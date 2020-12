Di, 22.12.2020, 11.08 Uhr

Der Präsident des Robert-Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, hat ein verheerendes Bild der Corona-Lage in Deutschland gezeichnet. "Zur Zeit verschlechtert sich die Situation weiter. Wir verzeichnen weiterhin neue Höchstzahlen, sowohl an Neuinfektionen als auch an Todesfällen", sagte Wieler in Berlin.