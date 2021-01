Notärzte in Kalifornien sollen Schwerkranke nicht mehr in Kliniken bringen

Mi, 06.01.2021, 12.45 Uhr

Im Großraum Los Angeles geraten Krankenhäuser wegen der steigenden Zahl an Corona-Patienten an ihre Grenzen. Notärzte wurden angewiesen, Patienten mit sehr geringen Überlebenschancen nicht mehr in Kliniken zu bringen.