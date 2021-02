Feuer im Vivantes-Kilinikum in Berlin - Brandstiftung vermutet

Im Vivantes-Klinikum in Berlin-Kreuzberg hat es am Samstagmorgen gebrannt. Wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte, wurden die Rettungskräfte wegen eines Brandes in einem Patientenzimmer im Urban-Krankenhaus in der Dieffenbachstraße alarmiert.

Drei Krankenhausmitarbeiter und zwei Patienten seien durch das Rauchgas leicht verletzt worden. „Sie wurden direkt im Krankenhaus versorgt, mussten aber nicht stationär behandelt werden“, sagte der Sprecher. Das Krankenhauspersonal hatte bereits alle Patienten in Sicherheit gebracht, als die Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort eintrafen.

60 Einsatzkräfte waren vor Ort, das Feuer sei schnell gelöscht worden. Die Brandursache und der genaue Hergang waren zunächst unklar. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Die „BZ" berichtet, dass das Feuer im Teil der geschlossenen psychiatrischen Klinik ausgebrochen ist. Zudem soll es noch einen zweiten Brandherd gegeben haben. Wie die Zeitung weiter berichtet, soll ein Patient der geschlossenen psychiatrischen Klinik während der Evakuierung einen Fluchtversuch unternommen haben - ohne Erfolg.

(msb/dpa)