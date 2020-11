"Corona-Hauptstadt" Madrid: Sind Zahlen wirklich zurückgegangen?

In anderen europäischen Hauptstädten werden die Corona-Beschränkungen verschärft. Die Gastronomie wird dicht gemacht. Oder es wird für die Bevölkerung, wie jetzt in Österreich, wieder eine ganztägige Ausgangssperre verhängt. In der spanischen Hauptstadt Madrid, die bis vor Kurzem als einer der schlimmsten europäischen Hotspots galt, werden die Maßnahmen derweil wieder gelockert. Warum?

Die Biergärten und Restaurants in der City sind voll. So voll, dass es in Madrids Altstadt schwierig ist, einen freien Tisch zu erwischen. Die meisten Gäste sitzen üblicherweise ohne Maske am Tisch. „Die Party geht auch während der Pandemie weiter“, titelt Spaniens einflussreichste Zeitung „El País“.

Madrids konservativer Bürgermeister, José-Luis Martínez Almeida , forderte die 3,3 Millionen Hauptstadtbewohner sogar dieser Tage ausdrücklich auf, „draußen einen trinken zu gehen“. Ungehört verhallt der eindringliche Appell des spanischen Gesundheitsministers, des Sozialisten Salvador Illa, doch lieber möglichst zu Hause zu bleiben, um das Coronarisiko zu verringern.

Corona-Beschränkungen: Madrids Ministerpräsidentin wehrte sich gegen Maßnahmen

Im Spätsommer hatte die spanische Metropole den unrühmlichen Titel als „Europas Corona-Hauptstadt“ erworben. Nirgendwo auf dem Kontinent waren damals höhere Infektionszahlen registriert worden. Mit der Folge, dass der konservativen Ministerpräsidentin der Hauptstadtregion, Isabel Díaz Ayuso , vorgeworfen wurde, die Metropole nicht auf die zweite Coronawelle vorbereitet zu haben und der Epidemie weitgehend tatenlos zuzusehen.

„Wir können nicht die Wirtschaft abwürgen“, erwiderte Ayuso ihren Kritikern. Eisern wehrte sie sich gegen einschneidende Corona-Beschränkungen für Bevölkerung und Gewerbetreibende. Und das entgegen aller Forderungen der spanischen Regierung und der Epidemiologen, die für ein entschiedeneres Vorgehen eintraten, um bis Weihnachten die neue Infektionswelle zu besiegen.

Madrids Regionalpräsidentin lockerte eigenwillig die Beschränkungen. Foto: Handout / AFP

Doch Ayuso setzte sich mit ihrem Sonderweg durch: Während auch in den meisten anderen spanischen Regionen auf dem Festland die Freiheiten wegen steigender Fallzahlen immer weiter eingeschränkt werden, lässt Madrids eigenwillige Regionalpräsidentin die Zügel lang: Gasthäuser und Bierschenken dürfen bis Mitternacht aufbleiben. Auch Fitnessstudios, Kinos und Theater sind geöffnet.

Nach Strategieänderung: Sind Madrids Corona-Zahlen wirklich gesunken?

Und das Erstaunliche ist: Trotzdem gehen die offiziell gemeldeten Ansteckungszahlen in Madrid seit Ende September zurück. So sehr, dass Spaniens konservative Presse schon das „Wunder von Madrid“ bejubelt. Und die auffallend starke Verringerung der Fallzahlen als Beispiel dafür anführt, dass man Corona auch ohne harte Beschränkungen in den Griff bekommen kann. „Unsere Maßnahmen funktionieren“, verkündet Ayuso.

Doch namhafte spanische Epidemiologen melden Zweifel an dieser Erfolgsmeldung an: Sie verweisen darauf, dass die Fallzahlen in Madrid von dem Tag an zurückgingen, als Ayuso eine Strategieänderung anordnete: Denn nachdem Madrids Gesundheitssystem Ende September vor dem Kollaps stand, wurden die bis dahin benutzten aufwendigen PCR-Coronatests zunehmend durch weniger zuverlässige Antigen-Schnelltests ersetzt. Zudem werden seitdem Kontaktpersonen von Infizierten nicht mehr getestet.

Der Zusammenhang zwischen Strategieänderung und dem Rückgang der registrierten Fallzahlen sei ziemlich eindeutig, sagt der Mediziner Miguel Ángel Royo, Sprecher des spanischen Epidemiologen-Verbandes. „Wenn man weniger Tests macht, und wenn man Antigen-Tests statt PCR-Tests macht, entdeckt man weniger Fälle.“ Ist also das „Wunder von Madrid“ nur statistische Trickserei?

Spanisches Festland und Balearen werden Corona-Risikogebiet Spanisches Festland und Balearen werden Corona-Risikogebiet

Einige nackte Daten, die sich nicht so einfach beschönigen lassen, sprechen in der Tat dafür, dass sich die Situation nicht derart verbessert hat, wie es die Verantwortlichen glauben machen möchten. So sind zum Beispiel die meisten Intensivstationen der Madrider Krankenhäuser wie schon im September bis auf den letzten Platz gefüllt und der Betrieb kann nur mit improvisierten Erweiterungen der Behandlungsplätze aufrecht gehalten werden.

Corona-Sterberate in Madrid ist tatsächlich gestiegen

Auch in der Todesopferstatistik spiegelt sich kein „Wunder“: Die Zahl der bestätigten Covid-19-Toten ist seit September nicht gesunken, sondern leicht gestiegen. Allein in den letzten vier Wochen starben in Madrid 1074 Menschen.

Die 14-Tage-Inzidenz liegt übrigens derzeit in Madrid bei weit über 300 Fällen pro 100.000 Einwohner. Die Rate positiver Tests befindet sich bei über acht Prozent. Damit gehört Madrid nach der Definition des EU-Zentrums zur Epidemiebekämpfung (ECDC) immer noch zu den europäischen Hochrisikozonen.

Damit ein Gebiet für das ECDC nicht mehr als „rote Zone“ gilt, müsste die 14-Tage-Inzidenz auf unter 50 Fälle und die Positivrate auf unter vier Prozent sinken. Bis sich also Madrid über ein „Wunder“ freuen und sich damit etwas zurücklehnen kann, dürfte somit noch einige Zeit vergehen.

Coronavirus – Die wichtigsten News im Überblick