91-Jähriger überlebt Gleitschirm-Absturz in Australien

Ein 91-Jähriger hat in Australien einen Absturz mit einem Gleitschirm überlebt. Der Mann war am frühen Sonntagabend mit seinem Paragleiter über die Küstenregion nördlich von Sydney geflogen und dort ins Meer gestürzt. Anwohner, die den Unfall beobachtet hatten, riefen Rettungskräfte.

91 Jahre alter Gleitschirmflieger nach Absturz stabil

Nach Angaben von lokalen Medien war der Rentner jedoch in Lage, sich selbst an Land zu bringen. Dort, so zeigen es Videoaufnahmen des „Sydney Morning Herald“ , nahmen Helfer ihn in Empfang. Die Sanitäter stellten lediglich Prellungen und einige Schnittwunden feststellen. Während sein Fluggerät aus dem Ozean geborgen wurde, kletterte der 91-Jährige mit einer Bandage am Bein die steinige Klippe hinauf in Richtung Rettungswagen. Lesen Sie hier : La Gomera: Bei Campern beliebte Steilküste stürzt ins Meer

Die Nacht verbrachte der abgestürzte Rentner im Sydney Royal North Shore Krankenhaus . Er sei in einer „stabilen Verfassung“, hieß es. Lesen Sie auch : Gleitschirmflieger stürzt auf Teneriffa ab – Herzstillstand

(yah)