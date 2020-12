Bill Gates: Stiftung spendet Millionen für Corona-Impfungen

Auf Querdenker-Demonstrationen ist er ein beliebtes Feindbild, jetzt hat Bill Gates verkündet, dass seine Stiftung weitere 250 Millionen Dollar (207 Millionen Euro) für den Kampf gegen Corona bereitstellt. Das Geld solle unter anderem für die Beschaffung und Verteilung von Impfstoff in ärmeren Ländern in Afrika und Südasien genutzt werden, hieß es am Donnerstag in einer Erklärung.

„Wir werden Anfang des Jahres mehr neue Medikamente und potenzielle Impfstoffe haben als ursprünglich erwartet“, erklärte Bill Gates. „Aber diese Erfindungen werden nur Leben retten, wenn sie in der ganzen Welt verteilt werden.“ Um die potenziellen Corona-Impfstoffe ist ein weltweites Wettrennen entbrannt; reichere Länder haben bereits Dutzende Millionen Dosen geordert. Mehr zum Thema:

Gates: Impfungen müssen Menschen in Entwicklungsländern erreichen

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und andere Experten warnen, dass Milliarden Menschen in Entwicklungsländern aus finanziellen und logistischen Gründen von der Schutzimpfung ausgeschlossen bleiben könnten. Auch interessant: Forbes-Liste: Amazon-Chef bleibt reichster Mensch der Welt

Die „Bill & Melinda Gates Foundation“ spendet Geld für den Kampf gegen Corona. Hier Bill Gates und seine Frau Melinda Gates. Foto: imago

Während in Europa von Massenimpfungen ab Anfang des Jahres ausgegangen wird, hat die WHO beispielsweise für Afrika das Ziel ausgegeben, dass bis März drei Prozent der Bevölkerung geimpft werden sollten, bis Ende 2021 könnten es 20 Prozent sein.

Coronavirus – Die wichtigsten News im Überblick

Aber selbst für dieses Ziel reichen die derzeit vorhandenen Finanzmittel nicht: Die Kosten für die Bereitstellung von Impfstoff für Afrika werden auf 5,7 Milliarden Dollar geschätzt.

(msb/afp)