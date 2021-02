Corona: Ausbruch mit vielen Toten in Pflegeheim - RKI-Zahlen stagnieren

Im bundesweiten Corona-Hotspot Thüringen bleibt die Infektionslage bei deutlich steigenden Zahlen angespannt

Karl Lauterbach lässt sich kommende Woche mit dem Impfstoff von Astrazeneca impfen

Der Biontech-Impfstoff schützt einer laut einer Studie wahrscheinlich auch vor der südafrikanischen Corona-Mutation - ist allerdings wohl weniger effektiv

Der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach fordert angesichts der Ausbreitung von Virus-Mutanten in Flensburg einen "strikten Lockdown"

Das RKI meldet einen weniger starken Rückgang der Infektionszahlen

Berlin. Der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach fordert angesichts der Ausbreitung von Virus-Mutanten in Flensburg einen "strikten Lockdown". Die schleswig-holsteinische Stadt zeige, was drohe, wenn sich die Mutante B.1.1.7 ausbreite, twittert er. Laut Robert Koch-Institut liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in der Stadt bei 185. Schleswig-Holsteins Landesregierung hat für Flensburg und den Kreis Schleswig-Flensburg deshalb eine nächtliche Ausgangssperre und eine Verschärfung der Kontaktbeschränkungen beschlossen.

Währenddessen zahlt sich in England der harte Lockdown offenbar aus. Dort ist die Zahl der aktuell positiv auf das Coronavirus Getesteten seit Anfang Januar um rund zwei Drittel zurückgegangen. Das ist das zentrale Ergebnis einer Studie des Imperial College London, für die Zehntausende zufällig ausgewählte Bürger regelmäßig getestet werden.

Im besonders stark betroffenen London ging der Anteil der positiven Tests sogar um 80 Prozent zurück. Beobachter führen die Entwicklung auf den seit Anfang Januar geltenden harten Lockdown zurück - und noch nicht auf die zunehmende Zahl der Geimpften.

Corona-News des Tages: RKI meldet 10.207 Neuinfektionen

In Deutschland sind innerhalb eines Tages 10.207 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Donnerstag unter Berufung auf Daten der Gesundheitsämter mitteilte, wurden innerhalb von 24 Stunden zudem 534 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 verzeichnet. Die Gesamtzahl der verzeichneten Corona-Toten in Deutschland erhöhte sich damit auf 66.698.

Nach einem mit den Lockdown-Maßnahmen erreichten spürbaren Rückgang der Neuinfektionen in den vergangenen Wochen stagniert die Zahl nun. Im Vergleich zum Donnerstag vor einer Woche gab es nur 30 Fälle weniger.

Lesen Sie dazu: RKI meldet Corona-Fallzahlen und aktuellen Inzidenz-Wert

Corona - Mehr Infos zum Thema

Corona-News vom 18. Februar: Münchner CSU verschiebt geplanten Präsenzparteitag

16.03 Uhr: Nach Wirbel um ihren geplanten Präsenzparteitag hat die CSU München ihr für heute Abend geplantes Treffen mit Neuwahl des Vorsitzenden verschoben. Die Durchführung des Parteitages wäre rechtlich und unter strengen Hygieneauflagen möglich und zulässig, teilte der scheidende Vorsitzende Ludwig Spaenle am mit. Es dürfe aber in dieser durch die Pandemie bestimmten Zeit keinerlei missverständlicher Eindruck entstehen.

Noch am Vortag hatte der CSU-Bezirksverband trotz Kritik aus anderen Parteien an seinem geplanten Präsenzparteitag festgehalten. Zu der Veranstaltung im Festsaal auf dem Nockherberg wurden zwischen 70 und 80 von insgesamt 89 Stimmberechtigten erwartet.

Söder: Impfung für Sportler erst mit genügend Impfstoff

15.38 Uhr: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder lehnt eine Impfung von Profisportlern gegen das Coronavirus wegen des Mangels an Impfstoffen derzeit ab. Wenn genügend Impfstoff da sei, könne man über alles reden, sagte der CSU-Politiker in der Sendung "Matchball Becker" im Fernsehsender Eurosport. "Aber im Moment ist es einfach wichtig, dass die, die sterben können, wirklich hoch gefährdet sind, die müssen geimpft werden. Und deswegen sind Sportler nicht die erste Priorität", sagte Söder in dem Interview.

Corona-Ausbruch in Leipziger Heim - fast jeder vierte Bewohner stirbt

14.28 Uhr: Nach einem größeren Corona-Ausbruch in einem Leipziger Pflegeheim ist fast ein Viertel der Bewohner gestorben. Der Ausbruch begann wenige Tage, nachdem es erste Impfungen der Bewohner gegeben hatte, wie die Stadt am Donnerstag mitteilte.

Es sei jedoch nicht nachvollziehbar, ob sich die Menschen vor oder nach dem Impftermin angesteckt haben. Für Corona-Impfungen sind zwei Termine nötig, damit sie ihren vollständigen Schutz entfalten. Zuvor hatte die „Leipziger Volkszeitung“ darüber berichtet.

Der Ausbruch habe am 18. Januar begonnen, am 14. begannen die Erstimpfungen. 70 Menschen lebten laut Stadt in dem Pflegeheim. 46 Bewohner und 21 Beschäftigte steckten sich an. 16 Bewohner starben. Das Heim sei unter Quarantäne gestellt worden, die am 10. Februar wieder aufgehoben wurde. Aktuell seien alle Bewohner negativ getestet.

Corona-Impfung – Mehr zu den Impfstoffen:

Sorge vor Impfbetrügern in Israel

14.01 Uhr: Israels Gesundheitsminister hat in der Corona-Krise eine strenge Bestrafung für Betrügereien mit gefälschten Impfausweisen angedroht. „Wir sind uns bewusst, dass der Impfausweis gefälscht werden kann“, sagte Juli Edelstein am Donnerstag bei einer Pressekonferenz nahe Tel Aviv. „Wer glaubt, das sei ein Kinderspiel, und sich zuhause einen Impfausweis druckt, obwohl er nicht geimpft ist, und versucht, damit in ein Fitnessstudio, Theater oder Sportereignis zu gehen, wird letztlich gefasst werden. Und dieses Vergnügen im Theater oder Stadion wird dann im Gefängnis enden.“

Die Impfkampagne in Israel ist im Vergleich zu anderen Ländern sehr weit fortgeschritten. Das Land mit seinen 9,3 Millionen Einwohnern gilt als Vorreiter. Israel steckt inmitten eines schrittweisen Ausstiegs aus einem Lockdown.´

Weiter steigende Zahlen im Hotspot Thüringen

13.42 Uhr: Im bundesweiten Corona-Hotspot Thüringen bleibt die Infektionslage bei deutlich steigenden Zahlen angespannt. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Donnerstag nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) und der Staatskanzlei bei 119,5 (Vortag: 111,6). Thüringen ist damit auch das einzige Bundesland, in dem die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in einer Woche die Marke von 100 übersteigt.

Das ist mehr als doppelt so hoch wie der Bundeswert, der laut RKI am Donnerstag 57,1 betrug. Die Sieben-Tage-Inzidenzen gehen vor allem auch in Bremen (65,8), Nordrhein-Westfalen (57,1) und Sachsen-Anhalt (83,8) hoch, aber nirgends so stark wie im ländlich geprägten Thüringen. Es seien vor allem die ländlichen Regionen betroffen, da dort die gesellschaftlichen Kontakte intensiver seien als in den größeren Städten, erklärte der Jenaer Infektiologe Mathias Pletz der Deutschen Presse-Agentur.

In diesen Ländern dürfen Geimpfte Osterurlaub machen

12.57 Uhr: Während in Deutschland Politiker dem Osterurlaub in diesem Jahr bereits eine Absage erteilt haben, machen ihn andere Länder möglich – für Geimpfte. Lesen Sie hier: Corona: In diesen Ländern dürfen Geimpfte Osterurlaub machen

Kretschmann reagiert entschieden auf Öffnungsfragen

12.44 Uhr: Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat sehr entschieden auf Forderungen aus der Wirtschaft nach Öffnungsperspektiven reagiert. "Ich hör natürlich immer öffnen, öffnen, öffnen", sagte er bei einer Diskussion mit dem baden-württembergischen Landesverband des Wirtschaftsrats der CDU am Donnerstag. "Ich höre immer nur öffnen. Ich möchte mal einen erleben, der mal sagt, jetzt machen Sie mal ein bisschen was schärfer. Das hör ich nie!"

Er müsse spiegeln, was eine Öffnung für Konsequenzen für die Pandemie habe. "Wir schließen die Geschäfte nicht, weil wir jetzt autoritäre Gelüste haben." Eine dritte Welle, die noch schlimmer sei als die zweite, könne nicht im Interesse der Wirtschaft sein.

Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne). Foto: dpa

Ärzte rufen Pfleger zum Impfen auf – auch mit Astrazeneca

12.33 Uhr: Die großen Organisationen der Ärzteschaft haben die Pflegerinnen und Pfleger eindringlich aufgerufen, sich impfen zu lassen. "Wer nicht geimpft ist, hat ein deutlich höheres Risiko, an Covid-19 zu erkranken." Alle zugelassenen Impfstoffe, auch der von Astrazeneca, "helfen, schwere Krankheitsverläufe und Krankenhausaufenthalte zu vermeiden". Zunächst niedrige Zahlen bei den Astrazeneca-Impfungen wurden am Donnerstag teilweise auch darauf zurückgeführt, dass Impfberechtigte Zweifel an der Wirksamkeit hätten. Binnen eines Tages stiegen die Zahlen am Donnerstag deutlich an.

Studie an Corona-Toten: Blutverdünner haben positiven Effekt

12.25 Uhr: Eine großangelegte Studie an Corona-Toten bestätigen nach Angaben des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf die positive Wirkung von Blutverdünnungsmitteln. "Zwar haben unsere Obduktionen der Verstorbenen gezeigt, dass die Covid-19-Erkrankten trotz der Gabe von Blutverdünnungsmitteln noch Blutgerinnsel in den Lungenschlagadern aufweisen konnten", sagte der Leiter des Instituts für Rechtsmedizin, Benjamin Ondruschka. In der statistischen Auswertung hätten sich aber längere Überlebenszeiten seit einer Therapieumstellung gezeigt.

Reisen trotz Corona – Mehr zum Thema

Tausende Impftermine in Sachsen frei

12.15 Uhr: In Sachsen sind in dieser Woche mehr als 2500 Impftermine noch frei. Probleme bereiteten die Impfungen mit dem Produkt von Astrazeneca, das für über 65-Jährige nicht geeignet ist und daher für medizinisches und Pflegepersonal vorgesehen ist, wie Kai Kranich vom Deutschen Roten-Kreuz Sachsen sagte.

"Wir vermuten, dass diese Zielgruppe noch nicht ausreichend darüber informiert ist, dass es für sie freie Termine gibt." Es sei eine Herausforderung, diejenigen zu finden, die jetzt an der Reihe seien und noch kein Angebot erhalten hätten. Zuvor hatte die "Sächsische Zeitung" berichtet.

Zurückhaltung beim Impfen mit Astrazeneca Zurückhaltung beim Impfen mit Astrazeneca

Lauterbach lässt sich kommende Woche mit Astrazeneca impfen

11.51 Uhr: Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach arbeitet Ende kommender Woche als Impfarzt in einem Leverkusener Impfzentrum und bekommt dabei den Impfstoff von Astrazeneca verabreicht. "Ich werde mich dort, wie alle Mitglieder des Impfzentrums, natürlich mit Astrazeneca impfen lassen", sagte der Mediziner und Bundestagsabgeordnete dem "Tagesspiegel". "Wir wollen ein klares Bekenntnis zu AstraZeneca abgeben, das ist ein sicherer und guter Impfstoff." Lesen Sie hier: Corona-Impfung: Zweifel am Astrazeneca-Vakzin werden größer

Der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach wird kommende Woche mit dem Astrazeneca-Vakzin geimpft. Foto: dpa

Biontech-Impfstoff gegen südafrikanische Variante wirksam

11.21 Uhr: Der Biontech-Impfstoff schützt einer aktuellen Untersuchung zufolge wahrscheinlich auch vor der südafrikanischen Virusvariante - allerdings ist die Zahl der dagegen gebildeten Antikörper wohl geringer. Das berichten Wissenschaftler im "The New England Journal of Medicine".

Sie hatten im Labor überprüft, inwieweit sich mit dem Blutserum geimpfter Personen Viren mit verschiedenen Mutationen neutralisieren lassen. Bei der südafrikanischen Variante war die Zahl der neutralisierenden Antikörper geringer, die Neutralisierungsrate des Impfstoffs um etwa zwei Drittel reduziert. Es sei noch unklar, welchen Effekt dies genau für die Wirkung der Impfung gegen die südafrikanische Virusvariante habe, schreiben die Wissenschaftler von der University of Texas Medical Branch.

Für die Schutzwirkung eines Impfstoffes ist nicht allein die Menge der gebildeten Antikörper wichtig, das Immunsystem zeigt nach einer Impfung weitere schützende Reaktionen, etwa die Bildung von T-Zellen. "Bisher gibt es keinerlei klinischen Daten, die darauf hinweisen, dass die südafrikanische Virusmutante nicht von dem Impfstoff-induzierten Schutz gegen Covid-19 abgedeckt wird", heißt es in einer Mitteilung von Biontech und Pfizer zu den Studienergebnissen.

Alle bisherigen Corona-News

11.15 Uhr: Hier startet das neue Corona-Newsblog. Alle älteren Nachrichten können Sie hier in unserem bisherigen Corona-Newsticker lesen.

(fmg/dpa/afp)