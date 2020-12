Erdbeben: Kroatiens Hauptstadt Zagreb erschüttert

Zagreb. Ein Erdbeben der Stärke 6,4 erschütterte am Dienstag Kroatien und sorgte in der Hauptstadt Zagreb und Umgebung für erhebliche Schäden.

Neun Monate nach dem letzten Erdbeben in Zagreb wurde die kroatische Zentralregion von zwei Erdbeben in Folge erschüttert. Berichten zufolge soll am Dienstag ein Erdbeben der Stärke 6,4 für erhebliche Sachschäden in der Hauptstadt sowie im Umfeld von 45 Kilometern gesorgt haben. In derselben Region waren bereits am Montag Erdstöße der Stärke 5,2 und 5,0 verzeichnet worden.

Die Erschütterungen waren selbst in vielen Regionen Österreichs zu spüren, darunter in Kärnten, der Steiermark und der Raum Wien. Die Zentralanstalt von Meteorologie und Geodynamik in Wien (ZAMG) sprach von einer Stärke von 6,1. Wie die italienische Zivilschutzbehörde mitteilte, war das Erdbeben selbst in Italien zu spüren - was zahlreiche Twitter-User ebenfalls bestätigten.

Erst im März hatte ein Erdbeben in Zagreb große Schäden angerichtet. Den Erdstößen der Stärke 5,4 war nicht nur eine Jugendliche zum Opfer gefallen - mehr als zwei Dutzend Menschen waren verletzt worden. (day/dpa)

