Corona: RKI meldet Zahlen - Bahn-Verbindungen eingestellt

"Wir können nicht ausschließen, dass es woanders dazukommt": Nach der Ankündigung der Bundesregierung, Kontrollen an den Grenzen zu Tschechien und Tirol in österreich einzuführen, schließt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn weitere Einreisebegrenzungen zu anderen Virusmutationsgebieten nicht aus.

Laut RKI liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in allen Bundesländern unter 100

Deutschland kontrolliert wegen der Mutationen künftig die Grenzen zu Tschechien, Tirol und der Slowakei

Aufgrund der Grenzkontrollen stellt die Deutsche Bahn Verbindungen ein

Bundeskanzlerin Angela Merkel dringt auf eine schrittweise Lockerung der Corona-Maßnahmen

Drei Prozent der Deutschen sind gegen das Coronavirus geimpft worden

Spahn sagte, dass es trotz sinkender Inzidenz vorerst keine Lockerungen geben wir

Das RKI meldet am Freitag die aktuellen Fallzahlen und Sterbefälle

Berlin. Es sind Nachrichten, die einen Hauch von Optimismus in sich tragen. Laut dem Robert-Koch-Institut (RKI) liegt die Sieben-Tage-Inzidenz am Samstag in allen Bundesländer Deutschlands pro 100.000 Einwohner wieder unter dem Wert von 100. Als letztes Bundesland rutschte auch Thüringen in den zweistelligen Bereich und liegt nun bei 98,8. Die deutschlandweite sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz ist auf 60,1 gesunken. Der bisherige Höchststand war am 22. Dezember mit 197,6 erreicht worden.

Trotzdem gibt es noch Anlass zur Sorge. Aufgrund der Ausbreitung der ansteckenderen Corona-Mutationen in der Slowakei, Tschechien und Teilen Österreichs soll es ab Sonntag an den deutschen Grenzen nun erneut Einreisebeschränkungen und Grenzkontrollen geben. Die Deutsche Bahn stellt Verbindungen nach Tirol und Tschechien ein - und auch die Tschechische Bahn stellt Züge nach Deutschland ein.

Auch wenn die Corona-Zahlen und die Inzidenz sinken, will Kanzlerin Angela Merkel bei Lockerungen vorsichtig vorgehen. Im ZDF-"heute journal" sprach sich die CDU-Politikerin für "kluge Öffnungsschritte" aus: Die aktuellen Corona-Beschränkungen sollen nur schrittweise aufgehoben und die Folgen genau beobachtet werden. "Es hängt jetzt von uns und klugen Öffnungsschritten ab, ob wir ohne eine groß ausgeprägte dritte Welle durch die Pandemie kommen – oder ob wir zu unvorsichtig sind und dann doch vielleicht wieder steigende Fallzahlen haben", so Merkel.

Corona-News des Tages: RKI meldet 8354 Neuinfektionen

Die deutschen Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 8354 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Außerdem wurden 551 neue Todesfälle innerhalb von 24 Stunden verzeichnet, wie aus Zahlen des RKI vom Samstag hervorgeht. Am Samstag vergangener Woche hatte das RKI 10.485 Neuinfektionen und 689 neue Todesfälle binnen 24 Stunden verzeichnet. Lesen Sie dazu: RKI meldet Corona-Fallzahlen und aktuellen Inzidenz-Wert

Corona-News vom 13. Februar: Polen: Andrang in Skigebieten nach Lockerungen

11.46 Uhr: Während andere Länder ihre Corona-Regeln verschärfen, hat Polen probeweise eine Lockerung für den Wintertourismus erlaubt. Prompt meldeten die Skigebiete zu Beginn des Wochenendes einen regelrechten Ansturm auf Lifte und Hotels, vor allem in der Hohen Tatra im Süden des Landes. In Zakopane zum Beispiel seien praktisch alle Unterkünfte ausgebucht, berichtete der Fernsehsender TVP Info am Samstag unter Berufung auf örtliche Hoteliers.

Schon unmittelbar nach der Lockerungs-Ankündigung hätten Hotels eine große Zahl von Reservierungen gemeldet, erklärte Agata Wojtowicz, die Regionalchefin der Handelskammer für die Hohe Tatra, dem TV-Sender. Auch aus anderen Wintersportorten wurden hohe Buchungszahlen gemeldet.

Bayern-Star Müller nach Corona-Infektion wieder in Deutschland

10.52 Uhr: Thomas Müller ist wieder in München. Der 31 Jahre alte Fußball-Profi des FC Bayern ist nach seinem positiven Corona-Test während der Club-Weltmeisterschaft aus Katar zurück nach Deutschland geflogen worden, wie der deutsche Rekordmeister am Samstag bestätigte. Müller befindet sich nun daheim in Quarantäne.

Auf Fotos der „Bild“-Zeitung war zu sehen, wie Müller am späten Freitagabend auf dem Münchner Flughafen einen Ambulanz-Flieger in einem weißen Schutzanzug verlässt. Dem ehemaligen Nationalspieler soll es nach der Infizierung mit dem Coronavirus so weit gut gehen.

Zurück in Deutschland muss Thomas Müller in Quarantäne gehen.

Iranischer Präsident sieht Corona-Zukunft trotz Impfstoffen skeptisch

10.30 Uhr: Der iranische Präsident Hassan Ruhani sieht die Zukunft der Corona-Pandemie trotz der diversen Impfstoffe skeptisch. „Auch mit den Impfstoffen könnte es bis zehn Jahre dauern, bis das Virus endgültig besiegt ist“, sagte der Präsident am Samstag im Staatsfernsehen. „Daher sollten die Menschen bis auf weiteres weder auf Normalität noch auf eine Rückkehr zur Vergangenheit hoffen.“

Corona habe gezeigt, dass die Welt trotz technologischen Fortschritts einem Virus gegenüber dermaßen machtlos ausgeliefert ist. Daher sollten die Iraner, zumindest für ein weiteres Jahr, alle Hygienevorschriften weiterhin strikt einhalten, sagte Ruhani.

Der Iran hatte am Dienstag mit seinem Impfprogramm gegen das Coronavirus begonnen. Zunächst wurden Ärzte und Pflegepersonal geimpft, anschließend sollen Menschen über 65 Jahre folgen. Verwendet wird der russische Impfstoff Sputnik V.

Alle Bundesländer unter Sieben-Tage-Inzidenz von 100

9.44 Uhr: Alle Bundesländer in Deutschland liegen nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Samstagmorgen bei der Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner wieder unter dem Wert von 100. Als letztes Bundesland rutschte laut RKI-Dashboard auch Thüringen in den zweistelligen Bereich und liegt nun bei 98,8. Die deutschlandweite sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz sank demnach auf 60,1. Nur noch ganz knapp über 50 liegen Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz (jeweils 51,0).

Die Daten geben den Stand des RKI-Dashboards von 05.30 Uhr wieder, nachträgliche Änderungen oder Ergänzungen sind möglich.

Schwesig kritisiert deutsche Impfstrategie

9.32 Uhr: Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, hat sich auf Twitter kritisch gegenüber der Impfstrategie in Deutschland geäußert. Sie schrieb: "Stell dir vor, du versuchst dein Land fast ein Jahr gut durch die #CoronaPandemie zu steuern, mutest allen sehr viel zu, wirbst für Zuversicht und dir fehlt der wichtigste Schutz & die wichtigste Motivation: #Impfstoff. Achja, Kritik dazu ist unerwünscht."

Dazu postete Schwesig eine Grafik, die zeigt, wie viele Menschen in diversen Länder bereits gegen das Coronavirus geimpft wurden. Deutschland liegt dabei auf dem letzten Platz, Israel führt die Statistik an.

Unionsabgeordnete fordern von Scholz Hilfe für Großevent-Veranstalter

6.02 Uhr: Eine Gruppe von Unions-Wirtschaftspolitikern macht bei den Corona-Hilfen für Kultur-Events Druck auf Finanzminister Olaf Scholz (SPD). "Wer den Großevent-Veranstaltern gönnerhaft Hilfen verspricht, aber mehr als zwei Monate später noch nicht einmal ein Konzept vorlegen kann, enttäuscht die Hoffnungen einer ganzen Branche", sagte der wirtschaftspolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Joachim Pfeiffer (CDU), der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Scholz hatte Unternehmen Anfang Dezember im "Tagesspiegel" ermuntert, für die zweite Jahreshälfte 2021 wieder Veranstaltungen zu planen und einen Ersatz der Kosten versprochen, falls sie coronabedingt doch abgesagt werden müssen.

Pfeiffer und der CDU-Wirtschaftspolitiker Stefan Rouenhoff forderten Scholz in einem der dpa vorliegenden Brief zu einer zeitnahen Information darüber auf, "welche konkrete Unterstützung für die Branche geplant ist und bis zu welchem Zeitpunkt das Hilfsprogramm veröffentlicht werden soll". Rouenhoff sagte: "Der Finanzminister muss seinen Worten jetzt endlich Taten folgen lassen." Der CDU-Wirtschaftspolitiker Carsten Müller, der sich ebenfalls schriftlich an Scholz wandte, sagte: "Ohne die Aussicht darauf, im Ernstfall auch Ersatz für die Planungskosten zu bekommen, werden die Festival- und Konzertbühnen in der zweiten Jahreshälfte leer bleiben, auch wenn bis dahin der größte Teil der Bevölkerung geimpft ist."

Psychische Belastung im Lockdown steigt laut Umfrage

4.02 Uhr: Das Wohlbefinden und die mentale Gesundheit der Menschen in Deutschland leiden einer Befragung zufolge zusehends unter den Lockdown-Auswirkungen - mehr als im Zuge der Maßnahmen im Frühjahr. Zu diesem Zwischenergebnis kommen Forscher der Universität des Saarlandes, die seit einem Jahr die psychischen und sozialen Folgen der Pandemie untersuchen. 1500 Frauen und Männer beteiligen sich regelmäßig an den Befragungen für die Analyse "Alles anders?".

Die Einschätzung der Gesellschaft habe sich "drastisch verändert", sagte Forschungsgruppenleiterin Dorota Reis der Deutschen Presse-Agentur in Saarbrücken. Während die Teilnehmer und Teilnehmerinnen anfangs berichteten, dass die Gesellschaft zusammenrücke, schätzten sie das Verhalten nun als "eher egoistisch und auseinanderdriftend" ein.

"Die Lebenszufriedenheit ist deutlich zurückgegangen, Sorgen, Stress und Depressivität sind gestiegen", sagte Reis. Im Frühjahr sei nach den Lockerungen recht schnell eine Besserung eingetreten. "Ob das dieses Mal auch so sein wird, wissen wir noch nicht."

Mützenich: Spahn muss ausreichend Schnelltests für Schulbetrieb beschaffen

3.00 Uhr: SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich sieht in Corona-Schnelltests für jedermann ein Mittel zu einer möglichst sicheren Wiederöffnung von Schulen. „Ich hoffe auf die Selbsttests – in Form von Gurgel- oder Spucktests“, sagte er unserer Redaktion. Sobald erste Tests von den zuständigen Behörden zugelassen würden, müsse Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) „vorausschauend“ ausreichende Mengen an Schnelltests beschaffen. Lesen Sie das komplette Interview hier: SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich für Corona-Sonderurlaub

SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich.

Heil fordert Entscheidungen beim nächsten Corona-Gipfel

2.02 Uhr: Wenige Tage nach den Bund-Länder-Beratungen fordert Bundesarbeitsminister Hubertus Heil baldige Beschlüsse für einen Ausstieg aus dem Lockdown. „Beim nächsten Gipfel muss es dann auch zu Entscheidungen kommen“, sagte der SPD-Politiker der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Samstag). Kanzlerin Angela Merkel und die Länderchefs hätten vereinbart, „dass Bund und Länder bis zum nächsten Gipfel eine Öffnungsstrategie entwickeln“. Der nächste Corona-Gipfel wurde für den 3. März angesetzt.

Zwar warnte auch Heil angesichts der Gefahr durch Mutationen vor verfrühten Lockerungen; man müsse Schritt für Schritt aus dem Lockdown kommen. „Aber klar: Ich kann den Unmut und die Ungeduld verstehen“, sagte er.

Heil zeigt sich zuversichtlich, dass die Corona-Krise dem Arbeitsmarkt auf Dauer nichts anhaben kann. Die Wirtschaft werde in diesem, spätestens im kommenden Jahr „wieder an Dynamik gewinnen, sodass wir auch am Arbeitsmarkt wieder vorankommen und das aufholen, was wir wegen Corona verlieren“, sagte der SPD-Politiker der Zeitung.

Grünen-Politiker fordern mehr Macht für den Bund in Katastrophenfällen

1.01 Uhr: Die Experten für Sicherheit und Gesundheit bei der Grünen-Fraktion im Bundestag wollen das Gesundheitssystem im Kampf gegen künftige Krisen und Pandemien neu ordnen. Zwar sei die Gesundheitsversorgung im internationalen Vergleich in Deutschland "sehr gut aufgestellt", jedoch "mangelhaft auf eine globale, langandauernde Krise" wie die Corona-Pandemie, aber etwa auch nukleare Unfälle vorbereitet, heißt es in einem achtseitigen Strategiepapier aus der Fraktion, das unserer Redaktion vorliegt.

"Länderübergreifende oder besondere Lagen führen uns immer wieder vor Augen, dass der Bund mehr Verantwortung übernehmen muss", sagt die innenpolitische Sprecherin der Grünen, Irene Mihalic. Die Grünen-Politikerin fordert, dass das das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) "aufgewertet und mit einer Zentralstellenfunktion ausgestattet" werden müsse, vergleichbar mit dem Bundeskriminalamt (BKA) bei der Strafverfolgung.

Auch Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hatte eine Reform des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz im vergangenen Jahr angekündigt. Auf Anfrage unserer Redaktion teilte das Ministerium nun mit, man wolle "voraussichtlich im März" die Ergebnisse zur "Neuausrichtung" des Amtes vorstellen.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hatte bereits im vergangenen Jahr eine Reform des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz angekündigt.

Corona-News vom 12. Februar: Zeitung: 1200 Verdachtsfälle von Corona-Mutationen in NRW

23.07 Uhr: In Nordrhein-Westfalen gibt es derzeit rund 1200 Verdachtsfälle der britischen Corona-Variante B.1.1.7. Das teilte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums laut „Westdeutsche Zeitung“ (Freitag) mit. Demnach gebe es aktuell insgesamt rund 100 bestätigte Fälle der Mutation in dem bevölkerungsstärksten Bundesland. „Bekannt sind (...) weitere knapp 1200 Verdachtsfälle dieser Variante, hierbei handelt es sich um labordiagnostische Hinweise auf Basis variantenspezifischer PCR.“

Dem Bericht zufolge ist die Situation um die südafrikanische Variante weniger angespannt. Hier zählten die Behörden derzeit acht bestätigte Fälle; rund 130 Verdachtsfälle seien bekannt.

Rund 4700 US-Soldaten sollen Corona-Impfkampagne unterstützen

22.48 Uhr: Die neue US-Regierung weitet den Einsatz von Soldaten bei der Corona-Impfkampagne aus. Insgesamt sollen mehr als 4700 Militärangehörige die Katastrophenschutzbehörde Fema unterstützen oder sich dafür bereithalten, sagte ein Pentagon-Sprecher am Freitag. Verteidigungsminister Lloyd Austin habe dafür weitere Einheiten abgestellt, die in großen und kleinen Impfzentren eingesetzt werden sollen.

Gesundheitsbehörde befürwortet Wiedereröffnung der Schulen in den USA

21.58 Uhr: Die US-Gesundheitsbehörde CDC befürwortet die landesweite Wiedereröffnung der Schulen - unter Einhaltung von Masken-, Hygiene- und Abstandsregeln. Die Behörde veröffentlichte am Freitag einen ausführlichen Plan mit Anleitungen, wie Schüler aller Altersklassen trotz Corona-Pandemie sicher in die Schulgebäude zurückkehren könnten. Der Plan basiere auf den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen sowie zahlreichen Gesprächen mit Lehrern, anderen Mitarbeitern von Schulen und Eltern, sagte CDC-Chefin Rochelle Walensky bei einer telefonischen Pressekonferenz.

Scheeres: Erste Selbsttests für Schulen und Kitas sind da

21.10 Uhr: Die ersten Corona-Selbsttests für Schulen und Kitas in Berlin sind bereits angekommen. Das sagte Bildungssenatorin Sandra Scheeres am Freitag in der RBB-„Abendschau“. „Wir reden ja darüber, dass wir zehn Millionen Tests anschaffen. Und die Anschaffung ist schon sozusagen in vollem Gange.“ Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci habe die Bestellung bereits „ausgelöst“, so die SPD-Politikerin. „Die ersten Selbsttests sind auch schon da.“ Für die Selbsttests, die für Schüler, Lehrer, andere Beschäftigte an den Schulen sowie die Kita-Erzieher gedacht sind, fehlt bisher allerdings noch die Zulassung, deshalb können sie vorerst nicht eingesetzt werden.

Ein medizinischer Mitarbeiter hält einen negativen SARS-CoV-2-Antigentest im Corona-Antigen-Schnelltestzentrum am Mauerpark in Berlin in der Hand.

Tschechische Bahn stellt Züge nach Deutschland ein

19.52 Uhr: Nach der Deutschen Bahn hat auch die Tschechische Staatsbahn (Ceske Drahy/CD) die vorübergehende Einstellung grenzüberschreitender Zugverbindungen angekündigt. Betroffen sind von Sonntag an der Expresszug zwischen Prag und München und die Linie R29 zwischen Cheb und Nürnberg, wie eine Sprecherin am Freitag auf Anfrage mitteilte. Die Eurocity-Linie Prag-Hamburg endet bereits im nordböhmischen Grenzbahnhof Decin.

Grenzkontrollen wegen Corona - Keine Ausnahmen für Pendler

19.08 Uhr: Die ab Sonntag geltenden neuen Einreisebeschränkungen und Grenzkontrollen sehen keine Ausnahmen für Berufspendler vor. Hintergrund des Verbots ist die Verbreitung neuer Varianten des Coronavirus in Nachbarstaaten. Wie das Bundesinnenministerium am Freitagabend mitteilte, dürfen aus Tschechien und weiten Teilen des österreichischen Bundeslandes Tirol ab Sonntag vorübergehend nur noch Deutsche, Ausländer mit Wohnsitz und Aufenthaltsrecht in Deutschland, landwirtschaftliche Saisonarbeitskräfte und Gesundheitspersonal einreisen.

Altmaier verteidigt Vorgehen bei Corona-Hilfen

18.45 Uhr: Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat Verständnis für die Sorgen vieler Unternehmen in der Corona-Krise gezeigt, die langwierigen Verfahren bei der Auszahlung der Überbrückungshilfen aber erneut verteidigt. Wenn jemand dringend auf Hilfe warte, seien zwei Monate eine sehr lange Zeit, sagte Altmaier der „Süddeutschen Zeitung“ (Samstag). Zugleich betonte der CDU-Politiker, dass die Erstellung der nötigen Internet-Plattform nicht in ein, zwei Tagen zu machen sei.

Schwerstbehindertes Kind bei Covid-Impfung mit hoher Priorität

18.37 Uhr: Die Stadt Frankfurt muss bei der Vergabe von Covid-19-Impfterminen ein schwerstbehindertes Mädchen mit hoher Priorität berücksichtigen. Das hat das Verwaltungsgericht in einem am Freitag zugestellten Eilbeschluss entschieden. Die Achtjährige leidet nach Angaben einer Gerichtssprecherin seit ihrer Geburt an einer schweren Fehlbildung des Gehirns, unter Epilepsie und wiederkehrenden Atemwegsinfekten sowie unter Blindheit. Aufgrund dieses Gesundheitszustands besteht nach ärztlicher Bescheinigung im Falle einer Covid-19-Erkrankung ein signifikant erhöhtes Risiko für einen schweren bis tödlichen Verlauf.

Die Stadt Frankfurt muss bei der Vergabe von Covid-19-Impfterminen ein schwerstbehindertes Mädchen mit hoher Priorität berücksichtigen.

Grenzkontrollen - Auto- und Güterbranche warnen vor Lieferproblemen

18.36 Uhr: Angesichts geplanter Grenzkontrollen warnen die Auto- und Gütertransportbranche vor unterbrochenen Lieferketten in der Produktion sowie vor Engpässen im Handel. Viele Autoteile würden aus Österreich und Tschechien direkt ans Montageband deutscher Standorte geliefert, sagte Hildegard Müller, Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie (VDA), am Freitag. „Wenn es aufgrund der Test- und Anmeldepflichten an den Grenzen zu längeren Staus kommt, ist mit einem Abriss der Lieferkette und kurz danach mit Produktionsstillstand in vielen Pkw-Werken in Deutschland zu rechnen“. Erste Bänder würden schon nach wenigen Stunden stehen, wenn die Materialversorgung ausbleibe, so Müller.

Neue Regelungen sollen Studierende im Corona-Semester entlasten

17.50 Uhr: Studierende in Hessen, die in diesem Wintersemester wegen der Folgen der Corona-Pandemie keine oder nicht alle vorgesehenen Leistungen erbringen können, sollen grundsätzlich keine Nachteile erleiden. Neue Regelungen sollten die Studierenden nun im Corona-Semester entlasten. „Corona erschwert das Studium ohnehin, gerade für Studierende in der Abschlussphase“, sagte Dorn. „Deshalb wollen wir bei den Rahmenbedingungen soweit möglich eine Entlastung schaffen.“

Wie bereits für alle im Sommersemester 2020 Eingeschriebenen wird die Regelstudienzeit den Angaben zufolge nun auch für das Wintersemester um ein zusätzliches Semester erhöht. Damit sei eine weitere Verlängerung des möglichen Bafög-Bezugs gewährleistet.

Deutsche Bahn stellt Verbindungen nach Tschechien und Tirol ein

16.50 Uhr: Aufgrund der neuen Verordnung zu den Virus-Variantengebieten stellt die Deutsche Bahn ab Sonntag den Fernverkehr nach Tirol sowie nach Tschechien ein. Betroffen sei in Richtung Tirol die EC-Linie München-Innsbruck-Verona. „Für die entfallenden Halte in Büchen, Ludwigslust und Wittenberge werden durch ICE-Zusatzhalte weitere Reisemöglichkeiten geschaffen“, teilte die Bahn am Freitag mit. Eingestellt werde außerdem die EC-Linie Hamburg-Berlin-Prag.

Der Bahnverkehr ist nach den starken Schneefällen beeinträchtigt.

Brandenburger Grundschulen können ab 22. Februar für Wechselunterricht öffnen

16.29 Uhr: Die Grundschulen in Brandenburg können am

22. Februar unter strikten Hygienekonzepten wieder für den

Wechselunterricht in der Schule und zuhause öffnen. Das kündigte

Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Freitag nach einem

Kabinettsbeschluss an. Friseurläden dürfen zum 1. März öffnen.

RKI: Über 300.000 Lebensjahre durch Corona verloren

16.26 Uhr: Geschätzt 305.641 Lebensjahre sind laut einer Studie im vergangenen Jahr in Deutschland durch die Corona-Pandemie verloren gegangen. Zu diesem Schluss kommen Wissenschaftler des Robert Koch-Instituts (RKI) in Berlin in einer am Freitag im „Ärzteblatt“ (Online) erschienenen Untersuchung. Dafür berücksichtigten sie verlorene Jahre durch Tod – diese machen den Großteil aus –, aber auch durch gesundheitliche Einschränkungen bei Covid-19-Überlebenden.

„Durchschnittlich verlor jede verstorbene Person 9,6 Lebensjahre“, schreiben die Autoren. Männer hätten rund elf Jahre verloren, Frauen etwa acht. Herangezogen wurde für die Berechnung die statistische Restlebenserwartung. Insgesamt betrachtet sei die Krankheitslast durch Covid-19 in West- und Süddeutschland höher gewesen, in Nord- und Nordostdeutschland geringer.

Die Wissenschaftler analysierten rund 1,7 Millionen ans RKI gemeldete Corona-Fälle aus dem vergangenen Jahr und Daten zu Schweregraden und Erkrankungsdauer. Betrachtet wurden nur Sterbefälle, bei denen Covid-19 als Ursache übermittelt wurde (rund 31 640). Mögliche langfristige Gesundheitsfolgen von Covid-19 berücksichtigten die Forscher zunächst nicht. Auch bestehende Vorerkrankungen seien nicht in die Berechnung eingeflossen, hieß es.

Kanzlerin Merkel für schrittweise Lockerung der Corona-Maßnahmen

16.10 Uhr: Kanzlerin Angela Merkel dringt darauf, bei anstehenden Lockerungen der Corona-Beschränkungen nur schrittweise vorzugehen und die Folgen genau zu beobachten. "Es hängt jetzt von uns und klugen Öffnungsschritten ab, ob wir ohne eine groß ausgeprägte dritte Welle durch die Pandemie kommen – oder ob wir zu unvorsichtig sind und dann doch vielleicht wieder steigende Fallzahlen haben", sagte die CDU-Politikerin am Freitag einem Interview des ZDF-"heute journal". Wegen neuer Virus-Mutationen müsse man besonders aufmerksam sein.

Bundeskanzlerin Angela Merkel sprach sich im ZDF-"heute journal" für eine schrittweise Lockerung der Corona-Maßnahmen aus.

Merkel verwies darauf, dass die von den Ländern geplanten Öffnungen von Schulen und Kitas schon "ein gewagter Schritt" seien. Sie sehe die große Bedeutung dieser Bereiche aber auch ein. Wenn zum 1. März dann auch Friseure wieder öffnen könnten, sei dies schon "ein Mehr an Kontakten, das man beobachten muss".

Für darauf folgende Öffnungen sei deswegen von Bund und Ländern die Marke von 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen vereinbart worden, die unter dem Wert von 50 liege, ab dem "umfassende Schutzmaßnahmen" ergriffen werden müssten. Die 35 seien "eine Vorsichtszahl", ab der man schon erste Schutzmaßnahmen machen solle, erläuterte Merkel. Wenn man sie unterschreite, dürfe man im Umkehrschluss aber wieder an größere Öffnungsschritte denken.

Studie: Impfung macht Corona-Infizierte offenbar weniger ansteckend

15.50 Uhr: Das Resultat der Studie ist auf den ersten Blick ermutigend: Infizieren sich Menschen nach einer Corona-Impfung mit dem Erreger Sars-CoV-2, reproduzieren sie anscheinend weniger Viren als Ungeimpfte – und wären damit weniger ansteckend. Das gelte schon nach einer einzigen Impfdosis, schreiben israelische Forscher in einer Studie, die allerdings noch nicht von Experten begutachtet wurde. Clemens Wendtner von der München Klinik Schwabing wertet das Resultat als "Anlass zu Hoffnung".

Es ist in der derzeitigen Phase der Pandemie eine zentrale Frage: Die Corona-Impfung schützt Menschen vor der Krankheit Covid-19, aber sind Geimpfte im Falle einer Infektion auch weniger ansteckend? Das untersuchte das Team um Idan Yelin vom Institute of Technology in Haifa an Laborbefunden von insgesamt knapp 5800 Infizierten, die nachträglich ausgewertet wurden. Etwa die Hälfte der Teilnehmer hatte eine Impfdosis mit dem Biontech/Pfizer-Präparat erhalten, die anderen waren ungeimpft.

Bei jenen 1140 Menschen, deren Impfung bereits 12 bis 28 Tage zurücklag, war die per PCR-Untersuchung ermittelte Viruslast um den Faktor vier geringer als bei den Ungeimpften. Wendtner betont: „Der Impfstoff BNT162b2 führt nicht nur zu einem Individualschutz des Geimpften hinsichtlich einer Covid-19-Erkrankung, sondern es ist davon auszugehen, dass bei einer ausreichenden Durchimpfung der Bevölkerung auch ein gewisser Bevölkerungsschutz im Sinne einer Vakzin-basierten Herdenimmunität realistisch entstehen kann.“ Künftige Studie müssten jedoch zeigen, wie lange ein solcher Effekt tatsächlich andauere.

Eine Studie israelischer Forscher lässt vermuten, dass Corona-Infizierte, die bereits geimpft wurden, weniger ansteckend sind. Noch sind die Forschungsergebnisse allerdings nicht von Experten geprüft worden.

Frankreichs Gesundheitsbehörde empfiehlt nur eine Impfdosis für Corona-Genesene

15.30 Uhr: Die französische Gesundheitsbehörde hat empfohlen, bereits von einer Erkrankung an Covid-19 genesenen Menschen lediglich eine einzige Dosis Corona-Impfstoff zu verabreichen. Bei einer Covid-19-Erkrankung bauten die Patienten bereits eine Immunantwort auf, erklärte die nationale Gesundheitsbehörde HSA am Freitag. Eine Einzeldosis Corona-Impfstoff wirke dann wie eine „Erinnerung“. Die Regierung muss der Empfehlung der Behörde noch zustimmen, damit diese allgemein Anwendung findet.

Bei den bisher in der EU verfügbaren Corona-Impfstoffen werden jeweils zwei Dosen im Abstand von wenigen Wochen verabreicht. Sollte die Regierung in Paris der Empfehlung der Gesundheitsbehörde folgen, würde Frankreich das erste Land, das bei Covid-19-Genesenen nur eine einzelne Dosis spritzt. Angesichts der weltweiten Impfstoffknappheit hätte dies einen Spareffekt.

Rund 45.000 Berufspendler aus Österreich und Tschechien

15.08 Uhr: Die verschärften Regeln für die Einreise aus Tschechien und dem österreichischen Bundesland Tirol könnten auch zehntausende Berufspendler treffen. Rund 45.000 in Deutschland sozialversicherungspflichtig Beschäftigte hatten zuletzt ihren Wohnsitz in Tschechien oder Österreich, wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Freitag auf dpa-Anfrage mitteilte. Die genaue Ausgestaltung der Regeln für Pendler nach der Einstufung ihrer Heimat als Virusmutationsgebiete war am Nachmittag zunächst noch unklar.

Markus Söder kritisiert unberechtigte Corona-Impfungen

15.04 Uhr: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat für die Einhaltung der festgelegten Impfreihenfolge geworben. „Keiner sollte sich vordrängen“, sagte er am Freitag in seiner Regierungserklärung im Landtag in München. Er warnte auch davor, sich von Dritten zu unberechtigten Impfungen überreden zu lassen. Es dürfe nicht sein, dass auf der einen Seite „sozusagen eher ein Büro komplett geimpft wird, anstatt die über 80-Jährigen, die es dringend brauchen und darauf warten“. Derzeit sei es leider noch so, dass es zu wenig Impfstoff gebe. Solange dies so sei, müsse jede Impfdose an die gehen, die es dringend brauchen, sagte Söder.

Drei Prozent der Menschen in Deutschland gegen Corona geimpft

14.52 Uhr: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) rechnet damit, dass die Corona-Impfkampagne das erste Ziel erreicht und bis Mitte Februar allen Pflegeheimbewohnern ein Impfangebot gemacht wird. Das sagte er am Freitag in Berlin. Insgesamt seien mittlerweile – rund sechs Wochen nach dem Impfstart – drei Prozent der Menschen in Deutschland geimpft, davon 1,5 Prozent auch mit der nötigen Zweitimpfung, sagte Spahn. 5,7 Millionen Impfdosen wurden demnach ausgeliefert. Bis Ende nächster Woche sollen es 8 Millionen sein.

Ungarn startet Impfungen mit russischem Impfstoff

14.34 Uhr: Als bisher einziges EU-Land hat Ungarn mit der Verabreichung des russischen Covid-19-Impfstoffs Sputnik V begonnen. In vier Budapester Krankenhäusern sollte am Freitag die Verabreichung von 2800 Dosen des in der EU nicht zugelassenen Vakzins beginnen, erklärte die Oberste Amtsärztin Cecilia Müller in einer Online-Pressekonferenz. 560 Hausärzte sollten für den Impfstart mit Sputnik V je fünf Patienten im Alter zwischen 60 und 74 Jahren benennen, die an keinen Vorerkrankungen leiden.

Ungarn hatte dem russischen Impfstoff eine Notzulassung erteilt. Ärzte und Fachleute bemängeln, dass die Gesundheitsbehörden ihre Überprüfungen oberflächlich und intransparent durchgeführt hätten. Im Kampf gegen die Pandemie setzt Ungarns rechts-nationaler Ministerpräsident Viktor Orban auf Impfstoffe, die in der EU nicht zugelassen, aber auf dem freien Markt verfügbar sind.

Kassenärztliche Vereinigung fordert Corona-Impfungen in Praxen ab April

14.06 Uhr: Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) fordert, mit flächendeckenden Impfungen gegen das Coronavirus in Arztpraxen spätestens ab April zu beginnen. Schon im März könnten die Kapazitäten der Impfzentren nicht mehr ausreichen, um alle verfügbaren Dosen gegen Covid-19 zu verimpfen, teilte die KBV am Freitag mit. Basis für die Berechnung ist eine Modellierung des Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung zur nationalen Impfkampagne.

Würde nicht im April mit den Impfungen in den Praxen begonnen, entstehe ab Mai eine Impflücke von wöchentlich mindestens drei Millionen unverimpften Dosen, die bis Juli auf etwa siebeneinhalb Millionen Dosen pro Woche wachsen könne. Durch die zusätzliche Verfügbarkeit des Astrazeneca-Impfstoffs könne nach Angaben der Bundesregierung bis zum 21. September von einer wöchentlichen Impfstoffverfügbarkeit von bis zu 9,7 Millionen Dosen ausgegangen werden. Die Kapazität der derzeit rund 400 Impfzentren werde aktuell auf 1,4 Millionen Impfungen pro Woche geschätzt.

Selbst wenn diese um 50 Prozent auf 2,1 Millionen Impfungen erhöht werden könne, würde die Durchimpfung der Bevölkerung etwa 450 Tage in Anspruch nehmen und wäre somit nicht bis Ende September zu schaffen. Nach bisherigem Stand könnten laut KBV ab Ende März mindestens 40.000 Arztpraxen zusätzlich benötigt werden, um den verfügbaren Impfstoff schnellstmöglich zu verimpfen.

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung fordert, mit flächendeckenden Impfungen gegen das Coronavirus in Arztpraxen spätestens ab April zu beginnen.

München: 28.000 falsche FFP2-Masken an Bedürftige verteilt

13.50 Uhr: In München hat es bei der Ausgabe von FFP2-Masken an Bedürftige eine Panne gegeben. Es seien nicht dem FFP2-Standard entsprechende Masken verteilt worden, sagte der Sprecher der Branddirektion München, Klaus Heimlich, am Freitag. „"Auf den Masken ist der chinesische Standard KN95 aufgestanzt. Dieser ist mit der europäischen Schutzstufe FFP2 vergleichbar." Die Masken seien nicht völlig unwirksam, sie hätten aber nur etwa die halbe Schutzwirkung. Die "Süddeutsche Zeitung" hatte darüber berichtet.

"Wir versuchen möglichst schnell den Umtausch zu organisieren für die Menschen, die diese 28.000 Masken bekommen haben", sagte die Sprecherin des Münchener Sozialreferats, Hedwig Thomalla, am Freitag. "Wir werden eine offizielle Information herausgeben, um welche Masken es geht und wie der Umtausch funktionieren soll."

Von der Leyen: Erste Corona-Hilfen aus EU-Milliardenfonds zur Jahresmitte erwartet

13.08 Uhr: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erwartet die Auszahlung der ersten Gelder aus dem milliardenschweren Wiederaufbaufonds gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie "bis Mitte des Jahres". Sie sprach am Freitag bei der Unterzeichnung der Vereinbarung durch EU-Parlamentspräsident David Sassoli und den portugiesischen Ministerpräsidenten Antonio Costa als Vertreter der Mitgliedstaaten von einem "historischen Moment". Der Milliardenfonds sei "eine Botschaft der Solidarität und des Vertrauens in der Europäischen Union".

Die EU-Staats- und Regierungschefs hatten im vergangenen Jahr einen 750 Milliarden Euro schweren Corona-Hilfsfonds auf den Weg gebracht. Kern ist die sogenannte Aufbau- und Resilienzfazilität. Sie ist mit insgesamt 672,5 Milliarden Euro ausgestattet, von denen 312,5 Milliarden als Zuschüsse und 360 Milliarden als Kredite fließen sollen. Deutschland soll dabei rund 23 Milliarden Euro an Zuschüssen bekommen.

Mit der Unterzeichnung tritt die Aufbau- und Resilienzfazilität kommende Woche nach Veröffentlichung im EU-Amtsblatt in Kraft. Damit die EU-Kommission wie vorgesehen die für seine Finanzierung nötigen Schulden aufnehmen kann, fehlt aber noch die Ratifizierung der zugehörigen Eigenmittelentscheidung in den Mitgliedstaaten. Diese ist bisher erst in sechs der 27 EU-Länder erfolgt.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erwartet die Auszahlung der ersten Gelder milliardenschweren EU-Hilfspaket "bis Mitte des Jahres".

Bundeswehr verlängert Corona-Hilfseinsatz in Portugal

12.56 Uhr: Die Bundeswehr wird ihren medizinischen Hilfseinsatz im Corona-Hotspot Portugal verlängern. Das kündigte Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer gegenüber den Zeitungen der FUNKE Mediengruppe an. "Die Bundeswehr wird im Kampf gegen die Corona-Pandemie in Portugal für weitere sechs Wochen unterstützen", sagte Kramp-Karrenbauer. Die Pandemie mache vor den Grenzen nicht halt. "Wir stehen in Europa eng zusammen und helfen dort, wo die Not am größten ist." Die deutsche Hilfe, ursprünglich auf drei Wochen begrenzt, werde in Portugal sehr geschätzt.

Deutsche Flughäfen bekommen Millionenhilfen vom Bund

12.53 Uhr: Die durch die Corona-Krise angeschlagenen deutschen Flughäfen bekommen Millionenhilfen vom Bund. Wie Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) am Freitag mitteilte, erhalten die 15 wichtigsten deutschen Flughäfen insgesamt eine Unterstützung in Höhe von 600 Millionen Euro. Erarbeitet wurde das Maßnahmenpaket demnach gemeinsam mit Finanzminister Olaf Scholz (SPD) und den Fraktionen der Koalition, eine Einigung gelang am Donnerstag.

Die deutschen Flughäfen "waren und sind von der Corona-Pandemie hart getroffen", erklärte Scheuer. Die Pandemie habe aber auch gezeigt, dass das Land auf einen funktionierenden Luftverkehr angewiesen sei - etwa für den Transport von Gütern und Medikamenten sowie von im Ausland gestrandeten Bürgern. "Diese Infrastruktur zu erhalten, liegt im gesellschaftlichen Interesse." Die Maßnahmen seien daher wichtig für den Luftverkehrsstandort Deutschland.

Im Detail unterstützt der Bund Airports mit Eigenbeteiligung, also Berlin-Brandenburg, Köln-Bonn und München, in den Jahren 2020 und 2021 mit Eigenkapital, Zuschüssen und Darlehen im Umfang von über 400 Millionen Euro. Außerdem zahlt der Bund einmalig in diesem Jahr 200 Millionen Euro an Flughäfen im "verkehrspolitischen Interesse" und an denen er nicht beteiligt ist - das sind insgesamt zwölf Airports, darunter Düsseldorf, Frankfurt/Main und Stuttgart. Hierbei handelt es sich um Zuschüsse, die nicht zurückgezahlt werden müssen.

An deutschen Flughäfen herrscht gähnende Leere. Der Bund will den angeschlagenen Airports nun helfen.

Verschärfte Einreisebestimmungen auch für die Slowakei

12.24 Uhr: Neben Tschechien und Tirol in Österreich gelten auch für die Slowakei wegen der Corona-Pandemie ab Sonntag verschärfte Einreiseregeln. Die Bundesregierung stufte das EU-Land am Freitag als Gebiet mit besonders gefährlichen Virusmutationen ein, wie das Robert Koch-Institut auf seiner Internetseite mitteilte. Damit gilt dann auch für die Slowakei ab Sonntag, dass Fluggesellschaften sowie Bus und Bahnunternehmen keine Passagiere mehr von dort nach Deutschland befördern dürfen. Ausgenommen davon sind deutsche Staatsbürger und in Deutschland lebende Ausländer.

Die genauen Regeln für den Individualverkehr, beispielsweise mit dem eigenen Auto, werden derzeit noch erarbeitet. Nach Angaben des Bundesinnenministers werden diese sich voraussichtlich an den Ausnahmen für das Beförderungsverbot orientieren.

Mehrheit der Deutschen befürwortet Öffnung der Friseur-Salons

12.12 Uhr: Die Mehrheit der Menschen in Deutschland befürwortet die Öffnung der Friseur-Salons ab dem 1. März. Wie aus einer Online-Umfrage des Unternehmens Civey im Auftrag unserer Redaktion hervorgeht, finden 70,4 Prozent der Befragten es "eindeutig richtig" oder "eher richtig", dass Friseure unter Auflagen ab dem 1. März wieder öffnen dürfen. 19,5 Prozent der Befragten lehnen die Öffnung ab, 10,1 Prozent zeigten sich unentschieden.

Unter Männern ist die Zustimmung zur Lockerung für Friseure dabei höher als unter Frauen: Während 71,9 Prozent der männlichen Teilnehmer die Öffnung befürworten, sind es unter den Frauen 69,0 Prozent. Vor allem sehr junge und sehr alte Menschen begrüßen laut Umfrage die Öffnung: Unter den über 65-Jährigen ist mit 75,5 Prozent die Zustimmungsrate am höchsten. Auf Platz zwei liegen die 18- bis 29-Jährigen mit 69,5 Prozent.

Unter den Anhängern verschiedener Parteien ist die Zustimmung zur Öffnung der Friseur-Salons unter Anhängerinnen und Anhängern der FDP am höchsten (84,2 Prozent), gefolgt von Anhängern der AfD (84,0 Prozent). Am niedrigsten ist sie unter Wählerinnen und Wählern der Grünen – nur 58,4 Prozent der Befragten, die den Grünen nahe stehen, finden die Öffnung richtig. Mit 26,8 Prozent ist in dieser Gruppe die Ablehnungs-Quote am höchsten. Die Stichprobe für die Umfrage liegt bei 5.015 Menschen, befragt wurden sie zwischen dem 10. und 12. Februar 2021.

Erste Sonderzulassungen für Laien-Schnelltests etwa Anfang März

11.56 Uhr: Mit den ersten Sonderzulassungen von Corona-Schnelltests für Laien rechnet das zuständige Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte Anfang März. Von diesem Zeitraum gehe man aktuell auf der Basis der bislang vorliegenden Antragsunterlagen aus, sagte ein Sprecher des Bundesinstituts am Freitag. Bislang seien insgesamt fast 30 Anträge auf eine Sonderzulassung entsprechender Tests gestellt worden. Alle Anträge würden mit höchster Priorität behandelt, um solche Schnelltests so schnell wie möglich verfügbar zu machen. Mehr dazu: Corona-Schnelltests für Laien: Ab wann sind sie verfügbar?

"Damit die Tests von Laien sicher angewendet werden können und einen wirksamen Beitrag zur Pandemiebekämpfung leisten, muss Sorgfalt das oberste Prinzip in den Prüfverfahren sein", betonte der Sprecher. Deshalb hänge die Prüfdauer in erster Linie von der Qualität und Vollständigkeit der eingereichten Daten ab, insbesondere mit Blick auf die unerlässlichen Informationen zur Gebrauchstauglichkeit.

Unabhängig von Sonderzulassungen, für die das Bundesinstitut zuständig ist, seien weitere Antigen-Tests zur Laienanwendung über die CE-Kennzeichnung durch Zertifizierungsstellen zu erwarten, erklärte der Sprecher. In diesen regulären Weg des Marktzugangs für Medizinprodukte ist das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte nach eigenen Angaben nicht eingebunden.

Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte rechnet mit den ersten Sonderzulassungen von Corona-Schnelltests für Laien Anfang März.

EMA startet Schnell-Prüfverfahren für Curevac-Impfstoff

11.40 Uhr: Die Europäische Arzneimittel-Behörde EMA hat das schnelle Prüfverfahren für den Impfstoff des Tübinger Herstellers Curevac gestartet. Das teilte die EMA am Freitag in Amsterdam mit. Die Entscheidung beruhe auf den vorläufigen Ergebnissen von Labortests und klinischen Studien. Daraus wird nach Angaben der EMA deutlich, dass der Impfstoff die Produktion von Antikörpern gegen das Coronavirus anregt.

Die Behörde bewertet die Daten nach dem sogenannten Rolling-Review-Verfahren. Dabei werden Daten und Ergebnisse laufend geprüft, auch wenn die Testreihen noch nicht abgeschlossen sind und auch kein Antrag auf Zulassung in der EU gestellt wurde. Das Verfahren ist schneller als herkömmliche Prüfungen, aber ebenso sorgfältig, wie die EMA mitteilte. Wie lange die Prüfung dauern werde, ist unklar.

Sobald genug Beweise für die Wirksamkeit des Impfstoffes vorliegen, kann der Hersteller die Marktzulassung in der EU beantragen. Die Experten der EMA geben dazu eine Empfehlung ab. Formal entscheidet dann die EU-Kommission. Zurzeit laufen zwei weitere Prüfverfahren von Impfstoffen. Bisher sind in der EU drei Impfstoffe zugelassen.

Corona-Lage: RKI-Chef Wieler sieht Deutschland auf einem guten Weg

11.04 Uhr: RKI-Chef Lothar Wieler sieht Deutschland auf einem guten Weg. Die Situation auf den Intensivstationen sei zwar noch angespannt, aber stabilisiere sich. Er erklärte, die aktuellen Maßnahmen würden Wirkung zeigen. Bisher würden in Deutschland auch generell viel weniger Infektionskrankheiten verzeichnet. Normalerweise gebe es derzeit eine Grippewelle, die sei jedoch ausgeblieben, sagt Wieler. Das gilt nicht nur für Deutschland, sondern weltweit. Allerdings warnte Wieler vor einer Ausbreitung der Corona-Mutationen. "Wir müssen die Ausbreitung der Varianten zumindest verlangsamen", sagt Wieler. Jede Ansteckung sei eine zu viel. Er legte allerdings keine neuen Zahlen zur Ausbreitung der Varianten in Deutschland vor. Diese werde es erst nächste Woche geben.

Jens Spahn (r, CDU), Bundesminister für Gesundheit, und Lothar H. Wieler, Präsident vom Robert Koch-Institut (RKI) informieren am Freitag bei einer Pressekonferenz über die Corona-Lage.

Spahn: Keine Lockerungen trotz sinkender Inzidenz

10.50 Uhr: Die wegen der Verbreitung von Corona-Mutationen für Tschechien und Tirol eingeführten Grenzkontrollen sind laut Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) unumgänglich. „Wir müssen unser Land vor weiteren Viren schützen“, sagte er auf einer Pressekonferenz in Berlin. Spahn äußerte zudem die Erwartung, dass die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland über das Wochenende unter die Schwelle von 60 sinkt.

Lockerungen der Auflagen könne es dennoch derzeit nicht geben. "Wenn wir jetzt öffnen, verspielen wir den bisherigen Erfolg", sagte Spahn. "Wenn die 50 einmal überschritten ist, geht es schnell hoch." Das habe man in den vergangenen Monaten gesehen. Ziel müsse es deshalb sein, so weit mit den Infektionszahlen herunterzukommen, dass das Virus lange auf einem niedrigen Niveau unter Kontrolle gehalten werden kann.

Saarland schließt erneute Grenzkontrollen nicht aus

10.40 Uhr: Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) schließt erneute Grenzkontrollen zu Frankreich oder Luxemburg nicht aus. Mit Blick auf sich ausbreitende Virus-Mutationen in Europa sagte Hans am Freitag in der Sendung „Frühstart“ von RTL/ntv: „Wenn es krasse Unterschiede gibt zwischen den Inzidenzen, dann wird uns nichts anderes übrig bleiben.“ Er betonte aber, dass es im Saarland keine „Grenzen mit Schlagbäumen“ mehr gebe. Man lebe vielmehr in diesem Grenzraum miteinander und könne Pendler nicht einfach ausschließen.

In der erste Welle der Corona-Pandemie hatte Deutschland ab Mitte März 2020 unter anderem an den Grenzen zu Frankreich und Luxemburg Grenzkontrollen eingeführt. Wochenlang durften Personen „ohne triftigen Grund“ nicht einreisen. Dieser Schritt hatte in der internationalen Großregion für Verstimmung gesorgt.

Gesundheitsminister Spahn und RKI-Chef Wieler zur Pandemie-Lage

10.15 Uhr: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und RKI-Chef Lothar Wieler informieren auf einer Pressekonferenz über die Corona-Lage in Detschland. Auch die Virologin Sandra Ciesek wird sich äußern. Aufgrund einer laufenden Bundestagssitzung hatte sich Spahns Ankunft bei der Bundespressekonferenz verzögert.

Deutliche Mehrheit hält Lockdown-Verlängerung für richtig

9.44 Uhr: Eine große Mehrheit der Bundesbürger hält die Verlängerung der Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus laut einer Umfrage für richtig. 72 Prozent der Befragten stehen hinter der Entscheidung von Bundesregierung und Ländern, die Einschränkungen weitestgehend bis zum 7. März zu verlängern, wie die Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa im Auftrag von RTL und ntv ergeben hat. Ein Viertel ist mit der Verlängerung dagegen nicht einverstanden. Mehrheitlich abgelehnt wird die Verlängerung des Lockdowns ausschließlich von den Anhängern der FDP (66 Prozent) und der AfD (84 Prozent).

In der Befragung gibt jeder Zweite (50 Prozent) an, dass er davon ausgehe, dass nach dem 7. März damit begonnen werde, die Beschränkungen schrittweise zu lockern. 45 Prozent glauben hingegen, dass der gerade verlängerte Lockdown nach dem 7. März noch einmal verlängert oder sogar verschärft wird.

40 Prozent der Befragten finden es richtig, dass jedes Bundesland selbst über die Öffnung von Kitas und Schulen entscheidet. 58 Prozent hätten es dagegen vorgezogen, wenn man sich hier auf ein bundesweit einheitliches Vorgehen geeinigt hätte.

Dreyer unzufrienden mit den Ergebnissen des Corona-Gipfels

9.35 Uhr: Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat sich unzufrieden mit den Beschlüssen der jüngsten Bund-Länder-Rune zur Corona-Politik gezeigt. Auf die Frage, warum kein klarer Stufenplan für das weitere Vorgehen vereinbart wurde, sagte sie am Freitag im ZDF-„Morgenmagazin“: „Es gab einfach nicht das Einverständnis über die Stufen und wie man miteinander umgehen will mit einem Perspektivplan.“

Es seien daher lediglich „erste kleine Schritte getan“ worden, sagte Dreyer. „Ich hätte mir auch mehr gewünscht, aber das war nun einmal die Situation“, so die Ministerpräsidentin. Bund und Länder hätten sich deshalb gemeinsam „darauf verständigt, dass wir mit Blick auf die Mutationen jetzt einfach einen vorsichtigen Schritt machen und uns wieder verabreden. Ich will dafür wirklich auch um Verständnis bitten.“

Malu Dreyer (SPD), Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, sitzt vor Beginn der "Corona-Schalte" vor ihrem Monitor in der Staatskanzlei in Mainz. Sie ist mit dem Ergebnis der Beratungen unzufrieden.

Erste Zahlungen der Überbrückungshilfe III gehen an Unternehmen

9.10 Uhr: Einen Tag nach Beginn der Antragstellungen für die Überbrückungshilfe III hat der Bund erste Abschlagszahlungen an Unternehmen auf den Weg gebracht. Nach Angaben des Ministeriums gingen bis Donnerstagabend 282 Anträge ein, etwa 4,5 Millionen Euro konnten ausgereicht werden. Unternehmen, die von Pandemie und Lockdown stark betroffen seien, könnten für die Zeit bis Ende Juni 2021 Unterstützung in Höhe von monatlich bis zu 1,5 Millionen Euro erhalten. Diese müsse nicht zurückgezahlt werden.

Die endgültige Entscheidung über die Anträge und die reguläre Auszahlung durch die Länder werde ab März erfolgen, hieß es. Bis dahin können Unternehmen Abschlagszahlungen von bis zu 100.000 Euro pro Fördermonat erhalten. Voraussetzung für Anträge ist, dass ein Unternehmen in einem Monat einen Umsatzeinbruch von mindestens 30 Prozent im Vergleich zum Referenzmonat im Jahr 2019 zu verzeichnen hat. Erstattet werden fixe Betriebskosten. Wie die „Rheinische Post“ aus dem Wirtschaftsministerium erfuhr, ging die erste Abschlagszahlung an einen Friseursalon in Nürnberg.

Friseure laut Statistik hart vom ersten Lockdown getroffen

8.56 Uhr: Das deutsche Friseurhandwerk ist hart vom ersten Lockdown zur Eindämmung der Corona-Pandemie getroffen worden. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts machten die Betriebe von Januar bis September 2020 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 11,8 Prozent weniger Umsatz. Das ist auch im Vergleich zu anderen Handwerken ein deutlicher Rückgang, wie die Statistiker am Freitag mitteilten. So sanken die Umsätze im Bereich Handwerke für den privaten Bedarf – dazu gehören neben Friseuren etwa auch Steinmetze – um 5,4 Prozent.

Dem Bundesamt zufolge sank folglich auch die Zahl der beschäftigten Friseure und Friseurinnen: In den ersten drei Quartalen im Corona-Jahr gab es einen Rückgang um 4,3 Prozent. Zugleich stiegen die Preise fürs Haareschneiden - denn die Salons mussten unter anderem zusätzliches Geld für Hygienekonzepte und Infektionsschutz ausgeben. Im Anschluss an den ersten Lockdown waren im Mai im Schnitt 5,4 Prozent mehr fällig als im Vorjahreszeitraum, im September waren es plus 6,3 Prozent.

Ab dem 1. März sollen Friseure jetzt wieder öffnen. Die Salons litten schon stark unter dem ersten Lockdown.

Lindner rechnet nach Bund-Länder-Beschlüssen mit Klagen

8.01 Uhr: FDP-Chef Christian Lindner rechnet nach der Bund-Länder-Einigung von Mittwoch mit Klagen, die seiner Ansicht nach auch aussichtsreich sein könnten. „Ich erwarte, dass es Klagen gibt“, sagte Lindner dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. „Denn Friseure dürfen mit Hygienekonzepten öffnen. Warum wird das nicht in gleicher Weise für die Kosmetikerin, das Fitnessstudio, den Handel oder die Gastronomie ermöglicht?“, so der FDP-Vorsitzende. Außerdem gebe es Landstriche, „in denen wir deutlich unter der 35er-Inzidenz sind. Warum werden auch da die Maßnahmen pauschal verlängert?“

Lindner fügte hinzu, das alles werfe „viele Fragen auf, die mit Sicherheit bei Gericht landen“. Da die Bundesrepublik Deutschland „ein Rechtsstaat mit einer unabhängigen Justiz“ sei, sehe er hier auch Chancen, zum Erfolg zu kommen.

Städte- und Gemeindebund sorgt sich um die Innenstädte

7.30 Uhr: Der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebunds erwartet angesichts der Corona-Maßnahmen schwere Zeiten für die Innenstädte. „Ich habe die große Sorge, wir werden unsere Innenstädte, wenn es wieder einigermaßen normal läuft, nicht wiedererkennen. Viele Läden werden die Pandemie nicht überleben – der Branchenverband spricht von rund 50.000 drohenden Pleiten im Einzelhandel“, sagte Gerd Landsberg der „Passauer Neuen Presse“.

„Warum sagt man nicht eindeutig, wer mit einer Inzidenz von 35 konkret aufmachen kann und was etwa mit den Hotels und den Gaststätten ist“, so Landsberg weiter. Er hätte einen konkreteren Plan, „der in den Leitplanken bundeseinheitlich gilt“, gut gefunden. Für die Friseure, die am 1. März wieder öffnen dürfen, habe es nun ein Hoffnungssignal gegeben, Landsberg habe sich aber „ein paar mehr gewünscht, die in diese rasche Öffnung einbezogen werden“, sagte Landsberg.

Könnte der verlängerte Lockdown die Innestädte weiter aussterben lassen? Hier die leere Fußgängerzone von Bottrop.

Patientenschützer fordern Strafe für unberechtigte Corona-Impfungen

7.02 Uhr: Die Deutsche Stiftung Patientenschutz mahnt teils Ungerechtigkeiten bei der Reihenfolge der Corona-Impfungen an und fordert die Bestrafung von Vordränglern. „Immer wieder werden Fälle bekannt, dass sich Menschen unberechtigt impfen lassen“, sagte Vorstand Eugen Brysch der Deutschen Presse-Agentur. Die Impfstoffverordnung ziele eigentlich auf eine gerechte Zuteilung des Impfstoffes ab – „deshalb ist es unverständlich, dass Jens Spahn bis heute keine Sanktionen für unberechtigte Impfungen in seiner Verordnung vorsieht“. Dies werde nicht einmal als Ordnungswidrigkeit eingestuft, kritisierte Brysch.

Laut Impfverordnung sollen in Deutschland zunächst Menschen über 80 Jahre geimpft werden, außerdem Frauen und Männer, die durch ihre Arbeit in Krankenhäusern, Arztpraxen, Pflegeeinrichtungen oder Impfzentren ein besonders hohes Ansteckungsrisiko haben.

In vielen Bundesländern sind aber auch schon Menschen gegen das Coronavirus geimpft worden, die noch nicht an der Reihe waren – zumeist, weil Dosen des relativ schnell verfallenden Impfstoffes wegen Absagen übrig geblieben seien, die man nicht habe verschwenden wollen, hieß es. So erhielten etwa Kommunalpolitiker, Feuerwehrleute oder Polizisten teils Impfungen.

Fast die Hälfte der Pflegeheimbewohner zweimal geimpft

6.30 Uhr: Fast die Hälfte der bundesweit rund 800.000 Pflegeheimbewohner hat bis Donnerstag die zweite Impfung gegen das neue Coronavirus erhalten. Nach den Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) und des Bundesgesundheitsministeriums waren rund sechs Wochen nach dem Impfstart mehr als 380.000 Senioren in Heimen immunisiert. Damit ging mehr als ein Viertel aller Impfdosen bisher an Pflegeheimbewohner (28,8 Prozent). Fast die Hälfte der verfügbaren Impfstoffe (47 Prozent) bekamen Berufsgruppen wie zum Beispiel Ärzte und Pflegekräfte.

Die Gefahr für Pflegeheime ist damit noch nicht gebannt. Es gebe weiterhin neue Fälle bei bereits bekannten Ausbrüchen und auch neue Ausbrüche in Altenheimen, heißt es beim RKI. Doch die Zahl der aktiven und neuen Ausbrüche gehe zurück. Es seien auch weniger ältere Menschen betroffen als vorher. „Der Rückgang ist auf den allgemeinen Rückgang der Fallzahlen und sehr wahrscheinlich auch auf die Impfungen zurückzuführen“, hieß es weiter.

Die 84-jährige Karin Sievers erhält im Hospital zum Heiligen Geist in Hamburg ihre zweite Corona-Impfung. Rund die Hälfte der Pflegeheimbewohner in Deutschland hat diese mittlerweile bekommen.

Bundestag soll regelmäßig neu über „epidemische Lage“ entscheiden

6.24 Uhr: Die große Koalition will die Grundlage dafür schaffen, dass mehrere Corona-Regelungen etwa zu Impfungen und Tests über Ende März hinaus weiterlaufen. Sie beruhen darauf, dass der Bundestag auch weiterhin eine „epidemische Lage von nationaler Tragweite“ feststellt - darüber soll das Parlament künftig aber regelmäßig neu entscheiden müssen. Ein Gesetzentwurf, den Union und SPD am Freitag einbringen wollen, sieht einen Drei-Monats-Mechanismus vor: Beschließt der Bundestag nicht spätestens drei Monate nach der Feststellung einer solchen Lage, dass sie fortbesteht, soll sie als aufgehoben gelten.

Brasilianische Corona-Variante wohl dreimal ansteckender

6.18 Uhr: Die im Amazonas-Gebiet nachgewiesene Coronavirus-Variante ist laut brasilianischen Regierungsangaben ansteckender als das ursprüngliche Virus. Dies sagte Gesundheitsminister Eduardo Pazuello am Donnerstag im Senat in Brasília. Die Impfstoffe würden bei dieser Variante aber auch wirksam sein. „Aber sie ist ansteckender, dreimal ansteckender.“





Pazuello erläuterte weder, wer für die entsprechende Studie verantwortlich ist, noch, um welche Impfstoffe es sich handelt. Die neue Coronavirus-Variante war im Januar bei vier aus Brasilien nach Japan eingereisten Menschen nachgewiesen worden. Sie kamen aus dem Amazonas-Gebiet. Jüngste Analysen der Forschungseinrichtung Fundação Oswaldo Cruz in Rio de Janeiro deuten darauf hin, dass die Variante schon für 90 Prozent der Corona-Fälle im Bundesstaat Amazonas verantwortlich ist. Sie wurde auch in anderen Teilen Brasiliens und anderen Ländern weltweit nachgewiesen – auch in Deutschland. Mehr dazu: Corona: Brasilianische Mutation ist dreimal ansteckender

Regierungssprecherin: Bei Inzidenz unter 35 schon vor dem 7. März Maßnahmen lockern

5.00 Uhr: Die Länder können auch schon vor dem 7. März, dem vorläufig terminierten Ende des aktuellen Lockdowns, weitere Öffnungsschritte beginnen, wie eine Regierungssprecherin dieser Redaktion bestätigte. Im Bund-Länder-Beschlusspapier von Mittwochabend findet sich die Möglichkeit einer Öffnung von Einzelhandel, Museen und körpernahen Dienstleistungen ab einer stabilen 7-Tage-Inzidenz von 35 Fällen. Auf die Frage, ob damit gemeint sei, dass solche Öffnungen auch schon vor dem 7. März kommen könnten, wenn die regionale Infektionslage es zulasse, erklärte die Sprecherin: „Sobald die in Ziffer 6 genannten Bedingungen erfüllt sind, können die beschriebenen Öffnungen durch die Länder erfolgen.“ Mehr dazu: So verteidigte Angela Merkel die Lockdown-Verlängerung

In Ziffer 6 des Beschlusspapiers heißt es: „Aus heutiger Perspektive, insbesondere vor dem Hintergrund der Unsicherheit bezüglich der Verbreitung von Virusmutanten, kann der nächste Öffnungsschritt bei einer stabilen 7-Tage-Inzidenz von höchstens 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner durch die Länder erfolgen.“ Lesen Sie hier: Corona - Die sechs größten Fehler der Pandemie-Bekämpfung

Corona-Mutationen in Tschechien und Tirol: Werden die Grenzen jetzt ganz geschlossen?

4.01 Uhr: Nach der angekündigten Verschärfung von Grenzkontrollen und Einreisebeschränkungen beim Verkehr aus Tirol und Tschechien schließt der Vorsitzende der Innenminister-Konferenz, Thomas Strobl (CDU), auch Grenzschließungen nicht mehr aus. „Sie sind als Ultima Ratio notwendig, wenn es darum geht, Leib und Leben von Menschen zu schützen“, sagte der baden-württembergische Innenminister dieser Redaktion.

Deutschland habe jetzt handeln müssen. „Auch wenn die Virus-Mutationen bereits in Deutschland sind – ein weiterer Eintrag muss bestmöglich verhindert werden“, forderte Strobl. Wenn eine Region zu einem Hochrisiko- oder Virusmutationsgebiet erklärt werde, griffen bestimmte Maßnahmen und Regeln, „und die muss man mit der gebotenen Konsequenz kontrollieren“, betonte Strobl. Am Donnerstag hatte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) verschärfte Grenzkontrollen ab Sonntag angekündigt.

Die Bundespolizei kontrolliert am deutsch-tschechischen Grenzübergang im bayerischen Schirnding.

Landkreise sehen jüngste Bund-Länder-Beschlüsse skeptisch

2.24 Uhr: Die Landkreise sehen die Beschlüsse von Bund und Ländern zu regionalen Öffnungen unterhalb einer Sieben-Tage-Inzidenz von 35 Fällen mit Skepsis. In Gebieten, in denen aufgrund einer hinreichend niedrigen Inzidenz wieder die Geschäfte öffneten, „werden wir einen gewissen Shopping-Tourismus nicht in allen Fällen verhindern können“, sagte der Präsident des Deutschen Landkreistages, Reinhard Sager, dieser Redaktion. Sager verdeutlichte: „Man kann weder die Grenzen eines Landkreises kontrollieren noch die Inhaber von Geschäften dazu verpflichten, nur noch die ansässige Bevölkerung zu bedienen. Das alles wäre nicht mehr verhältnismäßig und auch lebensfremd.“

Arbeitgeberpräsident Dulger übt scharfe Kritik an Corona-Gipfel

1.12 Uhr: Der neue Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeber (BDA), Rainer Dulger, hat die Ergebnisse des Bund-Länder-Treffens zu den aktuellen Corona-Maßnahmen scharf kritisiert. „Es ist eine Riesenenttäuschung“, sagte Rainer Dulger dieser Redaktion. „Unternehmen und Beschäftigte haben erneut keine klare, transparente und regelbasierte Öffnungsperspektive erhalten!“

Dulger kritisierte unter anderem, dass künftig für die Öffnung eine Inzidenz von 35 anstatt der bisher kommunizierten Inzidenz von 50 gelten soll. „Die Politik läuft mittlerweile massiv Gefahr, das Vertrauen der Bevölkerung in die Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie zu verlieren“, sagte Dulger.

Es sei ernüchternd, dass kein evidenzbasiertes Öffnungskonzept entwickelt werde, mit dem das wirtschaftliche Leben wieder hochgefahren werden kann. Stattdessen sei ein „Schließungsszenario“ beschlossen worden, das hinter den bisherigen Vorhaben zurückgeblieben sei. Gravierend sei, dass Parlamente und Sozialpartner nicht ausreichend in die Entwicklung der Maßnahmen eingebunden werden, bemängelte Dulger. Lesen Sie hier: Corona-Gipfel - Warum der Arbeitgeberpräsident enttäuscht ist

Der neue Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeber (BDA).

Corona-News vom 11. Februar: Berlin verlängert Lockdown bis zum 7. März

22.53 Uhr: In seiner Sondersitzung am Donnerstagabend hat der Berliner Senat den Lockdown bis zum 7. März verlängert. Damit setzt die Hauptstadt die Bund-Länder-Vereinbarung vom Corona-Gipfel um. Der Senat folgte auch der Vorgabe, dass Friseure bereits ab 1. März öffnen dürfen.

USA beginnen mit Impfungen in Apotheken

22.22 Uhr: In den USA wird nun auch in Apotheken geimpft. Zum Start erhielten am Donnerstag rund 6500 Apotheken Impfdosen. inige große Apotheken- und Drogerieketten haben angekündigt, am Freitag mit den Impfungen zu beginnen. Mittelfristig sollen in 40.000 Apotheken Corona-Impfungen angeboten werden. Damit soll das Tempo der Impfkampagne beschleunigt werden.

Die Kampagne hatte im Dezember schleppend begonnen, dann aber an Fahrt aufgenommen. Inzwischen haben mindestens 33,7 Millionen Menschen in den USA eine Impfdosis oder zwei Impfdosen bekommen, rund zehn Prozent der Bevölkerung. Die Regierung des neuen Präsidenten Joe Biden will das Impftempo auch angesichts des verstärkten Auftretens neuer Corona-Varianten beschleunigen.

In den USA kann man sich ab Freitag auch in Apotheken impfen lassen. Rund zehn Prozent der US-amerikanischen Bürger sind bereits geeimpft.

Corona-Mutanten besonders häufig an der deutsch-französischen Grenze

21.06 Uhr: Die britische Corona-Variante B.1.1.7 verbreitet sich auch in Frankreich immer schneller. Stand jetzt ist sie dort für 20 bis 25 Prozent aller Corona-Infektionen verantwortlich, wie Gesundheitsminister Olivier Véran mitteilte. Die brasillianische und südafrikanische Variante macht bisher vier bis fünf Prozent des Infektionsgeschehens aus. Besonders viele Fälle gibt es jedoch im Département Moselle - an der deutschen Grenze. Dort sind laut Véran allein in den letzten vier Tagen rund 300 Fälle gemeldet worden, die auf diese Mutationen zurückggehen. Nachdem Innenminister Seehofer bereits Grenzkontrollen zu Österreich und Tschechien angekündigt hat, könnte sich sein Blick demnächst also auch nach Frankreich richten.

Africa CDC rät von Astrazeneca ab in Ländern wo Variante vorherrscht

20.13 Uhr: Die panafrikanische Gesundheitsbehörde Africa CDC empfiehlt Ländern, in denen die aus Südafrika stammende Corona-Variante vorherrscht, nicht den Astrazeneca-Impfstoff einzusetzen. Die Variante sei in sieben afrikanischen Ländern festgestellt worden, sei aber bislang nur in Südafrika dominant, sagte der Leiter der Africa CDC, John Nkengasong, am Donnerstag.

Allerdings wissen viele Länder nicht unbedingt, welche Variante dort vorherrscht. Vor allem in Südafrikas Nachbarländern müsse es mehr Nachforschung geben, inwiefern die Variante dort zirkuliert, sagte Matshidiso Moeti, die Afrika-Chefin der Weltgesundheitsorganisation. Afrika werde sich dennoch nicht von dem Astrazeneca-Impfstoff abwenden, sagte Nkengasong.

Hessen führt Maskenpflicht ab der ersten Klasse ein

19.06 Uhr: Hessen führt nach teilweisen Öffnung der Schulen am 22. Februar eine Maskenpflicht ab der ersten Klasse ein. Das kündigte Kultusminister Alexander Lorz (CDU) nach der Sitzung des hessischen Corona-Kabinetts an. Dabei müsse es sich aber nicht zwingend um eine medizinische Maske handeln. Für Masken dieser Art sprechen die Behörden lediglich eine Empfehlung aus. Für Kita-Kinder soll es dagegen im geplanten eingeschränkten Regelbetrieb ab 22. Februar keine Maskenpflicht geben, sagte Sozialminister Kai Klose (Grüne).

Studie der TU München stützt Friseur-Öffnung

18.38 Uhr: Laut den neuesten Corona-Beschlüssen dürfen Friseursalons bereits vor anderen Branchen am 1. März wieder öffnen. Die Mitglieder des Corona-Gipfels stützen ihre Entscheidung dabei auch auf eine Studie der Technischen Universität München. Heute wurde die Untersuchung veröffentlicht. Lesen Sie hier: So hoch ist das Infektionsrisiko beim Friseur

Ein Friseurbesuch birgt laut einer neuen Studie nur ein überschaubares Ansteckungsrisiko - solange die AHA-Regeln eingehalten werden.

Klagewelle gegen Lockdown-Verlängerung befürchtet - Altmaier will schlichten

18.11 Uhr: Mehrere Deutsche Wirtschaftsverbände haben Klagen gegen die Verlängerung des Lockdowns angekündigt. Dazu zählen der Handelsverband Bayern und Unitex-Einkaufsverbund mit 800 angeschlossenen Mode-Einzelhändlern. Der Handelsverband in Rheinland-Pfalz rechnet mit einer Klagewelle.

Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat auch deswegen am Dienstag über 40 Verbände zu einem Wirtschaftsgipfel ins Kanzleramt geladen. Die Stimmung zu beruhigen dürfte für ihn schwierig werden. Gastgewerbe, Tourismus, Mittelstand und Immobilienwirtschaft beklagen klare Perspektiven. Der Mittelstand kritisiert „unverbindliche Versprechungen“ und der Handel vermisst den „versprochenen Plan zum Ausstieg aus dem Lockdown“.

Tirol und Tschechien sind Virus-Mutationsgebiete

17.18 Uhr: Das österreichische Bundesland Tirol und Tschechien werden von der Bundesregierung als Virus-Mutationsgebiete ausgewiesen. Ab kommenden Sonntag will das Bundesinneministerium daher neben den bestehenden Binnengrenzkontrollen zu Österreich auch an den Grenzen zu Tschechien vorübergehende Grenzkontrollen einzuführen. Das bestätigte ein Ministeriumssprecher unserer Redaktion.

Die Wiedereinführung der Kontrollen sei nötig, um den Viruseintrag nach Deutschland möglichst zu unterbinden, so der Sprecher.

Roche-Medikament verringert Sterberisiko bei Covid-Patienten

17.01 Uhr: Das Roche-Medikament Tocilizumab hat sich in einer breit angelegten Studie bei schwer erkrankten und hospitalisierten Covid-Patienten als wirksam erwiesen. Der Wirkstoff senke das Sterberisiko, verkürze die Genesungszeit und verringere den Bedarf an Beatmungsgeräten.

„Wir wissen jetzt, dass sich der Nutzen von Tocilizumab auf alle Covid-Patienten mit niedrigem Sauerstoffgehalt und signifikanter Entzündung erstreckt“, erklärte Studienleiter Peter Horby von der Universität Oxford. 2020 setzte der Schweizer Pharmakonzern mit der unter dem Markennamen Actemra verkauften Arznei 2,9 Milliarden Franken um. Fast ein Fünftel davon entfiel auf Coronavirus-Behandlungen.

Im Kölner Dom gibt es Weihwasser kontaktlos

16.35 Uhr: Im Kölner Dom können Gläubige kontaktlos an Weihwasser gelangen. Ein neuer Weihwasser-Spender im Eingangsbereich des Gotteshauses macht das möglich. Das Prinzip sei das gleiche wie bei Spendern für Desinfektionsmittel oder Seife, erklärten die Caritas Betriebs- und Werkstätten aus dem rheinischen Eschweiler, die den mannshohen Apparat entwickelt haben. „Hält jemand die Hand unter den Spender, kommt in einer kleinen Menge das Weihwasser heraus“, lautet die Beschreibung. Das Gerät besteht aus einem Glasbehälter und einer Stele aus Blaustein.

Ein Domschweizer hält seine Hand unter den Weihwasserspender. Ein kontaktloser Weihwasserspender steht für die Gläubigen im Dom am Eingang bereit.

Seehofer will laut Bericht offenbar Einreisestopp aus Tschechien und Tirol

15.50 Uhr: Wegen einer Häufung von Corona-Mutationen in den Nachbarländern will die Bundesregierung offenbar einen Einreisestopp aus Tschechien und Tirol verhängen. „Der Freistaat Bayern und der Freistaat Sachsen haben heute die Bundesregierung gebeten, Tirol und grenznahe Gebiete Tschechiens als Virusmutationgebiete einzustufen und stationäre Grenzkontrollen vorzunehmen“, sagte Bundesinnenminister Horst Seehofer der „Süddeutschen Zeitung". „Wir werden das wohl so entscheiden. Das ist mit der Kanzlerin und dem Vizekanzler abgestimmt“, so der CSU-Politiker demnach weiter.

Hamburg öffnet Grundschulen nicht vor März

15.12 Uhr: Hamburg will anders als viele andere Bundesländer die Grundschulen nicht vor März öffnen. Das kündigt Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher nach einer Senatsitzung an. Man werde überlegen, wie man nach den am 12. März in Hamburg endenden Frühjahrsferien weiter machen wolle. „Wir müssen vorsichtig sein“, sagt Tschentscher mit Blick auf die Virus-Mutationen. Die Zahl der Neuinfektionen sinke derzeit nur noch leicht, die Virus-Varianten seien viel aggressiver.

Lockdown bis 7. März verlängert - Ausnahmen für Schulen und Friseure Lockdown bis 7. März verlängert - Ausnahmen für Schulen und Friseure

Infektionen in Tirol rückläufig – landesweit 190 Fälle von Mutation

14.25 Uhr: Die Zahl der Neuinfektionen in Tirol ist rückläufig – trotz der Diskussion über die Verbreitung der südafrikanischen Variante. Aktuell seien 1050 Menschen in Tirol mit dem Virus infiziert und damit 38 weniger als am Vortag, meldet die österreichische Nachrichtenagentur APA. Auch die Zahl der Patienten in den Krankenhäusern sei mit 84 rückläufig. Davon benötigten 21 Menschen laut APA eine intensivmedizinische Betreuung – ein Tiefststand seit vielen Wochen.

Die südafrikanische Variante B.1.351 ist landesweit in insgesamt 190 Fällen bestätigt worden, davon der größte Teil in Tirol, berichtete APA. Die britische Variante B.1.1.7. wurde laut offiziellen Daten bisher in 580 Fällen bestätigt, mehrheitlich in Ostösterreich, vor allem in Wien mit 222 Fällen.

Landesweite nächtliche Ausgangssperre in Bayern läuft aus

13.44 Uhr: Die landesweite nächtliche Ausgangssperre in Bayern läuft zum Ende dieser Woche aus. Lediglich in Corona-Hotspots mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 100 soll es weiterhin nächtliche Ausgangssperren geben, künftig ab 22.00 Uhr - also nur regional. Das kündigte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Donnerstag nach einer Videoschalte des Kabinetts in München an.

Außerdem sollen in Bayern Grundschulklassen ab dem 22. Februar an die Schulen zurückkehren - aber nur im Wechselunterricht und nur in Landkreisen und kreisfreien Städten mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von weniger als 100. Auch Kitas sollen an diesem Termin wieder im eingeschränkten Regelbetrieb öffnen.

Astrazeneca will neue Impfstoff-Version gegen Mutationen im Herbst rausbringen

13.22 Uhr: Der britische Pharmakonzern Astrazeneca will bereits im kommenden Herbst die nächste Generation seines Corona-Impfstoffes ausrollen, der noch besser vor kursierende Virus-Varianten schützen soll. Im Frühjahr sollen klinische Tests mit diesen Impfungen beginnen, kündigte das Unternehmen am Donnerstag an. In sechs bis neun Monaten könne dann voraussichtlich die Massenproduktion starten.

Auch der derzeit bereits in der EU, Großbritannien und vielen anderen Ländern eingesetzte Astrazeneca-Impfstoff, den der Konzern gemeinsam mit der Universität Oxford entwickelt hat, soll prinzipiell wirksam gegen Varianten sein. Allerdings belegte eine Studie kürzlich, dass er bei der zunächst in Südafrika entdeckten Variante wohl weniger vor Covid-19 schütze. Bei anderen Corona-Varianten ist zudem teilweise noch ungeklärt, inwieweit sie sich der Wirkung bereits verfügbarer Impfstoffe entziehen können.

Ein Mitarbeiter führt Tests für die Produktion des Corona-Impfstoffs von Astrazeneca durch.

Zoos und Gartenbaucenter öffnen in Schleswig-Holstein zum 1. März

12.54 Uhr: Zoos, Wildparks, Gartenbaucenter und Blumenläden sollen in Schleswig-Holstein zum 1. März öffnen. Das kündigte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Donnerstag im Landtag an. Gleiches gelte für Sportanlagen für bisher zugelassenen Individualsport auch drinnen sowie neben Friseuren auch für Nagelstudios.

Virologe: 35er-Inzidenz könnte bis Anfang März erreicht sein

12.41 Uhr: Aus Sicht des Gießener Virologen Friedemann Weber könnte die von Bund und Ländern angepeilte bundesweite 35er-Inzidenz bereits Anfang März erreicht werden. „Ich kann mir vorstellen, dass man bis dahin auf den Zielwert von 35 kommt - wenn sich alle weiter an die verordneten Maßnahmen halten“, sagte Weber der Deutschen Presse-Agentur.

Am Donnerstagmorgen lag die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) laut RKI bundesweit noch bei 64,2. Bund und Länder hatten sich am Mittwoch auf eine Verlängerung des Lockdowns bis zum 7. März verständigt. Sollte bis dahin die Zahl der wöchentlichen Neuinfektionen auf eine Sieben-Tage-Inzidenz unter 35 sinken, sollen die Beschränkungen schrittweise gelockert werden.

Erneut harter Corona-Lockdown in Athen

12.25 Uhr: Seit Donnerstagmorgen gilt für den Großraum Athen erneut ein harter Lockdown. Die Einhaltung wird mit zahlreichen Straßensperren von der Polizei durchgesetzt. Selbst Drohnen kommen zum Einsatz, wie griechische Medien berichteten. Außer Supermärkten, Apotheken und Tankstellen ist der Handel geschlossen, Friseure, Beauty- und Fitnessstudios, Museen und archäologische Stätten haben ebenfalls zu.

Arbeiten dürfen lediglich Beschäftigte in Industrie- und Dienstleistungsunternehmen. Derweil stellen griechische Experten in Frage, ob der zweieinhalbwöchige Lockdown überhaupt ausreichen wird. Im für Athen äußerst ausgedünnten Morgenverkehr muss die Polizei neben der Maskenpflicht etliche weitere Maßnahmen überprüfen und gegebenenfalls Bußgelder in Höhe von 300 Euro pro Person verhängen. Erlaubt sind pro Auto maximal drei Insassen, die Maskenpflicht entfällt nur bei Verwandten ersten Grades. Für den Weg zur Arbeit etwa ist eine schriftliche Bestätigung des Arbeitgebers vorzuweisen.

Fast menschenleer ist der Monastiraki Platz unterhalb der Akropolis. Seit Donnerstagmorgen gilt für den Großraum Athen erneut ein harter Lockdown.

Kretschmann hält Grenzschließung wegen Corona-Mutationen für möglich

12.19 Uhr: Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) schließt wegen der Gefahr durch die Mutanten des Coronavirus Grenzkontrollen wie im Frühjahr nicht aus. Wenn sich die Virusvarianten in den Nachbarländern immer stärker ausbreiteten, „kann das natürlich im Extremfall auch zu Grenzschließungen führen“, sagte Kretschmann am Donnerstag im Landtag in Stuttgart.

„Wir wollen sie natürlich vermeiden“, beteuerte der Grünen-Politiker. Das bleibe die Linie, doch könne sich das insbesondere wegen der Verbreitung der südafrikanischen Virusvariante auch ändern. Er sagte zu, sich mit den Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz und des Saarlands, Malu Dreyer (SPD) und Tobias Hans (CDU), wegen der Grenze zu Frankreich absprechen zu wollen.

Sachsen rechnet mit drastischen Beschränkungen im Grenzverkehr

11.58 Uhr: Sachsen bereitet sich angesichts der teilweise extremen Corona-Inzidenzen und der Ausbreitung hochansteckender neuer Virusvarianten im Nachbarland Tschechien auf baldige drastische Beschränkungen im Grenzverkehr vor. Derzeit liefen Gespräche zwischen der Bundesregierung und der tschechischen Seite, sagte der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) am Donnerstag in Dresden.

„Die Konsequenzen sind sehr klar. Die Pendlerbewegungen werden deutlich eingeschränkt werden“, kündigte der Regierungschef an. Die Maßnahmen würden voraussichtlich ab Samstag in Kraft gesetzt, „zumindest“ sei die sächsische Landesregierung darauf eingestellt. Bereits seit Tagen liefen die Vorbereitungen dazu.

Instagram sperrt Kanal von Schlagersänger Michael Wendler

11.39 Uhr: Der umstrittene Schlagersänger Michael Wendler kann künftig keine Verschwörungstheorien mehr über Instagram verbreiten. Der Kanal des 48-Jährigen war am Donnerstag nicht mehr zu erreichen - das soziale Netzwerk hatte ihn gesperrt. „Wir haben den Instagram Account entfernt, da er wiederholt gegen unsere Richtlinien verstoßen hat“, sagte ein Sprecher des Mutterkonzerns Facebook der Deutschen Presse-Agentur.

„Wir entfernen alle Inhalte, die glaubhafte Bedrohungen oder Hassrede enthalten.“ Ernsthafte Bedrohungen der öffentlichen oder persönlichen Sicherheit seien ebenfalls nicht zulässig. Auf Wendlers Instagram-Kanal waren nach Ausbruch der Corona-Krise unter anderem Begriffe wie „Fake Pandemie“ und „Medienzensur“ zu lesen gewesen.

Fußballer Thomas Müller wohl positiv auf Corona getestet

11.07 Uhr: Mehreren Medienberichten zufolge ist FC-Bayern-Star Thomas Müller positiv auf Corona getestet worden. Der Fußballspieler fällt deshalb am heutigen Donnerstagabend im Klub-WM-Finale gegen Tigres aus. "Sky Sport" und die "Bild"-Zeitung hatten zuerst darüber berichtet. Eine offizielle Bestätigung des Vereins gibt es noch nicht.

Bayern: Thomas Müller positiv auf Corona getestet Bayern: Thomas Müller positiv auf Corona getestet

Kein Kölner Straßenkarneval wegen Corona

10.59 Uhr: An Weiberfastnacht beginnen traditionell die tollen Tage - doch diesmal läuft das närrische Treiben wegen Corona auf Sparflamme. Rathausstürmungen, Krawattenkürzungen, Konzerte und Sitzungen: alles abgesagt. In Köln müssen die Beschäftigten der Stadt sogar ganz normal arbeiten.

Einiges tut sich aber doch: So findet in der Kölner Lanxess-Arena eine große Karnevalsshow statt, die gestreamt wird. Ziel der Show ist es, Spenden für notleidende Karnevalskünstler, Bühnenarbeiter, Fahrer und Tanzgruppen zu sammeln. Viele von ihnen sind durch den Ausfall von Sitzungen, Bällen und Partys in ihrer beruflichen Existenz gefährdet.

Mitarbeiter des Ordnungsamtes gehen in der Kölner Altstadt Streife. Wegen Corona fällt der Straßenkarneval in Nordrhein-Westfalen aus.

Infektiologe: Lockerungen nicht nur von Inzidenz abhängig machen

10.30 Uhr: Der Münchner Infektiologe Clemens Wendtner sieht in der von Bund und Ländern beschlossenen Fortsetzung des Lockdowns den richtigen Schritt. Vor Lockerungen im größere Stil müssten die Zahlen weiter sinken, sagte der Chefarzt der Klinik für Infektiologie in Schwabing der Deutschen Presse-Agentur zu den Beschlüssen vom Mittwochabend. Neben der Inzidenz sei es notwendig, auf weitere Werte zu schauen, besonders den Reproduktions-Wert, also die Zahl der Neuansteckungen pro Infizierten. „Wir sind gut, aber wir dürfen das Erreichte nicht verspielen“, sagte Wendtner mit Blick auf die Virus-Mutanten.

Er favorisiere als Voraussetzung für weitere Öffnungen eine Sieben-Tages-Inzidenz von 25 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Die nun angestrebte Inzidenz von 35 sei aus seiner Sicht „sehr akzeptabel“, jedoch kombiniert mit einem Reproduktions-Wert von höchstens 0,7 - „besser wäre kleiner“. Das könne reichen, um vor einer großen dritten Welle zu schützen. Zugleich müsse allerdings weiter unter Hochdruck geimpft werden. Hier müsse Deutschland noch schneller werden. Unter Umständen müssten weitere Impfzentren aufgebaut werden, auch Hausarztpraxen müssten einbezogen werden.

Eine Öffnung für die Friseure schon am 1. März bei strikter Einhaltung von Hygieneauflagen und Abstandsregeln sehe er als gangbaren Kompromiss, zumal hier nur sehr begrenzt wenige Menschen bei entsprechender Terminvergabe zusammen kämen.

FPD-Chef Lindner kritisiert Beschlüsse des Corona-Gipfels

10.12 Uhr: FDP-Chef Christian Lindner hat die neuen Corona-Beschlüsse scharf kritisiert und einen verstärkten Einsatz von Technologien gegen die Ausbreitung des Virus gefordert. Angesichts der großen Erschöpfung in der Gesellschaft seien die Erwartungen an die Runde groß gewesen, sagte Lindner am Donnerstag im Bundestag nach einer Regierungserklärung von Kanzlerin Angela Merkel (CDU). „Diese Hoffnungen sind enttäuscht worden, denn viele Menschen haben sich mehr erwartet als einen frischen Haarschnitt“, so Lindner.

Auch nach einem Jahr bleibe der wesentliche Grundsatz: „Wir bleiben Zuhause“, so Lindner. „Das ist bestenfalls einfallslos. Mit Sicherheit, Frau Merkel, ist das nicht alternativlos“, sagte Lindner. Die FDP habe kein Verständnis dafür, dass vorhandene Technologien nicht genutzt würden, beispielsweise im großen Stil Schnelltests einzusetzen oder die Corona-Warnapp zu erweitern.

Corona-Mutationen werden uns noch in zehn Jahren beschäftigen

10.03 Uhr: Die Mikrobiologin Sharon Peacock geht davon aus, dass Varianten des Coronavirus Sars-CoV-2 die Welt auch noch Anfang der 2030er Jahr beschäftigen werden. "Sobald wir das Virus unter Kontrolle haben oder es selbst so mutiert, dass es nicht mehr virulent ist und Krankheit hervorruft, können wir aufhören, uns zu sorgen", sagte Peacock, die das britische Programm zur Sequenzierung von Coronavirus-Proben leitet, im BBC-"Newscast".

"Aber wenn ich in die Zukunft schaue, denke ich, dass wir das [Sequenzieren] Jahre lange machen werden. Wir werden das meiner Meinung nach auch noch in zehn Jahren machen." Es sei normal und in den meisten Fällen unbedenklich, dass Viren Mutationen entwickeln. Nur sehr wenige riefen spezielle Eigenschaften hervor, die den Erreger etwa ansteckender machen oder die Immunantwort auf das Virus einschränken könnten. Diese gelte es zu beobachten und früh zu erkennen.

Wechselunterricht an Grundschulen in Rheinland-Pfalz ab 22. Februar

9.44 Uhr: Die Grundschulen in Rheinland-Pfalz sollen am 22. Februar vom bisherigen Fernunterricht in einen Wechselunterricht mit dem Lernen im Klassenzimmer übergehen. "Es ist klar, dass mit Schulen und Kitas die ersten Schritte gemacht werden müssen", sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Donnerstag im Ältestenrat des Landtags in Mainz. Corona-Gipfel: Wie Schulen und Kitas jetzt öffnen sollen

Malu Dreyer, Ministerpräsidentin in Rheinland-Pfalz.

Kanzlerin Merkel zu den Corona-Beschlüssen

9.21 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel hat im Bundestag eine Regierungserklärung zu den aktuellen Corona-Beschlüssen abgegeben. "Es ist eine nationale Kraftanstreckung", sagt die CDU-Politikern im Hinblick auf die Bekämpfung der Pandemie. Sie gedachte der weit mehr als 60.000 Corona-Toten und machte gleichzeitig Hoffnung: "Das Impfen kommt immer mehr in Schwung. Die Infektionszahlen sind auf dem Weg nach unten."

Doch eine große Gefahr mache die Verlängerung des Lockdowns notwendig: Die Mutationen hätten zu aggressiveren Virusvarianten geführt und könnten die Erfolge zunichte machen. "Die allermeisten der beschränkenden Maßnahmen müssen konsequent beibehalten werden", sagte die Kanzlerin. Das Beschlossene sei "geeignet, erforderlich und verhältnismäßig".

Sie habe sich gewünscht, dass über Schulöffnungen anhand der Inzidenz entschieden werde, akzeptiere jedoch, dass es eine eigenständige Kultushoheit der Länder gibt. Bund und Länder hatten entschieden, dass es bei den Schulen keine deutschlandweit einheitlichen Regeln geben wird.

Eigenheime in der Pandemie zunehmend begehrt

8.47 Uhr: Eigenheime in Deutschland haben sich in der Corona-Krise erheblich verteuert. Der starke Preisanstieg bei Ein- und Zweifamilienhäusern setze sich fort, heißt es in einer am Donnerstag veröffentlichten Analyse des Hamburger Forschungsinstituts F+B. Demnach verteuerten sich Ein- und Zweifamilienhäuser im vierten Quartal 2020 im Schnitt um 8,2 Prozent gemessen am Vorjahreszeitraum.

Damit stiegen die Preise für Eigenheime noch stärker als die für Eigentumswohnungen (plus 5,3 Prozent). Schon im zweiten und dritten Quartal hatte F+B diese Entwicklung beobachtet. „Wir sind der Auffassung, dass die anhaltende Corona-Pandemie mit dem zweiten Lockdown seit Dezember hier einen nachhaltigen Nachfrageschub erzeugt hat“, sagte F+B-Chef Bernd Leutner zu den aktuellen Daten.

Weniger Gründungen großer Betriebe

8.29 Uhr: Im Jahr 2020 wurden in Deutschland rund 116.700 Betriebe gegründet, deren Rechtsform und Beschäftigtenzahl auf eine größere wirtschaftliche Bedeutung schließen lassen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen mitteilt, waren das 4,5 Prozent weniger als im Jahr 2019.

Damit setzt sich der in den vergangenen drei Jahren beobachtete Trend rückläufiger Gewerbeanmeldungen größerer Betriebe fort. Durch die Corona-Krise hat sich die Entwicklung jedoch verstärkt. So waren in den Jahren 2019 im Vorjahresvergleich 0,1 Prozent weniger größere Betriebe gegründet worden, im Jahr 2018 waren es 2,2 Prozent weniger als im Vorjahr gewesen.

Kritik an uneinheitlichen Schulöffnungen

7.57 Uhr: Städte und Gemeinden haben nach den Corona-Beschlüssen von Bund und Ländern die uneinheitliche Linie bei den Schulöffnungen kritisiert. „Wenn unterschiedliche Länder jetzt unterschiedliche Stufenpläne umsetzen, wird das für die Bürgerinnen und Bürger noch unübersichtlicher“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebunds, Gerd Landsberg, der „Rheinischen Post“. Notwendig seien „bundeseinheitliche Leitplanken, wie es weitergehen wird“.

Dies gelte auch für die möglichen Öffnungen von Schulen. „Hier wäre eine Orientierung an einem bundeseinheitlichen System, bei welchen Inzidenzwerten welche Schritte folgen, wichtig gewesen“, sagte Landsberg. Er zeigte jedoch Verständnis für die Fortsetzung des Lockdowns. „Die Infektionszahlen sind weiterhin zu hoch.“

Resturlaub während der Corona-Pandemie

Corona: Merkel hält Regierungserklärung im Bundestag

5.40 Uhr: Einen Tag nach den neuen Bund-Länder-Beschlüssen zur Pandemiebekämpfung informiert Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) den Bundestag um 9 Uhr über ihre Corona-Politik. An die Regierungserklärung am Donnerstagmorgen schließt sich eine 90-minütige Debatte an. Die Opposition, aber auch Politiker aus dem Regierungslager haben wiederholt mehr Mitspracherechte des Bundestags in der Corona-Politik gefordert. Die Kritiker monieren vor allem, dass zentrale Entscheidungen zur Pandemiebekämpfung in einer nicht im Grundgesetz vorgesehenen Runde aus Kanzlerin und Länderchefs getroffen werden.

Auch im ZDF-Talk „Markus Lanz“ wurde am Mittwochabend über die neusten Beschlüsse diskutiert.

Mexiko lässt zwei chinesische Corona-Impfstoffe zu

4.20 Uhr: Zwei Coronavirus-Impfstoffe aus China sind in Mexiko zugelassen worden. Den Präparaten der Unternehmen CanSino und Sinovac seien Notfallzulassungen erteilt worden, teilte der Epidemiologe Hugo López-Gatell vom Gesundheitsministerium am Mittwoch in seiner täglichen Pandemie-Pressekonferenz mit. Damit sind in dem nordamerikanischen Land inzwischen fünf Corona-Impfstoffe zugelassen: neben den zwei chinesischen das Vakzin des Mainzer Unternehmens Biontech und des US-Konzerns Pfizer, das Präparat des Pharmakonzerns Astrazeneca und der Universität Oxford sowie das russische Serum Sputnik V.

Auch in Mexiko sind die Restaurants wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Dagegen wird protestiert. Impfungen sollen das Land aus dem Lockdown bringen. Mittlerweile sind dort fünf Vakzine zugelassen.

Oscar-Verleihung findet in diesem Jahr an mehreren Orten statt

4.00 Uhr: Die Oscar-Verleihung soll in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie an mehreren Orten stattfinden. „Um die Show zu schaffen, die unser globales Publikum sehen will, wird die Zeremonie live von mehreren Standorten übertragen“, hieß es in einer am Mittwoch veröffentlichten Erklärung des Veranstalters. Die 93. Preisvergabe werde „eine Oscar-Verleihung wie keine andere sein, wobei öffentliche Gesundheit und Sicherheit Priorität haben“.

Die ursprünglich für den 28. Februar geplante Oscar-Verleihung war wegen der Gesundheitskrise bereits auf den 25. April verschoben worden.

Corona-News vom 10. Februar: Corona: Söder sieht in Tschechien mögliches Mutationsgebiet

23.45 Uhr: Markus Söder, Ministerpräsident Bayerns, hat eine Grenzschließung zu Tschechien ins Spiel gebracht. Sollte Tschechien nicht in der Lage sein, seine Notmaßnahmen zu verlängern, dann muss auch klar sein, dass Tschechien ein Mutationsgebiet ist und dann muss auch die Grenzschließung ein Thema sein“, sagte Söder am Mittwochabend im ZDF-„heute-journal“.

Das gelte auch für Österreich. „Wir sind bei Österreich sehr verunsichert“, sagte Söder. Die Regierung in Wien habe im von der südafrikanischen Virusvariante stark betroffenen Bundesland Tirol Quarantänemaßnahmen verhängt. „In Tirol, so hört man, interessiert das niemanden“, sagte Söder. „Ich bin schon besorgt, dass da ein zweites Ischgl droht.“

Schulen und Kitas öffnen in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern

22.22 Uhr: Schleswig-Holstein wird bis auf wenige Ausnahmen ab dem 22. Februar Grundschulen und Kitas wieder öffnen. Das gab Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) bekannt. Auch in Regionen Mecklenburg-Vorpommerns mit einem stabilen Sieben-Tage-Inzidenz-Wert von unter 50 werden ab dem 22. Februar wieder Grundschulen und Kitas öffnen, sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD).

In Nordrhein-Westfalen soll ab dem gleichen Inzidenzwert wieder Präsenzunterricht stattfinden - allerdings soll er dort landesweit erreicht werden, wie Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) ankündigte. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) sprach von einer schrittweisen

Wiedereröffnung der Schulen ab dem 22. Februar. Dies solle in Abstimmung mit Hessen,

Niedersachsen und Rheinland-Pfalz geschehen, so Laschet.

Nach dem Corona-Gipfel haben einige Bundesländer die reguläre Öffnung von Schulen und Kitas in der kommenden Woche angekündigt.

Göring-Eckardt nennt unterschiedliches Vorgehen bei Schulöffnungen „unverständlich“

21.50 Uhr: Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt hat die Ergebnisse der Corona-Beratungen kritisiert. Es sei „unverständlich“, dass sich Bund und Länder nicht auf ein gemeinsames Vorgehen bei Schulen und Kitas geeinigt hätten, sagte sie dieser Redaktion. „Es muss in allen Bundesländern sichergestellt sein, dass bis zur Öffnung von Grundschulen und Kitas, die Voraussetzungen für einen sichereren Unterricht geschaffen werden.“

Dringend notwendig sei eine Langfrist-Strategie, forderte Göring-Eckardt. „Nicht um jetzt zu lockern, sondern um den Menschen einen Ausblick auf die kommenden Wochen zu geben und deutlich zu machen, auf welches gemeinsame Ziel hingearbeitet wird.“

Wirtschaft vermisst nach Bund-Länder-Konferenz Planungssicherheit für Neustart nach Corona-Lockdown

21.45 Uhr: Die deutsche Wirtschaft bemängelt nach den Beschlüssen der Bund-Länder-Konferenz zur Verlängerung des Lockdowns fehlende Planungssicherheit für das Hochfahren der Betriebe. „Für einen erfolgreichen Neustart brauchen wir im Großhandel einen verlässlichen Vorlauf, um unsere Partner aus Gastronomie und Hotellerie, aber auch Großküchen und Kantinen rechtzeitig und umfänglich ausrüsten und beliefern zu können“, sagte Anton Börner, Präsident des Bundesverbands Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA), unserer Redaktion. Die Öffnungspläne von Bund und Ländern seien trotz der Verständigung auf einen ersten Schwellenwert zu vage, erklärte Börner: „Hier ist dringend eine weitere Konkretisierung notwendig.“

Wirtschaftsvertreter Anton Börner kritisiert die Pläne der Bundesregierung für die Öffnung von Gastronomie und Hotellerie.

Ökonom Felbermayr kritisiert nach Krisengipfel fehlende Perspektiven für „zunehmend frustrierte Bevölkerung“

21.42 Uhr: Der Ökonom Gabriel Felbermayr hat die Beschlüsse des Corona-Krisengipfels als „enttäuschend“ bezeichnet. „Es ist richtig, nicht überstürzt zu öffnen. Aber das Fehlen eines Stufenplanes ist sehr bedauerlich“, sagte der Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW) den Zeitungen der FUNKE MEDIENGRUPPE. Es wäre nun an der Zeit gewesen, klar vorzulegen, bei welchen Kennziffern welche weiteren Öffnungen möglich werden, sagte er: „Damit hätte man den schwer betroffenen Unternehmen und der zunehmend frustrierten Bevölkerung Perspektiven geben können.“

Zudem kritisierte Felbermayr das Herabsetzen des Schwellenwerts für Lockerungen der Corona-Maßnahmen von einer 50er-Inzidenz auf nunmehr 35. Dies „trägt die Gefahr, die Bevölkerung zu entmutigen“, betonte der Ökonom.

Bartsch: Merkel hat sich „gedanklich im Lockdown eingemauert“

21.23 Uhr: Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch hat das Ergebnis der Corona-Schalte von Bund und Ländern scharf kritisiert. “Die heutigen Beschlüsse zeigen, dass sich Angela Merkel gedanklich im Lockdown eingemauert hat“, sagte er dieser Redaktion. „Das Kanzleramt war aufgefordert, den Menschen nach Wochen im Lockdown eine klare Perspektive zu bieten, einen Stufenplan zurück in den Alltag vorzulegen.“ Stattdessen stünden Kanzlerin Angela Merkel und auch Kanzleramtsminister Helge Braun (beide CDU) unbeweglich auf der Bremse.

Für viele Betriebe seien die nächsten Wochen der letzte Sargnagel, sagte Bartsch. Das sei insbesondere Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) anzulasten, dessen Versäumnisse weitere Arbeitsplätze kosten würden.

Das Kanzleramt in Berlin. Laut Dietmar Bartsch (Linke) hat sich Merkel im Lockdown "eingemauert".

Wirtschaftsweiser Feld nennt Lockdown-Verlängerung „verständlich“

21.21 Uhr: Der Wirtschaftsweise Lars Feld hält die Verlängerung des Lockdowns wirtschaftlich für verkraftbar. „Die Industrie und der Bau sind weiterhin relativ stark und bleiben das Rückgrat der konjunkturellen Erholung selbst bei einer Lockdown-Verlängerung bis in den März", sagte Feld dieser Redaktion

Die Verlängerung des Lockdowns belaste die konjunkturelle Entwicklung zwar weiter. Angesichts der Sorge um eine dritte Infektionswelle mit einem mutierten Virus sei sie aber verständlich, führte der Vorsitzende des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung aus.

Die Wirtschaftsweisen hatten im November 2020 prognostiziert, dass der Teil-Lockdown über den Winter bis in den März andauern wird. Obwohl die Maßnahmen verschärft worden seien, so Feld, blieben sie noch weit von den Einschränkungen aus dem Frühjahr 2020 entfernt.

Bundesländer peilen Schulöffnungen für den 22. Februar an

20.28 Uhr: Etliche Bundesländer wollen die wegen der Corona-Pandemie geschlossenen Schulen in den kommenden Wochen schrittweise öffnen. Berlin plane diesen Schritt für den 22. Februar, sagte der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) nach dem Corona-Gipfel. Auch andere Bundesländer orientierten sich an diesem Termin, fügte der aktuelle Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) hinzu.

Müller beschrieb die Öffnung von Schulen und Kitas, über die die Länder eigenständig entscheiden sollen, als schwierigen Abwägungsprozess zwischen Gesundheitsschutz einerseits sowie den sozialen Folgen weiter geschlossener Einrichtungen andererseits. Es gehe nicht um eine Öffnung auf einen Schlag, sondern um „ein schrittweises Hochfahren des Präsenzbetriebes an den Grundschulen“ mit Wechselunterricht, Hygieneregeln und auch neuen Testmöglichkeiten für Lehrer und Kinder. Letztere böten „mehr Sicherheit“, so dass die Länder diesen Weg „guten Gewissens“ gehen könnten.

Kanzlerin Merkel stellt Beschlüsse des Corona-Gipfel vor

20.11 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel hat auf einer Pressekonferenz nach den Gesprächen von Bund und Ländern auch über mögliche Öffnungsschritte ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von unter 35 gesprochen. Das schließe die Öffnung des Einzelhandels mit der Begrenzung von einem Kunden oder einer Kundin auf 20 Quadratmeter ein. "Dazu die Öffnung von Museen und Galerien, sowie die Öffnung der noch geschlossenen körpernahen Dienstleistungsbetrieb", führte sie weiter aus. Zur Einordnung der neuen Inzidenz-Grenze sagte Merkel: "Manche sagen, dass ist ein sehr niedriger Wert." In den vergangenen Tagen seien aber bereits 43 Punkte in der Inzidenz gut gemacht worden.

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) nach dem Corona-Gipfel: "Wir müssen runter mit den Fallzaheln."

20.00 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Beschlüsse des Corona-Gipfels vorgestellt. Wie bereits vorher bekannt wurde, wird der Lockdown bis zum 7. März verlängert. Friseure sollen unter Auflagen ab dem 1. März wieder öffnen dürfen, über die Öffnung von Schulen und Kitas sollen die Länder in eigener Regie entscheiden.

Merkel betonte mit Blick auf die Mutationen, die sich schneller verbreiteten, dass sie zu einem höheren R-Wert führen könnten. "Deshalb ist diese Zeitspanne bis Mitte März jetzt essentiell." Daher müsse man nun sehr vorsichtig sein.

Die Maßnahmen des bisherigen Lockdowns hätten Wirkung gezeigt. Merkel sagte zu den niedrigeren Infektionszahlen: "Wenn wir uns diese Entwicklungen angucken, können wir sehr zufrieden sein". Sie wolle den Bürgerinnen und Bürgern danken, die das mit ihrem Verhalten, gerade auch im privaten Bereich, ermöglicht haben.

Heute habe man diskutiert, wie es weitergehe - leider mit Blick auf die neuen Mutationen. "Wir wissen, dass diese Mutation jetzt ein Realität ist und wir wissen, dass sie zunimmt. Die Frage ist, wie schnell nimmt sie zu". Den Ausbruch einer möglichen dritten Welle, gelte es jetzt zu bekämpfen.

Merkel: Zeitspanne bis Mitte März "existenziell" Merkel: Zeitspanne bis Mitte März "existenziell"

Lockerungen im März wohl nur bei Inzidenz unter 35

19.30 Uhr: Lockerungen des Lockdowns im März für Handel und Gastronomie soll es wohl erst ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von unter 35 geben. Darauf haben sich die Teilnehmer des Corona-Gipfels laut Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) geeinigt. Diese Regelung betrifft nach Informationen unserer Redaktion ebenso Museen, Galerien und körpernahe Dienstleistungen abseits der Friseure und Friseurinnen.

Norderney verhängt Ausgangssperre und verbietet Präsenzunterricht

19.19 Uhr: Wegen rasant ansteigender Corona-Fallzahlen hat die Nordsee-Insel Norderney nächtliche Ausgangbeschränkungen verhängt. Zwischen 21.00 und 5.00 Uhr dürfe die eigene Wohnung nur noch aus einem triftigen Grund verlassen werden, beispielsweise bei medizinischen Notfällen, teilte der Landkreis Aurich am Mittwochabend mit. Zudem dürfen sich die Inselbewohner in der Öffentlichkeit wie im privaten Raum nur noch allein oder mit Angehörigen ihres eigenen Hausstandes aufhalten. Den Schulen wurde der Präsenzunterricht verboten.

Allein am heutigen Mittwoch meldete der Landkreis 43 neue Corona-Fälle auf Norderney - bei 6000 Einwohnern. Am Dienstag war auf der Insel auch die britische Variante B.1.1.7 nachgewiesen worden. Sechs Menschen seien im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben.

18.55 Uhr: Werden Lehrer jetzt doch eher geimpft? Nach Informationen unserer Redaktion hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) den Auftrag bekommen, zusammen mit den Gesundheitsministern der Länder zu prüfen, ob Lehrer in der Impfreihenfolge weiter nach oben gestuft werden sollen. Bislang sind Pädagogen in der dritten Gruppe, künftig könnten sie dann schon in der zweiten Prioritätsgruppe an die Reihe kommen, hieß es aus Kreisen der Bund-Länder-Konferenz.

Eine Öffnung der Schulen könnte auch davon abhängen, ob Lehrer nun früher geimpft werden können.

Corona-Schnelltests sollen verstärkt für den Privatgebrauch eingesetzt werden

18.30 Uhr: Um die Infektionszahlen weiter zu senken, wollen Bund und Länder verstärkt Corona-Schnelltests auch für den Privatgebrauch einsetzen. Sobald Hersteller Zulassungen für solche Selbsttests für ungeschulte Laien beantragen, werde der Bund diese zügig prüfen, heißt es in einer Beschlussvorlage des Kanzleramts. Wichtig sei aber eine ausreichende Qualität, da eine zu große Zahl falsch-negativer Testergebnisse fatale Folgen haben könnte. Wichtig zu wissen: Bislang ist kein solcher Test in Deutschland zugelassen – und das kann auch noch dauern. Auf Nachfrage dieser Redaktion hieß es im Gesundheitsministerium, dass es bis zu einer ersten Zulassung solcher Selbsttests noch Wochen oder sogar Monate dauern könne.

Bund und Länder einigen sich auf Lockdown bis 7. März

18.26 Uhr: Der Corona-Gipfel mit Kanzlerin und Ministerpräsidenten kommt voran: Nach Informationen unserer Redaktion hat sich die Runde mittlerweile darauf verständigt, dass der Lockdown bis 7. März verlängert werden soll.

Am 3. März solle die nächste Bund-Länder-Schaltkonferenz stattfinden, um über weitere Öffnungsperspektiven abhängig von der Entwicklung der Inzidenzwerte und der Ausbreitung der Mutationen zu beraten, hieß es aus Verhandlungskreisen.

Handelsverband will Donnerstag Einschätzung geben

18.02 Uhr: Der Handelsverband Deutschland (HDE) will am Donnerstag (10.30 Uhr) eine Einschätzung geben, was die neuesten Beschlüsse von Bund und Ländern in Sachen Lockdown für den Einzelhandel bedeuten.

Breiten Raum dürften auf der HDE-Jahrespressekonferenz in Berlin außerdem die Forderungen der Branche nach passgenaueren Hilfen des Staates einnehmen. Außerdem will HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth Szenarien präsentieren, wie sich der Einzelhandel im Corona-Jahr 2021 entwickeln könnte.

Merkel schlägt höhere Impfpriorität für Lehrer und Erzieher vor

17.43 Uhr: Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich bei den Bund-Länder-Beratungen über das weitere Vorgehen in der Coronakrise dafür eingesetzt, dass Lehrer und Erzieher eine höhere Priorität beim Impfen erhalten. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur von Teilnehmern schlug Merkel am Mittwoch in der Runde mit den Ministerpräsidenten der Länder eine entsprechende Prüfung vor.

Angesichts der bevorstehenden Schulöffnungen habe die Kanzlerin in der Ministerpräsidentenkonferenz darauf hingewiesen, dass gerade Erzieherinnen und Erzieher keine Möglichkeit hätten, die notwendigen Abstände einzuhalten, hieß es weiter. Deshalb müsse geprüft werden, wann Erzieher und Lehrer so in die Reihenfolge eingefügt werden könnten, dass sie bald geimpft werden könnten.

Kanzlerin Angela Merkel und der Vorsitzende Regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller zu Beginn des Corona-Gipfels. Dort wird gerade um den weiteren Fahrplan für Deutschland gerungen.

Corona-Gipfel: Streit um Schulen und Kitas

17.28 Uhr: Schon zu Beginn des Corona-Gipfels zeichnet sich ab, dass die Verhandlungen schwierig werden könnten. Wie der "Spiegel" aus Teilnehmerkreisen berichtet, erklärte Angela Merkel, sie hätte sich gewünscht, dass sich Bund und Länder auf eine gemeinsame Linie zu Schulen und Kitas hätten verständigen können – zum Beispiel auf Öffnungen zum 1. März.

Einige Länder hätten aber bereits vor der Runde Vorfestlegungen getroffen, die sie nicht aufhalten könne, beklagte Merkel demnach. Nun wolle sie prüfen lassen, ob Lehrer und Erzieher früher geimpft werden könnten. Baden-Württembergs Grünen-Ministerpräsident Winfried Kretschmann soll laut "Spiegel" auf Merkels Äußerungen mit den Worten reagiert haben: "Angela, ich bin über deinen Kurswechsel nicht erfreut."

Gericht in NRW kippt Maskenpflicht im Umfeld von Geschäften

16.28 Uhr: Das NRW-Oberverwaltungsgericht hat die Maskenpflicht im Umfeld von Geschäften außer Vollzug gesetzt. Das Gericht lehnt zwar einen Eilantrag zur Maskenpflicht in zentralen Punkten ab. Denn es sei davon auszugehen, dass das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes andere vor einer Infektion schütze.

Erfolg hatte der Antrag aber mit Blick auf die Bestimmung in NRW, dass im unmittelbaren Umfeld von Geschäften eine Maske getragen werden muss. Der Begriff des "unmittelbaren Umfelds" sei nicht ausreichend klar. Dies wiege auch deshalb schwer, weil ein Verstoß gegen die Maskenpflicht mit einem Bußgeld geahndet wird. Der Beschluss ist unanfechtbar.

Scholz wegen Nord Stream 2 in den Bundestag zitiert

16.12 Uhr: Der Bundestag hat beschlossen, dass Finanzminister Olaf Scholz (SPD) die Bund-Länder-Konferenz zur Corona-Pandemie verlassen und umgehend ins Parlament kommen muss, um an einer laufenden Debatte zur Russland-Politik teilzunehmen. Den Antrag hatten am Mittwoch die Grünen gestellt. Die Bundestagssitzung wurde bis zur Ankunft des Ministers unterbrochen.

Hintergrund ist, dass Scholz den USA ein Milliardenangebot zur Verhinderung von Sanktionen gegen die umstrittene Gaspipeline Nord Stream 2 gemacht haben soll. Am Dienstag hatte die Deutsche Umwelthilfe (DUH) ein entsprechendes Dokument veröffentlicht. Demnach hat Scholz (SPD) den USA bis zu einer Milliarde Euro Importförderung für ihr Flüssiggas geboten.

Gipfel: Uneinigkeit offenbar beim Thema Schulen

15.55 Uhr: Wieder Ärger bei den Schulen. Zunächst frohlockten die Länder, dass Kanzlerin Merkel den Ländern freie Hand bei Schulöffnungen geben will und nicht mehr wie in den vergangenen Wochen Druck auf Schließungen macht. Die Sache scheint für die Länder aber einen Pferdefuß zu haben.

Wie aus Länderkreisen zu hören ist, fordert das Kanzleramt Schnelltests an Schulen, um das Infektionsgeschehen zu kontrollieren, wenn demnächst wieder mehr Schüler im Wechselunterricht vor Ort sind.

Für die Tests sollen aber wohl allein die Länder zahlen. Das wollen die nicht auf sich sitzen lassen und pochen auf finanzielle Beteiligung des Bundes. Auch beim Thema Stufenplan und welche wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bereiche bei bestimmten Inzidenzen öffnen dürfen, herrscht beim Gipfel Streitpotenzial.

Aus dem Kanzleramt in Berlin hat sich Angela Merkel mit den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten per Video zum Corona-Gipfel zusammengeschaltet.

Merkel schlägt höhere Impfpriorität für Lehrer und Erzieher vor

15.36 Uhr: Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich bei den Bund-Länder-Beratungen über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise dafür eingesetzt, dass Lehrer und Erzieher eine höhere Priorität beim Impfen erhalten. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur von Teilnehmern schlug Merkel in der Runde mit den Ministerpräsidenten der Länder eine entsprechende Prüfung vor.

Angesichts der bevorstehenden Schulöffnungen habe die Kanzlerin in der Ministerpräsidentenkonferenz darauf hingewiesen, dass gerade Erzieherinnen und Erzieher keine Möglichkeit hätten, die notwendigen Abstände einzuhalten, hieß es weiter. Deshalb müsse geprüft werden, wann Erzieher und Lehrer so in die Reihenfolge eingefügt werden könnten, dass sie bald geimpft werden könnten.

Malu Dreyer (SPD), Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, sitzt vor Beginn der "Corona-Schalte" vor ihrem Monitor in der Staatskanzlei in Mainz. In der Konferenz beraten die Länderchefs gemeinsam mit Bundeskanzlerin Angela Merkel über das weitere Vorgehen im Lockdown.

Astrazeneca will in Dessau investieren - Mehr Impfstoff für Europa

15.21 Uhr: Astrazeneca will die Herstellung von Corona-Impfstoff beschleunigen und dabei eng mit der Firma IDT Biologika in Dessau zusammenarbeiten. Beide Unternehmen hätten eine Absichtserklärung unterzeichnet, teilte Astrazeneca am Mittwoch mit. In Dessau in Sachsen-Anhalt sollen zusätzliche Produktionsanlagen entstehen.

Man prüfe Möglichkeiten, im zweiten Quartal die Auslieferung des Covid-19-Impfstoffs von Astrazeneca zu erhöhen, um den Bedarf in Europa decken zu helfen, erklärte der britisch-schwedische Hersteller. Zudem wollten beide Firmen "große zusätzliche Wirkstoff-Kapazitäten für die Zukunft" aufbauen. Dazu wollten beide Unternehmen in den IDT-Biologika-Standort in Dessau investieren, hieß es weiter.

"No Covid"-Initiative will Lockdown "intelligent beenden"

15.13 Uhr: In einem neuen Strategiepapier fordern die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der sogenannten "No Covid"-Initiative ein Ende des "Fahrens auf Sicht" in der Pandemiebekämpfung und legen einen überarbeiteten Plan vor, mit dem das Coronavirus eingedämmt werden soll. Lesen Sie hier: "No Covid"-Initiative will Lockdown "intelligent beenden"

Giffey fordert vor Corona-Gipfel Tempo bei Schul-Öffnungen

14.39 Uhr: Kurz vor Beginn der Bund-Länder-Beratungen über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise hat Bundesfamilienministerin Franziska Giffey beim Thema Schulen und Kitas Tempo gefordert und sich erneut für umfangreiche Tests für Beschäftigte der Einrichtungen ausgesprochen

"In Verbindung mit Masken, Lüften, Abstandhalten und Wechselunterricht kann das Testen dazu beitragen, dass Bildungseinrichtungen Schritt für Schritt geöffnet werden können. Hier dürfen wir keinen Tag verlieren", schrieb die SPD-Politikerin bei Facebook.

Bischof Bätzing: Pandemie droht Gesellschaft zu spalten

14.35 Uhr: Der Bischofskonferenz-Vorsitzende Georg Bätzing warnt in der Corona-Pandemie vor gesellschaftlichen Spaltungen. Die aktuelle Krise führe zu enormen Spannungen, etwa in überforderten Familien oder zwischen denen, die "nahezu ungestört" weiter arbeiteten und denen, "die seit Monaten pausenlos in Pflege und Betreuungsdiensten am Anschlag schuften", schreibt Bätzing in einem Gastbeitrag für die Freiburger Wochenzeitschrift "Christ in der Gegenwart".

Auch litten viele Menschen in Deutschland unter großen beruflichen Existenzängsten. Schwer werde es zudem, wenn Familien nur kleine Wohnungen hätten. "Als jemand in einer privilegierten Wohnsituation ahne ich doch nur, zu wie viel Aggression, Streit und Gewalt beengte Wohnverhältnisse jetzt führen", so der Limburger Bischof.

Georg Bätzing, Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz.

Gesundheitsministerium rechnet mit weiteren 13,6 Millionen Impfdosen bis Ende März

14.20 Uhr: Das Bundesgesundheitsministerium erwartet bis Ende März noch die Lieferung von 13,6 Millionen Dosen der drei bisher zugelassenen Impfstoffe gegen das Coronavirus. Bislang wurden 5,3 Millionen Impfdosen geliefert, wie es in einer Aufstellung des Bundesgesundheitsministeriums für die Beratungen der Länderregierungschefs mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) heißt. Die Angaben beziehen sich auf die Angaben der Hersteller.

Mehr als eine Million Menschen in Deutschland zwei Mal geimpft

14.05 Uhr: Rund sechs Wochen nach dem Impfstart in Deutschland haben etwa 2,4 Millionen Menschen eine erste Impfung gegen das neue Coronavirus erhalten. Rund 1,1 Millionen Bundesbürger bekamen darüber hinaus den zweiten Piks für den Schutz vor Sars-CoV-2. Das geht aus den Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) hervor.

Grüne fordern massive Ausweitung der Corona-Hilfen

13.55 Uhr: Kurz vor Beginn der Pandemie-Gespräche von Bund und Ländern fordern die Grünen eine deutliche Ausweitung der Corona-Hilfen für Arbeitnehmer und Unternehmen. So sollen Betriebe, die wegen Corona schließen mussten, volle 100 Prozent der Fixkosten erstattet bekommen, wie aus einem gemeinsamen Forderungskatalog der Führungen von Partei und Bundestagsfraktion hervorgeht, dieser Redaktion vorliegt.

Das Papier ist unter anderem von den Parteichefs Annalena Baerbock und Robert Habeck sowie von den Fraktionsvorsitzenden Katrin Göring-Eckardt und Anton Hofreiter unterzeichnet. Darin fordern die Grünen zudem, das Kurzarbeitergeld für Beschäftigte in Jobs mit geringem Einkommen auf 90 Prozent des Nettolohns anzuheben. Derzeit liegt es je nach Dauer der Kurzarbeit zwischen 60 und 80 Prozent. Wer Kinder hat, erhält jeweils 7 Prozent mehr.

Lockdown-Verlängerung als Kompromiss bis zum 7. März?

13.10 Uhr: Wird der Lockdown doch nicht bis zum 14. März verlängert, wie es die Kanzlerin will? Wie die "Bild-Zeitung" berichtet, ist nun der 7. März im Gespräch. Das würde Sinn ergeben, denn am 14. März finden Landtagswahlen in Baden-Württemberg (fast 8 Millionen Wahlberechtigte) und Rheinland-Pfalz (rund drei Millionen Wahlberechtigte) statt. Nach Informationen unserer Redaktion aus den laufenden Vorbesprechungen der Ministerpräsidenten mit dem Kanzleramt ist der 7. März zur Stunde aber noch nicht wasserdicht beschlossen.

Die SPD-regierten Länder wollten den zunächst bis zum 14. Februar befristeten Lockdown ursprünglich nur um zwei Wochen bis zum 1. März verlängern. Merkel hatte bereits am Wochenende den 7. März ins Spiel gebracht. Am Mittwochmorgen kursierte dann eine Vorlage, in der das Kanzleramt auf den 14. März erhöhte.

Aus Länderkreisen heißt es, es sei das bekannte Verhandlungsmuster. Merkel fordere vier Wochen, die Länder böten zwei an, am Ende stehe wahrscheinlich ein Kompromiss von drei Wochen Lockdown-Verlängerung. Die Auflösung folgt in den nächsten Stunden.

Bund will Lockdown bis Mitte März verlängern Bund will Lockdown bis Mitte März verlängern

Seoul bietet kostenlose Corona-Tests für Hunde und Katzen an

13.04 Uhr: Die südkoreanische Hauptstadt Seoul bietet kostenlose Corona-Tests bei Katzen und Hunden von coronainfizierten Haustierbesitzern an. Als erstes Tier sei am Mittwoch ein Spaniel getestet worden, der laut seines Besitzers eine laufende Nase und Fieber habe, teilte die Stadtverwaltung mit. Ein Tierarzt der Stadt in der Nähe des betroffenen Haushalts habe das Tier abgeholt und anschließend getestet. Das Testergebnis lag zunächst nicht vor.

Die Stadt betonte, es gebe keinen Beweis für die Übertragung des Coronavirus von Haustieren auf Menschen. Doch müssten Haustiere, bei denen das Virus nachgewiesen werde, 14 Tage in heimischer Quarantäne verbringen. Erst dann könnten sie wieder ins Freie gelassen werden. Von dem Testangebot für Hunde und Katzen könnten nur Haustierbesitzer Gebrauch machen, die selber infiziert seien, sagte eine Sprecherin.

Die südkoreanische Hauptstadt Seoul bietet kostenlose Corona-Tests bei Katzen und Hunden von coronainfizierten Haustierbesitzern an.

Länder bereiten in gemeinsamer Schalte Corona-Gipfel mit Merkel vor

12.26 Uhr: Die Ministerpräsidenten der Länder haben am Mittwochmittag gemeinsam beraten, um sich auf die um 14.00 Uhr geplante Videokonferenz mit Kanzlerin Angela Merkel vorzubereiten. Zuvor hatten sich die SPD- wie auch die von der Union geführten Länder erneut zu getrennten Beratungen zusammengeschaltet.

Über-60-Jährige können bis Ende Juni auf erste Impfung hoffen

12.04 Uhr: Bei den Corona-Impfungen in Deutschland gibt es mehr Klarheit darüber, bis wann die einzelnen Bevölkerungsgruppen in den kommenden Monaten geimpft sein könnten. So können alle drei Gruppen, die vorrangig geimpft werden, bis Ende Juni mindestens die erste der zwei nötigen Impfung bekommen. Das geht aus einer neuen Übersicht aus dem Bundesgesundheitsministerium hervor, die der Nachrichtenagentur dpa vorliegt. Voraussetzung ist, dass die Hersteller ihre in Aussicht gestellten Impfstoffmengen auch liefern.

Damit könnten unter anderem alle Menschen über 60 Jahre, Lehrer, Erzieher, Polizisten und Beschäftigte in Supermärkten bis dahin eine Impfung bekommen. Wenn vorher noch weitere Impfstoffe zugelassen werden oder sich nicht alle impfen lassen wollen, könnte die Schwelle früher erreicht sein.

Britische Mutation häufig in tschechischer Grenzregion nachgewiesen

11.43 Uhr: Angaben der tschechischen Gesundheitsbehörde zufolge gibt es große regionale Unterschiede, wo die britische Variante des Coronavirus bereits nachgewiesen wurde.Demnach lag der Anteil der ansteckenderen Variante im Bezirk Trutnov (Trautenau) im Dreiländereck zu Polen und Sachsen bereits bei rund 60 Prozent der sequenzierten Proben.

Im benachbarten Bezirk Nachod waren es 45 Prozent. In Prag sei die Mutation bei weniger als zehn Prozent der Proben nachgewiesen worden. Die Behörde plädierte dafür, die Sequenzierung der Proben auszuweiten , damit die Verbreitung von Mutationen besser nachverfolgt werden könne.

Manuela Schwesig – SPD-Ministerpräsidentin als Anti-Merkel

11.38 Uhr: 2019 hat Manuela Schwesig den Brustkrebs besiegt. Nun agiert die SPD-Poltikern und Ministerin von Mecklenburg-Vorpommern noch energischer – auch wenn sie Merkel die Stirn bietet. Lesen Sie hier: Manuela Schwesig – SPD-Ministerpräsidentin als Anti-Merkel

Manuela Schwesig (SPD), Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern.

Mehr psychische Auffälligkeiten durch Pandemie bei Kindern und Jugendlichen

11.29 Uhr: Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie in Deutschland haben die psychischen Auffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen zugenommen. Zu diesem Ergebnis kommt die sogenannte Copsy-Studie, die vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf durchgeführt wurde.Demnach zeigt seitdem fast jedes dritte Kind entsprechende Auffälligkeiten. Sorgen und Ängste hätten noch einmal zugenommen, auch depressive Symptome und psychosomatische Beschwerden seien verstärkt zu beobachten, sagte die Leiterin der Studie, Ulrike Ravens-Sieberer.

Warn-App auch für ältere iPhones verfügbar

10.52 Uhr: Ab heute können sich auch die Besitzer der iPhone-Modelle 5s und 6 die Corona-Warn-App herunterladen. Es kann allerdings mehrere Stunden lang dauern, bis die aktualisierte App für alle iPhone-Nutzer sichtbar wird.

Prinz Charles und Herzogin Camilla gegen Corona geimpft

10.46 Uhr: Der britische Thronfolger Prinz Charles und seine Frau Camilla haben sich gegen das Coronavirus impfen lassen. Beide hätten ihre erste Impfdosis erhalten, teilte das Königshaus am Mittwoch mit. Mit 72 beziehungsweise 73 Jahren gehören die beiden zu jener Risikogruppe, die derzeit in Großbritannien geimpft wird.

Prinz Charles war im Frühjahr an Covid-19 erkrankt, hatte aber nur leichte Symptome gezeigt und sich gut wieder erholt. Der Thronfolger hatte kürzlich bei einer Veranstaltung angekündigt, sich impfen zu lassen, sobald er an der Reihe sei. "Ich denke, Impfungen sind entscheidend, um abzusichern, dass wir einen Weg aus dieser Situation finden, andernfalls wird es sehr schwierig", so Prinz Charles.

Der britische Thronfolger Prinz Charles und seine Frau Camilla haben sich gegen das Coronavirus impfen lassen.

Von der Leyen will Zulassung von Impfstoffen beschleunigen

10.12 Uhr: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will die Zulassung von Corona-Impfstoffen in Europa beschleunigen. Dies kündigte von der Leyen am Mittwoch in einer Rede im Europaparlament an, in der sie die EU-Impfstoffstrategie nochmals verteidigte.

Zum einen solle die EU-Arzneimittelagentur EMA schneller die Daten klinischer Impfstofftests bekommen, sagte die CDU-Politikerin. Dazu werde ein europäisches Netzwerk gegründet. Zum anderen arbeite die Gesundheitskommissarin an einem Rechtsrahmen, um die Impfstoffe so rasch wie möglich zu untersuchen.

Von der Leyen wird vor allem in Deutschland heftig kritisiert, weil die EU-Kommission für die Bestellung des Corona-Impfstoffs zuständig ist und vorerst nur wenig davon zur Verfügung steht.

EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen will die Zulassung von Corona-Impfstoffen in Europa beschleunigen.

EU-Parlament beschließt endgültig Milliardenhilfen

10.06 Uhr: Das EU-Parlament hat geplanten Milliardenhilfen zur Unterstützung der europäischen Wirtschaft in der Corona-Krise mit breiter Mehrheit zugestimmt. Die EU-Staats- und Regierungschefs hatten im vergangenen Jahr einen 750 Milliarden Euro schweren Fonds gegen die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie beschlossen. Kern ist die sogenannte Aufbau- und Resilienzfazilität.

Sie ist mit insgesamt 672,5 Milliarden Euro ausgestattet, von denen 312,5 Milliarden als Zuschüsse und 360 Milliarden als Kredite für Reformen und Investitionen in die Mitgliedstaaten fließen sollen. Die EU-Staaten müssen diese Hilfen selbst beantragen. Das nötige Geld soll die EU-Kommission an den Finanzmärkten aufnehmen.

Biontech nimmt Betrieb in Marburger Werk auf

9.35 Uhr: Nach Umbaumaßnahmen hat der Konzern Biontech mit der Impfstoff-Produktion in seinem Werk in Marburg begonnen. Das teilte das Unternehmen in einer Presseerklärung auf seiner Internetseite mit. Demnach ist das Ziel, in diesem Werk pro Jahr bis zu 750 Millionen Impfdosen herzustellen. Es wäre damit eine der größten Produktionsstätten in Europa. Für dieses Jahr plant BioNTech 250 Millionen Impfdosen in dem Werk herzustellen.

Lockerungen laut Beschlussvorlage erst ab Mitte März

9.09 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel will den Lockdown bis zum 14. März verlängern. Das geht aus einer neuen Beschlussvorlage vom Mittwochmorgen für den Bund-Länder-Gipfel am Nachmittag hervor, die dieser Redaktion vorliegt. "Die Länder werden ihre Landesverordnungen entsprechend anpassen und bis zum 14. März 2021 verlängern", heißt es darin.

Friseure sollen vom 1. März an wieder öffnen dürfen. "Friseurbetriebe können unter Auflagen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts mit Reservierungen sowie unter Nutzung medizinischer Masken den Betrieb ab 1. März 2021 wieder aufnehmen."

Noch offen zwischen Bund und Ländern ist ein Stufenplan für weitere Öffnungsschritte. Dies soll bei einem weiteren Gipfel am 10. März entschieden werden. Als Alternativvorschlag ist in dem Papier der Vorschlag vor allem der SPD-geführten Länder zu finden, in dem ein nächster Öffnungsschritt "bei einer stabilen deutschlandweiten 7-Tage-Inzidenz von höchstens 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner erfolgen" sollte.

Auseinandersetzungen dürfte es beim Videogipfel erneut um Schulöffnungen geben. Mehrere Länder pochen auf rasche Lockerungen bei Schulen und Kitas und wollen notfalls allein vorangehen. In dem Papier wird unterstrichen, dass Öffnungen von Schulen und Kitas Priorität hätten. "Dieser Bereich soll daher als erster schrittweise wieder geöffnet werden." Ein konkretes Datum wird noch nicht genannt.

Die Bund-Länder-Runde berät über die weiteren Corona-Maßnahmen. Angela Merkel wird sich wohl aus dem Bundeskanzleramt dazu schalten.

Drosten sieht nur eine Chance auf Schulöffnungen

8.41 Uhr: Virologe Christian Drosten hat vor der Ärztekammer Nordrhein vor vorschnellen Lockerungen der Corona-Maßnahmen gewarnt. „Wir werden es bei dem aktuellen R-Wert nicht schaffen, bis Mitte März auf eine Inzidenz von unter 50 zu kommen“, sagte Drosten laut der Zeitung „Rheinische Post“.

Die Infektionen gingen zwar zurück, „doch das nur quälend langsam“. Wenn man jetzt halbherzig öffne, käme man unweigerlich in eine dritte Welle nach Ostern, zitiert ihn die Zeitung. Damit stellte sich Drosten auch gegen eine frühzeitige Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts in Schulen. Es gebe nur einen Ausweg: Bei der Infektion eines Schülers müsse jeweils die ganze Klasse für fünf Tage in Quarantäne und sich dann freitesten lassen.

Schwesig fordert klare Öffnungsperspektive für Schulen und Friseure

8.18 Uhr: Vor den Bund-Länder-Beratungen über die nächsten Schritte in der Corona-Politik hat Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) eine klare Öffnungsperspektive für Schulen und Wirtschaft verlangt. "Wenn wir den Shutdown noch bis 1. März verlängern, müssen wir gleichzeitig sagen: Was wird in welchen Schritten geöffnet? Ab welcher Inzidenz?", sagte Schwesig bei "Bild Live".

Als Beispiel nannte die Ministerpräsidentin eine Inzidenz von 50 und weniger, um Friseursalons wieder zu öffnen. Bei einer Inzidenz von unter 35 könne über den Einzelhandel gesprochen werden. "Die Leute sind am Anschlag und fragen: Wie lange soll das noch so weiter gehen?" Sie sei deshalb dafür, eine Perspektive aufzuzeigen.

Dreyer dringt auf "bundeseinheitlichen Stufenplan" für Lockerungen

8.07 Uhr: Unmittelbar vor der Bund-Länder-Schalte zur Corona-Bekämpfung dringt die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer auf einen deutschlandweiten Stufenplan für Lockerungen. "Ich setzte darauf, dass wir in den wesentlichen Schritten bundesweit möglichst einheitlich vorgehen", sagte die SPD-Politikerin unserer Redaktion.

"Demnach ist ein bundeseinheitlicher Stufenplan wichtig, um den Menschen eine Perspektive zu geben. Ein Ziel zu haben hilft, die Entbehrungen des Lockdowns besser auszuhalten." Die langen Wochen des Lockdowns zehrten an der Kraft und den Nerven der Menschen und an der Substanz vieler Unternehmen, betonte Dreyer. "Der Erwartungsdruck in Gesellschaft und Wirtschaft ist enorm. Deswegen ist mir wichtig, Perspektiven zu eröffnen."

Priorität habe für sie, dass die Kinder in den Grundschulen wieder "ein Präsenzangebot in Form eines Wechselunterrichts" bekommen. Dreyer verwies auf den Entwurf ihrer Landesregierung für einen Stufenplan. „Dieser soll in die Überlegungen für einen deutschlandweiten Stufenplan einfließen und langfristig eine Orientierung bieten“, sagte die Ministerpräsidentin. Ziel sei zum einen, behutsame Lockerungsschritte bei anhaltend sinkenden Infektionszahlen vornehmen zu können. Zum anderen solle frühzeitig und effektiv eingegriffen werden, wenn die Infektionszahlen wieder steigen.

Elton John und Michael Caine rufen mit Clip zu Corona-Impfungen auf

7.44 Uhr: Mit einem Filmclip rufen Musikstar Elton John (73) und Schauspieler Michael Caine (87) die Menschen in Großbritannien zur Teilnahme an der Corona-Impfung auf. In einem 90-sekündigen Film bewirbt sich Sir Elton um eine Rolle in einer Werbeanzeige für die Impfung.

"Je mehr Menschen sich impfen lassen, desto größer sind die Chancen, dass die nationale Covid-Pandemie gestoppt wird", sagt er mit ernstem Blick in die Kamera. "Es ist wirklich wichtig zu wissen, dass die Impfmittel alle die notwendigen Sicherheits- und Qualitätsstandards durchlaufen haben."Daraufhin tut er, als habe er eine Impfung erhalten und beginnt mit seinem Hit "I'm still standing". Doch Schauspieler Caine bekommt am Ende den Job.

Elton John und Michael Caine werben für Corona-Impfungen

Giffey: Einsatz von Schnelltests in Schulen muss vorbereitet werden

7.14 Uhr: Bundesfamilienministerin Franziska Giffey fordert Vorbereitungen für einen massiven Einsatz von Schnelltests in Schulen. "Schnelltests sind eine riesige Chance für die Öffnungsstrategien“, sagte die SPD-Politikerin im Interview mit der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. „Schon seit dem 2. Februar sind Schnelltests zur Anwendung auch durch nicht medizinisches Personal mit Schulungsvideo zugelassen. In Potsdam und Bremen werden sie bereits eingesetzt, Berlin hat solche Tests bestellt, auch Österreich macht es ja vor.“

Die Zulassung mehrerer einfach handhabbarer Schnelltests zur Selbstanwendung durch Laien sei in Vorbereitung und werde in den nächsten Wochen erwartet. Sobald eine Stadt, ein Landkreis oder eine Region die Schnelltestung des Personals und weitere Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen gewährleisten könnten und die Inzidenz niedrig sei, „können auch Kitas und Schulen schrittweise wieder öffnen“, sagte Giffey. „Mein Appell an die Länder ist: Der breite Einsatz dieser Schnelltests muss jetzt vorbereitet werden, damit sie sofort genutzt werden können, wenn sie zugelassen und verfügbar sind.“ Und weiter: „Hier sollten die Länder wirklich alles in Bewegung setzen.“

Habeck: Deutschland und EU sollen Impfstoffe weltweit zur Verfügung stellen

5.52 Uhr: Grünen-Chef Robert Habeck hat eine europäische Kraftanstrengung gefordert, um Impfstoffe auch für Entwicklungsländer bereitzustellen. "Nur, wenn die Impfstoffe weltweit zur Verfügung stehen, werden wir die Pandemie auch bei uns in den Griff kriegen", sagte er unserer Redaktion. „Sonst werden wir permanent durch Mutationen unter großen Druck geraten.“

Deutschland und die EU müssten vorangehen und mehr Geld in die Hand nehmen, um die Impfstoffproduktion auszubauen, verlangte Habeck. "Wir müssen über die nationalen und europäischen Grenzen hinausdenken." Deutschland sollte dafür gemeinsam mit der EU umfassende Abnahmegarantien für weitere Impfstoffdosen abgeben, die solidarisch finanziert würden. "Diese sollten zeitlich gestaffelt sein: je früher Impfdosen eingehen, desto höher ist der Preis", führte Habeck aus. "So erhalten die Pharmaunternehmen klare Anreize für eine Ausweitung ihrer Produktionskapazitäten."

Gesellschaft für Suizidprävention fürchtet Anstieg bei Selbsttötungen in der Pandemie

5.33 Uhr: Die Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention, Ute Lewitzka, warnt vor einer Verlängerung des Lockdowns ohne Ausstiegsperspektive. "Menschen mit psychischen Erkrankungen wie zum Beispiel Angststörungen sind in der Pandemie besonders stark belastet. Hinzu kommt bei vielen eine wachsende finanzielle Existenzsorge, die ein Risikofaktor für die Entstehung von Suizidalität sein kann", sagte Lewitzka unserer Redaktion.

Gleichzeitig gebe es – regional abhängig – weniger therapeutische Angebote, weil eine Präsenzberatung oft nur noch eingeschränkt oder gar nicht mehr möglich sei. "Eine Verlängerung des Lockdowns muss deshalb mit einer klaren Perspektive verbunden sein, unter welchen Bedingungen Maßnahmen abgemildert oder aufgehoben werden können", sagte Lewitzka: "Wir brauchen außerdem dringend ein staatlich unterstütztes Nationales Suizidpräventionsprogramm und gute Aufklärungskampagnen, um im Sinne der Prävention ein Ansteigen der Suizidrate zu vermeiden."

Lindner pocht auf Corona-Lockerungen in Gesellschaft und Wirtschaft

4.01 Uhr: Unmittelbar vor der Bund-Länder-Telefonkonferenz zur Pandemiebekämpfung dringt FDP-Chef Christian Lindner auf Lockerungen. "Es geht nicht darum, alle Bereiche des Lebens gleichzeitig zu öffnen. In Gebieten mit niedrigen Infektionszahlen wäre aber jetzt schon mehr gesellschaftliches und wirtschaftliches Leben möglich", sagte er dieser Redaktion. "Insbesondere bei Kitas und Schulen wäre mehr machbar.“ Auch Handel und Gastronomie brauchten mehr Planbarkeit. „Notwendig sind intelligente Konzepte, der Einsatz von Schnelltests zum Eigengebrauch zum Beispiel oder Luftreiniger in Kitas und Schulen", schlug Lindner vor.

FDP-Chef Christian Lindner fordert vor der Bund-Länder-Konferenz eine Perspektive für Lockerungen.

Vorsitzender der Kinderkommission dringt auf Corona-Strategie in der Bildung

3.11 Uhr: Vor den Corona-Beratungen von Bund und Ländern an diesem Mittwoch fordert der Vorsitzende der Kinderkommission im Bundestag, Norbert Müller, klare politische Konzepte für einen Wiedereinstieg in den Kita- und Schulbetrieb. "Bei aller gebotenen Vorsicht: Es braucht eine Corona-Bildungs-Strategie, die in mehr besteht als Distanzunterricht und dem Warten darauf, dass die Inzidenzzahlen schon irgendwann wieder deutlich sinken werden", sagte Müller unserer Redaktion.

Eine solche Strategie müsse "verbindliche Testungen und frühere Impfungen für das Personal in allen Bildungs- und Gemeinschaftseinrichtungen für Kinder beinhalten", forderte der Linken-Politiker. Wenn beispielsweise in Berlin rund 30 Prozent der Kinder im Rahmen der Notversorgung in den Kitas betreut würden, sei es "völlig unverständlich, warum das Kitapersonal bei Impfungen nicht prioritär behandelt wird".

9. Februar: Britische Forscher besorgt über neue Corona-Variante

In Großbritannien ruft eine veränderte Form der Coronavirus-Variante B.1.1.7 Besorgnis hervor. Grund dafür ist die Befürchtung, dass die veränderte Form von B.1.1.7 gefährliche Eigenschaften der brasillianischen und südafrikanischen Varianten vereinen könnte.

B.1.1.7 Besorgnis hervor. Grund dafür ist die Befürchtung, dass die veränderte Form von B.1.1.7 gefährliche Eigenschaften der brasillianischen und südafrikanischen Varianten vereinen könnte. Seit Wochen warten Tausende pandemiegeplagte Unternehmen und Selbstständige auf die Corona-Hilfen des Bundes – nun soll das Geld endlich fließen.

– nun soll das Geld endlich fließen. Die große Koalition hat den Corona-Zuschuss für Empfänger von Grundsicherung, den Kinderbonus und weitere Hilfen in der Pandemie auf den Weg gebracht. Lesen Sie hier: Wann wird der Corona-Zuschuss für Hartz-IV-Empfänger ausgezahlt?

Corona-Zuschuss für Empfänger von Grundsicherung, den und weitere Hilfen in der Pandemie auf den Weg gebracht. Lesen Sie hier: Wann wird der Corona-Zuschuss für Hartz-IV-Empfänger ausgezahlt? Die französische Ordensschwester André, mit bürgerlichem Namen Lucile Randon, gilt als die älteste Frau Europas . Nun hat sie mit fast 117 Jahren eine Corona-Infektion überstanden.

. Nun hat sie mit fast 117 Jahren eine Corona-Infektion überstanden. US-Präsident Joe Biden spricht sich dafür aus, Lehrer vorrangig impfen zu lassen.

spricht sich dafür aus, Lehrer vorrangig impfen zu lassen. Das Kanzleramt will die Lockdown-Maßnahmen bis in den März verlängern. Das geht aus einer Beschlussvorlage für das Bund-Länder-Treffen am Mittwoch hervor, die unserer Redaktion vorliegt. Ein genaues Datum ist noch nicht festgelegt, statt eines Tages steht im Entwurf nur "XXX März".

für das Bund-Länder-Treffen am Mittwoch hervor, die unserer Redaktion vorliegt. Ein genaues Datum ist noch nicht festgelegt, statt eines Tages steht im Entwurf nur "XXX März". Österreich verhängt im Ringen gegen eine Ausbreitung der Corona-Mutationen nun doch schärfere Maßnahmen in Tirol . Aus dem Bundesland ist – von Osttirol abgesehen – vom kommenden Freitag an für zehn Tage eine Ausreise nur noch mit negativem Coronatest möglich.

. Aus dem Bundesland ist – von Osttirol abgesehen – vom kommenden Freitag an für zehn Tage eine Ausreise nur noch mit negativem Coronatest möglich. Ein Experte der Weltgesundheitsorganisation hat Vorwürfe gegen China zum Ursprung des Coronavirus entkräftet. Es sei unwahrscheinlich, dass das Virus aus einem chinesischen Labor entwichen sei, sagte der Experte für Lebensmittelsicherheit und Tierkrankheiten, Peter Ben Embarek, am Dienstag.

zum Ursprung des Coronavirus entkräftet. Es sei unwahrscheinlich, dass das Virus aus einem chinesischen Labor entwichen sei, sagte der Experte für Lebensmittelsicherheit und Tierkrankheiten, Peter Ben Embarek, am Dienstag. Angesichts der Lockerungen der Corona-Maßnahmen in Österreich bei gleichzeitig hohen Infektionszahlen wird in Bayern über eine Schließung der Grenze nachgedacht.

