zudem starben an einem einzigen Tag 1619 Menschen im Zusammenhang mit Covid-19.

In der indischen Hauptstadt Neu Delhi gilt von Montag an eine einwöchige Ausgangssperre. Menschen stehen vor einem Alkoholgeschäft, um sich vorher mit Getränken einzudecken - ohne Masken und Sicherheitsabstand.

WHO meldet Rekordzahl an Coronainfektionen innerhalb einer Woche

17.33 Uhr: Innerhalb einer Woche sind weltweit so viele neue Coronainfektionen gemeldet worden wie nie zuvor. Es waren 5,2 Millionen neue Fälle, der achte wöchentliche Anstieg in Folge, sagte der Chef der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, am Montag in Genf. Die Zahl der gemeldeten Todesfälle stieg auf Wochenbasis zum fünften Mal in Folge. "Es hat neun Monate gedauert, bis wir eine Million Tote erreicht haben, vier Monate, bis es zwei Millionen waren und drei Monate, bis es drei Millionen waren", sagte Tedros.

Die Experten seien besonders besorgt über den Anstieg von Corona-Infektionen und Krankenhauseinweisungen unter 25- bis 59-Jährigen. Das sei womöglich auf die ansteckenderen Varianten zurückzuführen und die Tatsache, dass in diesen Altersgruppen mehr soziale Kontakte stattfänden, so Tedros.

Die Pandemie könne innerhalb weniger Monate unter Kontrolle gebracht werden, sagte Tedros. Dafür müssten aber alle Werkzeuge konsequent und in aller Welt zum Einsatz kommen. Zu den Werkzeugen gehören Schutzmaßnahmen wie Händewaschen, Abstand halten und Masken tragen, aber auch das Impfen. Die WHO ruft reiche Länder immer wieder auf, mehr Impfstoffe an ärmere Länder abzugeben. In vielen reichen Ländern habe schon jeder vierte eine erste Impfdosis erhalten, in Ländern mit niedrigen Einkommen nur jeder 500ste.

