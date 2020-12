Corona: RKI meldet 23.449 neue Fälle - Probleme bei Pfizer-Impfstoff

Berlin. Die Corona-Zahlen in Deutschland stagnieren auf hohem Niveau. Ministerin Giffey sieht in Kitas geringes Risiko. Alle Infos im Newsblog.

Das RKI meldete am Freitagmorgen 23.449 Neuinfektionen binnen 24 Stunden in Deutschland

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey sieht sich von neuen Corona-Infektionszahlen in der Entscheidung bestärkt, die Kitas offenzuhalten

USA melden mehr als 210.000 Corona-Infektionen in 24 Stunden – neuer Höchstwert

Pfizer senkte Jahresziel für Impfstoff wegen Lieferkettenproblemen

Die Drogeriekette dm darf nach einer Überprüfung von Behörden offiziell einen Antikörpertest verkaufen

RKI-Präsident Lothar Wieler erwartet zahlreiche weitere Corona-Todesfälle in Deutschland und ruft die Bevölkerung zur Eindämmung auf

Angesichts der hohen Corona-Zahlen können sich Patienten mit leichten Erkältungsbeschwerden bis ins neue Jahr hinein auch ohne Praxisbesuch telefonisch krankschreiben lassen

In Deutschland sind unseren Recherchen zufolge bislang mehr als 1.140.900 Corona-Infektionen registriert worden, mehr als 18.000 Menschen sind in Verbindung mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie setzt Österreich jetzt auf Massentests. Millionen Bürgerinnen und Bürger in den Bundesländern Wien, Tirol und Vorarlberg sind von heute an aufgerufen, sich freiwillig untersuchen zu lassen. Die Regierung hofft so, Infizierte zu finden, die keine Symptome zeigen, aber eben andere unwissentlich anstecken können.

Massentests sind für die Regierung eine weitere wichtige Maßnahme, das Infektionsgeschehen wieder in den Griff zu bekommen. Hinter den Österreichern liegt ein knapp dreiwöchiger Lockdown. Die hohen Infektionszahlen sind zuletzt deutlich gesunken.

In Deutschland stagnieren die Corona-Zahlen auf hohem Niveau. Der bundesweite Teil-Lockdown mit geschlossenen Restaurants, Museen, Theatern und Freizeiteinrichtungen wird bis zum 10. Januar verlängert. In einigen Hotspots in Baden-Württemberg gelten nächtliche Ausgangsbeschränkungen. Vor allem Sachsen will mit drastischeren Regeln das Virus eindämmen.

Corona-News des Tages: RKI meldet 23.449 Neuinfektionen

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) 23.449 Neuinfektionen mit dem Coronavirus binnen 24 Stunden bis zum Freitagmorgen gemeldet. Das waren rund 640 mehr als am Freitag vor einer Woche. Lesen Sie hier : Corona – RKI meldet Fallzahlen und neue Reproduktionszahl

Freitag, 4. Dezember: Mützenich nennt Söder „theatralisch und selbstverliebt“

7.11 Uhr: SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich hat dem bayerischen Regierungschef Markus Söder unangemessene Selbstinszenierung in der Corona-Krise vorgeworfen. „Ich bin überrascht, wie theatralisch und selbstverliebt der bayerische Ministerpräsident nach der Ministerpräsidentenkonferenz schon wieder aufgetreten ist“, sagte Mützenich der „Rheinischen Post“ .

Er verwies darauf, dass Bayern mit die höchsten Infektionszahlen in Deutschland habe. Söders ständige Forderungen an den Bund und seine Vorschläge in der Corona-Krise änderten nichts daran. „Ich rate ihm sehr, sich mehr um die Dinge in seinem Bundesland zu kümmern, anstatt die gemeinsamen Beschlüsse zu konterkarieren und von bundesweit unausgegorenen Maßnahmen zu fabulieren“, sagte Mützenich.

Rolf Mützenich, Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion, kritisiert CSU-Chef Markus Söder für dessen Corona-Politik. Foto: Michael Kappeler / dpa

Leitfaden für Besuche in Senioreneinrichtungen soll Corona-Risiko verringern

6.50 Uhr: Das Robert Koch-Institut (RKI) hatte gestern in seinem Pressebriefing darauf hingewiesen, dass die Zahl der Infektionen in Alten- und Pflegeheimen wieder besorgniserregend angestiegen ist. Doch besonders in der Vorweihnachtszeit ist in den Einrichtungen mit vermehrten Besuchen zu rechnen. Um das Risiko weiterer Ansteckungen vor und an den Festtagen zu verringern, haben der Pflegebeauftragte der Regierung und das RKI nun einen Leitfaden für coronasichere Besuche in Senioreneinrichtungen vorgelegt. Lesen Sie dazu: Corona: Was man bei Besuchen in Altenheimen beachten sollte

Pfizer senkte Jahresziel für Impfstoff wegen Lieferkettenproblemen

5.05 Uhr: Der Pharmakonzern Pfizer hat das Auslieferungsziel bei seinem Corona-Impfstoff in diesem Jahr nach eigenen Angaben unter anderem wegen Verzögerungen beim Ausbau der Lieferkette halbieren müssen. Der Ausbau dauere länger als angenommen, sagte eine Sprecherin des Unternehmens dem „Wall Street Journal“ am Donnerstag. Außerdem hätten die Ergebnisse der klinischen Studie später vorgelegen als ursprünglich gedacht.

Der Zeitung zufolge hielt Pfizer noch bis Mitte November intern an dem Ziel fest, bis Ende dieses Jahres 100 Millionen Impfdosen auszuliefern. Zuletzt sprach das Unternehmen allerdings schon von 50 Millionen Dosen. Für das kommende Jahr bleibe es bei der ursprünglichen Planung zur Auslieferung von mehr als einer Milliarde Impfstoff-Dosen, schrieb die Zeitung weiter.

Wer sich impfen lässt, braucht zwei Dosen, um geschützt zu sein. Pfizer entwickelte den Impfstoff zusammen mit dem deutschen Hersteller Biontech aus Mainz .

In dem Zeitungsbericht hieß es unter Berufung auf eine an der Impfstoff-Entwicklung beteiligte Person, einige Bestandteile hätten in der frühen Produktion nicht den Standards entsprochen. Auf eine Anfrage nach weiteren Informationen antwortete der Konzern zunächst nicht.

Neuer Höchstwert: USA melden mehr als 210.000 Corona-Infektionen in 24 Stunden

4.20 Uhr: In den USA sind die meisten Neuinfektionen an einem Tag seit dem Beginn der Corona-Pandemie gemeldet worden. Binnen 24 Stunden seien landesweit mehr als 210.000 neue Fälle registriert worden, teilte die Johns-Hopkins-Universität am Donnerstagabend mit. Die Zahl der Toten erreichte demnach mit 2907 ebenfalls einen der höchsten bisher gemeldeten Werte.

Die USA sind das am schwersten von der Pandemie betroffene Land weltweit. Wegen der Reisewelle rund um den wichtigsten US-Feiertag Thanksgiving hatten Experten einen erneuten sprunghaften Anstieg der Infektionsfälle befürchtet.

Der gewählte US-Präsident Joe Biden will die Amerikaner bei seiner Amtseinführung dazu aufrufen, zur Eindämmung der Corona-Pandemie 100 Tage lang Masken in der Öffentlichkeit zu tragen. Außerdem werde er anordnen, dass der Mundschutz in Gebäuden von Bundesbehörden sowie in Verkehrsmitteln wie Flugzeugen getragen werden muss, sagte Biden in einem Interview des TV-Senders CNN. Ein US-Präsident kann das Tragen von Masken nur in bestimmten Situationen anordnen, solche Entscheidungen liegen größtenteils bei den einzelnen Bundesstaaten.

Biden will den renommierten Corona-Experten Anthony Fauci zu seinem obersten medizinischen Berater machen. Biden sagte dem Nachrichtensender CNN am Donnerstag, er habe Fauci in einem Gespräch gebeten, „oberster medizinischer Berater für mich und Teil des Covid-Teams zu sein“.

Der gewählte US-Präsident Joe Biden will den renommierten Corona-Experten Anthony Fauci zu seinem obersten medizinischen Berater machen. Foto: MANDEL NGAN / AFP

Giffey: „Kitas sind keine Corona Infektionstreiber“

1.00 Uhr: Bundesfamilienministerin Franziska Giffey sieht sich von neuen Corona-Infektionszahlen in der Entscheidung bestärkt, die Kitas offenzuhalten. In der Gruppe von null bis fünf Jahren liege die Zahl der Neuinfektionen „im bundesweiten Durchschnitt bei 59 pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen“, sagte die SPD-Politikerin vor der Sitzung des Corona-Kita-Rates an diesem Freitag unserer Redaktion.

Die Tendenz sei rückläufig. In mehr als 90 Prozent der Kitas laufe der Betrieb, berichtete Giffey. Nach den aktuellsten Zahlen seien lediglich 5,8 Prozent der Kitas aufgrund von Infektionen ganz oder teilweise geschlossen gewesen. „Es war richtig, dass wir darauf gesetzt haben, Kitas offenzuhalten“, sagte sie. „Kitas sind keine Infektionstreiber.“

Corona-Ausbrüche in Kitas gingen meist auf Erzieher, Hilfskräfte und Eltern zurück, betonte Giffey. Sie forderte: „Fachkräfte in der Kindertagesbetreuung sollten als eine der ersten Gruppen die Möglichkeit zur Impfung bekommen.“ In diesem Arbeitsfeld könne sich das Personal am wenigsten schützen. „Sie tragen ja meist auch keinen Mundschutz, weil die Mimik im Umgang mit Kleinkindern so wichtig ist.“ Auch Lehrerinnen und Lehrer sollten zu den ersten gehören, die sich impfen lassen können, fügte die Ministerin hinzu. Lesen Sie auch: Lauterbach fordert Impfung der Deutschen „in Rekordzeit“

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey sieht sich von neuen Corona-Infektionszahlen in der Entscheidung bestärkt, die Kitas offenzuhalten. Foto: Christophe Gateau / dpa

Donnerstag, 3. Dezember: Mehr als 1,5 Millionen Corona-Tote weltweit

21.39 Uhr: Weltweit sind bereits mehr als 1,5 Millionen Menschen an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Von den bis Donnerstagabend registrierten knapp 65 Millionen Ansteckungen endeten 1.500.038 tödlich, wie eine Zählung der Nachrichtenagentur AFP auf Grundlage von Behördenangaben ergab.

Die am schlimmsten betroffene Region ist Lateinamerika mit 452.263 Todesfällen, gefolgt von Europa mit 430.060 Corona-Toten. Zahlreiche Länder in Europa und in anderen Weltregionen kämpfen derzeit mit einer zweiten Infektionswelle.

Italien vermeldet höchste Zahl an Corona-Toten

20.15 Uhr: Italien hat am Donnerstag mit fast tausend Todesfällen die höchste Anzahl an Corona-Toten innerhalb eines Tages seit Beginn der Pandemie registriert. Die Gesundheitsbehörden verzeichneten am Donnerstag 993 Todesfälle binnen 24 Stunden - das sind 24 mehr als am 27. März. Allein in der Region Lombardei, die am stärksten von der Pandemie betroffen ist, wurden den Behörden zufolge 347 Todesfälle gezählt.

Corona: Markus Söder bringt strengere Maßnahmen ins Spiel

19.09 Uhr: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat eine Corona-Vollbremsung mit stärkeren Einschränkungen für die Bürgerinnen und Bürger ins Spiel gebracht. Durch den seit November geltenden Teil-Lockdown sei zwar das exponentielle Wachstum gestoppt, sagte er am Donnerstag. Aber das reiche nicht aus. „Die Gesamtzahlen gehen nicht runter. Ganz im Gegenteil.“ Wenn das so bleibe, sei klar, „dass beispielsweise an Silvester die Zahl der Kontakte auch reduziert werden muss“. Lesen Sie hier: Söder für Verschärfung: Kommt die Corona-Vollbremsung?

18.26 Uhr: Gegen das Infektionsgeschehen in Sachsen hilft aus Sicht des Leipziger Epidemiologen Markus Scholz möglicherweise nur ein kurzer vollständiger Lockdown. Angesichts des bestehenden „überexponentiellen“ Trends bei den Fallzahlen müsse „viel stärker“ gebremst werden, um wieder in einen normalen Bereich zu kommen, sagte der Universitätsprofessor am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur.

„Je später man reagiert, je zögerlicher, desto härter muss man eingreifen.“ Wenn sich in zwei Wochen kein Erfolg zeige, „dann ist die Frage, ob man nicht kurzzeitig härter bremsen sollte“. Wenn die Zahlen gleichblieben und nur allmählich absinken, müssten die Maßnahmen ansonsten dauerhaft fortgesetzt werden, bis die Impfungen abgeschlossen seien.

Lesen Sie auch: Corona in der Kita: Wie Familien unter dem Virus leiden

Corona-Video von Wissenschaftsjournalistin auf Platz eins bei YouTube

16.59 Uhr: Die Wissenschaftsjournalistin und Chemikerin Mai Thi Nguyen-Kim hat es mit ihrem Erklärstück „Corona geht gerade erst los“ auf den ersten Platz der beliebtesten YouTube-Videos 2020 in Deutschland geschafft. Rund sechseinhalb Millionen Mal wurde der Beitrag seit Anfang April angesehen.

Neben der Corona-Pandemie interessierten die Nutzer auch gesellschaftliche Entwicklungen: Auf Platz zwei landete das Moderatorenduo Joko und Klaas mit seinem 15-Minuten-Clip über sexuelle Belästigung von Frauen im Alltag und in sozialen Netzwerken. Lesen Sie mehr dazu: Mai Thi Nguyen-Kim: Von der Hobbyfilmerin zum Verdienstkreuz.

Mai Thi Nguyen-Kim ist Wissenschaftsjournalistin und Chemikerin. Foto: Henning Kaiser / dpa

Wegen Corona-Impfstoff – Euro im Höhenflug

16.44 Uhr: Der Euro ist weiter im Höhenflug. Am Donnerstag stieg der Kurs bis auf 1,2173 US-Dollar und erreichte so den höchsten Stand seit April 2018, also seit zweieinhalb Jahren. „Der Euro profitiert von der Schwäche des Dollars und den Aussichten auf Impfungen gegen Covid-19“, kommentierte Devisenexperte Patrick Boldt von der Landesbank Hessen-Thüringen.

Corona und Kultur: Keine normale Berlinale

16.15 Uhr: Berlins Kultursenator Klaus Lederer zweifelt an einer Berlinale im gewohnten Rahmen. Das Filmfestival ist für den Februar geplant. „Dass eine normale Berlinale, wie wir sie hatten, nicht kommen wird, wissen wohl alle“, sagte der Linke-Politiker der Deutschen Presse-Agentur.

Er sei angesichts der Pandemie-Zahlen in der Hauptstadt zurückhaltend, ob im Februar in einem gewissen Maß schon wieder physischer Kulturgenuss möglich sein werde. Die Berlinale ist eine Kultureinrichtung des Bundes und zählt neben Cannes und Venedig zu den großen Filmfestivals der Welt.

Die Organisatoren hatten betont, es sei nach wie vor ihr Wunsch, die Berlinale als physisches Festival zu organisieren und so „auch 2021 einen Ort des Austauschs und der Begegnung zu bieten“.

Krankenhaus in Dresden nimmt keine Corona-Patienten mehr auf

16.00 Uhr: Das Städtische Klinikum Dresden nimmt vorerst keine Corona-Patienten mehr auf. „Unsere Kapazitäten sind erschöpft“, sagte Sprecherin Viviane Piffczyk. Derzeit würden dort 119 Covid-19-Patienten behandelt, einschließlich der Verdachtsfälle.

Auf den Intensivstationen müssten 30 Corona-Patienten versorgt werden. Das Klinikum sei „sehr hoch belastet“. Deshalb habe sich das Haus bei der Corona-Leitstelle der Dresdner Uniklinik bis zum 7. Dezember abgemeldet.

Für alle anderen Patienten stehe das Städtische Klinikum aber nach wie vor bereit. Notfälle , Herzinfarkte oder Schlaganfälle würden regulär behandelt, geplante Operationen sollten nach Möglichkeit verschoben werden.

Ärzte kritisieren Schnelltest-Zentren für Selbstzahler

15.40 Uhr : Die Kassenärzte haben die Corona-Schnelltest-Zentren für Selbstzahler kritisiert. Solange die Antigentests knapp seien, sollen sie vorrangig zum Schutz von Risikogruppen eingesetzt werden, teilte die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein am Donnerstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.

Antigen-Schnelltests seien momentan nicht in ausreichender Anzahl flächendeckend vorhanden, um mit Blick auf die bevorstehenden Weihnachtstage jeden Patienten ohne Symptome zu testen, erklärte ein Sprecher. Die Tests taugten nicht zum pauschalen „Freitesten“ für Weihnachten und stellten auch grundsätzlich keinen vollwertigen Ersatz zu den üblichen PCR-Tests dar.

Corona-Hotspots: Nächtliche Ausgangsbeschränkungen im Südwesten

15.15 Uhr: In Corona-Hotspots im Südwesten dürfen die Bürger künftig nachts nur noch mit triftigen Gründen das Haus verlassen. Die baden-württembergische Landesregierung einigte sich am Donnerstag auf die nächtliche Ausgangsbeschränkungen in Kreisen mit mehr als 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche.

Corona-Impfstoff – Obama, Bush und Clinton wollen sich im TV impfen lassen

15:01 Uhr: In der US-Bevölkerung gibt es Zweifel an der Sicherheit des Impfstoffs gegen das neuartige Coronavirus. Die ehemaligen Präsidenten Barack Obama, George W. Bush und Bill Clinton wollen sich vor laufenden Kameras impfen lassen, um die Bürger zu überzeugen. Das berichtete der Fernsehsender CNN.

In einer Umfrage Mitte November hatten sich lediglich 58 Prozent zu einer Corona-Impfung bereiterklärt. Der renommierte amerikanische Immunologe Anthony Fauci hatte zuletzt Bedenken zurückgewiesen, wonach die Entwicklung der Impfstoffe in den USA zulasten von Verträglichkeit und Wirksamkeit beschleunigt werde.

Barack Obama, George W. Bush und Bill Clinton wollen sich vor laufenden Kameras gegen das neuartige Coronavirus impfen lassen. Foto: Lm Otero / dpa

In der Pandemie wird Haus- und Familienarbeit von Frauen übernommen

14.34 Uhr: In der Corona-Pandemie wird die Haus- und Familienarbeit vor allem von den Frauen erledigt. Das hat eine Umfrage der Bertelsmann Stiftung ergeben. Die Verteilung der Aufgaben folge vorwiegend klassischen Rollenbildern, so die Studie.

Für die repräsentative Erhebung hatte der Marktforscher Ipsos mehr als 1000 Menschen befragt. „Haus- und Sorgearbeit ist Sache der Frauen. Die Pandemie hat deutlich gemacht, wie wenig sich an der überkommenen Rollenverteilung geändert hat“, kritisierte die stellvertretende DGB-Vorsitzende Elke Hannack.

Rund 69 Prozent der Frauen gaben an, dass sie überwiegend die generelle Hausarbeit erledigen. Unter den Männern sagten das nur elf Prozent von sich, wie es in der am Donnerstag veröffentlichten Studie hieß. Die Frauen übernahmen die Kinderbetreuung nach eigenen Angaben zu 51 Prozent, unter den Männern sagten das 15 Prozent.

Behörde erlaubt dm Verkauf von Antikörpertests

13.57 Uhr: Nach einer Überprüfung durch baden-württembergische Behörden darf die Drogeriekette dm einen Antikörpertest regulär verkaufen. Bereits seit Anfang November hatte dm den Antikörpertest im Online-Shop angeboten. Nach Warnungen von Verbraucherschützern und Fachleuten hatte das baden-württembergische Sozialministerium eine Überprüfung des Angebots angekündigt .

Denn nach Rechtsauffassung des Ministeriums sei eine Abgabe eines Antikörper-Tests nur an Fachleute erlaubt, sofern er tatsächlich einen diagnostischen Zweck hat. Die zuständige Marktüberwachungsbehörde habe nun „keinen Hinweis auf einen unzulässigen Vertrieb der Probenahme- und Einsendekits“ gefunden, teilte das Tübinger Regierungspräsidium mit. Dm hat seinen Hauptsitz in Karlsruhe.

Corona: Deutsche wollen auch in der Pandemie ins Ausland reisen

13.11 Uhr: Viele Deutsche wollen sich trotz der Warnungen aus der Politik offenbar nicht von Auslandsreisen über die Weihnachtsfeiertage abhalten lassen. Die Buchungen von Flügen nach Übersee, aber auch ins europäische Ausland um den Jahreswechsel seien in der vergangenen Woche sprunghaft gestiegen. Sie hätten sich teilweise verfünffacht, teilte die Lufthansa mit.

„Die Sehnsucht zu reisen ist weltweit groß“, sagte Vorstand Harry Hohmeister. „Sobald Reiserestriktionen fallen, sehen wir einen deutlichen Anstieg der Buchungen.“ Die Lufthansa habe ihren Flugplan rund um Weihnachten und Neujahr deshalb von München und Frankfurt aus deutlich aufgestockt. Besonders gefragt seien etwa Südafrika und Namibia, Ziele auf den Kanarischen Inseln und Madeira im Atlantik, aber auch schneesichere Gebiete in Nordfinnland.

Südafrika hat zwar die Einreisebeschränkungen im November aufgehoben, das Auswärtige Amt warnt aber wegen der Corona-Pandemie weiterhin vor „nicht notwendigen touristischen Reisen“ dorthin. Namibia ist von dem Virus kaum betroffen.

Viele Deutsche wollen sich trotz der Warnungen aus der Politik offenbar nicht von Auslandsreisen über die Weihnachtsfeiertage abhalten lassen. Südafrika hat zwar die Einreisebeschränkungen im November aufgehoben, das Auswärtige Amt warnt aber wegen der Corona-Pandemie weiterhin vor „nicht notwendigen touristischen Reisen“ dorthin. Foto: South African Tourism / dpa-tmn

Pandemie – Krankschreibung per Telefon bis Ende März

12.44 Uhr: Die telefonische Krankschreibung bei leichten Atemwegsbeschwerden wird noch bis ins Frühjahr hinein möglich sein. Der Gemeinsame Bundesausschuss beschloss die Verlängerung der Sonderregelung um drei Monate bis zum 31. März 2021. Hintergrund seien „die deutschlandweit anhaltend hohen Covid-19-Infektionszahlen“, erklärte das Gremium.

Die telefonische Krankschreibung kann für bis zu sieben Tage erfolgen und um maximal sieben weitere Tage verlängert werden. Die niedergelassenen Ärzte müssen sich dabei persönlich vom Zustand der Patienten durch eine eingehende telefonische Befragung überzeugen. Ziel der Regelung ist es, das Infektionsrisiko in Arztpraxen zu senken und die Ärzte zu entlasten.

Bereits von März bis Ende Mai war eine telefonische Krankschreibung bundesweit möglich gewesen. Wegen der steigenden Corona-Infektionszahlen wurde die Regelung zum 19. Oktober erneut in Kraft gesetzt. Mehr dazu lesen Sie hier: Wegen Corona-Zahlen: Telefonische Krankschreibungen bis März.

12.42 Uhr: Drei Abende, 74 Infektionen: Eine Studie analysiert Clubabende in Berlin. Eine Gruppe von Menschen war beim Feiern besonders gefährdet. Lesen Sie dazu: Studie – Wie wurde der Club X in Berlin Corona-Drehscheibe?

Corona: Justizministerin warnt vor ungeregelter Impfpflicht durch Hintertür

12.19 Uhr : Bundesjustizministerin Christine Lambrecht warnt vor einer ungeregelten Corona-Impfpflicht durch die Hintertür, falls Bürgerinnen und Bürgern ohne Impfschutz im gesellschaftlichen Leben Nachteile drohten. Es handele sich „nicht nur eine rechtliche, sondern vor allem auch eine ethische Frage, die wir sehr gründlich abwägen müssen“, sagte sie der „Augsburger Allgemeinen“. Eine breite öffentliche Diskussion über das Thema sei sehr wichtig.

Vor möglichen Folgen für nicht geimpfte Bürger bei bestimmten Aktivitäten müssen laut Lambrecht zuerst wissenschaftliche Fragen geklärt werden. Bisher gebe es nach ihrer Kenntnis „noch keine fundierten Erkenntnisse darüber, ob und in welchem Maße eine Impfung nicht nur die geimpfte Person vor einem Ausbruch der Krankheit schützt, sondern auch andere Personen vor einer Ansteckung“, erklärte die Ministerin. Dies sei aber Voraussetzung für alle weiteren Überlegungen. Lambrecht betonte, dass die Bundesregierung eine Impfpflicht weiter ablehne. Die Impfung solle auf freiwilliger Basis erfolgen.

Corona-Krise trifft auch Schoko-Nikoläuse und Co.

12.01 Uhr: Die Corona-Krise trifft sogar Schokoladen-Nikoläuse . Die Zahl der in Deutschland hergestellten Weihnachtsmänner aus Vollmilch-, Zartbitter- oder Weißer Schokolade sank in diesem Jahr um 1,3 Prozent auf rund 151 Millionen, wie der Bundesverband der Deutschen Süßwarenindustrie (BDSI) mitteilte. Das waren 1,3 Prozent weniger als im Vorjahr. Gründe dafür seien verhaltenere Bestellungen des Lebensmitteleinzelhandels und teilweise auch Rückgänge im Exportgeschäft.

Die Hersteller von Saisonsüßwaren befürchteten, „dass die Abverkäufe im für sie wichtigen Weihnachtsgeschäft in diesem Jahr aufgrund der abgesagten Weihnachtsmärkte , der leereren Innenstädte, der fehlenden Geschenkanlässe und der selteneren Einkaufsfrequenz deutlich hinter dem Vorjahr zurückbleiben“, sagte der Hauptgeschäftsführer des BDSI, Carsten Bernoth.

Schoko-Weihnachtsmänner mit einem Mund-Nasen-Schutz aus Ruby-Schokolade liegen in der Konditorei Cafe Heintz in Bad Königshofen auf einem Tablett. Foto: Nicolas Armer / dpa

Weltärztebund hält Öffnung von Skiliften im Winter für fahrlässig

11.56 Uhr : Der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, lehnt eine Öffnung der Skilifte und Seilbahnen in den deutschen Wintersportgebieten wegen der Corona-Pandemie ab. „Ich halte es für fahrlässig und gefährlich, Lifte aufzumachen“, sagte Montgomery im ZDF-“Morgenmagazin“.

Für Langläufer und Tourengänger könnten die Pisten geöffnet werden. In der freien Natur gebe es keine Corona-Gefahr . Aber für Lifte und Gastronomie gelte dies nicht. „Ich plädiere dafür, dieses Jahr Skifahren ausfallen zu lassen.“ Widerspruch kommt von Matthias Stauch Vorstandsvorsitzender des Verbands deutscher Seilbahnen (VDS) und Vorstand der Bayerischen Zugspitzbahn. Stauch verwies auf umfassende Sicherheits- und Hygienekonzepte.

Bis Oktober hätten die Seilbahnen mehr als 450.000 Gäste befördert. Es gebe „bisher keinerlei Erkenntnisse, das Gäste sich infiziert haben bei uns“, sagte Stauch im „Morgenmagazin“. Wenn die Lifte und Seilbahnen in der Skisaison nicht laufen dürften, müsse es wirtschaftliche Unterstützung für die Betreiber geben.

Nach Corona-Pause – Flixbus nimmt Betrieb wieder auf

11.48 Uhr: Der Fernbus-Anbieter Flixbus bietet ab dem 17. Dezember vorübergehend wieder Verbindungen an. In Deutschland sollen dann 150 Ziele angefahren werden, wie das Unternehmen in München mitteilte. Das Angebot bleibe zunächst bis zum 11. Januar begrenzt. Flixbus hatte seinen Betrieb am 3. November wegen der neuen Corona-Kontaktbeschränkungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz vorübergehend eingestellt.

Zu den Abfahrts- und Ankunftsorten mit Beginn der Schulferien und an den Feiertagen gehören außer Großstädten wie Berlin, München, Hamburg oder Köln auch zahlreiche kleine Städte, hieß es. Zudem werden Fahrten ins benachbarte Ausland angeboten.

Flixbus wies darauf hin, dass Reisen nach dem Jahreswechsel weiterhin eingeschränkt werden sollen, um einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus entgegenzuwirken. Nach dem 11. Januar werde man das Verbindungsnetz „dynamisch der Situation im neuen Jahr anpassen“, sagte Geschäftsführer André Schwämmlein.

Lesen Sie dazu : Flixbus nimmt Betrieb über Feiertage wieder auf – 150 Ziele

10.57 Uhr: Sachsen will die Corona-Schutzmaßnahmen auch im bundesweiten Alleingang verschärfen, falls die Infektionszahlen binnen zwei Wochen nicht sinken. Dann bleibe nichts anderes übrig, als Kindertagesstätten und Schulen komplett zu schließen, sagte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer der „Sächsischen Zeitung“. Es gebe dann auch keine Alternative dazu.

Zudem müsste der Geschäftsbetrieb wieder unterbrochen werden - ausgenommen seien Lebensmittelläden. „Jetzt müssen alle aufwachen“, appellierte Kretschmer. Die Krankenhäuser seien voll. „Wir kommen so nicht durch den Winter“, betonte der CDU-Politiker. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner im Sieben-Tages-Schnitt müssten deutlich unter die 200 kommen, aus seiner Sicht sogar deutlich unter 100.

Lesen Sie hier: Corona: Welche neuen Corona-Regeln nun in Deutschland gelten.

In Sachsen gelten angesichts anhaltend hoher Infektionszahlen nahezu flächendeckend strenge Corona-Regeln. Als letzter Kreis hat am Mittwoch der Landkreis Leipzig in seiner Allgemeinverfügung unter anderem Ausgangsbeschränkungen, Alkoholverbot für öffentliche Plätze und eine Ausweitung der Maskenpflicht verfügt.

Michael Kretschmer (CDU), Ministerpräsident von Sachsen, will Corona-Schutzmaßnahmen notfalls auch im Alleingang verschärfen. Foto: Sebastian Kahnert / dpa

RKI-Chef mahnt zu deutlich stärkerer Corona-Eindämmung

10.38 Uhr: Ist eine 7-Tage-Inzidenz von 50 ein Ziel, das bis Weihnachten mit den geltenden Maßnahmen erreicht werden kann? „Wir sehen zum Beispiel an Hamburg, dass es geht, die Fallzahlen zu senken“, sagt RKI-Mitarbeiterin Ute Rexroth. Eine solche Reduktion der Infektionsrate brauche jedoch Zeit. Dafür müssten alle Bürger an einem Strang ziehen. „Das hängt maßgeblich vom Verhalten der Menschen ab“, ergänzt Wieler.

10.26 Uhr: „Das Risiko ist immer da“, sagt Wieler zur Möglichkeit, sich mit dem Coronavirus anzustecken. Daher solle man die AHA-Regeln in allen gesellschaftlichen Situationen beachten. „Diese Maßnahmen werden uns noch lange begleiten“, sagt er. Man schütze sich damit selbst, zugleich aber auch seine Mitmenschen. „Sie tun es auch für Oma und Opa“, appelliert er an die Bevölkerung.

RKI-Pressebriefing zur Corona-Pandemie am 3. Dezember 2020

10.22 Uhr: Auch RKI-Chef Lothar Wieler geht nochmals auf ältere Menschen ein, für die das Coronavirus ein besonderes Risiko darstellt. Die Anzahl der Ausbrüche in Krankenhäusern und Pflegeheimen bewege sich auf einem ähnlichen Niveau wie zu Anfang der Pandemie . Innerhalb der vergangenen drei Wochen habe sich jedoch gezeigt, dass weniger Ausbrüche in Krankenhäusern stattfänden.

Unseren Altenheimen fehlen gewisse Möglichkeiten, die Krankenhäuser haben“, sagt Wieler. Der Schutz vulnerabler Gruppen sei von Anfang an sehr wichtig gewesen, so der RKI-Chef. „Die Alten- und Pflegeheime benötigen die notwenigen Ressourcen, um die empfohlenen Hygienekonzepte umsetzen zu können“, mahnt er.

RKI-Präsident Lothar Wieler bei einer Pressekonferenz zur Corona-Pandemie in Berlin. Foto: Pool / Getty Images

10.17 Uhr: Ein Blick auf die Altersgruppen zeige, dass zuletzt vor allem junge Erwachsene stark vom Coronavirus betroffen waren. „Wir beobachten allerdings auch, dass immer mehr ältere Menschen betroffen sind“, sagt Ute Rexroth vom RKI. Besonders bei älteren Menschen steige die Inzidenz weiter an.

„Wir sehen, dass ein Großteil der Menschen, die an Covid-19 sterben, älter als 70 sind“, sagt Rexroth. Aber auch bei den 50- bis 59-Jährigen habe man über 500 Todesfälle registriert. „Natürlich können auch jüngere Menschen schwere Verläufe haben“, mahnt die Expertin. Das sei jedoch deutlich seltener als bei den älteren Betroffenen.

10.10 Uhr: RKI-Präsident Lothar Wieler macht zu Beginn des Pressebriefings klar: „Die Lage bleibt weiterhin sehr angespannt.“ Die Zahlen seien immer noch zu hoch, es gebe immer mehr Ausbrüche in Alten- und Pflegeheimen. Er erwarte, dass es noch „viele weitere Tote“ geben wird.

9.50 Uhr: Das Robert Koch-Institut (RKI) informiert ab 10 Uhr in einer Online-Pressekonferenz über die jüngsten Erkenntnisse zur Corona-Pandemie in Deutschland. Sie können die Konferenz bei uns Livestream verfolgen – oben im Aufmacherbereich.

9.50 Uhr: Ältere Nachrichten zur Corona-Pandemie lesen Sie in unserem alten Newsblog.