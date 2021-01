Tim Mälzer wird 50 - So können Sie mit ihm feiern und kochen

Hamburg Wegen Corona kann Tim Mälzer seinen 50. Geburtstag nicht so feiern, wie normal. Der Koch verlegt seine Party kurzerhand ins Internet.

Tim Mälzer wird am Freitag 50 Jahre alt. Aufgrund der Corona-Pandemie kann Deutschlands wohl berühmtester Fernsehkoch jedoch seinen Geburtstag nicht wie gewohnt in großer Runde feiern. Daher hat Mälzer die Party kurzerhand ins Internet verlegt - und jeder der will kann mitfeiern und mitkochen.

Der Gastronom und Unternehmer lädt nämlich online zum „Cook Along“. „Ich gehöre zu den Menschen, die halt leidenschaftlich gern ihren Geburtstag mit vielen Menschen, Freunden und Familie feiern. Es ist nun mal ein Ehrentag“, sagt Mälzer der Deutschen Presse-Agentur.

Der Koch wird am Freitag ab 19 Uhr live aus seinem Restaurant "Die Gute Botschaft" an der Außenalster übertragen. Der Livestream soll auf allen Social-Media-Kanälen Mälzers zu verfolgen sein.

Mälzers Party soll auch Symbol gegen Corona-Müdigkeit sein

Wenn es nach dem „Küchenbullen“ geht, darf das Internet-Event gern eine Rekordparty werden. „Ich glaube, es wird das größte verbindende Social-Distancing-Event, das man sich nur vorstellen kann.“

Von regem Interesse darf ausgegangen werden. Die "Bad Ass Birthday Box", die alle Zutaten zum mitkochen enthält ist bereits ausverkauft. Wer trotzdem mitkochen will, findet die Zutatenliste aber auch hier. Wobei manche Zutaten wie Heideforellen-Kaviar vielleicht nicht so schnell zu besorgen sind. Da eine Geburstagsfeier von Tim Mälzer ohne Alkohol wohl eher nicht authentisch ist, werden übrigens auch zusammen Cocktails geschlürft.

Die Party soll auch ein Symbol sein, sagt der Pinneberger. Die Botschaft ist klar: Aufgeben und Jammern gilt nicht. „Wir können die Situation gerade nicht ändern. Aber wir können die Situation mit Leben erfüllen, mit Emotionen, mit Kontakten.“ Das sei nicht das Gelbe vom Ei, aber es schaffe neue Erinnerungen und neue Momente. Den passenden Spruch dazu habe er sich unter der Dusche ausgedacht: „Wenn das Leben dir Corona gibt, dann mach Konfetti draus!“

