Berlin. Gläubige Muslime fasten während des Ramadans strikt. Das Zuckerfest im Anschluss kann mit diesen WhatsApp-Sprüchen gefeiert werden.

Der Ramadan dauert 30 Tage – im Jahr 2024 vom 10. März bis zum 9. April

Im Anschluss findet das Zuckerfest statt

Zu dem mehrtägigen Fest kann man diese Wünsche und Grüße auf Türkisch, Arabisch und Deutsch verschicken

Für viele Muslime weltweit ist der Ramadan eine der wichtigsten Zeiten des Jahres. Der Fastenmonat gehört wie die Pilgerfahrt nach Mekka, dem Glaubensbekenntnis, dem täglichen Gebet und der sozialen Wohltätigkeit zu den fünf Säulen des Islam. Für 30 Tage verzichten gläubige Muslime von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang auf Essen und Trinken. Dafür wird in der Regel das Fastenbrechen nach Sonnenuntergang in großer Runde mit Familie und Freunden begangen.

Das mehrtägige Zuckerfest (Eid al-Fitr bzw. Ramazan Bayramı) im Anschluss an den Fastenmonat wird ähnlich gestaltet: Besuche bei Familie und Freunden besiegeln das Fest. Wer sich nicht persönlich treffen kann, kann auf Messenger-Dienste wie WhatsApp setzen, um mit seinen Lieben in Kontakt zu bleiben. Aber wie lauten eigentlich die besten Glückwünsche zum Zuckerfest?

Zuckerfest 2024: WhatsApp-Grüße zum Ende des Ramadan

Wer nichts falsch machen möchte, wünscht schlicht auf Deutsch ein „frohes Zuckerfest“. Andernfalls wird zwischen dem türkischen und arabischen Glückwunsch unterschieden.

Eid Mubarak (Arabisch für "Gesegnetes Fest"/"Frohes Fest")

Bayram mübarek olsun (Türkisch für "Ich wünsche dir ein gesegnetes Fest")

Lesen Sie auch:Fastenzeit – Das steckt hinter der Tradition zum Verzicht

Ramazan Bayramı: Die schönsten Sprüche zum Zuckerfest auf Türkisch

Die schönsten Grüße und Sprüche sind natürlich immer noch die persönlichen. Die richtigen Worte zu finden, ist manchmal aber gar nicht so leicht. Zur Unterstützung gibt es daher hier eine kleine Auswahl an Zitaten, auf die man beim Zuckerfest zurückgreifen kann. Wer türkischen Familienmitgliedern und Freunden an Bayram eine Freude machen möchte, kann sich einen der folgenden Sprüche aussuchen:

„Bayraminiz kutlu olsun! Saglik, mutluluk, huzur ve bereket dolu bir bayram dilerim.“ (Deutsch: „Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes Fest! Ich wünsche Ihnen ein Fest voller Gesundheit, Glück, Frieden und Segen.“)

„Bayramin mübarek olsun! Sevdiklerinle birlikte huzurlu ve neseli bir bayram geçirmeni dilerim.“ (Deutsch: „Möge dein Fest gesegnet sein! Ich wünsche dir ein friedliches und fröhliches Fest mit deinen Liebsten.“)

„Bayraminiz kutlu olsun! Sevdiklerinizle birlikte nice mutlu bayramlar gecirmeniz dilegiyle.“ (Deutsch: „Ein gesegnetes Fest! Möget Ihr das Fest im Kreise Ihrer Liebsten verbringen und noch viele glückliche Feste feiern.“)

„Iyi Bayramlar! Allah bayraminizi mübarek olsun.“ (Deutsch: Ein schönes Fest wünsche ich Inen! Möge Allah Ihr Fest segnen.“)

„Hayirli bayramlar!“ (Deutsch: „Gesegnetes Fest!“)

Ramadan-Ende: Grüße zu Eid al-Fitr auf Arabisch

Wer arabische Grüße zu Eid al-Fitr versenden möchte, kann sich an folgenden Sprüchen bedienen:

„Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.“ (Deutsch: „Frieden sei mit euch, liebe Geschwister, und Gottes Segen und Barmherzigkeit!“) Der Spruch kann zudem als alltäglicher Gruß verwendet werden.

„Wa Aleikum wa Salaam wa rahmatullahi wa barakatuhu.“ (Bedeutet dasselbe. Diese Grußformel kann als Antwort auf den ersten Gruß gegebn werden.)

(Bedeutet dasselbe. Diese Grußformel kann als Antwort auf den ersten Gruß gegebn werden.) „Eid mubarak taqabbal allahu minna wa minkum.“ (Deutsch: „Gesegnetes Fest, möge Allah das Fasten und die Anbetung von mir und euch annehmen.“)

„Aidkoum mabrouk w snin deyma snin deyma.“ (Stammt aus Tunesien und bedeutet „Ich wünsche allen schöne Feiertage.“)

Lesen Sie auch:Welche Bedeutung hat das Zuckerfest? Infos zum Fastenbrechen

Zuckerfest 2024: Grüße und Sprüche auf Deutsch

Wer auf Nummer sicher gehen möchte, kann selbstverständlich auch auf deutsche Zitate zurückgreifen.

„Das Zuckerfest erinnert uns daran, dass das Fasten nicht nur eine körperliche, sondern auch eine spirituelle Disziplin ist. Eid Mubarak!“

„Möge das Zuckerfest dein Leben mit Frieden, Liebe, Freude und Wohlstand füllen. Eid Mubarak!“

„Das Zuckerfest ist eine Zeit, um Freude und Dankbarkeit für all die Segnungen in unserem Leben zu teilen. Ich wünsche dir und deiner Familie ein gesegnetes Fest!“

„Das Zuckerfest ist eine Gelegenheit, um alte Freundschaften zu erneuern, neue Freundschaften zu schließen und Liebe und Freude in die Welt zu bringen. Eid Mubarak an alle!“

„Die beste Art, das Zuckerfest zu feiern, ist, Zeit mit der Familie zu verbringen, leckeres Essen zu genießen und sich über die Geschenke zu freuen. Eid Mubarak!“

Ramadan: Die richtigen Grüße für WhatsApp

Gut zu wissen: Während des Fastenmonats beglückwünscht man sich mit folgenden arabischen Grußformeln.

Ramadan Kareem/Karim („Habt einen großzügigen Ramadan“)

Ramadan Mubarak („Habt einen gesegneten Ramadan“)

Auch während des Ramadan bieten sich Zitate zum Verschicken auf WhatsApp an: