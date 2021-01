Biden gedenkt der gut 400.000 Corona-Toten in den USA

Mi, 20.01.2021, 13.16 Uhr

Der künftige US-Präsident Joe Biden hat in Washington der über 400.000 Bürger seines Landes gedacht, die an oder mit einer Corona-Infektion gestorben sind. Am Wasserbecken vor dem Lincoln Memorial wurden 400 Lichter für die Verstorbenen entzündet.