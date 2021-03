Nach Leichenfund: Polizei fahndet weiter nach Sohn

Auch fast zwei Tage nach dem Fund zweier Leichen in einem Haus in Rheinland-Pfalz sucht die Polizei nach dem Tatverdächtigen. Die Fahndung dauere auch in der Nacht zum Donnerstag an, sagte ein Polizeisprecher. Die Einsatzkräfte suchen im Landkreis Kaiserslautern einen 38-Jährigen.

Er steht im Verdacht, seine Mutter und einen Mann getötet zu haben. Am Dienstagmorgen waren die 60 Jahre alte Frau und ein 65-Jähriger tot in einem Gehöft gefunden worden. Die beiden seien nicht verheiratet, aber vermutlich ein Paar gewesen, hieß es. Nach dem vorläufigen Ergebnis der Obduktion steht laut Polizei fest, dass sie durch Gewalteinwirkung, nicht aber durch Schussverletzungen ums Leben kamen.

Es habe immer wieder vereinzelte Hinweise aus der Bevölkerung gegeben, sagte ein Polizeisprecher in der Nacht zum Donnerstag. Sie seien alle überprüft worden, hätten aber nicht zur Ergreifung geführt. Der Radius der Suche beschränkt sich auf wenige Kilometer. Der Verdächtige kenne sich aus, er stamme aus dem Gebiet, sagte der Polizeisprecher. Die Polizei bat darum, in dem Bereich keine Anhalter mitzunehmen.

