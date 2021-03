Corona: RKI meldet neue Zahlen ++ Frau stirbt nach Astrazeneca-Impfung

Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet über 2000 Neuinfektionen mehr als noch vor einer Woche

Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt ebenfalls weiter

Für Einreisen mit dem Flugzeug gilt seit heute Nacht eine Testpflicht

Zwei Länderchefs befinden sich in Quarantäne

SPD-Ministerpräsidentin Dreyer nennt Corona-Tests eine "Bürgerpflicht"

Die Direktorin der US-Seuchenschutzbehörde CDC hat die US-Bevölkerung vor einer vierten Welle gewarnt

Berlin. Die Corona-Lage in Deutschland verschärft sich zusehends. Während sich die britische Mutante B 1.1.7 ausbreitet, werden Forderungen nach einem härteren Lockdown laut. Mehrere Landesregierungen aber halten mit eigenen Strategien zu Öffnungen dagegen. Das Saarland will ab dem 6. April schrittweise aus dem Lockdown aussteigen, in Berlin sollen bestehende Öffnungen nicht mehr rückgängig gemacht werden. Beide Länder setzen dabei auf umfangreiches Testen. Lesen Sie dazu: Alle Beschlüsse und Regeln vom Corona-Gipfel

Nach einer Bundesratssitzung am Freitag sind zwei Länderchefs in Quarantäne. Hamburgs Oberbürgermeister Peter Tschentscher und der Thüringer Ministerpräsident Bodo Ramelow arbeiten derzeit aus dem Homeoffice und müssen alle Kontakte meiden. Nach der Sitzung am Freitag hatten zahlreiche Teilnehmende Hinweise in der Corona-Warn-App erhalten.

Für Deutschland gelten unterdessen seit der Nacht auf Dienstag neue Einreisebeschränkungen. Wer mit dem Flugzeug von einer Reise zurückkehrt, muss nach der Landung einen negativen Corona-Test vorlegen können. Der darf nicht älter als 48 Stunden sein. Die Regel gilt unabhängig vom Herkunftsland.

Corona-Zahlen: RKI meldet deutlich mehr Neuinfektionen

Unterdessen steigen die Zahlen weiter stark an. In Deutschland sind binnen eines Tages mehr als 9500 neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Wie das RKI am Dienstagmorgen unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, wurden 9549 neue Ansteckungen nachgewiesen. Am frühen Morgen fehlten allerdings noch die Zahlen aus Baden-Württemberg. Dennoch lag die Zahl der Neuinfektionen am Dienstag rund 2000 über der vom vergangenen Dienstag.

Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg am Montag auf 135,2. Damit ist sie gegenüber dem Vortag (134,4) erneut leicht gestiegen. Lesen Sie dazu: RKI meldet Corona-Fallzahlen und aktuellen Inzidenz-Wert.

Corona - Mehr Infos zum Thema

Corona-News vom Dienstag, 30. März: Stamp fordert schnelle Änderung am Infektionsschutzgesetz

10.13 Uhr: Im Kampf gegen die rasant steigenden Corona-Zahlen hat Nordrhein-Westfalens Vize-Ministerpräsident Joachim Stamp (FDP) eine rasche Änderung des Infektionsschutzgesetzes durch das Parlament gefordert. Anstatt in die Osterpause zu gehen, sollten Bundestag und Bundesrat den "Rahmen für das Infektionsschutzgesetz" beschließen, den Länder und Kommunen dann vor Ort in die Praxis umsetzten, sagte der NRW-Familienminister am Dienstag im Hörfunksender WDR 5.

Das Ergebnis wären dann nicht «Schnellschüsse» wie die von Bund und Ländern vereinbarte und dann von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) wieder gekippte Osterruhe. "Sondern dann würde das vernünftig besprochen und könnte Grundlage sein für nächsten zehn schwierigen Wochen", sagte Stamp. Bis Ende Mai oder Anfang Juni sei in der Pandemie noch eine "schwierige Phase" zu durchstehen.

"Habe Angst" – Oberste US-Seuchenschützerin warnt vor vierter Welle

9.50 Uhr: Die USA sind nach wie vor das am schwersten von Corona getroffene Land der Erde. Trotz großen Anstrengungen der Biden-Regierung steuert das Land auf 550.000 Tote zu, gut 30 Millionen Infektionen sind bisher nachgewiesen worden. Trotzdem werden auch in den USA die Forderungen nach Öffnungen immer lauter.

Die Chefin der US-Seuchenschutzbehörde CDC, Rochelle Walensky, warnte nun in einem bemerkenswerten Moment vor einer vierten Corona-Welle. In einem Corona-Briefing im Weißen Haus wich Walensky von ihrer vorbereiteten Rede ab und sagte: "Uns droht Unheil." Zwar hätten die USA vieles, über das sie sich freuen könnten. Aber dennoch gestand die 51-Jährige: "Im Moment habe ich Angst."

Nicht nur als CDC-Direktorin, "sondern als Ehefrau, Mutter und Tochter" bat sie die US-Bevölkerung "noch etwas länger durchzuhalten". Alle Erfolge im Kampf gegen das Virus entbänden etwa nicht von der Einhaltung der Grundregeln, wie Abstand-halten oder dem Tragen von Schutzmasken. Unter anderem der britische "Guardian" berichtete ausführlich von dem Briefing.

Walensky verwies dabei auf Europa, wo Länder wie Italien oder Deutschland einen beunruhigenden Anstieg an Infektionen verzeichnen mussten und sagte: "Wie sind nicht machtlos. Wir können den Verlauf der Pandemie ändern."

Die Dirketorin der US-Seuchenschutzbehörde CDC, Rochelle Walensky, warnt US-Bürgerinnen und Bürger eindrücklich davor, im Kampf gegen das Coronavirus nachlässig zu sein. Foto: Susan Walsh / POOL/AFP

Corona-Party-Skandal erschüttert Japans Politik

9.15 Uhr: Japans Gesundheitsministerium wird mitten im Kampf gegen das Coronavirus von einem handfesten Skandal um Party feiernde Beamte erschüttert. Gesundheitsminister Norihisa Tamura sah sich am Dienstag zu einer Entschuldigung bei der Bevölkerung gezwungen, nachdem 23 Beamte seines Hauses bei einer Feier in einem Restaurant auf Tokios Luxus-Einkaufsmeile eklatant gegen die Corona-Regeln verstoßen hatten.

Die Staatsbediensteten hätten das „Vertrauen der Menschen verraten“, sagte Tamura. Zwar ist der Notstand in Tokio aufgehoben, die Regierung verlangt von Restaurants und Bars jedoch, schon um 21.00 Uhr zu schließen. Die mit der Gesundheit von Senioren beauftragten Beamten scherte das nicht, sie feierten bis Mitternacht.

Das Gesundheitsministerium steht an vordester Front im Kampf gegen die Pandemie und ist verantwortlich für den vergleichweise langsamen Impfprozess im Land.

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident gegen deutschlandweite Corona-Notbremse

8.33 Uhr: Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat sich gegen eine bundesweite Corona-Notbremse wegen des Anstiegs der Infektionszahlen ausgesprochen. Die Notbremse müsse dort gezogen werden, "wo es virologisch geboten ist", sagte Günther am Dienstag im ARD-"Morgenmagazin". "Ich glaube, es macht keinen Sinn, es überall gleichermaßen zu machen."

Günther verwies auf Landkreise in Schleswig-Holstein, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz bei deutlich unter 50 oder sogar unter 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner liege. "Da wäre es vollkommen unangemessen, solche Entscheidungen zu treffen", betonte Günther. Wo die Inzidenz über 100 liege, seien "verschärfte Maßnahmen absolut notwendig". So sei es auch zwischen Bund und Ländern verabredet worden.

"Kriegen das nicht in Griff" – Hamburger Klinikchef fordert harten Lockdown

8.30 Uhr: Der Direktor der Klinik für Intensivmedizin des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE), Stefan Kluge, hat sich mit Blick auf die Infektionszahlen für einen harten Lockdown ausgesprochen. "Selbst mit diesen Beschränkungen, die jetzt ja noch gelten, kriegen wir das nicht in den Griff. Dieser Anstieg jeden Tag – der wird immer schlimmer", sagte der Mediziner am Montagabend dem "Hamburg Journal" im NDR Fernsehen. Sogar mit einem harten Lockdown werde der "Bremsweg mehrere Wochen lang" sein.

Er gehe auf Basis von Berechnungen davon aus, dass die Kliniken in den kommenden Wochen deutlich mehr Intensivpatienten behandeln werden müssen als in der zweiten Welle. "Daher sollte man wirklich sicherlich jetzt (...) absolute Kontaktsperre und Kontaktreduzierung durchsetzen. Das geht anscheinend nur mit einem Lockdown."

Brasiliens Präsident Bolosonaro muss sechs Minister tauschen

8.05 Uhr: Angesichts zunehmender Kritik wegen des fehlenden Krisenmanagements in der Corona-Pandemie hat der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro die Spitzen von sechs Ministerien neu besetzt. Die Namen der neuen Minister sollten im Amtsblatt veröffentlicht werden, hieß es am Montagabend (Ortszeit). Bolsonaro steht zunehmend unter Druck, seit dem vergangene Woche erstmals mehr als 3000 Tote an einem Tag gemeldet worden waren. Lesen Sie dazu: Was die brasilianische Mutante so gefährlich macht

Zu den Abgängen gehören Außenminister Ernesto Araújo und Verteidigungsminister Fernando Azevedo e Silva, mit denen das Ministerkarussell am Montag begonnen hatte. Auf sie folgten der Karrierediplomat Carlos Alberto Franco França und der General Walter Souza Braga Netto, bisher "Chefe da Casa Civil", vergleichbar mit dem Kanzleramtschef.

Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro hat sein Kabinett umgebaut. Foto: Eraldo Peres / AP/dpa

Dass Araújo vom ideologischen Flügel der Regierung des Rechtspopulisten Bolsonaro seinen Rücktritt einreichte, wird als herber Schlag für den Bolsonarismus gesehen.

Corona: Brasilianische Mutation dreimal ansteckender Corona: Brasilianische Mutation dreimal ansteckender

USA drücken beim Impfen weiter aufs Tempo

8.00 Uhr: US-Präsident Joe Biden hat die Impfkampagne in seinem Land weiter beschleunigt und seine Landsleute zugleich aufgerufen, im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie nicht nachzulassen. "Unsere Arbeit ist noch lange nicht getan, der Kampf gegen Covid-19 ist noch lange nicht vorbei", sagte Biden am Montag in einer Fernsehansprache. "Wir befinden uns mit dem Virus in einem Rennen um Leben und Tod."

Bis zum 19. April würden die Kapazitäten so weit ausgebaut, dass 90 Prozent der erwachsenen US-Bürgerinnen und Bürger eine Impfung in Anspruch nehmen könnten, versprach Biden. Dafür sollen verstärkt Apotheken einbezogen werden, von derzeit 17.000 auf demnächst fast 40.000. Auch sollen in den kommenden drei Wochen zahlreiche neue Impfzentren entstehen. 90 Prozent der erwachsenen US-Bürger sollen im Umkreis von fünf Meilen von ihrem Zuhause Zugang zu einer Impfeinrichtung haben.

Bis zum 19. April sollen 90 Prozent der US-amerikanischen Bevölkerung eine Impfberechtigung bekommen, versprach Präsident Biden am Montag. Foto: Evan Vucci / AP/dpa

Testpflicht bei Einreise mit Flugzeug tritt am Dienstag in Kraft

7.30 Uhr: Seit Dienstag ist die Einreise per Flugzeug nach Deutschland nur noch mit einem negativen Corona-Test möglich. Eine entsprechende Änderung der Coronavirus-Einreiseverordnung trat um Mitternacht in Kraft. Die neue Vorschrift gilt unabhängig von der Corona-Lage in dem Land, aus dem jemand nach Deutschland fliegt. Der Test darf bei der Einreise maximal 48 Stunden alt sein.

Die Testpflicht hatte zunächst bereits am Freitag eingeführt werden sollen, später wurde der vergangene Sonntag ins Visier genommen. Der negative Corona-Test bewahrt dabei nicht automatisch vor Quarantäne in Deutschland: Die entsprechenden Vorschriften auf Landesebene für Rückkehrer aus Corona-Risikogebieten gelten weiter.

Eine Urlauberin auf dem Weg zum Corona-Testzentrum. Für Einreisen per Flugzeug gilt seit Dienstag eine Testpflicht. Foto: Sebastian Gollnow / dpa

Reisen trotz Corona – Mehr zum Thema

Förderbank KfW – Corona bremst Unternehmensgründungen aus

6.45 Uhr: Wegen der Corona-Pandemie wird die Zahl von Unternehmungsgründungen nach Einschätzung von Experten sinken. "Die Corona-Krise brachte hohe Belastungen für Selbstständige und Unternehmen mit sich, die wirtschaftliche Unsicherheit ist dabei deutlich gestiegen. Zu Beginn des Jahres 2020 wurden daher zunächst viele Gründungsplanungen auf Eis gelegt", sagte die Chefvolkswirtin der Förderbank KfW, Fritzi Köhler-Geib.

Zwar seien im zweiten Halbjahr einige der Gründungspläne nachgeholt und letztlich doch realisiert worden. "Die Gründungstätigkeit war 2020 insgesamt aber dennoch schwächer als im Jahr davor." Genaue Zahlen für 2020 will die KfW erst Mitte des Jahres vorlegen.

SPD-Ministerpräsidentin Dreyer – "Testen ist Bürgerpflicht"

6.31 Uhr: Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat die Menschen aufgefordert, sich häufiger auf das Coronavirus testen zu lassen. "Wer sich testet, hilft dabei, Infektionen rechtzeitig zu erkennen, noch bevor Symptome auftreten und man andere Menschen unbemerkt anstecken kann", sagte Dreyer dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Dienstag). Neben konkreten Schutzmaßnahmen sei das Testen im Kampf gegen die Pandemie zentral. "Testen ist auch eine Bürgerpflicht", sagte Dreyer.

DGB-Chef fordert verbindliche Testpflicht für Unternehmen

6.02 Uhr: Der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) fordert eine bundesweite Pflicht für Unternehmen, ihren Mitarbeitern Corona-Tests anzubieten. "Die Selbstverpflichtung allein reicht nicht. Viel zu viele Arbeitgeber weigern sich immer noch, ihrer Verantwortung gerecht zu werden. Testangebote müssen verpflichtend sein und die Kosten müssen von den Arbeitgebern getragen werden", sagte der DGB-Chef Reiner Hoffmann, dieser Redaktion.

Die Betriebs- und Personalräte wollen die Durchführung der Tests in den Betrieben unterstützen. Allerdings müssten die Tests "für die Beschäftigten weiterhin freiwillig sein". Grundsätzlich begrüßte Hoffmann, "dass sich bereits viele Arbeitgeber zu ihrer gesamtgesellschaftlichen Verantwortung bekennen und ihrerseits Tests anbieten". Lesen Sie dazu: Corona – Gewerkschaft fordert Pflicht für Schnelltests

Corona-Impfung – Mehr zu den Impfstoffen:

Kanada verimpft Astrazenca nur noch eingeschränkt

5.58 Uhr: Angesichts der Berichte über Blutgerinnsel im zeitlichen Zusammenhang mit Astrazeneca-Impfungen empfiehlt auch Kanada Einschränkungen für den Impfstoff. Die zuständigen Experten erklärten am Montag, Astrazeneca solle nicht bei Menschen unter 55 Jahren zum Einsatz kommen.

Es gebe eine "beträchtliche Ungewissheit" hinsichtlich des Nutzens des Vakzins bei Menschen unter 55 Jahren, sagte der Gesundheitsbeamte Howard Njoo bei einer Pressekonferenz. Die Verwendung des Corona-Impfstoffs für diese Altersgruppe werde vorerst ausgesetzt, bis weitere Risiko-Analysen vorlägen.

Denjenigen, die in den vergangenen drei Wochen eine Astrazeneca-Dosis erhalten haben, wurde empfohlen, einen Arzt aufzusuchen. Bisher seien keine Fälle von Blutgerinnseln in Kanada registriert worden, sagte die Gesundheitsbeamtin Supriya Sharma. Die Entscheidung der kanadischen Behörden nehme Bezug auf die in Europa aufgetretenen Fälle.

Städte- und Gemeindebund fordert Länder zu Wechsel bei der Impfstrategie auf

5.47 Uhr: Angesichts von Millionen nicht genutzter Corona-Impfdosen fordern die Kommunen einen Strategiewechsel der Länder: Diese würden den Stoff teilweise erst verimpfen, "wenn sowohl die Impfdosen für die erste als auch für die zweite Impfung vorrätig" seien, sagte Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes (DStGB), im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). "Das muss jetzt flächendeckend beendet werden."

Landsberg verwies auf das Saarland und Rheinland-Pfalz. "Diese sind diesen Weg von vorneherein gegangen. Das war richtig." So hätten im Saarland schon 12 Prozent der Bevölkerung eine erste Impfung erhalten, in Nordrhein-Westfalen erst 9,3 Prozent und Sachsen erst 8,7 Prozent.

"Wenn in einzelnen Impfzentren weiterhin ein Teil der Termine ausfällt, weil Menschen nicht zu vereinbarten Impfungen erscheinen, sollte überlegt werden, eine schnelle und unkomplizierte Lösung, etwa über Nachrückerlisten, zu finden", forderte Landsberg mehr Pragmatismus: "Die Impfdosen gehören in die Arme und nicht in die Kühlschränke."

Städtetag verteidigt bestehende Öffnungsschritte

5.33 Uhr: Der Präsident des Deutschen Städtetags, Burkhard Jung, hat sich für eine Beibehaltung bereits erfolgter Öffnungsschritte ausgesprochen, wenn diese an Corona-Tests geknüpft seien. Neue Lockerungen dagegen seien angesichts der angespannten Lage in der Pandemie nicht zu verantworten, sagte Jung unserer Redaktion. "Aber wenn Länder bestehende Lockerungen an Negativtests knüpfen, ist das ein ernstzunehmender Versuch."

Wenn ein Land wie NRW dies seinen Kommunen ermögliche, verstehe er, dass Kolleginnen und Kollegen davon auch Gebrauch machen würden, erklärte Jung, der selbst Oberbürgermeister von Leipzig ist. "Solange Menschen, die negativ getestet sind, Möbel oder Kleidung einkaufen, sollte das vertretbar sein."

Er forderte allerdings klare Bedingungen für die Umsetzung solcher Modelle: "Bis zu welcher Grenze diese Form der Notbremse unter welchen Bedingungen verantwortbar ist, muss das jeweilige Land allerdings auch festlegen", sagte Jung.

Im ARD-"Morgenmagazin" machte Jung nochmal deutlich, dass er zur Bekämpfung der Pandemie auf einschneidende Maßnahmen wie einen harten Lockdown setzt. Angesichts der aktuellen Lage, in der die Zahlen "durch die Decke" gehen, reiche flächendeckendes Testen nicht mehr, sagte der Leipziger Oberbürgermeister am Dienstag. "Wir laufen sehenden Auges in die Situation, die wir nicht mehr beherrschen könnten in den Intensivstationen."

Brinkhaus: "Nicht gegeneinander arbeiten" – Unionsfraktionschef mahnt Bund und Länder zu Zusammenhalt

0.22 Uhr: Nach der Kritik von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Vorgehen einiger Bundesländer in der Corona-Bekämpfung hat Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus eindringlich zum Zusammenhalt zwischen Bund und Ländern aufgerufen. Merkel habe richtigerweise angesprochen, dass die Maßnahmen nicht ausreichten, um das exponentielle Wachstum zu brechen und auch, dass der Bund mehr Kompetenzen erhalten könnte. Das würde er sich auch wünschen, sagte Brinkhaus am Montagabend in den ARD-"Tagesthemen". Richtig sei aber auch: "Das geht nur zusammen mit den Bundesländern." "Wir müssen jetzt gerade in der Krise zusammenhalten und nicht gegeneinander arbeiten", mahnte der CDU-Politiker.

Man müsse mehr tun, um die Pandemie einzudämmen, betonte der Fraktionschef. "Das geht nicht im Streit zwischen Bund und Ländern, weil ja alle guten Willens sind. Sondern es geht nur in einem Zusammen. Da muss jetzt jeder sein Ego zurückstellen. Da geht's nicht um Wahlkampf. Da geht's nicht um Parteiinteressen. Da geht's auch nicht um persönliche Interessen. Sondern es geht um unser Land."

Montag, 29. März: Staatschefs fordern neuen Vertrag zur Bekämpfung von Pandemien

22.07 Uhr: Angela Merkel sind auch dabei Emmanuel Macron: Mehr als zwanzig Staats- und Regierungschefs aus Europa, Asien, Afrika und Lateinamerika haben einem Bericht zufolge vorgeschlagen, einen neuen völkerrechtlichen Vertrag zur Vorbeugung und Bekämpfung künftiger Pandemien auszuarbeiten. Damit sollten die Lehren aus den Fehlern im Umgang mit Covid-19 gezogen werden, heißt es in einem Aufruf, der in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" und auf "faz.net" veröffentlicht wird.

Neben Bundeskanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Macron zählen unter anderem auch EU-Ratspräsident Charles Michel, Chiles Präsident Sebastian Pinera, Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa, Südkoreas Präsident Moon Jae In und Indonesiens Präsident Joko Widodo zu den Unterzeichnern. "Covid-19 hat unsere Schwächen und unsere Uneinigkeit offengelegt", heißt es in dem Aufruf. Jetzt sollten Chancen ergriffen und die Weltgemeinschaft über die Krise hinaus gemeinsam tätig werden. Es werde auch künftig Pandemien und andere schwere Gesundheitskrisen geben, denen sich kein einzelner Staat und keine internationale Organisation allein stellen könne.

Istanbul ist Hochrisikogebiet – Türkei verschärft Corona-Maßnahmen

20.35 Uhr: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat für einen Großteil des Landes eine Verschärfung der Corona-Maßnahmen angekündigt. 58 von 81 Provinzen, darunter die Millionenmetropole Istanbul, seien als Gebiete mit sehr hohem Risiko (rote Kategorie) eingestuft worden, sagte Erdogan am Montag nach einer Kabinettssitzung. Das betreffe etwa 80 Prozent der rund 84 Millionen Einwohner. In den rot eingestuften Regionen gilt demnach wieder eine Ausgangssperre an Samstagen und Sonntagen. Restaurants und Cafés bleiben aber vorerst weiter geöffnet.

Erdogan kündigte zudem Einschränkungen während des Fastenmonats Ramadan, der Mitte April beginnt, an. Menschenansammlungen zum gemeinsamen Fastenbrechen etwa würden nicht gestattet. Zudem gebe es dann landesweite Ausgangsbeschränkungen am Wochenende und Restaurants müssten auf Paketservice umstellen.

Erst Anfang März durften die Cafés in Istanbuld öffnen. Damit ist nach erneut stark ansteigenden Corona-Fallzahlen wieder Schluss. Foto: Shady Al-Assar/ / dpa

Bundesregierung wird Reisen ins Ausland nicht verbieten

20 Uhr: Den Briten droht bei einer Urlaubsreise ins Ausland eine saftige Strafe von mehreren tausend Euro und auch in Belgien ist der Auslandsurlaub tabu. In Deutschland wird er aber weiterhin grundsätzlich möglich sein. Ein Regierungssprecher verwies auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur am Montagabend auf die geltenden Bestimmungen für Reisende. "Eine darüber hinausgehende rechtliche Regelung ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht geplant", fügte er hinzu. Ein von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) erteilter Prüfauftrag zur möglichen Unterbindung touristischer Reisen gelte derzeit formal als abgeschlossen. Im Streit um Reisen nach Mallorca waren die zuständigen Ressorts nach der Bund-Länder-Schalte vom vergangenen Mittwoch gebeten worden, ein Verbot juristisch zu überprüfen.

Auch Ramelow in Corona-Isolation

19.21 Uhr: Nach Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hat sich auch Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) in Corona-Isolation begeben. Beide hatten vergangenen Freitag an einer Bundesratssitzung teilgenommen, nach der zahlreiche Anwesende im Plenarsaal einen Warnhinweis erhielten.

Der Linken-Politiker sagte der Deutschen Presse-Agentur, der Amtsarzt des Saale-Orla-Kreises habe ihm auferlegt, alle Kontakte zu unterbinden. Ramelow hat in dem Ostthüringer Landkreis ein Ferienhäuschen. Er verlasse derzeit nicht sein Grundstück und könne daher auch nicht an Landtagssitzungen teilnehmen. Auch die beiden Minister Benjamin-Immanuel Hoff (Linke) und Dirk Adams (Grüne) vermeiden demnach wegen einer Meldung bei der Corona-Warn-App Kontakte. Ramelow will am Mittwoch einen PCR-Test machen lassen, um Gewissheit zu bekommen.

Sechs Bundesländer erhalten zusätzliche Impfdosen

18.59 Uhr: Sechs Bundesländer bekommen für den Kampf gegen Corona zusätzliche Impfdosen. Grund dafür ist vor allem die Angst vor einer Ausbreitung verschiedener Corona-Mutanten in Grenzgebieten. Daher erhält Bayern laut Bundesgesundheitsministerium 105.300 zusätzliche Dosen und Sachsen 93.600 Dosen. Das Saarland soll 81.900 Dosen extra bekommen, Thüringen 35.100 Dosen, Rheinland-Pfalz 23.400 und Sachsen-Anhalt 11.700 Dosen.

Gerade in Grenzregionen breiten sich Virusmutationen stärker aus. Mehrere Bundesländer erhalten daher nun zusätzlichen Impfstoff. Foto: Matthias Balk / dpa

Müller widerspricht Merkels Forderung nach Umsetzung der Notbremse

18.30 Uhr: Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller hat die Kritik von Bundeskanzlerin Angela Merkel zur stringenteren Umsetzung der Corona-Notbremse zurückgewiesen. "Ich glaube nicht, dass es klug ist, aus dem Kanzleramt heraus jetzt ein Länder-Bashing zu betreiben, denn wir haben alle gemeinsam eine große Aufgabe zu bewältigen und haben auch schon viel gemeinsam erreicht", sagte Müller am Montag in der "Tagesschau".

Der Berliner Senat hat eine auf Corona-Tests basierende Gegenstrategie mit Öffnungen aber auch Beschränkungen beschlossen. Dafür erntet die Landesregierung jedoch zunehmend Kritik. Nach seinen Beschlüssen vom Wochenende mehren sich selbst in der rot-rot-grünen Koalition Forderungen nach schärferen Maßnahmen bis hin zu Ausgangssperren.

Hamburgs Bürgermeister geht in Quarantäne

18.04 Uhr: Nach einem Hinweis der Corona-Warn-App ist Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) in Quarantäne gegangen. Die Warnung stehe offenbar im Zusammenhang mit der Bundesratssitzung am vergangenen Freitag, nach der zahlreiche im Plenarsaal Anwesende einen entsprechenden App-Hinweis erhalten hätten, teilte Senatssprecher Marcel Schweitzer am Montag mit. Neben Tschentscher hätten sich auch Justizsenatorin Anna Gallina (Grüne) sowie die Außenbevollmächtigte des Senats beim Bund und der EU, Staatsrätin Almut Möller (SPD), in freiwillige häusliche Isolation begeben. "Sie arbeiten derzeit im Homeoffice und lassen am kommenden Mittwoch einen PCR-Test durchführen", sagte Schweitzer.

Hamburgs Bürgermeister Tschentscher befindet sich in Quarantäne. Das Bild zeigt den SPD-Politiker dabei, wie er Ende März vor Journalisten eine Spritze Corona-Impfstoff vorbereitet. Foto: Georg Wendt / dpa

Johnson & Johnson kündigte massive Impfstofflieferung für Afrika an

17.27 Uhr: Das US-amerikanische Pharmaunternehmen Johnson & Johnson will die Länder der Afrikanischen Union (AU) aber der zweiten Jahreshälfte mit Hunderten Millionen Impfdosen beliefern. Darauf hätten sich der Staatenbund und das Unternehmen am Montag verständigt, meldet die Deutsche Presse-Agentur. Die Lieferung von bis zu 220 Millionen Dosen soll im dritten Quartal starten. Zudem könnten weitere 180 Millionen Impfdosen bestellt werden, sodass 2022 eine Gesamtmenge von 400 Millionen Impfdosen erreicht sei. Die Verfügbarkeit des Impfstoffes hänge von der Zulassung nationaler Behörden in den 55 Mitgliedsstaaten der Afrikanischen Union ab, fügte Johnson & Johnson in einer Erklärung hinzu.

Ein Anwohner wird in Zomba in Malawi gegen Covid-19 geimpft. Afrika verzeichnet bei der Zahl der nachgewiesenen neuen Corona-Fälle laut AU einen spürbaren Rückgang. Der Impfstoff von Johnson & Johnson soll das weiter fördern. Foto: Joseph Mizere/XinHua / dpa

Greift Merkel mittels Ausgangssperren durch?

17.22 Uhr: Weil in einigen Bundesländern die Corona-Notbremse nicht so umgesetzt wird, wie Angela Merkel es erwartet, droht die Kanzlerin bei "Anne Will" jetzt durchzugreifen. Theoretisch könnte der Bund gegenüber den Ländern mittels einer Verschärfung des Infektionsschutzgesetzes das Kommando übernehmen. Merkel bezeichnete dabei Ausgangssperren als ein "wichtiges Mittel". Wie wahrscheinlich ist die Umsetzung des Plans? Lesen Sie dazu: Lockdown: Drohen jetzt bundesweite Ausgangsbeschränkungen?

Trotz großem Touristenzulauf – Lage auf Mallorca bleibt entspannt

16.44 Uhr: Nach der Ankunft von Tausenden Touristen aus Deutschland bleiben die Corona-Zahlen auf Mallorca und den anderen Balearen-Inseln vorerst weiter relativ niedrig. Binnen 24 Stunden seien in der spanischen Region insgesamt 43 Neuinfektionen und kein einziger Todesfall registriert worden, teilten die balearischen Gesundheitsbehörden am Montag in Palma mit. Das waren 16 Neuinfektionen weniger als am Vortag. Am Montag vor eine Woche lag der Tageswert der Ansteckungen bei 29.

Auf Mallorca wurden den amtlichen Angaben zufolge 42 der 43 Neuinfektionen registriert. Eine Ansteckung sei auf Ibiza gemeldet worden. Nach den vorliegenden Informationen wurde bisher kein Tourist aus Deutschland positiv auf das Virus Sars-Cov-2 getestet. Die Regionalregierung mahnt jedoch weiter zu großer Vorsicht. Mehr dazu: Corona-Urlaub: Darum zieht Mallorca jetzt die Notbremse

Passagiere kommen auf dem Flughafen Palma de Mallorca an. Tausende Urlauber aus Deutschland sind nach Mallorca gereist. Foto: Clara Margais / dpa

Kreis stoppt Impfung von Frauen unter 55 mit Astrazeneca

16.10 Uhr: Der Kreis Euskirchen hat am Montag die Corona-Schutzimpfung von Frauen unter 55 mit dem Wirkstoff von Astrazeneca vorläufig gestoppt. Nachdem eine geimpfte Frau (47) vergangene Woche gestorben war, sei dem Kreis nun der Verdacht auf "eine schwerwiegende Erkrankung" einer 28-Jährigen nach der Impfung mit Astrazeneca gemeldet worden. Beide hatten laut Kreis eine Sinusvenenthrombose erlitten.

"Der Kreis Euskirchen hat heute Mittag die Bezirksregierung und das NRW-Gesundheitsministerium über die neue Lage informiert und das Moratorium vermeldet. Dabei handelt es sich um eine vorsorgliche Maßnahme, bis die zuständigen Fachdienststellen zu einen endgültigen Bewertung gekommen sind", hieß es in einer Mitteilung.

Lesen Sie dazu: Thrombose & Astrazeneca: Neue Studie zeigt keine erhöhte Gefahr

Zahlreiche Impfzentren bleiben an Oster-Feiertagen geschlossen

15.53 Uhr: Über die Osterfeiertage bleibt in Deutschland eine ganze Reihe von Impfzentren geschlossen. So wird beispielsweise in den Impfzentren in Brandenburg an Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag nicht gearbeitet, wie eine Umfrage der "Bild"-Zeitung vom Montag in den Bundesländern ergab. Im Saarland wird sonntags generell nicht geimpft.

Die Corona-Impfungen in Thüringen laufen nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigungen auch über Ostern weiter - allerdings sind nicht alle an sämtlichen Ostertagen geöffnet. Geimpft werde am Karfreitag und am Ostermontag in allen regionalen Impfstellen und -zentren, für die Termine an diesen Tagen vereinbart wurden, sagte der KV-Impfmanager Jörg Mertz am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Am Ostersamstag und -sonntag ist hingegen nur das Impfzentrum auf der Erfurter Messe geöffnet.

In weiteren Bundesländern, darunter Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, seien Schließungen möglich, wie es dem Bericht der "Bild" nach aus den Landesregierungen heißt. Ob die Impfzentren geöffnet blieben hänge davon ab, wie viel Impfstoff vorhanden sei.

Eingang zu einem Impfzentrum in Potsdam. Foto: dpa

Erste Impfstoff-Lieferungen von Johnson & Johnson Mitte April

14.45 Uhr: Die ersten Lieferungen des vierten zugelassenen Corona-Impfstoffes von Johnson & Johnson für Deutschland sollen ab Mitte April kommen. In der Woche vom 12. April werden 256.800 Dosen erwartet, in der Woche vom 26. April weitere 444.000 Dosen, wie aus einer Lieferprognose des Herstellers hervorgeht, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Zuerst berichtete "Bild" (Montag) darüber. Im Mai sollen 2,3 Millionen Dosen folgen, im Juni 7,1 Millionen, so dass im zweiten Quartal 10,1 Millionen Dosen zusammenkommen sollen.

Im dritten Quartal werden demnach 22 Millionen Dosen erwartet, im vierten Quartal dann noch 4,6 Millionen Dosen. Der Impfstoff von Johnson & Johnson war am 11. März in der Europäischen Union zugelassen worden. Bei dem Präparat reicht eine Spritze, eine zweite Impfung ist nicht nötig. Bereits in Deutschland eingesetzt werden die Mittel von Biontech/Pfizer, Moderna und Astrazeneca.

Linke lehnt flächendeckende Ausgangsbeschränkungen ab

14.37 Uhr: Die Linke lehnt flächendeckende nächtliche Ausgangsbeschränkungen in Deutschland zur Eindämmung der Corona-Pandemie ab. Partei-Chefin Janine Wissler sagte am Montag in Berlin, es sei Menschen schwer zu erklären, wenn sie am Tag mit vollen Bussen und Bahnen zur Arbeit führen und nach 20 oder 21 Uhr nicht spazieren gehen dürften. "Das halten wir für unverhältnismäßig."

Wissler forderte, in der Pandemiebekämpfung das Arbeitsleben stärker in den Blick zu nehmen. Corona-Infektionen endeten nicht am Betriebstor. Arbeitgeber müssten verpflichtet werden, Arbeitnehmern, die nicht ins Homeoffice könnten, täglich Tests anzubieten. Zudem spricht sich die Linke für eine Homeofficepflicht "für alle, die nicht dringend in Präsenz erforderlich sind" aus.

Saarland hält an Öffnungsplan mit Tests nach Ostern fest

14.25 Uhr: Trotz Kritik hält das Saarland an seinem geplanten Modellprojekt für Lockerungen durch massenhaftes Testen fest. "Wir werden diese Strategie weiterverfolgen", sagte Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) am Montag. Es handele es sich "im Übrigen um eine sehr vorsichtige Strategie", die ab dem 6. April schrittweise umgesetzt werden solle. "Wir sorgen mit dem Saarland-Modell dafür, dass Aktivitäten, die im Moment drinnen stattfinden, im Verborgenen, ins Freie kommen", sagte er.

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte am Sonntagabend allen geplanten Lockerungen und Modellprojekten in der Pandemie angesichts der dritten Corona-Welle eine klare Absage erteilt. Das Saarland will ab vom 6. April an Kinos, Theater, Fitnessstudios und die Außengastronomie wieder öffnen: Voraussetzung für Gäste, Besucher und Nutzer ist ein tagesaktueller negativer Schnelltest. Weitere Öffnungsschritte könne es nach dem 18. April geben, hatte Hans vergangene Woche angekündigt: In der Gastronomie, beim Ehrenamt, in den Schulen.

Studie: Erste Dosis verleiht Pflegeheim-Bewohnern bereits Schutz

13.48 Uhr: Die beiden in Großbritannien eingesetzten Corona-Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Astrazeneca verhindern bereits nach der ersten Dosis mehr als die Hälfte aller zu erwartenden Infektionen bei Pflegeheimbewohnern. Das geht aus einer Studie des University College London (UCL) hervor, die am Montag veröffentlicht wurde.

Demnach verhindern beide Präparate vier Wochen nach einer ersten Impfdosis 56 Prozent der Infektionen mit dem Coronavirus. Eine Woche später betrage dieser Impfschutz bereits 62 Prozent, hieß es in einer Mitteilung. Betrachtet wurden mehr als 10.000 Pflegeheimbewohner in England mit einem Durchschnittsalter von 86 Jahren. Dabei wurde verglichen, wieviele Infektionen in einer geimpften Gruppe im Vergleich zu einer ungeimpften Gruppe auftraten. "Unsere Ergebnisse zeigen, dass eine einzelne Impfdosis eine Schutzwirkung hat, die von der vierten bis mindestens zur siebten Woche nach der Impfung anhält", sagte Laura Shallcross vom Institut for Health Informatics der Universität.

Eine Seniorin wird in Köln geimpft. Foto: Oliver Berg/dpa

Laschet verteidigt Länderkurs in der Corona-Pandemie

13.25 Uhr: Der CDU-Vorsitzende Armin Laschet hat das Vorgehen der Länder in der Corona-Pandemie gegen die Kritik von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) verteidigt. "Jeder will, dass die Infektionszahlen runtergehen, und jeder hat für sein Land entsprechende Maßnahmen gemacht", sagte Laschet am Montag in Berlin nach einer Sitzung des CDU-Präsidiums. Er räumte ein, dass diese Maßnahmen "sehr unterschiedlich" seien.

Ausdrücklich verteidigte der CDU-Chef auch das unter anderem in Berlin geplante Konzept, Einkaufsmöglichkeiten mit Terminvergabe und Vorlage eines negativen Coronatests zu schaffen. Das sei eine Möglichkeit unter vielen, mehr infizierte Menschen zu entdecken und Infektionsketten zu durchbrechen. Laschet sagte in direktem Bezug auf Merkels Kritik: "Nordrhein-Westfalen hat die Notbremse flächendeckend verpflichtend für alle Landkreise per Verordnung umgesetzt."

Coronavirus wurde wohl über zwei Tierarten übertragen

13.12 Uhr: Die niederländische Virologin Marion Koopmans hat Kernaussagen aus einem bisher unveröffentlichten WHO-Bericht bestätigt, dass das Corona-Virus wohl über zwei Tierarten auf den Menschen übergesprungen sei. Von Fledermäusen über ein anderes Tier auf den Menschen sei "die wahrscheinlichste Route", sagte Koopmans am Montag im Radio. Es sei dagegen sehr unwahrscheinlich, dass das Virus aus einem Labor stamme, sagte die Virologin.

Koopmans gehörte dem Expertenteam an, das Anfang des Jahres im Auftrag der WHO in Wuhan in China die Entstehung der Pandemie untersucht hatte. Einige Medien hatten zuvor aus einer Konzeptversion des WHO-Berichtes berichtet.

WHO: Ursprung des Corona-Virus steht "wahrscheinlich" fest WHO: Ursprung des Corona-Virus steht "wahrscheinlich" fest

Ärztegewerkschaft fordert "kurzen, harten Lockdown"

12.52 Uhr: Angesichts exponentiell steigender Corona-Fallzahlen fordert die Ärztegewerkschaft Marburger Bund einen "kurzen, harten" Lockdown ab Ostern: "Wir müssen die Osterwoche und die anschließende Ferienwoche unbedingt dazu nutzen, die Fallzahlen drastisch nach unten zu drücken", sagte dessen Vorsitzende, Susanne Johna, unserer Redaktion. Nur so werde man eine Überlastung der Krankenhäuser durch immer mehr Covid-19-Patienten verhindern können.

Ausgangsbeschränkungen würden nicht reichen, um die dritte Welle zu brechen. "Die Politik sollte den Mut aufbringen, sich der Instrumente zu bedienen, die vor einem Jahr die erste Welle gestoppt haben", so Johna. Ein kurzer, harter Lockdown sei allemal besser, als ein inkonsequentes Auf und Ab, wie es gerade zu erleben sei. Johna forderte zudem eine gesetzliche Verpflichtung der Unternehmen zu regelmäßigen Testangeboten für Beschäftigte: "Dort, wo Menschen aus beruflichen Gründen zusammenkommen müssen, brauchen wir eine Testpflicht für die Betriebe." Die Selbstverpflichtung reiche offenbar nicht aus. "Hier muss die Wirtschaft ihrer Verantwortung gerecht werden."

Müssen die Geschäfte in Innenstädten erneut schließen? Ärzte fordern einen konsequenten Lockdown nach Ostern. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa

Polen will bis Ende Juni zehn Millionen Menschen impfen

12.43 Uhr: Polen will bis Ende Juni mindestens zehn Millionen Menschen gegen Covid-19 geimpft haben. Das sagte Regierungssprecher Piotr Mueller am Montag. "Ich denke, dass die Zahl sogar höher sein wird, aber ich bin mit der Prognose lieber vorsichtig", erklärte Mueller dem öffentlich-rechtlichen TV-Sender.

Bisher hat Polen 3,86 Millionen der 38 Millionen Einwohner zumindest einmal geimpft. Nahezu zwei Millionen Menschen haben bereits zwei Impfstoffdosen erhalten. Das Land verzeichnete zuletzt Rekordzahlen von rund 30.000 Corona-Neuinfektionen pro Tag. Nach Medienberichten fehlen Krankenhausbetten, Beatmungsgeräte und medizinisches Personal. In den am schwersten betroffenen Regionen müssen Krankenwagen oft von einem Krankenhaus zum anderen fahren, um freie Plätze für ihre Patienten zu finden. Das Gesundheitsministerium hat deshalb bereits erwogen, Patienten auf dem Luftweg in weniger stark betroffene Regionen zu transportieren.

Brandenburg plant mehr Impfungen in Arztpraxen als in Impfzentren

12.18 Uhr: In Brandenburger Arztpraxen sind in der kommenden Woche mehr Corona-Impfungen als in den Impfzentren geplant. Jeweils rund 30.000 Impfstoffdosen von Biontech und Pfizer sollen in der nächsten und übernächsten Woche vom Bund an die Hausarztpraxen verteilt werden, wie die Kassenärztliche Vereinigung am Montag in Potsdam mitteilte. Das wären 20 Impfdosen pro Praxis bei rund 1500 Praxen. Weitere 28.000 Dosen von Astrazeneca sollen in den beiden Wochen an die 139 Arztpraxen im Land gehen, die beim Modellprojekt "Impfen in den Arztpraxen" mitmachen.

Der Chef der Brandenburger Kassenärzte, Peter Noack, sieht darin einen kräftigen Schub für die Impfungen. "In den Vertragsarztpraxen werden in der nächsten Woche mehr Menschen geimpft als in den Impfzentren - und das flächendeckend, wohnortnah und gemäß der geltenden Priorisierung", teilte Noack mit. Damit das gelinge, müssten die Impfstofflieferungen zuverlässig und pünktlich kommen und die Kampagne müsse von den Hausärzten auf alle Vertragsarztpraxen ausgeweitet werden, die regelmäßig impfen. Das seien landesweit 2200 Praxen.

Seehofer will mehr bundesweite Regeln für Pandemie-Bekämpfung

12.03 Uhr: Angesichts steigender Infektionszahlen hat sich Bundesinnenminister Horst Seehofer dafür ausgesprochen, dass der Bund im Kampf gegen die Corona-Pandemie das Ruder übernimmt. Dafür könne entweder das Infektionsschutzgesetz präzisiert oder ein eigenes Gesetz beschlossen werden, in dem dann genau geregelt sei, "was bei welcher Inzidenz zu geschehen hat". Der Bund habe "von jeher die Gesetzgebungskompetenz auf diesem Gebiet", sagte der CSU-Politiker der "Süddeutschen Zeitung", "man muss nur Gebrauch davon machen".

Die Corona-Bekämpfung über Ministerpräsidentenkonferenzen zu betreiben, halte er für falsch, sagte der Innenminister: "Dieses Verfahren kann man so nicht weitermachen." Besser wäre es, die notwendigen Maßnahmen durch Bundestag und Bundesrat beschließen zu lassen. Corona-Tests seien eine wichtige Säule der Pandemie-Bekämpfung, wenn es um Öffnungsschritte gehe. Jetzt gehe es allerdings zunächst darum, in den kommenden zwei Woche möglichst viel herunterzufahren.

Bundesinnenminister Horst Seehofer. Foto: dpa

Arbeitgeber gegen Corona-Testpflicht für Unternehmen

11.59 Uhr: Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände hat sich gegen eine Corona-Testpflicht für Firmen ausgesprochen. Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger erklärte am Montag, die privaten Unternehmen hätten ihre Testanstrengungen stark ausgeweitet: "Mit dem ständigen Drohen einer gesetzlichen Regelung wird dieses Engagement nicht anerkannt. Ein Testgesetz schafft nicht mehr Schutz, sondern mehr Bürokratie, mehr Kosten, weniger Eigeninitiative und einen Haufen ungeklärter rechtlicher und organisatorischer Fragen."

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte sich am Sonntagabend in der ARD-Sendung "Anne Will" unzufrieden gezeigt mit der Umsetzung der Selbstverpflichtung der Wirtschaft, dass jeder Mitarbeiter, der nicht im Homeoffice ist, sich zweimal pro Woche testen lassen kann. Sie habe den Eindruck, dass dies doch nicht flächendeckend umgesetzt werde, machte Merkel deutlich. Man müsse das Testen in den Betrieben "wahrscheinlich" verpflichtend machen.

Streit um Corona-Tests: Arbeitgeberverbände lehnen eine Testpflicht für Mitarbeiter ab. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat / dpa

Nächtliche Ausgangssperre in niedersächsischen Kommunen ab Inzidenzwert von 150

11.45 Uhr: In Niedersachsen müssen Kommunen mit einem Inzidenzwert von mehr als 150 ab sofort nächtliche Ausgangssperren verhängen. Das geht aus einer am Montag in Kraft getretenen neuen Corona-Verordnung der Landesregierung in Hannover hervor. Dies gilt allerdings nur dann, wenn sich das Infektionsgeschehen nicht mehr hinreichend eingrenzen lässt und eine unkontrollierte Ausbreitung droht.

Laut Verordnung können Städte und Gemeinden mit einer Inzidenz zwischen 100 und 150 Ausgangssperren zudem bereits nach eigenem Ermessen einsetzen. Diese gelten dann zwischen 21.00 Uhr und 05.00 Uhr. Bei sogenannten triftigen Gründen gelten jedoch Ausnahmen. Dazu zählt etwa der Weg zur Arbeit oder zum Arzt.

Lockerungen des Corona-Lockdowns in England in Kraft getreten

11.34 Uhr: In England sind die Ausgangsbeschränkungen wegen der Corona-Pandemie am Montag aufgehoben worden. Die Lockerung ist Teil eines Stufenplans, der die britische Provinz schrittweise aus dem monatelangen Lockdown führen soll. Trotz der Warnungen vor einer dritten Infektionswelle hält die Regierung von Premierminister Boris Johnson an den Plänen fest und verweist dabei auf ihre fortgeschrittene Impfkampagne.

Schlagzeilen wie "Happy Monday" (Glücklicher Montag) stimmten die Engländer auf die ersten Lockerungen ein. Im Freien dürfen sich die Menschen nun in Gruppen von bis zu sechs Personen treffen. Auch Breitensport ist wieder erlaubt. "Aber wir müssen vorsichtig bleiben", mahnte Johnson mit Blick auf "steigende Zahlen überall in Europa und neue Varianten, die unsere Impfkampagne gefährden".

Bodo Ramelow setzt sich für bundeseinheitliche Regeln ein

11.10 Uhr: Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) kann sich eine bundeseinheitliche Regelung für Corona-Maßnahmen per Gesetz vorstellen und hat den Bund zum Handeln aufgefordert. "Man kann es im Infektionsschutzgesetz festlegen - ist mir auch recht - Hauptsache, es ist ein einheitlicher Rahmen", sagte Ramelow am Montag der Deutschen Presse-Agentur.

Ramelow betonte, die Thüringer Landesregierung erwarte seit Februar von der Bundesregierung, dass ein deutschlandweit einheitlicher Stufenplan beschlossen werde. Dies sei dem Bund auch schriftlich mitgeteilt worden. "Das Kanzleramt ist seit Februar gefordert, den Rahmen- und Stufenplan einfach abzuschreiben. Das könnte ein Praktikant machen - die bestehenden Stufenpläne aus Deutschland übereinanderlegen und dann gucken, ob das den Regeln entspricht, die das Kanzleramt sich wünscht", sagte Ramelow.

Bodo Ramelow (Die Linke), Ministerpräsident von Thüringen. Foto: dpa

CDU-Ministerpräsidenten verteidigen ihre Corona-Vorhaben

10.51 Uhr: Nach der Kritik von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Vorgehen verschiedener Länder in der Corona-Pandemie haben mehrere CDU-Spitzenpolitiker ihre Maßnahmen verteidigt. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen bekannte sich Parteichef und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet am Montag in Online-Beratungen des CDU-Präsidiums klar zu mehr Tests als Instrument in der Krise. Er habe betont, dass es in Nordrhein-Westfalen eine landesweite "Notbremse" gebe.

Die Kanzlerin hatte am Sonntagabend allen geplanten Lockerungen und Modellprojekten in der Pandemie angesichts der dritten Corona-Welle eine klare Absage erteilt. Merkel deutete auch an, dass der Bund tätig werden könnte, wenn die Länder nicht die nötigen Maßnahmen ergreifen sollten. Kritik äußerte sie unter anderem auch am Vorgehen von Laschet und Hans.

Boris Palmer spricht sich für nächtliche Ausgangsbeschränkungen aus

10.46 Uhr: Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) hat sich für nächtliche Ausgangsbeschränkungen als weiteres Mittel zur Eindämmung der Corona-Pandemie ausgesprochen. "Ich hätte gar nichts dagegen zu sagen: Ab 20 Uhr ist wirklich Ruhe", sagte Palmer am Sonntagabend in einer Online-Gesprächsrunde der "Bild"-Zeitung.

Mit Blick auf das derzeit laufende Modellprojekt in Tübingen sagte Palmer, tagsüber könne geordnet in der Außengastronomie gesessen oder mit Maske eingekauft werden. "Und nachts sind alle daheim - warum nicht." In Tübingen habe er nämlich das Problem, dass häufig nach 20 Uhr große Gruppen auf innerstädtischen Wiesen Partys feierten. Da gebe es keinen Abstand, sondern Alkohol, sagte der Grünen-Politiker.

Corona-Lockdown in Brisbane

10.30 Uhr: Wegen neu aufgetretener Infektionen mit dem Coronavirus gilt in der drittgrößten australischen Stadt Brisbane ab heute Abend ein dreitägiger Lockdown. Die Gesundheitsbehörden hätten vier neue Fälle lokal übertragener Infektionen ausgemacht, sagte die Regierungschefin des Staats Queensland, Annastacia Palaszczuk. Der Lockdown sei nötig, um die Kontakte nachverfolgen zu können.

Nachdem der Lockdown angekündigt wurde, verließen sehr viele Menschen die Stadt Brisbane per Flieger. Foto: imago images/AAP

Corona-Krise: Überschüsse der Kommunen geschrumpft

10.15 Uhr: Der Finanzierungsüberschuss der deutschen Kommunen ist im vorigen Jahr auf rund zwei Milliarden Euro zurückgegangen. Das teilte das Statistische Bundesamt unter Berufung auf die sogenannte vierteljährliche Kassenstatistik mit. Demnach lag der Finanzierungsüberschuss 2019 noch bei 5,6 Milliarden Euro.

Die starken Steuerausfälle durch die Corona-Pandemie wurden dabei durch Finanzhilfen von Bund und Bundesländern ausgeglichen, wie das Bundesamt mitteilte. Insgesamt sanken die Steuereinnahmen der Gemeinden im vergangenen Jahr um 5,7 Prozent auf 98,4 Milliarden Euro, vor allem das Gewerbesteueraufkommen brach ein.

Tourismus-Beauftragter hält Reiseverbot für unwahrscheinlich

10.00 Uhr: Der Tourismus-Beauftragte der Bundesregierung, Thomas Bareiß, geht nicht von einem kompletten Auslandsreiseverbot aus. "Ich denke, dass wir derzeit in Europa kein Reiseverbot verhängen können, weil wir in der Europäischen Union eine Freizügigkeit haben", sagte der CDU-Politiker in der RTL/ntv-Sendung "Frühstart."

"Freie Grenzen sind was ganz Wichtiges." Die Bundesregierung werde ihren Prüfauftrag zum Reiseverbot voraussichtlich diese Woche abschließen. "Ich glaube, dass wir wenig über Verbote reden sollten. Wir sollten mehr darüber reden, wie wir Reisen möglich machen", so Bareiß.

WHO-Experten halten Corona-Übertragung durch zweite Tierart für wahrscheinlich

9.30 Uhr: Eine gemeinsame Studie von WHO und China sieht eine Übertragung des Coronavirus von Fledermäusen über ein anderes Tier auf Menschen als den wahrscheinlichsten Auslöser von Covid-19. Das geht aus einem Entwurf hervor, der der Nachrichtenagentur AP vorlag.

Die Forscher kamen demnach zu dem Schluss, dass eine Übertragung über eine zweite Tierart wahrscheinlich bis sehr wahrscheinlich sei. Eine direkte Übertragung von Fledermäusen auf Menschen stuften sie als wahrscheinlich ein, eine Übertragung über gefrorene oder gekühlte Nahrungsmittel hielten sie für möglich, aber nicht wahrscheinlich. Dass das Virus aus einem Labor entwichen sein könnte, sei "extrem unwahrscheinlich."

Die Grafik zeigt die Corona-Todesfälle in Deutschland pro Woche seit Beginn der Pandemie. Foto: FUNKE Interaktiv

Corona: Karl Lauterbach fordert "letzten harten Lockdown"

9.15 Uhr: Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hat angesichts der schnell steigenden Inzidenzzahlen in Deutschland einen "letzten harten Lockdown" zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie gefordert. "Wir können es nicht so laufen lassen", sagte Lauterbach im Westdeutschen Rundfunk. Andernfalls würden die Inzidenzzahlen in wenigen Wochen über 200 steigen.

Der SPD-Politiker plädierte einerseits für eine Pflicht zum Homeoffice und zu regelmäßigen Corona-Tests in den Betrieben. Außerdem sprach er sich für eine befristete Ausgangssperre am Abend aus. Die Bewegungsdaten der Handys zeigten, dass sich viele Menschen abends immer noch privat träfen. Das sei verständlich, müsse aber eine Zeit lang begrenzt werden.

Tierärzte wollen Menschen gegen Corona impfen

9.00 Uhr: Die deutschen Tierärzte fordern die Bundesregierung auf, sie in die Impfkampagne gegen die Corona-Pandemie einzubinden. "Wir haben bereits Anfang Dezember der Bundesregierung unsere Unterstützung bei der Corona-Schutzimpfung angeboten", sagte der Präsident des Bundesverbands der praktizierenden Tierärzte, Siegfried Moder, der "Neuen Osnabrücker Zeitung."

Allerdings werde das Hilfsangebot bis heute ignoriert. Angesichts der dritten Welle und der täglichen Hiobsbotschaften sei "diese Ignoranz" grob fahrlässig, kritisierte der Verbandschef. In den USA impfen Tierärzte bereits, auch in Frankreich können Tierärzte voraussichtlich bald Impfungen gegen das Coronavirus verabreichen.

8.45 Uhr: Einige Mediziner warnen, dass besonders viele Menschen aus Zuwandererfamilien an Covid-19 erkranken. Einer der Gründe: ihre soziale Lage. Lesen Sie hier: Corona - Erkranken Migranten häufiger und schwerer? Unsere Kommentatorin Miriam Hollstein findet, das Thema Corona-Infektionen unter Migranten darf man nicht den Extremen überlassen.

Corona-Lage vor Ostern deutlich schlimmer als vor Weihnachten

8.30 Uhr: Anders als zu Weihnachten ist die Corona-Lage vor Ostern aus Sicht eines Wissenschaftlers brisanter. Vor allem die in Deutschland inzwischen vorherrschende Virusvariante B.1.1.7 breite sich stärker in Familien aus. Zudem seien die Zahlen derzeit ansteigend, sagte der Saarbrücker Pharmazie-Professor Thorsten Lehr der Deutschen Presse-Agentur. "Das ist ein Pulverfass, auf dem wir sitzen."

Anders als Ende 2020 seien zwar inzwischen viele Menschen aus der besonders gefährdeten hohen Altersgruppe geimpft. Allerdings liege der Anteil bei den über 70-Jährigen erst bei gut einem Viertel, sagte Lehr. "Bis die Wirkung richtig einsetzt, dauert es auch ein paar Wochen." Daher könne hier noch keine Entwarnung gegeben werden. "Wir haben also ein bisschen Entschärfung durch die Impfung, aber eine Verschärfung durch die Mutanten", bilanzierte er.

Handel schlägt Konsumgutscheine von 500 Euro pro Bürger vor

8.15 Uhr: Der Handel bringt einen Konsumgutscheine ins Spiel, um die Wirtschaft anzukurbeln. "Ein zusätzliches Einkommen von 500 Euro je Einwohner würde einen Nachfrageimpuls von bis zu 40 Milliarden Euro bedeuten", sagt HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth dem "Handelsblatt".

Diese sollten ausgegeben werden, sobald die Pandemie besser unter Kontrolle sei und die Menschen wieder Lust auf einen Einkaufsbummel hätten. Eine Einzelfallprüfung auf Bedürftigkeit lehnt er als zu bürokratisch ab. "Es geht um ein großes und deutliches Signal für einen Neubeginn nach der Coronakrise."

Ein Symbol zur Maskenpflicht ist auf dem Pflaster der Fußgängerzone in der Offenbacher Innenstadt aufgebracht. Doch die Masken alleine helfen nicht ausreichend gegen die Pandemie. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa

Immunmediziner sehen Zeitverschwendung beim Impfen

8.00 Uhr: Die Deutsche Gesellschaft für Immunologie wirft der Politik angesichts der dritten Corona-Welle vor, beim Impftempo nicht mit einfachen Mitteln aufs Gas zu drücken. "Wir verimpfen oft nur die Hälfte dessen, was möglich ist, sagt der Generalsekretär der Immunmediziner, Carsten Watzl, der "Augsburger Allgemeinen." Es würden immer noch massenhaft Impfdosen für Zweitimpfungen zurückgelegt.

Dabei sei inzwischen die offizielle Empfehlung für den Abstand zur zweiten Dosis von 21 Tagen bei BioNTech und 28 bei Moderna auf 42 Tage ausgeweitet worden. Es würde daher jetzt viel helfen, "alles zu verimpfen, was da ist" und die Zweitimpfung mit der nächste Lieferung des Vakzins durchzuführen. Einzig bei AstraZeneca werden angesichts des zwölfwöchigen Impfabstands generell keine Zweitdosen zurückgelegt.

Epidemiologin erwartet mehr schwere Corona-Fälle bei Jüngeren

7.45 Uhr: Die Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Epidemiologie, Eva Grill, erwartet mehr schwere Krankheitsverläufe bei jüngeren Menschen, sollten Corona-Zahlen weiterhin ansteigen. "Das Problem ist, dass bei einem weiteren Ansteigen der Fallzahlen auch der Anteil der Virusvariante B.1.1.7 weiter ansteigen wird", sagte Grill der Nachrichtenagentur dpa. Die zuerst in Großbritannien entdeckte Mutante sei sowohl deutlich ansteckender als auch gefährlicher, "da sie wohl mit schwereren Krankheitsverläufen einhergeht."

Pandemie - Lockerungen in England

7.15 Uhr: England lockert am Montag die Corona-Ausgangsbeschränkungen deutlich. Zwei Haushalte oder bis zu sechs Menschen dürfen sich nun wieder in Parks und Gärten treffen. Die "Stay at home"-Anordnung wird aufgehoben, allerdings bittet die Regierung die Bevölkerung, weiterhin auf nicht notwendige Fahrten zu verzichten.

In Wales sind seit Samstag bereits Ferien innerhalb des Landesteils erlaubt, dabei sollen Haushalte aber unter sich bleiben und dürfen nur Unterkünfte mit der Möglichkeit zur Selbstversorgung wie Ferienwohnungen nutzen. Im Vereinigten Königreich ist Gesundheit Sache der Landesteile. Johnsons Regierung kann nur Vorschriften für England lockern oder erlassen. Für den 12. April ist hier die Öffnung nichtessenzieller Geschäfte sowie der Außengastronomie geplant.

Moderatorin Anne Will begrüßte Kanzlerin Angela Merkel in ihrer Sendung am Sonntagabend. Foto: NDR/Wolfgang Borrs

7.00 Uhr: Kanzlerin Merkel war gestern Abend zu Gast bei "Anne Will." Dabei sagte sie, dass sie bundeseinheitliche Maßnahmen für schärfere Kontaktbeschränkungen plane. Kritik übte Merkel auch an NRW-Ministerpräsident Laschet. Lesen Sie hier: "Anne Will" - Merkel will Ausgangssperre notfalls per Gesetz

Söder unterstützt Merkel im Kampf gegen Corona

6.45 Uhr: Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat die Aufforderung von Bundeskanzlerin Angela Merkel an die Länder unterstützt, die Corona-Maßnahmen konsequent umzusetzen. In den "ARD-tagesthemen" sagte Söder, viele Länder weigerten sich, dies zu tun.

Da helfe auch keine vorgezogene Bund-Länder-Runde. "Es bringt nichts, auf einer neuen Konferenz wieder zusammenzusitzen und erneut wieder nur zu lamentieren, sich auszutauschen, und am Ende tut wieder jeder nur das, was er für richtig hält", sagte Söder. Es brauche stattdessen einen "einheitlichen Geist."

Eine bundesweite Ausgangsbeschränkung sei angesichts der Corona-Lage wichtig. Sollten die Appelle des Bundes an die Länder nicht greifen und die Kanzlerin die Initiative ergreifen, "auf nationaler Ebene Recht zu ändern, dann hat sie meine Unterstützung", so Söder.

Bundeskanzlerin Angela Merkel stellte die neuen Corona-Maßnahmen nach dem letzten Gipfel gemeinsam mit dem Berliner Regierungschef Michael Müller (SPD, rechts) und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU, links) vor. Foto: Michael Kappeler/dpa-pool/dpa

Tübinger OB Palmer für Quarantänepflicht nach Urlaub im Ausland

6.30 Uhr: Nach Überzeugung des Tübinger Oberbürgermeisters Boris Palmer sollten Rückkehrer aus den Auslandsurlaub mit einer Quarantäne belegt werden. "Im Ausland sind Mutationen unterwegs, so dass das Risiko größer ist. Da meine ich, wäre eine Quarantäneanforderung zur Vermeidung von Einschleppung von Infektionen und Mutationen absolut notwendig", sagt Palmer im Politik-Talk der Zeitung "Bild."

Lediglich ein Schnelltest nach der Reiserückkehr sei nicht ausreichend. Verbringen sollten die Rückkehrer die Quarantäne in einem Flughafenhotel. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU), hält Reisen nach Gran Canaria oder Mallorca in der gegenwärtigen Corona-Situation zwar nicht für angebracht. Aber eine Testpflicht nach der Rückkehr sei ausreichend und "ein guter Kompromiss", sagt er in dem Politik-Talk.

Göring-Eckhardt ruft Regierung zum Kurswechsel auf

6.03 Uhr: Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt hat die Regierung zu einem Kurswechsel im Kampf gegen die Corona-Pandemie aufgerufen. "Die Bundesregierung muss einen neuen Wellenbrecher-Plan vorlegen, mit dem Kontakte und Infektionen reduziert werden und der dann am besten von Bundestag und Bundesrat beschlossen wird”, sagte sie dieser Redaktion. "Das müssen Maßnahmen sein, die nicht nur rechtlich und praktisch umsetzbar sind, sondern sich endlich auch wieder an der wissenschaftlichen Realität orientieren.”

Dabei dürfe die Arbeitswelt nicht ausgenommen werden. "Überall, wo es nur irgendwie geht, muss die Präsenz in Betrieben und Büros heruntergefahren werden.” Strengere Maßnahmen seien "unausweichlich” und Folge des "inkonsequenten Hin-und-Her”‘, kritisierte Göring-Eckardt. Deutschland müsse zurück zu einem Kurs der Vorsicht und Vernunft.

CDU-Gesundheitspolitikerin Maag: Bekommen ohne harten Lockdown das Virus "nicht mehr in den Griff"

5.01 Uhr: Auch in der Union mehren sich die Stimmen, die angesichts steigender Infektionszahlen einen schnellen und harten Lockdown fordern. "Aus gesundheitspolitischer Sicht ist ein schnelles Herunterfahren des öffentlichen Lebens für einen überschaubaren Zeitraum nicht nur wünschenswert, sondern auch dringend geboten. Wir bekommen das Virus sonst nicht mehr in den Griff", sagte die gesundheitspolitische Sprecherin von CDU/CSU im Bundestag, Karin Maag (CDU), dieser Redaktion. Andere Länder wie Italien und Großbritannien hätten es vorgemacht.

Auch für die Wirtschaft wäre das die beste Lösung, denn sie brauche Planungssicherheit. "Ein Lockdown muss einheitlich sein, wenn er wirksam sein soll", sagte Maag. Zwar könnte dies schon jetzt jeder Ministerpräsident und jede Ministerpräsidentin für sein oder ihr Bundesland anordnen. Allerdings würde ein einheitlicher Beschluss ungewünschten Reiseverkehr in das Bundesland mit den geringsten Beschränkungen verhindern. "Deshalb sollten die Ministerpräsidenten das jetzt schnell beschließen", forderte Maag: "Es ist die letzte Chance für sie, um das angeschlagene Vertrauen zurückzugewinnen. Gelingt das nicht, ist die Ministerpräsidentenkonferenz künftig überflüssig."

Sonntag, 28. März: Kanzlerin rechnet mit Länderchefs ab

22.52 Uhr: Angela Merkel hat in der Fernsehsendung "Anne Will" mit mehreren Länderchefs wegen der laschen Umsetzung der Corona-Notbremse abgerechnet. Selbst CDU-Chef Armin Laschet bescheinigte sie, wenn auch erst auf erneutes Nachhaken der Interviewerin, einen Verstoß gegen die Notbremse. Auch wenn er da nicht der Einzige sei.

Auch der Blick ins Saarland, wo mit Tobias Hans ebenfalls ein CDU-Mann das Ruder führt, fällt pikiert aus. Das gesamte Land will er nach Ostern öffnen. Obwohl, wie Merkel unterstreicht, die Infektionszahlen dort nicht stabil seien. "Deshalb ist das nicht der Zeitpunkt, jetzt so was ins Auge zu fassen." Und noch etwas spitzer: "Es ist vielleicht eine sehr gewagte Ankündigung gewesen."

Auch Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller von der SPD bekommt sein Fett weg: "Ich weiß jetzt wirklich nicht, ob Testen und Bummeln, wie es jetzt in Berlin heißt, die richtige Antwort auf das ist, was sich zur Zeit abspielt."

Kanzlerin Angela Merkel hat bei "Anne Will" die Länder sehr deutlich zum Umsetzen der Notbremse aufgefordert und kündigte eine Reform der Corona-Gipfel an. Foto: Wolfgang Borrs / NDR

Merkel nannte Ausgangsbeschränkungen in Regionen mit besonders hohen Infektionszahlen am Sonntagabend als ausdrücklich vorstellbar, diese "können ein ganz wirksames Mittel sein."

Merkel will Gipfel reformieren und fordert Länder zum Handeln auf

22.05 Uhr: Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat in der ARD-Talksendung "Anne Will" mit Blick auf den letzten Corona-Gipfel von einer Zäsur gesprochen. Sie selbst habe nicht an Autorität und Durchsetzungsfähigkeit eingebüßt. Dennoch könne man nach dem Montag "mit diesen Beratungen und den langen Pausen" nicht so weitermachen. "Ich glaube, dass ist auch für die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen so", sagte Merkel.

Bund und Länder würden einander brauchen und könnten nichts ohneeinander beschließen. "Aber die Wege dazu, da müssen wir noch einmal drüber nachdenken". Mit diesem Nachdenken sei sie aber noch nicht am Ende. Treffen werde man sich selbstverständlich auch weiterhin.

Die Instrumente für das Brechen der dritten Welle seien noch nicht da. Bund und Länder hätten zwar einen Instrumentenkasten vorgegeben, dieser wird aus Sicht Merkels aber wohl nicht angewandt. Denn die Kanzlerin forderte die Länder nun zum Nachziehen auf. "Sonst müssen wir darüber nachdenken, dass wir vielleicht noch einmal das Infektionsschutzgesetz angehen." Dort sei der gesetzliche Auftrag zur Eindämmung der Pandemie für jeden ganz klar geregelt. Aber von der Umsetzung sehe man zurzeit "noch nichts", so Merkel.

Biontech-Impfstoff soll schnell auf Mutanten anpassbar sein

21.13: Wie die "Bild"-Zeitung berichtet soll der Impfstoff von Biontech/Pfizer schnell auf etwaige Mutationen des Coronavirus anpassbar sein. Dafür würden die Pharmaunternehmen bereits mit der Europäischen Arzneitmittelagentur und der US-Arzneimittelbehörde zusammen arbeiten. Ziel sei das erstellen einer sogenannten Blueprint-Studie. "Wenn die erfolgreich ist, können wir beim Auftauchen einer Super-Mutante den Impfstoff auch ohne klinische Studie innerhalb von sechs Wochen anpassen. Diese Studie wird vermutlich vier bis fünf Monate dauern", sagte Biontech-Gründer Ugur Şahin gegenüber der "Bild"-Zeitung.

Die Biontech-Gründer Özlem Türeci und ihrem Mann Ugur Sahin haben für ihre Verdienste in der Corona-Krise das Bundesverdienstkreuz erhalten. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

Göring-Eckardt und Ziemiak wollen Impfreihenfolge flexibler handhaben

20.16 Uhr: Die Vorsitzende der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen Katrin Göring-Eckardt und der CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak forderten im ARD-"Bericht aus Berlin" die Impfreihenfolge flexibler zu handhaben, um besonders Risikogruppen schneller zu impfen. Zur Frage, was mit übrig gebliebenen Impfdosen geschehen solle, sagte Ziemiak: "Wenn auf Dauer es so ist, dass diejenigen, die eigentlich priorisiert sind - nämlich aus guten Gründen, weil diese Gruppen besonders die Folgen einer Corona-Erkrankung befürchten müssen - wenn die nicht mehr geimpft werden wollen, dann müssen wir darüber nachdenken, eben sehr schnell möglichst viele Menschen zu impfen."

Göring-Eckardt forderte, besonders Risikogruppen müssten schneller und flexibler geimpft werden: "Es geht in der Tat ja darum, dass sehr viel schneller geimpft wird.

Frankreich meldet neue Höchstzahl an Intensivpatienten

19.15 Uhr: In Frankreich steigt die Zahl der Intensivpatienten mit einer Corona-Infektion weiter und erreicht erneut einen Höchststand seit Jahresbeginn. Dem Gesundheitsministerium zufolge werden 4872 Menschen auf Intensivstationen behandelt nach 4791 am Samstag. Die Zahl liegt unter der vom November und unter den mehr als 7000 Intensivpatienten im Frühling vergangenen Jahres. In einem Beitrag für die Zeitung "Le Journal du Dimanche" erklären 41 Krankenhausärzte aus der Region Paris, es bestehe die Gefahr, dass nicht mehr alle Patienten eine Notfallbehandlung bekommen könnten. Lesen Sie auch: Corona: Französische Mutante nicht mit PCR-Test nachweisbar

In Frankreich steigen die Infektionszahlen wieder stark an. Deswegen hat die Bundesregierung das Nachbarland nun als Hochinzidenzgebiet eingestuft. Foto: Gao Jing / dpa

Esken fordert Rücknahme der Lockerungen

16.54 Uhr: SPD-Chefin Saskia Esken fordert angesichts der steigenden Infektionszahlen die Rücknahme der Öffnungen vom 8. März. Bund und Länder hätten klare Mechanismen vereinbart, sagte sie dem "Handelsblatt". "

Alle vorsichtigen Öffnungsschritte müssen mit sofortiger Wirkung zurückgenommen werden, wenn die Inzidenz den Wert von 100 stabil übersteigt." Die SPD-Vorsitzende plädierte außerdem dafür, die Präsenzpflicht an den Schulen dort aufzuheben, wo noch keine Osterferien sind. Es sei unverantwortlich, Schülerinnen und Schüler "per Bußgeldandrohung in die Schule zu zwingen, die sich in der Lage sehen, dem Distanzunterricht zu folgen."

Patientenschützer fodert bundesweite Einführung der Luca-App

16.40 Uhr: Die Deutsche Stiftung Patientenschutz hat die bundesweite Einführung der Kontaktverfolgungs-App Luca gefordert. "Wenigstens bei dieser kleinen Frage brauchen wir einen Konsens", sagte der Vorstand der Stiftung, Eugen Brysch, der Nachrichtenagentur dpa. Es sei unverständlich, dass sich die Länder "nicht einmal in dieser winzigen Frage" auf einen gemeinsamen Kurs einigen könnten. "Diese Insellösungen sind tödlich für die Patienverfolgung." Mehrere Bundesländer, darunter Niedersachsen, Hessen, Baden-Württemberg, Brandenburg und Sachsen-Anhalt, wollen die Software für die Kontaktverfolgung nutzen. Eine bundesweite Einigung dazu gibt es bisher nicht.

Die Luca-App im Google Playstore. Privatanwendende bezahlen für die Nutzung des Programms nichts. Foto: Christoph Dernbach / dpa

Italien will künftig in Apotheken impfen

16.06 Uhr: Italien will künftig auch in Apotheken Menschen gegen das Virus immunisieren. "Ich hoffe, ab Ende April bis Mai", sagte Gesundheitsminister Roberto Speranza im Interview der Zeitung "Il Messaggero". Eine Übereinkunft mit den Apothekern sei auf der Zielgeraden. In Italien beteiligen sich Apotheken schon lange am Testen. Online können dort Termine etwa für Corona-Schnelltests vereinbart werden, die dann oft in einem Zelt oder Container vor der Apotheke erfolgen.

Lesen Sie auch: Corona: 29 Millionen Astrazeneca-Dosen in Italien entdeckt

Papst Franziskus appeliert an Gläubige

15.16 Uhr: Mit einer Messe zum Palmsonntag hat Papst Franziskus im Vatikan die Feiern der Kar- und Ostertage eröffnet. Im Gottesdienst zur Erinnerung an den Einzug Jesu in Jerusalem rief er dazu auf, sich im persönlichen Glauben wieder mehr erstaunen zu lassen. "Ein christliches Leben ohne Staunen wird grau", so das Kirchenoberhaupt.

Die Zeremonie fand unter strengen Corona-Schutzmaßnahmen statt. Anstelle einer Messe auf dem Petersplatz gab es nur einen Gottesdienst im Petersdom und statt Zehntausender Pilger im Freien saßen nur etwa 120 Gläubige in der Kirche.

Wann ist Urlaub wieder möglich?

15.08 Uhr: Die Corona-Pandemie erschwert das Reisen im In- und Ausland. Kanzleramtschef Helge Braun hält Urlaub ab Sommer aber für realistisch, wie Sie in diesem Artikel lesen.

Kanzlerin Angela Merkel mit ihrem Kanzleramtschef Helge Braun. Foto: Michael Kappeler / dpa

Kritik an Jens Spahn wegen Lockdown-Spekulation

14.37 Uhr: Der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, Carsten Schneider, hat scharfe Kritik am Corona-Management der Bundesregierung geübt. In Richtung Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sagte er der "Rheinischen Post" (Sonntag): "Vom Gesundheitsminister erwarte ich keine Spekulationen über einen neuen Lockdown, sondern konkrete Vorschläge."

Schneider kritisierte zudem die zurückliegenden Beschlüsse der Bund-Länder-Beratungen. "Die letzte MPK war vom Kanzleramt schlecht vorbereitet. Weil außerdem bei den Maßnahmen zu viele Kompromisse gemacht werden, macht sich der Wegfall der Osterruhe nun besonders bemerkbar." Es fehle deshalb jetzt eine Testpflicht für die Wirtschaft und eine Beschränkung für Präsenzgottesdienste zu Ostern. "In beiden Fällen ist Frau Merkel vor der Lobby umgefallen", so Schneider. Er forderte die strikte Einhaltung der vereinbarten "Notbremse" ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 100.

Berlin führt FFP2-Maskenpflicht an vielen Orten ein

14.00 Uhr: Im Kampf gegen die Corona-Pandemie müssen in Berlin ab diesem Mittwoch im öffentlichen Nahverkehr, in Arztpraxen, Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, im Einzelhandel und in kulturellen Einrichtungen FFP2-Masken getragen werden. Das werde Pflicht, sagte eine Senatssprecherin am Sonntag. Die medizinischen OP-Masken reichten nicht mehr, bekräftigte sie einen Beschluss des rot-rot-grünen Senats vom Samstagabend. Berlin will demnach vorsichtige Lockerungen beibehalten und verschärft gleichzeitig auch die Regeln beim Testen. Unternehmen werden zu Homeoffice für einen Teil der Mitarbeiter verpflichtet.

In den Sozialen Medien wurde bereits Kritik an der verschärften Masken-Pflicht laut - etwa wegen höherer Anschaffungskosten für FFP2-Masken oder bereits gekaufter Vorräte von OP-Masken.

Söder kritisiert andere Bundesländer wegen Notbremse

13.03 Uhr: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) kritisiert die Corona-Politik seiner Kollegen. "Die Corona-Lage spitzt sich zu, einige Länder haben den Ernst der Lage leider noch nicht verstanden", sagte er der "Augsburger Allgemeinen" (Montagsausgabe). Zur zuletzt aufgekommenen Debatte um mögliche neue Gespräche zwischen Bund und Ländern zu Corona-Maßnahmen sagte er: "Es braucht nicht ständig neue Gespräche, sondern die konsequente Umsetzung der Notbremse."

Söder forderte, dass die Notbremse überall in Deutschland bei einer Inzidenz über 100 automatisch greifen müsse. "Der Flickenteppich in der Corona-Bekämpfung muss beendet werden, dazu gehören Ausgangsbeschränkungen wie in Bayern und Baden-Württemberg", betonte er. "Die braucht es jetzt in allen Städten und Landkreisen in Deutschland bei einer Inzidenz über 100." Lesen Sie hier: Corona-Regeln zu Ostern fast überall anders - Das gilt in Ihrem Bundesland.

Mehrere Demos gegen Corona-Maßnahmen

11.55 Uhr: In mehreren deutschen Städten haben am Samstag Demonstrationen und Autokorsos gegen die Corona-Maßnahmen stattgefunden. Die meisten waren angemeldet und blieben friedlich. Durch Dresden zogen allerdings mehrere hundert Menschen in einem nicht angemeldeten Zug und hielten sich dabei größtenteils nicht an die Corona-Vorschriften.

Bis zu 600 Menschen hätten an der Demonstration durch das Stadtzentrum teilgenommen, teilte die sächsische Polizei am Samstagabend mit. "Das Gros der Beteiligten hielt sich nicht an die Abstände und die Maskenpflicht." Nach Angaben der Polizei lag keine Versammlungsanzeige vor. In Online-Netzwerken habe es aber zuvor "diffuse Aufrufe" gegeben, "die in der Form nicht zu verifizieren waren".

Wegen dieser Aufrufe seien Dresdner Polizisten in Bereitschaft und dann auch im Einsatz gewesen. "Aufgrund der Größenordnung der Protestierenden wurden umgehend mehr als 400 Beamte der Bereitschaftspolizei sowie der Bundespolizei, die in Chemnitz im Einsatz waren, zur Unterstützung gerufen", erklärte die Polizei.

In Trier, Kaiserslautern und Lübeck fanden Autokorsos gegen die Corona-Regeln statt. In Trier waren es nach Angaben der Polizei 54 Autos, in Lübeck 32 und in Kaiserslautern etwa 70. In Trier und Lübeck versuchten Radfahrer, die Korsos zu stören, was die Polizei jedoch verhinderte.

Wann gibt es Covid-19-Medikamente?

11.20 Uhr: Bundesforschungsministerin Anja Karliczek hat Erwartungen an eine rasche Entwicklung neuer Covid-19-Medikamente gedämpft: "Wir können hier in den nächsten Monaten keine Wunder erwarten", sagte die CDU-Politikerin unserer Redaktion. "Eine einzige Pille gegen Covid-19 wird es so wohl nicht geben." Es gebe jedoch einige vielsprechende Ansätze, die nun von der Bundesregierung "massiv" unterstützt würden. Die Wissenschaftler kämen Schritt für Schritt voran.

Karliczek betonte, dass auch ohne die Entwicklung spezieller Medikamente, schwerkranken Covid-19-Patienten heute viel besser geholfen werden könne als zu Beginn der Pandemie. Das zeige jetzt eine erste wissenschaftliche Analyse. "Wir wissen inzwischen, dass einige altbekannte Medikamente gerade bei schweren Fällen gut helfen", so Karliczek. Neben monoklonalen Antikörpern, die bei Hochrisikopatienten schon jetzt einen wichtigen Beitrag leisteten, verfüge die Medizin aber momentan über keine spezifischen Medikamente gegen Covid-19.

Anja Karliczek (CDU), Bundesministerin für Bildung und Forschung, will mit einem Notenbonus vorsichtig sein. Foto: David Hutzler / dpa

Nur noch drei Bundesländer unter Corona-Inzidenz von 100

10.47 Uhr: In ganz Deutschland steigen die Infektionszahlen - Sachsen-Anhalt ist weiterhin stärker vom Coronavirus betroffen als die meisten anderen Bundesländer. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Sonntag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 150,8. Am Samstag waren es noch 146,3 Fälle pro Woche und 100 000 Einwohner gewesen, am Freitag 136,8. Nur in Thüringen (Sonntag: 232,2) und Sachsen (183) lag der Wert am Sonntag noch höher als in Sachsen-Anhalt.

Nur noch drei Bundesländer lagen laut RKI bei der Sieben-Tage-Inzidenz am Sonntag unter 100.

Venezuelas Staatschef mit Corona infiziert

10.03 Uhr: Der venezolanische Oppositionschef Juan Guaidó hat sich mit dem Coronavirus infiziert. "Ich möchte das Land verantwortungsvoll darüber informieren, dass ich nach vier Tagen Isolation aufgrund von Unwohlsein und trotz der getroffenen Vorsichtsmaßnahmen positiv auf Covid-19 getestet wurde", schrieb der selbsternannte Interimspräsident am Samstagabend (Ortszeit) auf Twitter. Seine Symptome seien mild.

Immer mehr Forderungen nach hartem Lockdown

9.05 Uhr: Nur wenige Tage nach der letzten Bund-Länder-Runde scheint sich die Stimmung zu drehen. Die Forderungen nach einem harten Lockdown und nach einem neuen Corona-Gipfel werden lauter. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) stellte für Anfang der Woche weitere Gespräche zwischen Bund und Ländern über einen harten Lockdown in Aussicht.

"Erstmal überlegen wir alle solche Sachen", sagte Kretschmann am Samstagabend in Stuttgart. "Wir müssen das auch mit anderen Ländern vorbesprechen, mit dem Bundeskanzleramt. Wir sehen halt, die Zahlen rasen förmlich hoch." Bei den Gesprächen am Montag und Dienstag müsse man "zu Klarheit kommen". Ob die nächste Konferenz der Ministerpräsidenten, die im April geplant ist, vorgezogen werden muss, sagte der Grüne nicht. Auch der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hatte einen raschen neuen Corona-Gipfel gefordert.

Karl Lauterbach fordert einen neuen und schnellen Corona-Gipfel.

Weniger Menschen sterben an Covid-19

8.00 Uhr: Die Sterberate bei Covid-19-Patienten ist in deutschen Unikliniken einer Studie zufolge im Laufe des Jahres 2020 deutlich gesunken. Das kann aus Sicht der Wissenschaftler ein Beleg für verbesserte Behandlungen und zunehmende Erfahrung der Klinikteams in der Pandemie sein, teilte eine Forschungsgruppe der Universität Erlangen mit. Sie untersuchte Klinikaufenthalte von rund 1300 Covid-19-Patienten in 14 deutschen Unikliniken von Januar bis September 2020.

Die gute Nachricht: Die Analyse zeigt einen Rückgang der durchschnittlichen Sterberate von anfangs 20,7 Prozent (Januar bis April) auf 12,7 Prozent (Mai bis September).

Dabei gibt es aber auch viele Wermutstropfen: Insgesamt starb von Januar bis September in den 14 Unikliniken fast ein Fünftel aller Covid-Patienten (18,8 Prozent).

Bei beatmeten Menschen lag die Sterberate im ersten Abschnitt von Januar bis April sogar bei 39,8 Prozent. Im späteren Zeitraum von Mai bis September sank sie leicht auf rund ein Drittel (33,7 Prozent).

Corona-News vom Samstag, 27. März: 80 Beatmungsgeräte in Brasilien eingetroffen

Corona-News vom 26. März: Exportstopp für Astrazeneca

Corona-News vom 25. März: Umfrage: Jeder Dritte für härtere Corona-Maßnahmen in Deutschland

Gut ein Drittel der Menschen in Deutschland ist einer Umfrage zufolge für härtere Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie

Für eine Zulassung ihres Impstoffes auch für Kinder hat Biontech/Pfizer eine Studie mit Probanden unter 12 Jahren gestartet. Lesen Sie hier: Wann kommt die Corona-Impfung für Kinder und Jugendliche?

eine Studie mit Probanden unter 12 Jahren gestartet. Wann kommt die Corona-Impfung für Kinder und Jugendliche? Eine neue Corona-Mutation bereitet Experten Sorgen: Wie die Generaldirektion des französischen Gesundheitsministeriums in einer Pressemitteilung bekanntgegeben hat, haben französische Behörden eine Variante entdeckt, die nicht eindeutig durch PCR-Tests nachgewiesen werden könne.

bereitet Experten Sorgen: Wie die Generaldirektion des französischen Gesundheitsministeriums in einer Pressemitteilung bekanntgegeben hat, haben französische Behörden eine Variante entdeckt, die nicht eindeutig durch PCR-Tests nachgewiesen werden könne. Laut der "Ostsee-Zeitung" ist in der Unimedizin Rostock eine Frau nach einer Impfung mit dem Astrazeneca-Impfstoff gestorben. Lesen Sie hier : Für diese Menschen gilt der Warnhinweis bei der Astrazeneca-Impfung

ist in der Unimedizin Rostock eine Frau nach einer Impfung mit dem Astrazeneca-Impfstoff gestorben. : Für diese Menschen gilt der Warnhinweis bei der Astrazeneca-Impfung Nach Beobachtungen des Robert Koch-Instituts scheint sich die Rolle von Kindern und Jugendlichen bei der Ausbreitung des neuen Coronavirus zu ändern. Die Covid-19-Fallzahlen stiegen in allen Altersgruppen an, besonders stark jedoch bei Kindern und Jugendlichen

Alle bisherigen Corona-News

Hier startet das neue Corona-Newsblog. Alle älteren Nachrichten können Sie hier in unserem bisherigen Corona-Newsticker lesen.

(fmg/pcl/dpa/afp)