Schüsse an High School im US-Bundesstaat Tennessee

Bei einem Schusswaffenangriff an einer Schule in Knoxville im US-Bundesstaat Tennessee sind mehrere Menschen von Kugeln getroffen worden.

Die Polizei teilte auf Twitter mit, es gebe Berichte über mehrere Opfer, darunter einen Polizisten. Unklar blieb zunächst, ob es sich um Verletzte oder Tote handelt. Der Gouverneur von Tennessee, Bill Lee, sprach von "einer sehr schwierigen und tragischen Situation". Es seien aber noch nicht sehr viele Einzelheiten bekannt.

Der lokale Sender WATE berichtete, das Schulgebäude sei gesichert worden. Schüler, die nicht betroffen gewesen seien, seien zu ihren Familien entlassen worden. In den USA kommt es immer wieder zu tödlichen Schusswaffenangriffen in Schulen. So hatte etwa im Februar 2018 ein 19-Jähriger an seiner früheren Schule in Parkland (Florida) das Feuer eröffnet und 17 Menschen getötet.

