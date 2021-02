Corona: Lockdown vor Verlängerung - Lockerungen gefordert

Trotz mehrerer Rückschläge für den Corona-Impfstoff des britisch-schwedischen Unternehmens Astrazeneca warnen die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und die Covax-Initiative davor, das Vakzin vorzeitig abzuschreiben. of a virtual WHO press conference

Angesichts der Corona-Lockerungen in Österreich trotz der sich ausbreitenden Mutationen denkt Bayern über eine Schließung der Grenze nach

Das Coronavirus kam laut einem WHO-Experten wahrscheinlich nicht aus einem Labor in China

Am Mittwoch beraten Bund und Länder beim Corona-Gipfel über das weitere Vorgehen in der Pandemie

Laut NRW-Ministerpräsident Laschet wird die Öffnung von Schule und Kita das Kernthema der Beratungen wird

Berlin. Einfach werden die Beratungen von Bund und Ländern bei Corona-Gipfel am Mittwoch sicherlich nicht. Nach Informationen unserer Redaktion sollen sich Bund und Länder schon über eine Verlängerung einig sein. Unklar ist jedoch noch für wie lange. Der Hauptgrund ist die große Sorge vor einer Ausbreitung der Corona-Mutationen in Deutschland.

Öffnungsschritte darf es laut Hamburgs Erstem Bürgermeister Peter Tschentscher erst geben, "wenn der Einfluss der Mutationen auf das Infektionsgeschehen beurteilt werden kann. Das ist derzeit noch nicht der Fall", so der SPD-Politiker zum Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Doch das "entscheidende Thema" bei den Bund-Länder-Beratungen werden wohl Kitas und Schulen sein - jedenfalls wenn es nach NRW-Ministerpräsidenten Armin Laschet (CDU) geht. Die Debatte über Kitas und Schulen sei im Kampf gegen die Corona-Pandemie "zu kurz gekommen", sagte der CDU-Bundesvorsitzende am Dienstag in einer Sondersitzung des Landtags in Düsseldorf.

Erstmals seit mehr als drei Monaten liegt die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz laut Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) unter der Schwelle von 75. Binnen eines Tages meldeten die deutschen Gesundheitsämter dem RKI 3379 Corona-Neuinfektionen. Außerdem wurden 481 neue Todesfälle innerhalb von 24 Stunden verzeichnet.

Wie das RKI allerdings vermerkte, wurden am Montag rund 600 Fälle aus Nordrhein-Westfalen nicht fristgerecht verarbeitet und werden daher erst morgen in der Statistik berücksichtigt. Lesen Sie dazu: RKI meldet Corona-Fallzahlen und aktuellen Inzidenz-Wert

Corona-News vom 9. Februar: Coronavirus kam laut WHO-Experten wahrscheinlich nicht aus Labor in China

13.29 Uhr: Ein Experte der Weltgesundheitsorganisation hat Vorwürfe gegen China zum Ursprung des Coronavirus entkräftet. Es sei unwahrscheinlich, dass das Virus aus einem chinesischen Labor entwichen sei, sagte der Experte für Lebensmittelsicherheit und Tierkrankheiten, Peter Ben Embarek, am Dienstag zum Ende eines Besuchs in der chinesischen Stadt Wuhan. Es sei wahrscheinlicher, dass das Coronavirus von einem Tier auf Menschen übergegangen sei.

Ein Team von Wissenschaftlern hat in Wuhan zu den möglichen Ursprüngen des Virus ermittelt. In Wuhan wurden im Dezember 2019 die ersten Fälle mit dem Coronavirus festgestellt. Weil das Wuhan-Institut der Virologie Virusproben gesammelt hat, gab es Vorwürfe, dass die Einrichtung den ursprünglichen Coronavirus-Ausbruch verursacht haben könnte. China hat das bestritten. Die Volksrepublik wiederum legt nahe, dass das Virus von einem anderen Ort nach China gelangt sein könnte.

"Unsere ersten Erkenntnisse legen nahe, dass die Einführung durch eine Zwischenwirtspezies der wahrscheinlichste Pfad ist und einer, der weitere Studien und spezifischere, gezielte Forschung brauchen wird", sagte Embarek. Es sei möglich, dass das Coronavirus über den Handel mit gefrorenen Produkten übertragen worden sei.

CSU bringt Grenzschließung zu Österreich ins Gespräch

12.57 Uhr: Angesichts der Lockerungen der Corona-Maßnahmen in Österreich bei gleichzeitig hohen Infektionszahlen wird in Bayern über eine Schließung der Grenze nachgedacht. "Das, was Österreich macht, ist aus unserer Sicht unverantwortlich", sagte CSU-Generalsekretär Markus Blume am Dienstag in der Sendung "Frühstart" von RTL und n-tv. In dem Nachbarland breiten sich Virusmutanten aus Großbritannien und Südafrika stark aus, insbesondere in Tirol.

Die Maria-Theresien-Straße mit der Annasäule in Innsbruck. In Tirol breiten sich die Corona-Mutationen besonders stark aus. Foto: dpa

"Wir werden nicht zulassen, dass sich diese Welle über die Grenze zu uns nach Deutschland breitmacht", sagte dazu Blume. "Deswegen ist es gut und wichtig, dass auch die Grenzkontrollen jetzt wieder intensiviert werden." Darüber hinaus müsse aber "auch Grenzschließung eine Möglichkeit sein", wenn auch nur als "Ultima Ratio".

Zuvor hatte bereits Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) eine Schließung der Grenze zwischen seinem Bundesland und Tirol ins Gespräch gebracht. Auch er verwies im "Münchner Merkur" vom Dienstag auf bereits erfolgte Verschärfungen bei Grenzkontrollen und Schleierfahndung. "Sollte die Gefahr wachsen, dürfen auch Grenzschließungen zu Tirol kein Tabu sein", sagte aber auch Söder.

Wirtschaft drängt vor Corona-Gipfel auf Lockerungen

12.41 Uhr: Einen Tag vor dem nächsten Bund-Länder-Gipfel erhöhen Einzelhändler, Gastronomen und Friseure den Druck auf die Politik. Angesichts des wochenlangen Lockdowns fordern sie einen transparenten Fahrplan zur Öffnung ihrer Geschäfte, Lokale und Hotels – und warnen vor einer Welle an Pleiten.

So wird etwa die Stimmung in der Gastronomie und im Handel zunehmend schlechter. "Wir brauchen dringend klare Kriterien, wann und unter welchen Voraussetzungen unsere Betriebe wieder geöffnet werden", sagte die Hauptgeschäftsführerin des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga), Ingrid Hartges.

