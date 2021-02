Mittellandkanal: Schiffe im Eis gefangen

Der wunderschöne Sonnenaufgang am Samstagmorgen über dem Mittellandkanal im Landkreis Börde ist für die Binnenschiffer kein Trost. Etliche Kapitäne sitzen im östlichen Teil der Wasserstraße zwischen Wolfsburg und Magdeburg bei Minus 20 Grad Celsius im Eis fest. Der Kanal ist offiziell gesperrt!

Jeder Tag kostet Geld

Kein Eisbrecher kann ihnen mehr helfen und jeder Tag kostet Geld, denn die Schiffsmotoren müssen weiter laufen. Es bleibt nur die Hoffnung auf steigende Temperaturen. Weiter ostwärts am Wasserstraßenkreuz Magdeburg sind noch Helfer im Einsatz. Hier drehte der "Stier" am Vormittag noch einsam seine Runden. Der Eisbrecher sorgt dafür, dass die Strecke zwischen der „Schleuse Rothensee" und dem Hafen Magdeburg so lange wie möglich frei bleibt.

Schiffe frieren im Mittellandkanal fest Schiffe frieren im Mittellandkanal fest Kapitäne sitzen zwischen Wolfsburg und Magdeburg bei Minus 20 Grad Celsius im Eis fest. Am Wasserstraßenkreuz Magdeburg sind noch Helfer im Einsatz. Foto: Matthias Strauss

