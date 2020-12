Ausgangssperre: Das gilt jetzt in Bayern, Sachsen und Rheinland-Pfalz

Berlin. Mehrere Bundesländer verschärfen ihre Corona-Maßnahmen. In diesen Kreisen und Städten gelten Ausgangssperren oder -beschränkungen.

In diesen Städten und Kreisen gelten Ausgangsbeschränkungen

Der „Lockdown Light“ klang so vielversprechend: Im November sollte man sprichwörtlich die Zähne zusammenbeißen, dafür war im Gegenzug geplant, die Advents- und Weihnachtszeit mit Freundinnen, Freunden und der Familie genießen zu dürfen.

Dass die Rechnung nicht so einfach aufgeht, zeigen die aktuellen Corona-Zahlen aus vielen Städten und Landkreisen. Gerade in Bayern und Sachsen verbreitet sich das Virus in vielen Regionen unkontrollierbar. Deshalb haben einige besonders stark betroffene Länder ihre Corona-Maßnahmen verschärft – und fügen nun Ausgangsbeschränkungen ihrem Anti-Corona-Arsenal hinzu.

Baden-Württemberg: Ausgangsbeschränkungen in Mannheim, Pforzheim, Heilbronn

In Baden- Württemberg einigte sich die Landesregierung am Donnerstag auf nächtliche Ausgangsbeschränkungen für Städte und Landkreise mit mehr als 200 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner. Betroffen sind derzeit die Städte Mannheim , Pforzheim und Heilbronn, sowie die Landkreise Tuttlingen, Lörrach und der Schwarzwald-Baar-Kreis.

Hier dürfen Anwohner zwischen 21 Uhr und 5 Uhr ihr Haus nur verlassen, wenn sie einen triftigen Grund dafür haben. Ausnahmen gelten zum Beispiel für Berufstätige. In Mannheim (228 Infektionen auf 100.000 Einwohner) gilt die Ausgangssperre schon ab der Nacht von Freitag auf Samstag. In den anderen Städten und Landkreisen wird noch über die genauen Maßnahmen und deren Beginn verhandelt, die Ergebnisse sollen laut SWR am Freitag bekannt gegeben werden.

In der Nacht von Freitag auf Samstag beginnt die nächtliche Ausgangssperre in Mannheim. Foto: Uwe Anspach / dpa

Rheinland-Pfalz: Nächtliche Ausgangssperre in Ludwigshafen und Speyer geplant

Auch zwei Städte in Rheinland-Pfalz planen nächtliche Ausgangssperren. Ludwigshafen , nur eine Rheinbrücke von Mannheim entfernt, will nach Angaben der SPD-Bürgermeisterin Jutta Steinruck den Empfehlungen der Nachbarstadt folgen. Der entsprechende Vorschlag sei schon am Donnerstag zur Genehmigung nach Mainz geschickt worden, berichtet der SWR .

Auch Speyer , nur wenige Kilometer von Mannheim und Ludwigshafen, will nachziehen. Auch hier liege der entsprechende Antrag schon zur Prüfung bei der Landesregierung vor. Die Domstadt will neben der Ausgangssperre auch die Besuchsregelung in Altenheimen verschärfen.

Bayern: Ausgangssperren dauern zwei Stunden länger als anderswo

Auch in Bayern sind viele Landkreise stark vom Corona-Virus betroffen. Die Landesregierung kündigte am Dienstag an, die Anti-Corona-Maßnahmen vor allem in Kreisen mit einer 7-Tages-Inzidenz von über 300 Infektionen auf 100.000 Einwohner zu verschärfen. Lesen Sie mehr: Söder für Verschärfung der Corona-Maßnahmen.

Das betrifft derzeit die Stadt Passau und den umliegenden Landkreis, außerdem Nürnberg und den Landkreis Regen . Auch hier gelten seit Dienstag nächtliche Ausgangssperren – die dauern im Vergleich zu jenen in Baden-Württemberg allerdings zwei Stunden länger, von 20 Uhr bis 6 Uhr, berichtet der Bayerische Rundfunk .

Sachsen: Maßnahmen werden landesweit verschärft

Die härtesten Verschärfungen der aktuell geltenden Maßnahmen beschloss der Freistaat Sachsen am Donnerstag – kein Wunder: Von allen Bundesländern ist Sachsen das am stärksten betroffene. In allen Städten und Landkreisen liegt die 7-Tages-Inzidenz bei über 200 Infektionen auf 100.000 Einwohner. Die einzigen Ausnahmen: Die Stadt Leipzig und der umliegende Landkreis – doch auch hier gelten ab Donnerstag die verschärften Anti-Corona-Maßnahmen.

Im Gegensatz zu den Ausgangsbeschränkungen in den anderen Bundesländern gelten die verschärften Auflagen für Sachsen ganztägig . Alle Menschen, die ihre Wohnung verlassen, müssen dafür einen triftigen Grund haben – wozu laut Sachsens Corona-Verordnung auch Besuche bei einem andern Haushalt sowie der Besuch im eigenen Kleingarten zählen.

Als zusätzliche Maßnahmen gelten in Sachsen eine erweiterte Maskenpflicht sowie ein Alkoholverbot in der Öffentlichkeit. In den Kreisen Meißen und Nordsachsen darf gar kein Alkohol mehr ausgeschenkt werden. Lesen Sie mehr: Warum der Norden in der Corona-Pandemie besser dasteht.

