Corona: Weihnachtsferien bundesweit früher - Merkel macht Ankündigung vor Gipfel

Die Bundesländer sprechen sich mit Blick auf Weihnachten und Silvester in Zeiten der Corona-Pandemie für eine Kontaktbeschränkung auf bis zu zehn Personen aus mehreren Haushalten aus. Außerdem sind sie gegen ein generelles Feuerwerksverbot an Silvester.

Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) hat eine überarbeitete Fassung der Beschlussvorlage der Ministerpräsidenten zum Corona-Gipfel der Länder vorgelegt

Bund und Länder wollen demnach das Einhalten der Corona-Auflagen strenger kontrollieren

Außerdem soll es stärkere Einschränkungen für den Einzelhandel geben

Die Weihnachtsferien sollen bundesweit auf den 16. Dezember vorgezogen werden

Italien hat einen Höchstwert an Corona-Toten seit dem März dieses Jahres verzeichnet: Innerhalb von 24 Stunden sind etwas mehr als 850 Menschen an oder mit dem Coronavirus gestorben

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder plädiert wegen Corona für ein vorübergehende europaweite Schließung von Skigebieten und Skiliften

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat am Dienstagmorgen 13.554 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden in Deutschland gemeldet

In Deutschland sind unseren Recherchen zufolge bislang mehr als 962.000 Corona-Infektionen registriert worden, mehr als 14.600 Menschen sind in Verbindung mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben

Am Mittwoch beraten die Ministerpräsidenten der Länder gemeinsam mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie. Zuvor haben die Länder-Chef eine gemeinsame Beschlussvorlage erarbeitet. Darin geht es unter anderem um eine Verlängerung des Teil-Lockdowns, strenge Kontaktbeschränkungen und Maßnahmen für Weihnachten und Silvester.

Am Dienstagabend legte Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) eine weitere überarbeitete Fassung der Ländervorlage vor. Demnach sollen die Weihnachtsferien bundesweit bereits bundesweit am 16. Dezember beginnen. Außerdem sollen für den Einzelhandel strengere Auflagen gelten und das Einhalten der Corona-Auflagen soll strenger kontrolliert werden.

Corona-News des Tages: RKI meldet Zahl bei Neuinfektionen

Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Dienstagmorgen 13.554 Neuinfektionen mit dem Coronavirus binnen 24 Stunden in Deutschland. Am vergangenen Dienstag hatte die Zahl bei 14.419 gelegen. Lesen Sie hier: Corona – RKI meldet Fallzahlen und neue Reproduktionszahl

Dienstag, 24. November: Einhalten der Corona-Auflagen soll strenger kontrolliert werden

19.20 Uhr: Bund und Länder wollen das Einhalten der Corona-Auflagen flächendeckend strenger kontrollieren . Das geht aus einer am Dienstagabend verbreiteten aktualisierten Fassung der Ländervorlage für die Beratungen mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) an diesem Mittwoch hervor. Vorgesehen sind demnach auch verdachtsunabhängige Kontrollen, insbesondere im grenznahen Bereich, um das Einhalten der Quarantäneverordnungen zu überprüfen.

Bund und Länder wollen schärfere Auflagen für den Einzelhandel

19.18 Uhr: Bund und Länder wollen in der Corona-Krise schärfere Auflagen für den Einzelhandel . In den Geschäften solle sichergestellt werden, dass sich nicht mehr als ein Kunde pro 25 Quadratmeter Verkaufsfläche aufhält, wie aus einer am Dienstagabend nach Beratungen der Länder mit Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) verbreiteten aktualisierte Fassung des Länderentwurfs für die Beratungen mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwoch hervorgeht.

Bisher darf sich nicht mehr als ein Kunde pro 10 Quadratmetern Verkaufsfläche aufhalten.

Weihnachtsferien sollen auf 16. Dezember vorgezogen werden

19.02 Uhr: Die Weihnachtsferien sollen bundesweit auf den 16. Dezember vorgezogen werden. Das geht aus einer am Dienstagabend nach Beratungen der Länder mit Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) verbreiteten aktualisierte Fassung des Länderentwurfs für die Beratungen mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwoch hervor.

Bisher wollten die Länder die Möglichkeit schaffen, dass die Weihnachtsferien bundesweit am 19. Dezember beginnen. Bei Erkältungssymptomen vor Weihnachten soll darüber hinaus eine großzügigere Testmöglichkeit geboten werden, um die Begegnungen zur Weihnachtszeit so sicher wie möglich zu machen.

Außerdem sollen in Ländern oder Regionen mit vielen Corona-Infektionen in den Schulen ab Jahrgangsstufe 7 Konzepte wie ein Wechselunterricht umgesetzt werden. Auch soll der Unterricht gestaffelt beginnen, damit die Anfahrt der Schüler morgens entzerrt wird.

Sachsen-Anhalt setzt auf Corona-Schnelltests

19.01 Uhr: Mit Schnelltests an Schulen, Kitas und Horten will Sachsen-Anhalt das Corona-Ansteckungsrisiko nach Weihnachten und Silvester minimieren. Es sei angedacht, Lehrkäfte, Erzieherinnen und Erzieher nach dem 6. Januar auf freiwilliger Basis auf den Erreger zu testen, sagten Sozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD) und Bildungsminister Marco Tullner (CDU). Für die Tests sollen zwei zusätzliche Ferientage am 7. und 8. Januar genutzt werden. Wie die Tests organisiert werden sollen, ist noch offen.

Italien meldet mehr als 850 Corona-Tote in 24 Stunden

18.35 Uhr: Italien hat einen Höchstwert an Corona-Toten seit dem März dieses Jahres verzeichnet. Innerhalb von 24 Stunden seien etwas mehr als 850 Menschen an oder mit dem Coronavirus gestorben, teilte das Gesundheitsministerium in Rom mit. „Das ist eine Zahl, die wir nicht mehr sehen wollten“, sagte ein Experte des Gesundheitsministeriums. Man müsse sich wieder ins Gedächtnis rufen, dass man noch nicht aus dem Problem raus sei.

Auch Sachsen zieht Weihnachtsferien vor

18.13 Uhr: Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat für den Freistaat vorgezogene Weihnachtsferien angekündigt. „Ziel ist, dass sie etwas früher beginnen, so ab dem 18. Dezember, sodass eine gewisse Zeit des Übergangs ist“, sagte er.

Söder plädiert für europaweite Schließung von Skigebieten

17.22 Uhr: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) plädiert wegen Corona für ein vorübergehende europaweite Schließung von Skigebieten und Skiliften. „Wenn wir Grenzen offen halten wollen, brauchen wir auch eine klare Übereinkunft, was das Skifahren betrifft. Ansonsten wird es eine schwierige Entwicklung“, sagte Söder am Dienstag am Rande einer Landtagssitzung in München. Er verwies darauf, dass jemand, der in Risikogebieten Skifahren gehe, zehn Tage in Quarantäne müsse.

Söder betonte dann aber: „Mir wäre lieber, wir würden ein einheitliches Übereinkommen auf europäischer Ebene haben: keine Skilifte offen überall beziehungsweise kein Urlaub überall.“

Merkel kündigt eigene Vorschläge für den Corona-Gipfel an

16.24 Uhr: Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Vorschläge der Ministerpräsidenten zum Kampf gegen die hohen Corona-Infektionszahlen begrüßt, zugleich aber eigene Vorschläge zur Kontaktreduzierung für die Verhandlungen an diesem Mittwoch angekündigt. Das Papier der Länder sei gut, die Überlegungen fänden zum großen Teil die Unterstützung des Bundes, sagte Merkel am Dienstag nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur von Teilnehmern in der virtuellen Sitzung der Unionsfraktion im Bundestag.

Der Bund werde aber noch weitere Vorschläge machen, beispielsweise dort, wo es ein besonders hohes Infektionsgeschehen gebe. In einigen Bereichen seien gegebenenfalls nochmals spezifische Maßnahmen notwendig.

Mit Blick auf das Länderpapier sagte Merkel, es sei eine gemeinsame Philosophie etwa bei der Herleitung der Maßnahmen erkennbar. Die Kanzlerin betonte aber auch, nicht nur der Bund sei im Zusammenhang mit den Maßnahmen für das Geld zuständig – es gehe um eine gemeinsame Aktion von Bund und Ländern, die Infektionszahlen zu senken. Lesen Sie hier: Wann ist die Pressekonferenz von Angela Merkel nach dem Corona-Gipfel?

Merkel wies darauf hin, dass vor dem Hintergrund des Infektionsschutzgesetzes Maßnahmen nur für die Dauer von vier Wochen beschlossen werden könnten. Zugleich wollten die Menschen aber Klarheit für Weihnachten und Silvester. Deswegen müsse ein Weg gefunden werden, den Menschen Sicherheit zu geben, wie Bund und Länder in diesem Zusammenhang dächten. Am 14. oder 15. Dezember werde man sich nochmals zusammenschalten, um zu beurteilen, wo man dann bei der Infektionslage stehe. Es werde aber auch Aussagen über Weihnachten und Silvester geben.

