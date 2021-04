Klimawandel lässt Tierarten näher zu den Polen wandern

Di, 06.04.2021, 12.47 Uhr

Weil sich das Meerwasser immer weiter erwärmt, ziehen zahlreiche Tierarten einer Studie zufolge weg vom Äquator in Richtung der Pole. Den Forschern zufolge könnte das in kurzer Zeit zu einer drastische Abnahme der Biodiversität in dem Bereichen am Äquator führen. of marine life in Thailand's Andaman Sea