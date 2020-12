Hai-Angriff: Surfer aus Australien überlebt Attacke von Weißem Hai

Ein großer Weißer Hai griff einen australischen Surfer an – der überlebte wie durch ein Wunder.

Adelaide. Ein australischer Surfer überlebte einen Angriff von einem Weißen Hai. Der 29-Jährige konnte sich trotz Bisswunden an Land retten.

Es ist der Alptraum vieler Wassersportler – der Angriff durch einen Hai. Besonders gefürchtet und berühmt-berüchtigt ist der große Weiße Hai. Attacken sind zwar sehr selten, aber dafür auch besonders gefährlich. Einem australischen Surfer ist dieses Horrorszenario widerfahren – doch der überlebte.

Wie der 29-Jährige am Montag berichtete, gelang es ihm nicht nur, mit Bisswunden an den Strand zurückzupaddeln, vielmehr musste er noch hunderte Meter laufen, um Hilfe zu finden. Der Surfer habe einen „ganz normalen Surf-Tag“ auf Kangaroo Island vor Australiens Südküste verbracht, als er sich plötzlich „wie von einem Lastwagen gerammt“ fühlte.

Surfer von Weißem Hai angegriffen – Stück von Surfbrett abgebissen

Der Hai habe den Mann angegriffen und ihn dabei am Rücken, Po und Ellbogen erwischt. Außerdem habe das Tier ein Stück von seinem Surfbrett abgebissen. Dann habe er von ihm abgelassen und sei wieder „verschwunden“, erklärte der Mann weiter. Dabei habe er einen kurzen Blick auf seinen Angreifer werfen können.

Der verletzte Surfer sei nach Angaben der Polizei von einem Strandgänger aufgesammelt und anschließend auf das Festland geflogen worden. Seine Verletzungen seien aber nicht lebensbedrohlich – der Mann hatte Glück im Unglück. Einer Statistik der Naturschutzbehörde der Regierung von New South Wales zufolge gab es in diesem Jahr bislang acht tödliche Hai-Angriffe in australischen Gewässern.

