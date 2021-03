Mi, 24.03.2021, 16.12 Uhr

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) will in diesem Jahr mehr als 240 Milliarden Euro und im nächsten Jahr mehr als 80 Milliarden Euro an neuen Schulden aufnehmen. "Das ist teuer. Aber Nichtstun wäre viel teurer", sagte Scholz.