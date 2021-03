Suez-Kanal: Die "Ever Given" ist wieder flott

Mo, 29.03.2021, 16.09 Uhr

Das aus seiner Blockade im Suez-Kanal befreite Containerschiff "Ever Given" ist wieder in Bewegung gesetzt worden. Die ägyptische Kanalbehörde vermeldete die Wiederaufnahme des Schiffsverkehrs in der Meerenge.